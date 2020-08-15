Офіційні результати виборів президента РБ не викликають довіри в білоруському суспільстві, - МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України закликали керівництво Білорусі не допустити подальших переслідувань опонентів і мітингувальників.

Про це йдеться в заяві МЗС, передає Цензор.НЕТ.

МЗС України констатує, що офіційно оприлюднені результати виборів президента Республіки Білорусь не викликають довіри в білоруському суспільстві.

"Ми загалом поділяємо позицію, висловлену Європейським Союзом щодо виборів у Білорусі. Україна надзвичайно занепокоєна випадками необґрунтованої жорстокості правоохоронців щодо громадян, які беруть участь у протестах, представників ЗМІ та іноземців.

Розраховуємо, що звільнення з-під варти частини затриманих стане початком діалогу влади з громадянським суспільством з метою пошуку компромісів.

Закликаємо керівництво Білорусі не допустити подальших переслідувань за політичними мотивами своїх опонентів і тих громадян Білорусі, які вийшли на вулиці міст продемонструвати свою позицію, а також ретельно розслідувати усі факти неправомірного застосування сили проти мирних протестувальників.

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Україна вважає Білорусь особливо близькою країною і готова докласти усіх зусиль, щоб допомогти їй пройти цей складний етап без ослаблення суверенітету, врегулювати кризу з дотриманням основоположних прав і свобод громадян", - йдеться в заяві.