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Лукашенко заявляє, що домовився із Путіним про військове втручання "за першого ж запиту"

Лукашенко заявляє, що домовився із Путіним про військове втручання

Росія за першого ж запиту надасть всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі в разі зовнішніх військових загроз.

Про це Олександр Лукашенко, якого ЦВК Білорусі оголосила переможцем президентських виборів, заявив сьогодні на нараді в Центрі стратегічного управління в Міністерстві оборони Білорусі, передає Цензор.НЕТ з посиланнямна БЕЛТА.

"Коли мова йде про військову складову, у нас є договір з Російською Федерацією в рамках Союзної держави і ОДКБ. Якраз ці моменти підходять під цей договір. Тому сьогодні з президентом Росії у мене відбулася тривала, докладна розмова про ситуацію. Повинен сказати, мене навіть трохи здивувало: наскільки він абсолютно в курсі того, що відбувається", - зазначив Лукашенко.

"І ми з ним (Володимиром Путіним. - Ред.) домовилися: за першого ж нашого запиту буде надано всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Республіки Білорусь", - заявив Олександр Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко в Міноборони: нам не потрібні жодні посередники, країну не віддамо

Нагадаємо, 15 серпня оголошений ЦВК Білорусі переможцем президентських виборів Олександр Лукашенко заявив про необхідність обговорити ситуацію в країні з президентом РФ Володимиром Путіним. "Це вже загроза не тільки Білорусі", - заявив він.

Пізніше Олександр Лукашенко і Володимир Путін провели в суботу телефонну розмову про ситуацію "всередині і навколо" Білорусі.

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) путін володимир (24231) росія (66502)


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Топ коментарі
+92
Долбо...би року:

Лукашенко заявляет, что договорился с Путиным о военном вмешательстве "при первом же запросе" - Цензор.НЕТ 3387
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15.08.2020 21:59 Відповісти
+89
Я б ще додала: клоун з України.
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15.08.2020 22:06 Відповісти
+81
Вот это президент!
Шантажирует свой народ тем, что попросит начать войну!
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15.08.2020 22:15 Відповісти
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Ну вот этот ОДКБ не только против соседей создан-ТАК окупированное Иреванское ханство хотело чтоб оно воевало против ИндоПэриджана(ГрекоАнара)=Од(Аз)эрбэйджана.( СреднеАзиатские госуд-ва отказались).Оказывается его создали также для подавления народных волнений против сатрапов,поставленных арабохайским Кремлем.
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16.08.2020 09:59 Відповісти
Одновременно с этим массонский Кремль за последние лет 10 заселил массово Ставрополь(Сатурналию) и ЮхуБейЯн(Сна бек горящий=Кубань) арабохаями из Египта(ниодного там не осталось),Иордании,Ирака,Ливии,Сирии,Ливана-эти также в Карабах и Абхазиюно они ПРЕДУПРЕЖДЕННЫ!).И это при том что 600000адыгов-черкесов и столькоже абхазов в Турции ждут возвращение НА СВОИ ЗЕМЛИ,которые входили в ГрекоПэриджанскую(Персия Кавказская) империю.ВСЕ ЖДУТ!
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16.08.2020 10:10 Відповісти
Радует во всей этой ситуации - что есть Америка , с оружием высокой точности!!!!
И это знают и кадыров и путин и лукашенко и прочие БОХИ!!!!
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16.08.2020 10:03 Відповісти
Радует во всей этой ситуации - что есть Америка , с оружием высокой точности!!!!
И это знают и кадыров и путин и лукашенко и прочие БОХИ!!!!
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16.08.2020 10:04 Відповісти
И чё? Трамп уже хочет из НАТО выходить.
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16.08.2020 10:26 Відповісти
нихрена это не радует. как-то не хочется быть рингом для двух этих гигантов
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16.08.2020 10:48 Відповісти
А вы чувствуйте себя ,тем чем или кем вам хочется!!! Ведь чувство ваше, оно внутри вас а не с наружи!!!
Америка - это лучшее, что устроено человеком,для человека!!! Нужно просто стремиться и жить правильно!!! А совпадают или нет наши взгляды на правильность - это уже рабочий вопрос!
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16.08.2020 11:14 Відповісти
серьезно?
а когда на голову падают бомбы, как в сирии - это где? внутри или снаружи??
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18.08.2020 09:54 Відповісти
В Сирии кто бомбит?
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18.08.2020 10:18 Відповісти
андрійко! йшов би ти спати, ато мати насварить))
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18.08.2020 21:31 Відповісти
Поспать я люблю!!! Спасибо и вам не чихать!!! Флаг подарить Американский?
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19.08.2020 10:23 Відповісти
А скільки було пафосу, туження і пиження...
Як не старався ліпити з себе образ непідконтрольного крєпкого хазяйствєнніка, а на виході усьо как усягда - чергова, типова маріонетка, завдання якої, всі ці роки, полягало виключно в тому, щоб здєлать свойо дєло (для свого маскофского сюзерена) і уйті.
26 років стагнувало ту нещасну Білорусь, зробило з неї заповідник дрімучого совка, ще й під кінець своєї васальної каденції став кривавим правителем. Хазяйствєннік-гаспадарник 80lvl.
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16.08.2020 10:06 Відповісти
мені от цікаво- як кортопляний диктатор хоче керувати надалі народом, який його зненаведів після всього цього?!
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16.08.2020 10:09 Відповісти
Плохой знак для Украины. Нельзя доверять Беларуси ни лукашенковской, ни чьей-либо другой, как и самим белорусам. Боюсь, ********** армия в один момент таки окажется на границе Беларуси аж до Польши. А сябры будут молча стоять на коленях и фоткаться с букетами.
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16.08.2020 10:25 Відповісти
Думаю что Украина имеет все моральные права помочь беларусам в противостоянии вооруженными диктаторам.
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16.08.2020 10:34 Відповісти
предлагаете войну с расеей на территории Беларуси? симнительно. да исилы нахрен неравные. мы можем предложить лишь убежище для тех, кто не захочет там остаться
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16.08.2020 10:43 Відповісти
Понимаете, ни одна из стран европейских не потерпят рядом с собой рашистского агрессора , их устраивал диктаторишка Лукашенко лишь бы тишь да благодать у границ ЕС. Но если ***** туда двинет воиска или попытается Беларусь присоединить, вот тут уж затрагиваются интересы многих стран , в том числе и Украине это под боком не надо. Я в общем говорю что " Украина имеет моральное право" , на самом деле рашу будут мочить объединенные силы. Смотрите как в Сирии получилось, раша ее бомбила долбила , в итоге американцы заняли все нефтяные месторождения, а турки сказали что раз это государство граничит с Турцией и оно не стабильно, значит мы будет защищать свои интересы на территории этого государства, за одно оберегая местное население от рашистов, которые теперь там кашлянуть не могут. Т е если ***** рыпнится в Беларусь что то вводить, туда введут все и насрать на ***** и их туалетнобумажные договоренности.
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16.08.2020 11:19 Відповісти
вот именно. путин введет, потому что бацька попросит. европа или штаты - ничего не введут - нет основания: Беларусь не член альянса да и звать с запада никого не будут - они так бояться запада, что лучше три путина, чем одна америка.
но даже если рассмотреть тот вариант, о котором вы говорите - "значит мы будет защищать свои интересы на территории этого государства," - то это будет похлеще того, что происходит на донбассе. или даже в сирии. не думаю, что европа, штаты или даже беларусь или украина к этому готовы. к этому готова только раша - для нее война на чужой территории дело привычное и обожаемое.
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18.08.2020 09:46 Відповісти
Для початку хай самі зрозуміють, що вони там хочуть.
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16.08.2020 11:03 Відповісти
Конечно, все это случится если Лука не уидет добровольно , но беларусы они не рашистские рабы, они европейского минталитета. Освободят свою страну .
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16.08.2020 11:24 Відповісти
и все таки больше рашистского. как наш донбасс.
да, молодежь там подростает другая. но медленно
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18.08.2020 09:47 Відповісти
Вот путлер и получил чего хотел. И вагнеровцы не потребовались.
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16.08.2020 10:29 Відповісти
откуда вы знаете? может там этих вагнеровцев, которых "не должны были поймать", там давно уже пару сотен было))
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18.08.2020 09:49 Відповісти
Мне кажется или Лука закончит как Чаушеску?
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16.08.2020 10:32 Відповісти
или Беларусь закончит как Абхазия... похоже, что окружение Луки, включая армию, очень сомневается и страшно боится рашки
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16.08.2020 10:46 Відповісти
Не закончит, ее судьба предрешена свыше. Лука выторгует себе и семье хорошую старость в родовом поместии, напишет пару мемуаров " последний диктатор Европы". Последнее что ему надо это заканчивать как тупой Янык. Стреляющие по людям в Беларуси это рашистские засланцы. Людям надо вооружаться.
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16.08.2020 11:27 Відповісти
Пакт Лукантропа-Путинова.
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16.08.2020 14:25 Відповісти
Беларусам надо показать примером расстрела Луки , что дальше ждет Пуйло
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16.08.2020 10:33 Відповісти
После подвешивания Муссолини Гитлер недолго протянул.
Пусть история повторится с беларусским недомуссолини и российским недогитлером.
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16.08.2020 14:27 Відповісти
"И мы с ним (Владимиром Путиным. - Ред.) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана "помощь"

по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - заявил Александр Лукашенко"
Сочувствую,сябры.....абхазци,сирийци.....уже давно на своей шкуре ощутили т.н. помощь. О шести летней" помощи" Украине-промолчу....
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16.08.2020 10:35 Відповісти
а как же! конечно окажет! кто бы сомневался. поглотит Беларусь со всеми потрохами и не поперхнется!
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16.08.2020 10:41 Відповісти
Уверен, что мудило Лука норовит откусить себе гениталии от осознания того, что по его команде натворили его дуболомы. Фото и видео доказательства этих преступлений уже разлетелось по всему миру и в еврорпарламенте уже рассматривается вопрос о начале международного расследования преступлений белорусских силовиков во главе с Луцкой.
Как они вместе с Ху*лом собираются все это разруливать пока непонятно. Когда все это всплывет, по Луке будет плакать международный трибунал. Думаю, то на месте Ху*ла нужно быть полным идиотом, что бы сейчас вступаться за Луку и тем самым стать пособнком кровавого преступника международного масштаба. Удобнее всего было бы утилизировать самого Луку
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16.08.2020 10:55 Відповісти
о! за ху"ла беспокоиться нечего - это старый стреляный лис, у него на все случаи жизни по десятку вариантов!
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18.08.2020 09:52 Відповісти
Лукашенко - это Янукович 2.0
жаль только что наши зебилы 73% своими руками взяли всё просрали, отдали себя обратно в руки москалей
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16.08.2020 11:08 Відповісти
Просрали 25 мая.
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16.08.2020 21:15 Відповісти
Наступний етап - путин ввиди!
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16.08.2020 11:09 Відповісти
так уже ж..
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16.08.2020 16:56 Відповісти
Я думаю вмешательство будет не только без его просьбы,а,я бы сказал,вопреки.
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16.08.2020 11:09 Відповісти
Прямое вмешательство военное это будет интервенция.. а Путину это не надо.. И санкции Запада посыпятся как из рога изобилия. и белорусов от раши отвадит и партизаны появятся Обещать он конечно может.. но тут Лука больше блефует. Люди Путина уже наверняка ведут переговоры с другими " кандидатами" в президенты, а они там либо " случайные люди по приколу" либо изначально "рашистские по сути", либо местные представители силовиков или парламента, так что договорятся, а Луку если что сольют на персональную пенсию в РФ ну или к другу Мадуре в Венесуэлу ( но там тоже не очень спокойно, значит Куба, Никарагуа.. " гондурас" не предлагать, Коля еще маленький.)
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16.08.2020 11:19 Відповісти
По просьба Асада ввел в Сирию и никаких санкций.
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16.08.2020 14:52 Відповісти
Ну и сравнил.. в Сирии 70% территории контролировал "исламский халифат", там были войска Турции, Иранские стражи революции, курды , туркоманы, сирийская оппозиция, войска коалиции во главе с США и ряда других стран ( сложнее сказать кого там не было - Сан Марино и Ватикана) Ну и кроме всего прочего легитимность Ассада не кто не оспаривал, ему ставили в вину преступления на территории Сирии против граждан страны. А Беларусь что, легитимность Луки не то что сомнительная.. ее нет, она держится только на силовиках, войск других стран нет, " халифата" тоже.. Так что сравнение смешное. Хотя понятно что солнцеликому Пу вождю племен орды Ру это все не обоснование, но все же.. ( ведь если Лука попросит военной помощи при отсутствии прямого вторжения стран НАТО ( ну это для дебилов кто такое могут представить), то тогда его так скажем не малая армия ( сколько у него там 120-140 тысяч) перешла на сторону восставших. И против кого тогда Путину вводить войска ( да еще при этом не получить в ответку санкций), ну не думаю что глуп или недалек.. Думаю там все будет тоньше, гибридно так сказать. И вполне реально что Лука в эту комбинацию уже не вписывается.. Ну как говорится, поживем увидим.
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16.08.2020 15:36 Відповісти
Я не сторонник Лукашенко, но пока де-юре, он ОФИЦИАЛЬНО объявлен ЦИК Президентом Беларуси. Против Асада выступали точно так же, за многолетнее правление. Так что если Лукашенко ОФИЦИАЛЬНО призовет в РБ кацапен СС, то Запад это молча проглотит, а вот как Запад поведет себя потом, я пока предугадывать не берусь - очень многое сегодня зависит от самих беларусов и их шансы резко вырастут, если поднимется новая волна протестов в Хабаровском крае, да если еще полыхнет в Дагестане и Татарстане...
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16.08.2020 15:49 Відповісти
В Башкири уже неплохой замес был кстати
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16.08.2020 16:28 Відповісти
Предатель родины Лукашенко и преступник, договорился страну предать
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16.08.2020 11:25 Відповісти
Это так видится русским патриотам?
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16.08.2020 12:06 Відповісти
Редкая, хуже Гитлера, мразь...
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16.08.2020 11:27 Відповісти
"Редкая, хуже Гитлера, мразь" . Такое высказывание говорит, что его записал русский бот из подмосковья, подстрекая белорусов и раздувая пожар в ней.
Даже флажочек прокси выбрал американский. Коварный путинский прохиндей "елдар"
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16.08.2020 12:05 Відповісти
Ваш лукашенко и его мусора убийцы и садисты,
То, что лука петляет от парашки конечно плюс,
Но сумеет ли он объяснить , что зверства мусорских
Ублюдков это следствие союза с ****** иего ублюдочным руцким миром ?
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16.08.2020 12:54 Відповісти
Тварь усатая. Всей вашей совко-ватной кодле пришёл конец. След пойдёт кремлёвский лилипут
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16.08.2020 11:31 Відповісти
"тварь усатая" - это типично ФСБешная выдумка сравни того как было с Порошенком. Когда московии надо было уничтожить Порошенко они стали вбрасывать в украинское информационное поле разные грязные клички на него "барыга", "на крови".
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16.08.2020 12:01 Відповісти
Ну согласись что он реальный урод, заслуженно в общем то обозван. А Порошенко был тупо оболган. И я не думаю что над дискредитацией Луки работает кремль, слишком тупо даже для кремлевских дегенератов.
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16.08.2020 12:28 Відповісти
Инспирировано Кремлем.
Нет, как раз аналогично идет атака на Лукашенко как и на Порошенко. Надо понимать, что А.Л. это продукт пост совка. Да и Белорусь всегда была под мощным давлением Москвы. Народ же в Белоруси спокойный, тем более старшее поколение получающее пенсию как раз устраивает подобный диктатор. И давайте откровенно - Лукашенко относительно мягкий диктатор и его тактика была схожей с Кучмовской, да и тактикой многих других правителей в постсоветских странах "варьировать между обиженной из за распада Россией и вдохнавленным Западом".
Но сейчас именно Россия сильно ослабно и все бывшие советские республики склоняются к Западу, последние из них Армения и Белоруссия.
Смотрите. Я уверен что последние военные акции между Арменией и Азербайджаном и протесты в Белоруссии это инспирировано Кремлем. Именно нац-патриотом поцом Путиным...
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16.08.2020 12:55 Відповісти
Имхо слишком конспиралогично, да спору нет, кремль всегда ждет выгодной ситуации что-то прокручивает самостоятельно, но не надо их переоценивать, они реальные дегенераты.
В этой ситуации слишком много неопределенного чтобы ее спланировать, я не говорю что этого нельзя сделать, а про то что слишком опасно.
И первый вопрос, который приходит в голову по всей этой ситуации, что будет делать ***** которое буквально месяц назад с очень большим скрипом обнулилось, дарагие расеяне это обнуление не приняли. Так вот, что будет делать ***** когда расияне при удачном свержении белорусами Лукашенки, захотят повторить их подвиг?
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16.08.2020 14:49 Відповісти
Не думаю что убивать Политковскую и Немцова для них было слишком опасно.
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16.08.2020 15:30 Відповісти
Порошенко это олигарх, который купил место ррезидента,
По сути за пять лет он многому научился,
Так что выбор клована вышел боком
Борцам с фирташами и охметовыми,
Увы, Пётр Алексеевич не успел понять,
Что мрази типа южаниной не лучшее кадровое решение
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16.08.2020 12:59 Відповісти
Коварство Кремля.
После того как во время предвыборной компании в Белоруси пошли в информационном поле всякие грязные кликухи на Лукашенко, я понял что против Лукашенко работает Кремль, ФСБ путлеровцев. А теперь смотрю из рашки раздается "мы поможем, мы поможем", "введем войска".
Да Лука не ягода, да много засиделся. Но все же надо понять, что постсовок все же доверяет больше подобным вождям-государственникам поэтому готов его терпеть. Кроме того нельзя сравнивать Луку с путлером. Лука, это все же диктатор мягкий, не агрессивный, без императорских замашек. Не зря Александр Лукашенка не приставал на заманки Путина и не отдавал Белорусь на съедения той, не принимал мзду в виде чина якобы некоего союзного государства, а старался варьировать между злобной путинской Россией и Западом. Но против него и раньше велась война демократической белорусской оппозиции. Но! Ничего подобного сегодняшнему не было, потому что Кремль не душил его, не развязывал грязной пропаганды, обзывая Лукашенка. Но как только Лукашенко стал склоняться на Запад, как тут же началось подстрекательство белоруссов. Заметьте Запад молчит, понимая всю сложность положения Белоруси, ведь самостоятельно демократы не имеют сил бороться против совкового менталитета белорусского обывателя держащегося за А. Г. Лукашенко как диктатора (кстати это не уникальное явление в пост советских странах, например то же в Азербайджане, Казахстане, Туркменистане и той же России).
Смотрите. Все что происходит вокруг Белоруси говорит что пожар в ней раздувает коварный путлер.
Поэтому. Одной рукой путинисты поджигают Белорусь, якобы они думают о народе, но другой лживой лапой пытаются сцапать ее. Та жа Московия подкинула Украине Цекало и как бы и Украинскимы руками разрывает спокойную Белорусь.
Московии мало власти над Россией, но она хочет сожрать и Белорусь, или хотя бы остановить ее стремление к мирному сотрудничеству с Западом.
Бойтесь коварство Москвы!
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16.08.2020 11:53 Відповісти
В Беларуси найдётся немало лбдей, достойных и способных заменить ублюдочного кровавого скота
Лукашенко, само собой следует закрыть границу с парашей, русский нарот пидо##с может нож в спну вогнать
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16.08.2020 12:50 Відповісти
Таким образом это не делается. Снова повторю, что Лукашенко не такой как путин и к нему не подходит эпитет "кровавый скот" Такие эпитеты были направлены и против Порошенко. Это очень напоминает фсбешные приемы.
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16.08.2020 12:58 Відповісти
Ну да, люди изувеченные мусорами должны понять, что пострадали за родину,
Теперь он пусть и ангел во плоти но
Должен ответить вместе с чиновниками и офицерами,
Трибунал, тюрьма ...
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16.08.2020 13:03 Відповісти
пипец, лука реально 100% дегенерат. как такое говно можно выбирать президентом страны? там мозгов ноль, одни инстинкты типа пожрать и постращать)))) луку на мыло)))
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16.08.2020 12:05 Відповісти
Вот с Луки и спала масочка из-за которой вылезла морда *****.
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16.08.2020 12:25 Відповісти
Московия со своими колониями трещит по швам
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16.08.2020 12:31 Відповісти
Интересно, а эта недоросль-лукашенко, письмо о просьбе ввести российские войска в Беларусь ( по примеру чокнутого-вора -рецидивиста- Януковича) уже написал?? Или такое письмо давным -давно лежит в папке у пуйла на столе!! Пуйло ещё та мразь.
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16.08.2020 12:44 Відповісти
Написал, он же не может тупо послать ***** ,
Есть обязательства .
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16.08.2020 12:55 Відповісти
Белорусам главное выгнать кацапов,
Лукашенко убийца,
А Украинцам надо тоже всеобщую забастовку,
Охметовская перхоть зеленский должен
Уйти в отставку, он лично объявил
Граждан и отправил в тюьму,
Зеленский мусорская гнида
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16.08.2020 12:47 Відповісти
Эти высказывания не приемлемы!
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16.08.2020 13:02 Відповісти
Лукашенко организовал бойню ,
Ему теперь с корешами медаль ?
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16.08.2020 13:04 Відповісти
Кроме того, лукАшенко организовывал
Похищения и вывоз в парашу граждан Украины
Только одно может помочь ему,
Он должен связать кровавые события с союзом с парашей, объяснить, что кремляди оккупанты,
Хотя население Беларуси наивно верит,
Что Германия была их врагом во второй мировой
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16.08.2020 13:09 Відповісти
А скольких Граждан наёмники Лукашенко прикопали по тихому ?
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16.08.2020 13:27 Відповісти
Кто убийца?
Убийства? Вряд ли? Он бы тогда свою власть и без убийств сохранил бы легко. Убийства, это прерогатива чекистов. А кто чекист? Не думаю, что агроном Лукошенко как то думает в єтом направлении. Я уверен что и в Белоруссии (например Машеров) и в Украине (Черновил) убийства организованы из одного преступного центра и кто этот центр Вы хорошо знаете. Не зря убийство Черновила пытались повесить на Кучму, как впрочем на Кучму вешали разных других собак. Так же и на Лукашенка сейчас вешают всех собак. А виноват вот тот, только в том что хотел власти и пользовался молчаливым совковым народом Белорусси.
Поэтому. Убийств, почерк один и тот же ведет к чекисту путлеру. Отдывал приказ от, сын ЧК, воспитанник сталина, горячий русский национал-патриот путлер. Вот кого надо вскрыть!
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16.08.2020 14:23 Відповісти
белорусская область
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16.08.2020 12:49 Відповісти
Беларусам следует понять, что
Именно союз с русскими делает
Их государство скотским,
Пусть посмотрят на Украину и её
Прокацапского президента,
К слову и Порлшенко начинал
Под началом русских,
Кацапские мрази гадят всем соседям и
Всему миру, россия говёная ублюдочная
Выгребная яма
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16.08.2020 13:13 Відповісти
Кого это удивляет ?...
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16.08.2020 13:23 Відповісти
Прикроют отход Луки ядерным ударом)
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16.08.2020 14:25 Відповісти
І що оце путлєр буде убивать рускаязичних білорусів?
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16.08.2020 14:53 Відповісти
и бандер там жеж наче немае...
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16.08.2020 19:19 Відповісти
Главное потом не забыть рассказать терпилам, что на крышах сидели грузинские снайперы и агенты ЦРУ, ну вы помните
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16.08.2020 16:18 Відповісти
Таракан и Моль это - паразиты.
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16.08.2020 18:36 Відповісти
они думают что почти боги...а реальность-несколько инная...
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16.08.2020 19:17 Відповісти
Терорист!
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16.08.2020 19:00 Відповісти
один урод уже продавал Украину за 13 лярдов рассее...и орал-"путенн-введи"...Лука совершает ту же ошибку...теперь его место в растове...
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16.08.2020 19:16 Відповісти
а заявления нашего уряду шо-то стали смелее...видимо провели консультации по телефону с западными партнёрами...или что-то знают...
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16.08.2020 19:18 Відповісти
Ростов уже занят! Куда ты старче?
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16.08.2020 19:22 Відповісти
Громада!!! а вот реально возможный сценарий развития событий в Беларуси-
https://uainfo.org/blognews/1597510006-putin-ugovoril-lukashenko-na-perevybory-o-chem-dogovorilis.html
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16.08.2020 19:29 Відповісти
Похоже Лука не сильно доверяет своим военным если просит Путина вводить войска. А тому только дай. Такую ошибку как с Украиной не сделает. Захватит всю Белоруссию и будет округ Вейшория в составе россии. Ну а Лука может будет губернатором, если Вова согласится.
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16.08.2020 22:39 Відповісти
Росіянці,не пускайте свої війська на знищення людей ...перекривайте дороги ешолонам...може досить світові вашого "асвабадітельства"..вже скільки " наосвобождали" по світові...скільки полилось крові......заберіть свою кремлівську мафію прикуйте її в тюрму і війни і терор закінчаться по всьому світу...
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17.08.2020 07:01 Відповісти
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