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Новини Революція в Білорусі
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Звукорежисер Соколовський, який поставив пісню "Перемен" на провладному концерті в Мінську, провів 5 діб у карцері без одягу, - ЗМІ

Звукорежисер Соколовський, який поставив пісню

Про долю Владислава Соколовського розповів дитячий лікар-реаніматолог Андрій Витушко. Він був затриманий і відсидів 3 доби в мінському СІЗО. Половину цього часу Витушко провів в одній камері з Соколовським.

Розповідь Витушка публікує білоруський портал TUT.by, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші п'ять днів Владислав перебував в одиночній камері. Це така маленька кімната, де є ліжко, яке прикріплене до стіни і відкидається тільки на ніч, кран, замість раковини - урна, і так звана "параша", тобто унітаз. Влад сказав, що там було холодно, на підлозі хлорка. За його словами, перші два дні йому не давали спати - просто не відкидали ліжко, тому він сидів на табуреті або на підлозі. Інші три дні йому вже давали спати ночами. Зрозуміло, що ніяких передач йому не передавали", - розповів лікар.

Також читайте: Найстаршому із затриманих у Мінську - 73 роки. Він педагог, його схопили біля школи

Через п'ять діб Влада перевели в камеру до Андрія. Він був без одягу - в самій білизні.

"До нас його перевели в одних трусах, босоніж. Сказав, що одяг забрали. Владислав - нормальний, адекватний, хороший, розумний хлопець. Він залишався веселим. Було очевидно, що йому нелегко все це винести, але він тримався. Він радів солідарності людей, тому, що його пам'ятають. Він був здивований, що йому і його колезі Кирилу Галанову зібрали кошти. Висловлював побоювання, що будуть шити додаткові кримінальні справи, щоб помститися за вчинок. Ми намагалися переконати в зворотному, що тепер він перебуває під пильною увагою громадськості", - розповів Витушко.

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Доля другого звукорежисера, Кирила Голанова, залишається невідомою. У СІЗО на Окрестіна в Мінську про нього ніхто не чув.

Нагадаємо, Кирило Галанов і Владислав Соколовський 6 серпня включили пісню Віктора Цоя після того, як на концерт, організований владою, прийшли численні прихильники Світлани Тіхановської.

7 серпня Центральний районний суд Мінська відправив Соколовського та Галанова на 10 діб під арешт.

Білорусь (7987) затримання (4357) СІЗО (732)


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Топ коментарі
+30
Поймали омоновцы мужика, бьют его дубинками. Он им кричит: "Брацы, я же за Лукашенко голосовал! Не бейте!" А они ему: "Врёшь, ****, за него никто не голосовал!"
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15.08.2020 19:41 Відповісти
+23
Не факт...Макаревич к примеру не скурвился..
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15.08.2020 19:41 Відповісти
+17
Звукорежиссер Соколовский, поставивший песню "Перемен" на провластном концерте в Минске, провел 5 суток в карцере без одежды, - СМИ - Цензор.НЕТ 7641
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15.08.2020 20:03 Відповісти
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на шпильках простітєльно..?

Звукорежиссер Соколовский, поставивший песню "Перемен" на провластном концерте в Минске, провел 5 суток в карцере без одежды, - СМИ - Цензор.НЕТ 5115
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15.08.2020 19:35 Відповісти
на цирлах забитєльно..!

Звукорежиссер Соколовский, поставивший песню "Перемен" на провластном концерте в Минске, провел 5 суток в карцере без одежды, - СМИ - Цензор.НЕТ 9409
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15.08.2020 19:35 Відповісти
Звукорежиссер Соколовский, поставивший песню "Перемен" на провластном концерте в Минске, провел 5 суток в карцере без одежды, - СМИ - Цензор.НЕТ 799
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15.08.2020 19:52 Відповісти
Тепер і в Україні і в Білорусії для таких путан зоряний час.
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15.08.2020 20:10 Відповісти
Чувак, тут про Беларусь.
«19:54, 15 августа 2020

Лукашенко заявил о готовности России помочь Белоруссии «при первом же запросе»

https://lenta.ru/auth/

Звукорежиссер Соколовский, поставивший песню "Перемен" на провластном концерте в Минске, провел 5 суток в карцере без одежды, - СМИ - Цензор.НЕТ 7407Президент Белоруссии https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко заявил о готовности России помочь республике «при первом же нашем запросе». Об этом сообщает http://www.ria.ru/ РИА Новости .
По словам белорусского лидера, об этом он договорился с президентом России Владимиром Путиными в ходе https://lenta.ru/news/2020/08/15/podrobno/ последнего телефонного разговора. Как рассказал Лукашенко, со стороны Москвы может быть оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Белоруссии.»
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15.08.2020 20:14 Відповісти
Ця колорадська потвора і є московська підтримка !!))
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15.08.2020 20:15 Відповісти
Так і тут багато агітують за Лукашенка.
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15.08.2020 20:18 Відповісти
Гнид в Україні більше ніж дох..я !!))
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15.08.2020 20:26 Відповісти
Та ще й перекалапмуцяні з довболятлами, з їхнім підкинутим россією слоганом:
«Нікого іного кромє Лукашенка! »
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15.08.2020 20:32 Відповісти
Ви з таким вже поспілкуватися.
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15.08.2020 20:47 Відповісти
От і від російських браттєв поддєржка:

Звукорежиссер Соколовский, поставивший песню "Перемен" на провластном концерте в Минске, провел 5 суток в карцере без одежды, - СМИ - Цензор.НЕТ 6988
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15.08.2020 19:55 Відповісти
Гадаю що сябри знают як боротись з колорадськими лічинками !!))
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15.08.2020 20:02 Відповісти
В банку з гасом та палити !!))
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15.08.2020 20:14 Відповісти
Для кацапских червей нет большего щастья, чем жить в говне.
И всьо, шо не олицетворяет их образ жизни для них враждебно.
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15.08.2020 21:01 Відповісти
Звукорежиссер Соколовский, поставивший песню "Перемен" на провластном концерте в Минске, провел 5 суток в карцере без одежды, - СМИ - Цензор.НЕТ 7641
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15.08.2020 20:03 Відповісти
Біжи трусіки поміняй !!))
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15.08.2020 20:27 Відповісти
Им всё простительно!
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15.08.2020 20:08 Відповісти
Помітьте- поставив не пісню білоруського співака- та хоч і ту ж саму ;нє биць скотам;, а пісню радянського співака.
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15.08.2020 19:36 Відповісти
Ну, Цой - той не був вже зовсім совковим; а вже був протестним... навіть кочегаром, як В.Чорновіл працював, вже будучи зіркою року...
Макаревич? А він - касапський рок-музикант, чи чий?
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15.08.2020 19:41 Відповісти
Я про ;Ляпіс Трубєцкой;.
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15.08.2020 19:43 Відповісти
С Михалком всё ок, спел-сыграл

https://dumskaya.net/news/v-odesse-piketiruyut-nochnoy-klub-gde-dolzhen-vy/?fbclid=IwAR27et4498lO6sAL7Je9N-fQt3PL2HFoF5h10hXbKI5YBsEs2u-8na0NglU В Одессе пикетировали ночной клуб, где выступал экс-лидер белорусской группы «Ляпис Трубецкой»
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15.08.2020 19:46 Відповісти
во-во! Тут ти, 73/43%-ний - правий! Нема тебе навіть за що заспамити!
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15.08.2020 19:49 Відповісти
Я тоже иногда с вашими бываю согласен
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15.08.2020 19:50 Відповісти
Зрідка , але буває !!))
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15.08.2020 20:18 Відповісти
Правда він приємна людина? Семен і антиукраїнський індивідум, а десь глибоко всередині у нього щось є.
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15.08.2020 21:03 Відповісти
Чекаємо коли в нього трудова угода закінчиться !!)
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15.08.2020 21:08 Відповісти
Після програшу на місцевих виборах він змінить нік на с... відомо чого.
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15.08.2020 21:12 Відповісти
колоніальний крєольскій діскУрс ето всьо, гаспада товаріщі

https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1294612249387163648 4 ч

А на Интере сегодня вечер памяти Цоя.
Вот такая она жизнь животных
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15.08.2020 20:02 Відповісти
... і русскій рок - ето клапан для випуска совкового "протів"
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15.08.2020 20:04 Відповісти
свої пісні треба співати
Стары Ольса "Літвін"
https://www.youtube.com/watch?v=lCiqbQ_bWPs
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15.08.2020 21:57 Відповісти
Звукорежиссер Соколовский, поставивший песню "Перемен" на провластном концерте в Минске, провел 5 суток в карцере без одежды, - СМИ - Цензор.НЕТ 5965
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15.08.2020 19:37 Відповісти
Звукорежисер Соколовський, який поставив пісню "Перемен" на провладному концерті в Мінську, провів 5 діб у карцері без одягу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3895
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15.08.2020 20:39 Відповісти
Интересно Цой ели бы дожил тоже бы скурвился как 99% русского рока!?
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15.08.2020 19:38 Відповісти
Не факт...Макаревич к примеру не скурвился..
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15.08.2020 19:41 Відповісти
хотя машина была всегда обласкана властью....
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15.08.2020 21:27 Відповісти
Согласен...
Они одной закваски... плюс БГ
А вот Костик полностью *********...
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15.08.2020 21:29 Відповісти
так он уже успел скурвится
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15.08.2020 20:56 Відповісти
???
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15.08.2020 21:31 Відповісти
дебіл Лука все більше сам себе демонізує.
Але проблема білорусів в тому, що в них відсутній справжній націоналістичний рух (а не радикально-анархістський, як у нас сволота та нацсуки), як клас. Але: Лука здатен прискорити постання білоруських націоналістів...
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15.08.2020 19:39 Відповісти
Звукооператоры Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, работавшие на празднике, включили песню «Перемен» Виктора Цоя. Песня играла, пока глава района не вырвал шнур из динамика.
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15.08.2020 19:39 Відповісти
Поймали омоновцы мужика, бьют его дубинками. Он им кричит: "Брацы, я же за Лукашенко голосовал! Не бейте!" А они ему: "Врёшь, ****, за него никто не голосовал!"
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15.08.2020 19:41 Відповісти
https://twitter.com/elnazaro777

https://twitter.com/elnazaro777 солома @elnazaro777

https://twitter.com/elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777



Телеграмм-канал Очки Баканова пишет:
«у белорусов очень печальная ситуация. Да, есть протестные настроения. Для молодежи Лука - нонсенс. При нем всем душно. Но управляет протестами российское ГРУ. Некст-грушный канал, приготовленный заранее»

*капитаны очевидность прям...
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15.08.2020 21:08 Відповісти
шикарно
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15.08.2020 19:45 Відповісти
Дійсно, гарна істина. Потрібно винести в "кращі коменти".
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15.08.2020 19:54 Відповісти
блін, пропало...
Але нічого, я запам'ятав!
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15.08.2020 19:54 Відповісти
аж интересно стало
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15.08.2020 20:57 Відповісти
ну, сказав приблизно так: спочатку більбаші отримають звіздюлин від мусорів, але стануть сябрами лише після того, коли почнуть самі фігачити мусорів. Але: т.зв. "ненорматив" був, адміни знесли...
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15.08.2020 21:07 Відповісти
Сябры долбодятлы Нада жечь роведэ и полецаев на бярьозах распинать курв. Токо так 😈😈😈
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15.08.2020 19:46 Відповісти
Уже поздно...
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15.08.2020 19:52 Відповісти
Цікаво, а за шедевр "Машина Времени" Макаревича- "Новый паварот и матор ревьот, в пропасть или взльот.."- скока бы впаяли??
🤔
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15.08.2020 19:52 Відповісти
навсегда без права переписки.....

хоть и никакой ето долбаный не шедевр - мычание авец...
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15.08.2020 20:04 Відповісти
Сэр, Вас не спрашивали!
Пасите дальше Ваших баранов!!))
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15.08.2020 20:06 Відповісти
тебя же обратно в стойло гоню - ты отбился и позволил себе...
для нормальноого кацаповца ето ненормально.
радует "сер" за шо отдельное спасибо
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15.08.2020 20:12 Відповісти
Кюсай 🍫🍫, не обляпайтесь, sir..))
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15.08.2020 20:15 Відповісти
...пять основных мелодий и под "квин на костях"...
Тексты, правда, есть приличные.
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15.08.2020 20:25 Відповісти
дрынь дрынь дрынь - новый паварот
дрынь дрынь дрынь - он тебя несет ...
на седьом дрыне я прекратил слушать музыку на неделю....
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15.08.2020 20:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vsl3gBVO2k4

кацапня понадсела, та и пес бы с ней
а теперь музыка....
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15.08.2020 20:52 Відповісти
Богемский Хрусталь... -- вещь бесценная -- дорогого стоит! *)
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15.08.2020 20:55 Відповісти
его били и он громко плакал?
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15.08.2020 19:52 Відповісти
тебя бы, велик, на 5 суток закрыть в Беларуси....
а как выйдешь - мы за тебя пошутим.
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15.08.2020 20:01 Відповісти
я на службе на губе не раз по пять сидел.
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15.08.2020 20:07 Відповісти
губа и санина трюмиловка? - даже не смеши...
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15.08.2020 20:16 Відповісти
Я на Макаровские сольники ходил пару раз -- ещё при коммуняках -- хорошо, было, когда без примитивной попсы...
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15.08.2020 20:52 Відповісти
не был - не знаю и нехочу там быть и знать...
тупо не мое...
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15.08.2020 21:06 Відповісти
Не твоє, то неслухай, але хаяти навіщо !!!))
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15.08.2020 21:15 Відповісти
пид мене написали, я видповив.
тоби до чого носа свого носа вструмляти?
и не в перший раз вже...
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15.08.2020 21:32 Відповісти
...я тут тебя с Вевельсбургом перерасспамил -- каждый должен знать своё место и никому его не уступать...*)
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15.08.2020 21:17 Відповісти
не нужно былo, но уже как сделал....
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15.08.2020 21:21 Відповісти
Та піх@й...
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15.08.2020 19:58 Відповісти
вот..

Звукорежиссер Соколовский, поставивший песню "Перемен" на провластном концерте в Минске, провел 5 суток в карцере без одежды, - СМИ - Цензор.НЕТ 9490
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15.08.2020 20:01 Відповісти
ііі... слівайтє воду, падайтє в кусти!!!
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15.08.2020 20:06 Відповісти
Маячня "Русского мира" !!)))
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15.08.2020 20:25 Відповісти
Це було по "братерські"? Хочеться вам товаришувати з катами?
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15.08.2020 20:03 Відповісти
скушні новості с беловатной малороссіі, давауйте шось горячєє. як вата вату гамселить. нову кров хочу.
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15.08.2020 20:23 Відповісти
Картофельные путинята, а ну пропищите что-нибудь.. беларусь, надеюсь вы уже такими стали - это не раССея.. белорусь - это УКРАИНА..
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15.08.2020 20:27 Відповісти
Влад сказал,...........
По его словам..............
https://censor.net/n3213995
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15.08.2020 20:35 Відповісти
Чак Норрис: Саша, я приеду к тебе в резиденцию и заставлю тебя плакать
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15.08.2020 20:53 Відповісти
Звукорежисер Соколовський, який поставив пісню "Перемен" на провладному концерті в Мінську, провів 5 діб у карцері без одягу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1177
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15.08.2020 20:54 Відповісти
Он назвал его - Саша ноль процентов
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15.08.2020 21:04 Відповісти
Гестапо.
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15.08.2020 20:56 Відповісти
ГУЛаг
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15.08.2020 20:59 Відповісти
При первом же запросе Россия окажет помощь по обеспечению безопасности в Беларуси, заявил Лукашенко.
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15.08.2020 21:02 Відповісти
И мы с ним (Путиным) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - добавил он.
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15.08.2020 21:08 Відповісти
где то это уже было
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15.08.2020 21:10 Відповісти
- Если что...можно я у тебя пересижу...? - Та пля...хотел тебя о том же спросить...

Звукорежисер Соколовський, який поставив пісню "Перемен" на провладному концерті в Мінську, провів 5 діб у карцері без одягу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7365
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15.08.2020 21:08 Відповісти
хйло: " ДАВАЙ 20 МИЛЛИАРДОВ, ТОЛЬКО НЕ ЗАЙЧИКОВ ... " !!!
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16.08.2020 00:02 Відповісти
Пытали мальчика в трусиках
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15.08.2020 21:18 Відповісти
Сегодня день памяти Виктора.
Звукорежисер Соколовський, який поставив пісню "Перемен" на провладному концерті в Мінську, провів 5 діб у карцері без одягу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9502
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15.08.2020 21:29 Відповісти
вот блогер отсидевший несколько дней в бел.СИЗО рассказывает об издевательствах над протестующими. Это Антон Лядов известный тем, что снял классный фильмец из КНДР и Венесуэлы. В РБ только приехал, вышел на 20минут из отеля и тут же его и приняли.
https://www.youtube.com/watch?v=CsO8JglIl1k
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15.08.2020 21:56 Відповісти
ВЗОРВИТЕ СИЗО ПЕРЕД ЭТИМ ЗАЯВИВ ЗА СУТКИ О МИНИРОВАНИИ ЕГО !)
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16.08.2020 00:01 Відповісти
Ментів треба після виходу на пенсію стріляти у потилицю з конфіскацією майна. Можна і до пенсії, але хто доживе...
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16.08.2020 07:57 Відповісти
 
 