Звукорежисер Соколовський, який поставив пісню "Перемен" на провладному концерті в Мінську, провів 5 діб у карцері без одягу, - ЗМІ

Про долю Владислава Соколовського розповів дитячий лікар-реаніматолог Андрій Витушко. Він був затриманий і відсидів 3 доби в мінському СІЗО. Половину цього часу Витушко провів в одній камері з Соколовським.

Розповідь Витушка публікує білоруський портал TUT.by, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші п'ять днів Владислав перебував в одиночній камері. Це така маленька кімната, де є ліжко, яке прикріплене до стіни і відкидається тільки на ніч, кран, замість раковини - урна, і так звана "параша", тобто унітаз. Влад сказав, що там було холодно, на підлозі хлорка. За його словами, перші два дні йому не давали спати - просто не відкидали ліжко, тому він сидів на табуреті або на підлозі. Інші три дні йому вже давали спати ночами. Зрозуміло, що ніяких передач йому не передавали", - розповів лікар.

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Через п'ять діб Влада перевели в камеру до Андрія. Він був без одягу - в самій білизні.

"До нас його перевели в одних трусах, босоніж. Сказав, що одяг забрали. Владислав - нормальний, адекватний, хороший, розумний хлопець. Він залишався веселим. Було очевидно, що йому нелегко все це винести, але він тримався. Він радів солідарності людей, тому, що його пам'ятають. Він був здивований, що йому і його колезі Кирилу Галанову зібрали кошти. Висловлював побоювання, що будуть шити додаткові кримінальні справи, щоб помститися за вчинок. Ми намагалися переконати в зворотному, що тепер він перебуває під пильною увагою громадськості", - розповів Витушко.

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Доля другого звукорежисера, Кирила Голанова, залишається невідомою. У СІЗО на Окрестіна в Мінську про нього ніхто не чув.

Нагадаємо, Кирило Галанов і Владислав Соколовський 6 серпня включили пісню Віктора Цоя після того, як на концерт, організований владою, прийшли численні прихильники Світлани Тіхановської.

7 серпня Центральний районний суд Мінська відправив Соколовського та Галанова на 10 діб під арешт.