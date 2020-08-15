Чоловік намагався проїхати через закритий КПВВ в окупований Крим за хабар у $200, - ДПСУ

Уночі в контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чонгар" прибув громадянин України, який прямував на територію окупованого Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонського прикордонного загону ДПСУ, "керуючись вимогами розпорядження КМУ 979-р від 08.08.2020 року під час перевірки документів прикордонники встановили, що особа не має відповідних підстав для перетинання адмінмежі і відмовили громадянину у пропуску".

Після відмови чоловік спробував "вирішити питання", запропонувавши прикордонникам кошти в розмірі 200 доларів.

"Військовослужбовці від неправомірної винагороди відмовилися і повідомили співробітників Національної поліції", - вказується в повідомленні.

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Напомним, Кабмин до 30 августа закрыл КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом с целью предотвращение распространения на территории Украины COVID-19.

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