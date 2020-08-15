Лукашенко заявляє, що домовився із Путіним про військове втручання "за першого ж запиту"

Росія за першого ж запиту надасть всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі в разі зовнішніх військових загроз.

Про це Олександр Лукашенко, якого ЦВК Білорусі оголосила переможцем президентських виборів, заявив сьогодні на нараді в Центрі стратегічного управління в Міністерстві оборони Білорусі, передає Цензор.НЕТ з посиланнямна БЕЛТА.

"Коли мова йде про військову складову, у нас є договір з Російською Федерацією в рамках Союзної держави і ОДКБ. Якраз ці моменти підходять під цей договір. Тому сьогодні з президентом Росії у мене відбулася тривала, докладна розмова про ситуацію. Повинен сказати, мене навіть трохи здивувало: наскільки він абсолютно в курсі того, що відбувається", - зазначив Лукашенко.

"І ми з ним (Володимиром Путіним. - Ред.) домовилися: за першого ж нашого запиту буде надано всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Республіки Білорусь", - заявив Олександр Лукашенко.

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Нагадаємо, 15 серпня оголошений ЦВК Білорусі переможцем президентських виборів Олександр Лукашенко заявив про необхідність обговорити ситуацію в країні з президентом РФ Володимиром Путіним. "Це вже загроза не тільки Білорусі", - заявив він.

Пізніше Олександр Лукашенко і Володимир Путін провели в суботу телефонну розмову про ситуацію "всередині і навколо" Білорусі.