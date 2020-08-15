Лукашенко заявляє, що домовився із Путіним про військове втручання "за першого ж запиту"
Росія за першого ж запиту надасть всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі в разі зовнішніх військових загроз.
Про це Олександр Лукашенко, якого ЦВК Білорусі оголосила переможцем президентських виборів, заявив сьогодні на нараді в Центрі стратегічного управління в Міністерстві оборони Білорусі, передає Цензор.НЕТ з посиланнямна БЕЛТА.
"Коли мова йде про військову складову, у нас є договір з Російською Федерацією в рамках Союзної держави і ОДКБ. Якраз ці моменти підходять під цей договір. Тому сьогодні з президентом Росії у мене відбулася тривала, докладна розмова про ситуацію. Повинен сказати, мене навіть трохи здивувало: наскільки він абсолютно в курсі того, що відбувається", - зазначив Лукашенко.
"І ми з ним (Володимиром Путіним. - Ред.) домовилися: за першого ж нашого запиту буде надано всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Республіки Білорусь", - заявив Олександр Лукашенко.
Нагадаємо, 15 серпня оголошений ЦВК Білорусі переможцем президентських виборів Олександр Лукашенко заявив про необхідність обговорити ситуацію в країні з президентом РФ Володимиром Путіним. "Це вже загроза не тільки Білорусі", - заявив він.
Пізніше Олександр Лукашенко і Володимир Путін провели в суботу телефонну розмову про ситуацію "всередині і навколо" Білорусі.
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И это знают и кадыров и путин и лукашенко и прочие БОХИ!!!!
И это знают и кадыров и путин и лукашенко и прочие БОХИ!!!!
Америка - это лучшее, что устроено человеком,для человека!!! Нужно просто стремиться и жить правильно!!! А совпадают или нет наши взгляды на правильность - это уже рабочий вопрос!
а когда на голову падают бомбы, как в сирии - это где? внутри или снаружи??
Як не старався ліпити з себе образ непідконтрольного крєпкого хазяйствєнніка, а на виході усьо как усягда - чергова, типова маріонетка, завдання якої, всі ці роки, полягало виключно в тому, щоб здєлать свойо дєло (для свого маскофского сюзерена) і уйті.
26 років стагнувало ту нещасну Білорусь, зробило з неї заповідник дрімучого совка, ще й під кінець своєї васальної каденції став кривавим правителем. Хазяйствєннік-гаспадарник 80lvl.
но даже если рассмотреть тот вариант, о котором вы говорите - "значит мы будет защищать свои интересы на территории этого государства," - то это будет похлеще того, что происходит на донбассе. или даже в сирии. не думаю, что европа, штаты или даже беларусь или украина к этому готовы. к этому готова только раша - для нее война на чужой территории дело привычное и обожаемое.
да, молодежь там подростает другая. но медленно
Пусть история повторится с беларусским недомуссолини и российским недогитлером.
по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - заявил Александр Лукашенко"
Сочувствую,сябры.....абхазци,сирийци.....уже давно на своей шкуре ощутили т.н. помощь. О шести летней" помощи" Украине-промолчу....
Как они вместе с Ху*лом собираются все это разруливать пока непонятно. Когда все это всплывет, по Луке будет плакать международный трибунал. Думаю, то на месте Ху*ла нужно быть полным идиотом, что бы сейчас вступаться за Луку и тем самым стать пособнком кровавого преступника международного масштаба. Удобнее всего было бы утилизировать самого Луку
жаль только что наши зебилы 73% своими руками взяли всё просрали, отдали себя обратно в руки москалей
Даже флажочек прокси выбрал американский. Коварный путинский прохиндей "елдар"
То, что лука петляет от парашки конечно плюс,
Но сумеет ли он объяснить , что зверства мусорских
Ублюдков это следствие союза с ****** иего ублюдочным руцким миром ?
Нет, как раз аналогично идет атака на Лукашенко как и на Порошенко. Надо понимать, что А.Л. это продукт пост совка. Да и Белорусь всегда была под мощным давлением Москвы. Народ же в Белоруси спокойный, тем более старшее поколение получающее пенсию как раз устраивает подобный диктатор. И давайте откровенно - Лукашенко относительно мягкий диктатор и его тактика была схожей с Кучмовской, да и тактикой многих других правителей в постсоветских странах "варьировать между обиженной из за распада Россией и вдохнавленным Западом".
Но сейчас именно Россия сильно ослабно и все бывшие советские республики склоняются к Западу, последние из них Армения и Белоруссия.
Смотрите. Я уверен что последние военные акции между Арменией и Азербайджаном и протесты в Белоруссии это инспирировано Кремлем. Именно нац-патриотом поцом Путиным...
В этой ситуации слишком много неопределенного чтобы ее спланировать, я не говорю что этого нельзя сделать, а про то что слишком опасно.
И первый вопрос, который приходит в голову по всей этой ситуации, что будет делать ***** которое буквально месяц назад с очень большим скрипом обнулилось, дарагие расеяне это обнуление не приняли. Так вот, что будет делать ***** когда расияне при удачном свержении белорусами Лукашенки, захотят повторить их подвиг?
По сути за пять лет он многому научился,
Так что выбор клована вышел боком
Борцам с фирташами и охметовыми,
Увы, Пётр Алексеевич не успел понять,
Что мрази типа южаниной не лучшее кадровое решение
После того как во время предвыборной компании в Белоруси пошли в информационном поле всякие грязные кликухи на Лукашенко, я понял что против Лукашенко работает Кремль, ФСБ путлеровцев. А теперь смотрю из рашки раздается "мы поможем, мы поможем", "введем войска".
Да Лука не ягода, да много засиделся. Но все же надо понять, что постсовок все же доверяет больше подобным вождям-государственникам поэтому готов его терпеть. Кроме того нельзя сравнивать Луку с путлером. Лука, это все же диктатор мягкий, не агрессивный, без императорских замашек. Не зря Александр Лукашенка не приставал на заманки Путина и не отдавал Белорусь на съедения той, не принимал мзду в виде чина якобы некоего союзного государства, а старался варьировать между злобной путинской Россией и Западом. Но против него и раньше велась война демократической белорусской оппозиции. Но! Ничего подобного сегодняшнему не было, потому что Кремль не душил его, не развязывал грязной пропаганды, обзывая Лукашенка. Но как только Лукашенко стал склоняться на Запад, как тут же началось подстрекательство белоруссов. Заметьте Запад молчит, понимая всю сложность положения Белоруси, ведь самостоятельно демократы не имеют сил бороться против совкового менталитета белорусского обывателя держащегося за А. Г. Лукашенко как диктатора (кстати это не уникальное явление в пост советских странах, например то же в Азербайджане, Казахстане, Туркменистане и той же России).
Смотрите. Все что происходит вокруг Белоруси говорит что пожар в ней раздувает коварный путлер.
Поэтому. Одной рукой путинисты поджигают Белорусь, якобы они думают о народе, но другой лживой лапой пытаются сцапать ее. Та жа Московия подкинула Украине Цекало и как бы и Украинскимы руками разрывает спокойную Белорусь.
Московии мало власти над Россией, но она хочет сожрать и Белорусь, или хотя бы остановить ее стремление к мирному сотрудничеству с Западом.
Бойтесь коварство Москвы!
Лукашенко, само собой следует закрыть границу с парашей, русский нарот пидо##с может нож в спну вогнать
Теперь он пусть и ангел во плоти но
Должен ответить вместе с чиновниками и офицерами,
Трибунал, тюрьма ...
Есть обязательства .
Лукашенко убийца,
А Украинцам надо тоже всеобщую забастовку,
Охметовская перхоть зеленский должен
Уйти в отставку, он лично объявил
Граждан и отправил в тюьму,
Зеленский мусорская гнида
Ему теперь с корешами медаль ?
Похищения и вывоз в парашу граждан Украины
Только одно может помочь ему,
Он должен связать кровавые события с союзом с парашей, объяснить, что кремляди оккупанты,
Хотя население Беларуси наивно верит,
Что Германия была их врагом во второй мировой
Убийства? Вряд ли? Он бы тогда свою власть и без убийств сохранил бы легко. Убийства, это прерогатива чекистов. А кто чекист? Не думаю, что агроном Лукошенко как то думает в єтом направлении. Я уверен что и в Белоруссии (например Машеров) и в Украине (Черновил) убийства организованы из одного преступного центра и кто этот центр Вы хорошо знаете. Не зря убийство Черновила пытались повесить на Кучму, как впрочем на Кучму вешали разных других собак. Так же и на Лукашенка сейчас вешают всех собак. А виноват вот тот, только в том что хотел власти и пользовался молчаливым совковым народом Белорусси.
Поэтому. Убийств, почерк один и тот же ведет к чекисту путлеру. Отдывал приказ от, сын ЧК, воспитанник сталина, горячий русский национал-патриот путлер. Вот кого надо вскрыть!
Именно союз с русскими делает
Их государство скотским,
Пусть посмотрят на Украину и её
Прокацапского президента,
К слову и Порлшенко начинал
Под началом русских,
Кацапские мрази гадят всем соседям и
Всему миру, россия говёная ублюдочная
Выгребная яма
https://uainfo.org/blognews/1597510006-putin-ugovoril-lukashenko-na-perevybory-o-chem-dogovorilis.html