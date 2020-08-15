Офіційні результати виборів президента РБ не викликають довіри в білоруському суспільстві, - МЗС України
У Міністерстві закордонних справ України закликали керівництво Білорусі не допустити подальших переслідувань опонентів і мітингувальників.
Про це йдеться в заяві МЗС, передає Цензор.НЕТ.
МЗС України констатує, що офіційно оприлюднені результати виборів президента Республіки Білорусь не викликають довіри в білоруському суспільстві.
"Ми загалом поділяємо позицію, висловлену Європейським Союзом щодо виборів у Білорусі. Україна надзвичайно занепокоєна випадками необґрунтованої жорстокості правоохоронців щодо громадян, які беруть участь у протестах, представників ЗМІ та іноземців.
Розраховуємо, що звільнення з-під варти частини затриманих стане початком діалогу влади з громадянським суспільством з метою пошуку компромісів.
Закликаємо керівництво Білорусі не допустити подальших переслідувань за політичними мотивами своїх опонентів і тих громадян Білорусі, які вийшли на вулиці міст продемонструвати свою позицію, а також ретельно розслідувати усі факти неправомірного застосування сили проти мирних протестувальників.
Україна вважає Білорусь особливо близькою країною і готова докласти усіх зусиль, щоб допомогти їй пройти цей складний етап без ослаблення суверенітету, врегулювати кризу з дотриманням основоположних прав і свобод громадян", - йдеться в заяві.
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Хай чабан, усі гукнули, за отамана буде.
заявления Зеленского и Мид Украины по Беларуси похожи на неловкое позорное блеяние, сродни поддержке всех преступлений отморозка Лукашенка и его силовиков, которые происходят сейчас в Беларуси в отношении Народа.
Зеленский: "Рассчитываем, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с гражданским обществом в целях поиска компромиссов"
Какой нехер части?
Порох: "немедленно освободить из тюрем и мест содержания политических заключенных и мирных протестующих и прекратить преследование политических оппонентов"
Еще вопросы есть ?
Откуда вам знать, что у них вызывает доверие,а что нет?
Вас ничему не научила собственная история развала страны?
путлер потирает руки, Запад,Америка и мы,как шавки,вместе с ними, осуждаем Лукашенко,тем самым заставляя его сдаться на милость путлера.
Оскудел мир умными руководителями,откровенные идиоты и недоумки,которые постоянно наступают на одни и те же грабли.
Сегодня,альтернативы Лукашенко,нет и быть не может!