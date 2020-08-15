Лукашенко в Міноборони: нам не потрібні жодні посередники, країну не віддамо

Оголошений ЦВК президентом Олександр Лукашенко відмовляється йти на компроміси з протестувальниками і заявляє, що країна не потребує міжнародного посередництва.

Про це він заявив на нараді в Центрі стратегічного управління в Міністерстві оборони Білорусі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство "БЕЛТА".

"Ви не гірше за мене знаєте, що відбувається в країні. Потихеньку починають або продовжують розгойдувати обстановку, наше суспільство. Добралися до трудових колективів. Я вже багато раз говорив про це. Просто хочу вкотре сказати, що з цього нічого не вийде. Країну ми нікому не віддамо. Ситуацію ми утримаємо", - заявив Лукашенко.

"Нам не потрібні жодні закордонні уряди, жодні посередники. Мені здається, що, не ображаючи керівництво цих республік, я хочу сказати: ви у себе порядок наведіть", - додав він.

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"Жоден уряд ні за кордоном, ні деінде, нам не потрібен, і управляти він країною не буде ніколи. Невже історію не вивчали?" - підсумував Лукашенко.