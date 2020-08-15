В Україні зайнято менше чверті ліжок для пацієнтів із COVID-19, у Києві та двох областях - понад 50%, - Степанов

Завантаженість ліжок в лікарнях зараз становить 24% від загальної кількості місць, виділених для лікування хворих на COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал Коронавірус_інфо.

Уточнюється, що найвищий показник - у Києві (52%), Львівській (52,8%), Чернівецькій (52,4%) та Івано-Франківській (48,8%) областях, тоді як в Запорізькій - 3,6% .

"14 серпня була проведена селекторна нарада щодо готовності медзакладів з керівниками департаментів охорони здоров’я в областях та керівниками робіт з протидії COVID-19. Наразі у всіх 230 лікарнях другої хвилі ведеться робота зі збільшення кількості ліжок з підведеним киснем", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок суботи, 15 серпня, зафіксований черговий антирекорд хворих за добу на COVID-19: 1 847 нових випадків зараження. При цьому 633 осіб одужали, 33 раніше хворих померли.