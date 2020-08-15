Звукорежисер Соколовський, який поставив пісню "Перемен" на провладному концерті в Мінську, провів 5 діб у карцері без одягу, - ЗМІ
Про долю Владислава Соколовського розповів дитячий лікар-реаніматолог Андрій Витушко. Він був затриманий і відсидів 3 доби в мінському СІЗО. Половину цього часу Витушко провів в одній камері з Соколовським.
Розповідь Витушка публікує білоруський портал TUT.by, інформує Цензор.НЕТ.
"Перші п'ять днів Владислав перебував в одиночній камері. Це така маленька кімната, де є ліжко, яке прикріплене до стіни і відкидається тільки на ніч, кран, замість раковини - урна, і так звана "параша", тобто унітаз. Влад сказав, що там було холодно, на підлозі хлорка. За його словами, перші два дні йому не давали спати - просто не відкидали ліжко, тому він сидів на табуреті або на підлозі. Інші три дні йому вже давали спати ночами. Зрозуміло, що ніяких передач йому не передавали", - розповів лікар.
Через п'ять діб Влада перевели в камеру до Андрія. Він був без одягу - в самій білизні.
"До нас його перевели в одних трусах, босоніж. Сказав, що одяг забрали. Владислав - нормальний, адекватний, хороший, розумний хлопець. Він залишався веселим. Було очевидно, що йому нелегко все це винести, але він тримався. Він радів солідарності людей, тому, що його пам'ятають. Він був здивований, що йому і його колезі Кирилу Галанову зібрали кошти. Висловлював побоювання, що будуть шити додаткові кримінальні справи, щоб помститися за вчинок. Ми намагалися переконати в зворотному, що тепер він перебуває під пильною увагою громадськості", - розповів Витушко.
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Доля другого звукорежисера, Кирила Голанова, залишається невідомою. У СІЗО на Окрестіна в Мінську про нього ніхто не чув.
Нагадаємо, Кирило Галанов і Владислав Соколовський 6 серпня включили пісню Віктора Цоя після того, як на концерт, організований владою, прийшли численні прихильники Світлани Тіхановської.
7 серпня Центральний районний суд Мінська відправив Соколовського та Галанова на 10 діб під арешт.
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«19:54, 15 августа 2020
Лукашенко заявил о готовности России помочь Белоруссии «при первом же запросе»
https://lenta.ru/auth/
Президент Белоруссии https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко заявил о готовности России помочь республике «при первом же нашем запросе». Об этом сообщает http://www.ria.ru/ РИА Новости .
По словам белорусского лидера, об этом он договорился с президентом России Владимиром Путиными в ходе https://lenta.ru/news/2020/08/15/podrobno/ последнего телефонного разговора. Как рассказал Лукашенко, со стороны Москвы может быть оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Белоруссии.»
«Нікого іного кромє Лукашенка! »
И всьо, шо не олицетворяет их образ жизни для них враждебно.
Макаревич? А він - касапський рок-музикант, чи чий?
https://dumskaya.net/news/v-odesse-piketiruyut-nochnoy-klub-gde-dolzhen-vy/?fbclid=IwAR27et4498lO6sAL7Je9N-fQt3PL2HFoF5h10hXbKI5YBsEs2u-8na0NglU В Одессе пикетировали ночной клуб, где выступал экс-лидер белорусской группы «Ляпис Трубецкой»
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1294612249387163648 4 ч
А на Интере сегодня вечер памяти Цоя.
Вот такая она жизнь животных
Стары Ольса "Літвін"
https://www.youtube.com/watch?v=lCiqbQ_bWPs
Они одной закваски... плюс БГ
А вот Костик полностью *********...
Але проблема білорусів в тому, що в них відсутній справжній націоналістичний рух (а не радикально-анархістський, як у нас сволота та нацсуки), як клас. Але: Лука здатен прискорити постання білоруських націоналістів...
https://twitter.com/elnazaro777 солома @elnazaro777
https://twitter.com/elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777
Телеграмм-канал Очки Баканова пишет:
«у белорусов очень печальная ситуация. Да, есть протестные настроения. Для молодежи Лука - нонсенс. При нем всем душно. Но управляет протестами российское ГРУ. Некст-грушный канал, приготовленный заранее»
*капитаны очевидность прям...
Але нічого, я запам'ятав!
🤔
хоть и никакой ето долбаный не шедевр - мычание авец...
Пасите дальше Ваших баранов!!))
для нормальноого кацаповца ето ненормально.
радует "сер" за шо отдельное спасибо
Тексты, правда, есть приличные.
дрынь дрынь дрынь - он тебя несет ...
на седьом дрыне я прекратил слушать музыку на неделю....
кацапня понадсела, та и пес бы с ней
а теперь музыка....
а как выйдешь - мы за тебя пошутим.
тупо не мое...
тоби до чого носа свого носа вструмляти?
и не в перший раз вже...
По его словам..............
https://censor.net/n3213995
https://www.youtube.com/watch?v=CsO8JglIl1k