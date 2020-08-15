Лукашенко в Міноборони: нам не потрібні жодні посередники, країну не віддамо
Оголошений ЦВК президентом Олександр Лукашенко відмовляється йти на компроміси з протестувальниками і заявляє, що країна не потребує міжнародного посередництва.
Про це він заявив на нараді в Центрі стратегічного управління в Міністерстві оборони Білорусі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство "БЕЛТА".
"Ви не гірше за мене знаєте, що відбувається в країні. Потихеньку починають або продовжують розгойдувати обстановку, наше суспільство. Добралися до трудових колективів. Я вже багато раз говорив про це. Просто хочу вкотре сказати, що з цього нічого не вийде. Країну ми нікому не віддамо. Ситуацію ми утримаємо", - заявив Лукашенко.
"Нам не потрібні жодні закордонні уряди, жодні посередники. Мені здається, що, не ображаючи керівництво цих республік, я хочу сказати: ви у себе порядок наведіть", - додав він.
"Жоден уряд ні за кордоном, ні деінде, нам не потрібен, і управляти він країною не буде ніколи. Невже історію не вивчали?" - підсумував Лукашенко.
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Потому что такое правительство уже давно есть и находится оно в Московии, а никак не в Беларуси.
Пора короновать..
🤣🤣
This is a question..
🤔
а лучше повесить
И пофиг, что народ хочет перемен!!!
Это снимут на видео
От этого видео у Фуйла срачка начнется до самого конца
Отут малята и сказочки конец
(ой а про заместителя Ермака забыл..)
Ющенко его даже орденом Ярослава Мудрого нпградил.
И Украина и Беларусь вышли из совка. В чем главное отличие? Для меня это очевидно. В Украине с 1991 года уже шестой президент. Правильнее будет написать полшестого, но это наш с вами выбор. Пишу, наш с вами, коллеги, чтобы вы больше чувствовали свою ответственность за этот дебильный выбор.
А вот в Беларуси это пожизненный президент с 1994 года. Это и есть главное отличие. У нас в Украине за 29 лет сменилось 6 президентов, а в Беларуси с 1994 правит Лукашенко. Причем стартовые условия Украины и Беларуси были абсолютно идентичны. Украина постоянно меняет президентов (иногда на откровенных дебилов, но это наша национальная традиция), а Беларусь выбирала одного и того же Лукашенко.
Мне могут возразить, что беларусам не давали альтернативы. Ну а кто же им доктор? Это их страна и их выбор. Нам тоже пытались не давать выбор, но мы же смогли…
Итак, по моему мнению, Беларусь делает сейчас свою домашнюю работу. Создает механизм сменяемости власти. Кстати, делает то, что мы, украинцы, уже давно сделали, и для нас это норма. Вспомним, как Порох спокойно и достойно передал власть Янелоху. Или Ющенко передал власть Януковичу. Для нас это давно обыденность А для беларусов это перспектива, будущее, и сейчас они за это бьются и умирают. Я считаю, что наша задача - поддержать их в этом, а не писать, что они не такие и все делают неправильно. Сменяемость власти - основа развития. И при сменяемости власти рано или поздно появится лидер, заточенный на развитие.