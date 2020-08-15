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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко в Міноборони: нам не потрібні жодні посередники, країну не віддамо

Лукашенко в Міноборони: нам не потрібні жодні посередники, країну не віддамо

Оголошений ЦВК президентом Олександр Лукашенко відмовляється йти на компроміси з протестувальниками і заявляє, що країна не потребує міжнародного посередництва.

Про це він заявив на нараді в Центрі стратегічного управління в Міністерстві оборони Білорусі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство "БЕЛТА".

"Ви не гірше за мене знаєте, що відбувається в країні. Потихеньку починають або продовжують розгойдувати обстановку, наше суспільство. Добралися до трудових колективів. Я вже багато раз говорив про це. Просто хочу вкотре сказати, що з цього нічого не вийде. Країну ми нікому не віддамо. Ситуацію ми утримаємо", - заявив Лукашенко.

"Нам не потрібні жодні закордонні уряди, жодні посередники. Мені здається, що, не ображаючи керівництво цих республік, я хочу сказати: ви у себе порядок наведіть", - додав він.

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"Жоден уряд ні за кордоном, ні деінде, нам не потрібен, і управляти він країною не буде ніколи. Невже історію не вивчали?" - підсумував Лукашенко.

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668)


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Топ коментарі
+49
)))))))
И это потому усатый ***** звонил, ну шоб без посредников
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15.08.2020 19:12 Відповісти
+28
Типовий піздній янукович. Один в один. Все по сценарію!

А лукашенковський міністр ВС це один в один януковський каратель - захарченко.
Чим це все закінчиться - всі вже бачили.
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15.08.2020 19:12 Відповісти
+27
Лукашенко в Минобороны: нам не нужны никакие посредники, страну не отдадим - Цензор.НЕТ 567
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15.08.2020 19:14 Відповісти
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врет наверняка...кому это штопанное резиновое изделие сейчас нужно...
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15.08.2020 21:25 Відповісти
"Никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда. Неужели историю не изучали?" Источник: https://censor.net/n3213993
Потому что такое правительство уже давно есть и находится оно в Московии, а никак не в Беларуси.
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15.08.2020 20:36 Відповісти
Белорусам с таким президентом и ОМОНом и фашисты не нужны, такие и Хатынь сожгут и родную мать повесят, но самое главное, что все они - белорусы.
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15.08.2020 20:37 Відповісти
Пол Пот -внатуре оно!!
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15.08.2020 20:42 Відповісти
L'etat с'est moi!

Пора короновать..
🤣🤣
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15.08.2020 20:40 Відповісти
- "Запад" не признаёт Лукашенко "легитимным" и вводит против него и его окружения санкции. - Путин поздравляет Лукашенко с "победой" и с вероятностью 99% поможет ему и в дальнейшем. Это вам белорусы на случай, если будете думать, какой вектор развития вам выбирать для страны
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15.08.2020 20:42 Відповісти
Ты страну уже отдал Пуйлу,сам того не понимая.Теперь тебе никто не поможет псина усатая,ты один на один с Пуйлом остался и он поставит тебя раком. Тварь продажная...
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15.08.2020 20:46 Відповісти
В отличие от украинцев белорусы никуда не "идут", они хотят жить в независимой стране. При этом протестанты не понимают, что они давно уже "пришли", им нужно выходить - выходить из российской империи.
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15.08.2020 20:48 Відповісти
Перед поездкой к военным он звонил патрону в Кремль... Значит получил добро и обещание в поддержке до конца в подавлении " цветной революции" ( вот только рашен старший брат может спокойно кинуть Луку, политика дело такое.. тем более Вован его на дух не переносит за срыв объединения и вынужденное постыдное " обнуление".. Так что на месте таракана я бы не очень то рассчитывал, "до конца" понятие растяжимое.. может до конца Саши 2,5%...
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15.08.2020 20:55 Відповісти
А КОМУ не отдадим??!
This is a question..
🤔
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15.08.2020 20:55 Відповісти
НАТО их захватывает, отак...
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16.08.2020 00:00 Відповісти
Сюзерену не отдадим тоже у самих дети есть.
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16.08.2020 08:44 Відповісти
диктатора нужно расстрелять
а лучше повесить
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15.08.2020 21:00 Відповісти
Нынче в тренде черенок лопаты.
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15.08.2020 21:06 Відповісти
за яйца...
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15.08.2020 21:22 Відповісти
Этого таракана нужно послать в гости к Чаушеску, может тогда и белорусы не хуже румын жить будут.
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15.08.2020 21:42 Відповісти
Это типа, я сам здесь царь навсегда и никому Беларусь не отдам?!
И пофиг, что народ хочет перемен!!!
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15.08.2020 21:08 Відповісти
да, только и слышно я, мы, нам... Мы, царь Александр Рыгорович...
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16.08.2020 13:08 Відповісти
потрібно владі Білорусії іти в трудові колективи, роз'ясняти що в дійсності відбувається, потрібно спілкуватись з народом....білоруси, не будьте блазнями в чужих руках, подумайте про наслідки, подивіться як України задихається в обіймах олігархів....
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15.08.2020 21:09 Відповісти
але памятайте, що і в Росії правлять олігархи...вам потрібно зберегти свою незалежність Білорусії і ні під кого не лягти....
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15.08.2020 21:11 Відповісти
А яке у вас утворення? ПТУ?
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15.08.2020 23:40 Відповісти
Самовнушением занялся. Это хорошо. Стадия отрицания.
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15.08.2020 21:11 Відповісти
Лукашенко в Міноборони: нам не потрібні жодні посередники, країну не віддамо - Цензор.НЕТ 7356
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15.08.2020 21:16 Відповісти
Люди виходять то звісно добре. От у Хабаровську вже декілька неділь теж люди виходять , щось вимагають, когось кудись посилають і нічого не відбувається. Так вони до скону можуть собі ходити. Теж саме й в Білорусії, та в Білорусії вони ще й бастують. Скільки зможуть бастувати, поки Лука не піде, а він сам не піде. На своїх мюридів йому грошей достане а от на пенсії та бюджетникам навряд чи. І коли буде повна дупа, він же й скаже, та винуваті ті хто ходив та бастував бо нероби, їх й звинувачуйте. Московія їм допоможе, але то вже буде не Білорусія.
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15.08.2020 21:17 Відповісти
х...ло забив болт на Хабаровськ, чекає, коли надоїсть, а там вони ходять безцільно, то й видихнеться скоро, а якби оголосили про вихід з підараши, от тоді б х...ло занервувався. так само і білоруси, ходять, протестують, а лідерів немає
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15.08.2020 21:48 Відповісти
А кто у него собирается эту страну забрать? Неужели пендосы? Газдеп лютует, какой ужас 😁 этот дебил похлеще Яныка 😁😁😁
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15.08.2020 21:27 Відповісти
Это Таракан плохо учил историю Гауляйтер Белоруссии плохо кончил , как и Таракан Европа должна принять 500000 беженцев из Белоруссии , а тогда посмотрим долго он продержится
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15.08.2020 21:40 Відповісти
Мелет что попало,а у самого пердак горит.
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15.08.2020 21:42 Відповісти
До выборов: таракан с грозным видом пугал всех Россией, которая засылает своих "боевиков" и агентов в Беларусь, чтобы "дестабилизировать" ситуацию. После выборов: таракан выдал этих "боевиков" в РФ и сегодня заявил, что уже Путин готов помочь навести "порядок" в Беларуси. Кто вообще ещё верит этому маразматику?
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15.08.2020 21:46 Відповісти
Российское издание "Новая газета" объявила, что начиная с субботы, 15 августа, будет называть Александра Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси. Члены редакции мотивируют это тем, что выборы главы республики были сфальсифицированы.
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15.08.2020 21:46 Відповісти
Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс назвал в субботу Александра Лукашенко "бывшим президентом Беларуси". Глава литовского МИД прокомментировал агентству BNS сообщения о телефонном разговоре главы белорусского государства с президентом РФ Владимиром Путиным.
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15.08.2020 22:09 Відповісти
а Лука сегодня назвал президента соседней Литвы "какой-то там Науседа" - верной дорогой Путина идет. тот тоже обзывал президентов малых стран
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16.08.2020 13:03 Відповісти
оно ******** кончит как Каддафи
Это снимут на видео
От этого видео у Фуйла срачка начнется до самого конца
Отут малята и сказочки конец
(ой а про заместителя Ермака забыл..)
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15.08.2020 21:47 Відповісти
А шо вам Каддафи плохого зделал.?
Ющенко его даже орденом Ярослава Мудрого нпградил.
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16.08.2020 08:01 Відповісти
Украина vs Беларусь - главное отличие.
И Украина и Беларусь вышли из совка. В чем главное отличие? Для меня это очевидно. В Украине с 1991 года уже шестой президент. Правильнее будет написать полшестого, но это наш с вами выбор. Пишу, наш с вами, коллеги, чтобы вы больше чувствовали свою ответственность за этот дебильный выбор.
А вот в Беларуси это пожизненный президент с 1994 года. Это и есть главное отличие. У нас в Украине за 29 лет сменилось 6 президентов, а в Беларуси с 1994 правит Лукашенко. Причем стартовые условия Украины и Беларуси были абсолютно идентичны. Украина постоянно меняет президентов (иногда на откровенных дебилов, но это наша национальная традиция), а Беларусь выбирала одного и того же Лукашенко.
Мне могут возразить, что беларусам не давали альтернативы. Ну а кто же им доктор? Это их страна и их выбор. Нам тоже пытались не давать выбор, но мы же смогли…
Итак, по моему мнению, Беларусь делает сейчас свою домашнюю работу. Создает механизм сменяемости власти. Кстати, делает то, что мы, украинцы, уже давно сделали, и для нас это норма. Вспомним, как Порох спокойно и достойно передал власть Янелоху. Или Ющенко передал власть Януковичу. Для нас это давно обыденность А для беларусов это перспектива, будущее, и сейчас они за это бьются и умирают. Я считаю, что наша задача - поддержать их в этом, а не писать, что они не такие и все делают неправильно. Сменяемость власти - основа развития. И при сменяемости власти рано или поздно появится лидер, заточенный на развитие.
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15.08.2020 21:49 Відповісти
Если бы не западные области Украины со своей активностью, Янукович мог бы править долго и безмятежно. Мировоззрение Лукашенко советское по сути. Генсек-президент, КПСС у нас это объединение Белая Русь, и оппозиция 5 колонна. Лукашенко искренне верит, построено честное социально-ориентированное государство, где максимально учтены интересы всех групп населения. Оппозиция она только мешает и во власти ей не место. Советскую политическую систему приспособил к современным условиям.
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15.08.2020 22:02 Відповісти
да, выберут не совсем то, опять перевыберут, и так далее, пока рано или поздно появится kидер... 9 млн.-страна и нет никого больше достойного?
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16.08.2020 13:00 Відповісти
лидер
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16.08.2020 13:04 Відповісти
Вот точно так же было бы и в Украине если бы дождались выборов Януковича.
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15.08.2020 21:53 Відповісти
Олигархи к выборам готовятся всегда лучше чем народ. Мы будем уродов "выбирать" всё время, если не проведём импичмент.
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15.08.2020 22:09 Відповісти
Погано вивчав історію України, Лука. Вчив би добре - знав би : "Кого )(уйло вітає з перемогою до офіційної об'яви ЦВК - тому дорога на Ростов".
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15.08.2020 21:55 Відповісти
И народу тоже страну не отдаст?
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15.08.2020 22:11 Відповісти
Вовочка,это он тебе.
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15.08.2020 22:34 Відповісти
ОТ ЩО НЕ КАЖИ А ДЕБІЛ ПАЛИТЬСЯ СВОЇМ РАДЯНСЬКИМ ВИХОВУВАННЯМ - МІГ ЖЕ ДЕБІЛ ВИГРАТИ З МІНІМАЛЬНИМ ВІДРИВОМ У ПОСТАНОВОЧНОМ ДВОБОЇ НА ВИБОРАХ І ЦЕ Б БУЛО ПРАВДОПОДІБНО, ТАК НІ, НАПИСАВ СОБІ 80 %, ТИПУ МАЧО САМЕЦЬ - КОЛГОСПНИЙ КОВБОЙ НА СИВІЙ КОНЯЦІ
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15.08.2020 23:03 Відповісти
Диктаторишка пребывает в своём виртуальном мирке, ему больше ничего не остаётся, кроме как гнуть свою линию дальше, к хорошему это его не приведет, но он это уже не осознает.
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15.08.2020 23:40 Відповісти
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