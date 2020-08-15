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Новини Коронавірус і карантин
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Чоловік намагався проїхати через закритий КПВВ в окупований Крим за хабар у $200, - ДПСУ

Чоловік намагався проїхати через закритий КПВВ в окупований Крим за хабар у $200, - ДПСУ

Уночі в контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чонгар" прибув громадянин України, який прямував на територію окупованого Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонського прикордонного загону ДПСУ, "керуючись вимогами розпорядження КМУ 979-р від 08.08.2020 року під час перевірки документів прикордонники встановили, що особа не має відповідних підстав для перетинання адмінмежі і відмовили громадянину у пропуску".

Після відмови чоловік спробував "вирішити питання", запропонувавши прикордонникам кошти в розмірі 200 доларів.

"Військовослужбовці від неправомірної винагороди відмовилися і повідомили співробітників Національної поліції", - вказується в повідомленні.

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Чоловік намагався проїхати через закритий КПВВ в окупований Крим за хабар у $200, - ДПСУ 01

Напомним, Кабмин до 30 августа закрыл КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом с целью предотвращение распространения на территории Украины COVID-19.

Также читайте: Кабмин изменил порядок пересечения КПВВ с оккупированным Крымом: В случае негативного результата ПЦР-теста можно не проходить самоизоляцию

Держприкордонслужба ДПСУ (6210) карантин (18172) Крим (14203) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) КПВВ (330) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
наслухався рабіновича
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15.08.2020 20:27 Відповісти
+7
Обережно) Може то президент їхав провідати ялтинську нерухомість.
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15.08.2020 20:14 Відповісти
+3
Сьогодні я з одним таким розмовляв, що вирішив іммігрувати в Крим. Але його туди не пустили.🥴 Він вирішив, що там життя набагато краще, ніж у Києві.
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15.08.2020 20:16 Відповісти
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Так а шо с тем ватником? 200 баксов не взяли, а скока взяли?
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15.08.2020 20:10 Відповісти
Порвати пасторт і вигнати в Орду в три шиї.
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15.08.2020 20:11 Відповісти
Обережно) Може то президент їхав провідати ялтинську нерухомість.
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15.08.2020 20:14 Відповісти
Зажав більше грошей. Дав би штуку, може б і навідався на свою заімку таку скромненьку
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15.08.2020 21:44 Відповісти
Сьогодні я з одним таким розмовляв, що вирішив іммігрувати в Крим. Але його туди не пустили.🥴 Він вирішив, що там життя набагато краще, ніж у Києві.
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15.08.2020 20:16 Відповісти
наслухався рабіновича
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15.08.2020 20:27 Відповісти
Цікаво в цій історії те, що він їхав до дядька з дружиною, яка народжена в Криму і дитиною. Дружину і дитину пропустили, а його не пропустили.😁
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15.08.2020 20:31 Відповісти
"Дєди, в гражданскую, Сіваш в брод прєодолєвалі"
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15.08.2020 21:29 Відповісти
Наивный чукотский юноша. Не для того перекрывали, чтобы за $200 шатались туда-сюда.
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15.08.2020 20:25 Відповісти
Мало давав.
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15.08.2020 20:38 Відповісти
Ніщеброд.
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15.08.2020 20:39 Відповісти
Запретить въезд в Крым до конца оккупации. Штамп поставить на лоб.
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15.08.2020 20:42 Відповісти
у него любовница там. да, тупая овца. да, никак не решится переехать на свободную территорию. и что, им теперь не *бацца? могли ему просто 200 баксов вернуть, сказать мужик не ищи на свою *опу приключений, всё-равно не пропустим, и отпустить домой. зато теперь герои... а на самом деле, нормальные люди так не делают
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15.08.2020 20:58 Відповісти
Да какие там нормальные?) На кроссоверах в 25-30 лет катаются, живя в селе... И это рядовые пограничники)))
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15.08.2020 22:04 Відповісти
заразить ковидом, дать 200 баксов и пропустить)
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15.08.2020 21:06 Відповісти
Жена наверное сейчас радуется...
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15.08.2020 21:08 Відповісти
Какие ошеломляющие новости!!!!!)))
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15.08.2020 21:53 Відповісти
Хоть бы уже не озвучивали этот бред))) А то люди не видят на чем приезжают на работу эти пограничники)
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15.08.2020 22:07 Відповісти
За штуцер бы проехал... Нищеброд
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15.08.2020 22:18 Відповісти
Ну прям «на обум» решил $200 давать?... или были прецеденты? Или там погранцы отличаются от своих коллег-попрошаек с других погранперехрдов, встречающих тебя при взъезде в Украину фразой: «А шо ты нам привёз?»... В Чопе по €150 на Венгрию за человека пропускают, этот пересчитал евро в доллар и даже больше давал. А этим мало оказалось, ну... типа... Добавить бы, лето, сезон, цены поднялись на всё ..., а «пассажир» не захотел расчехляться.... Как то так...
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16.08.2020 11:55 Відповісти
 
 