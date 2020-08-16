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Новини Революція в Білорусі
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Оператор Associated Press зняв момент вбивства Олександра Тарайковського на протестах у Мінську. ВIДЕО

Загибель Олександра Тарайковського потрапила в об'єктив оператора Assosiated Press під час протестів у Мінську ввечері 10 серпня.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на МБХ Медіа.

Гибель Александра Тарайковского на протестной акции в Минске. Видео: Associated Press pic.twitter.com/n15JCBSZyc

— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 15, 2020

"Момент вбивства Олександра Тарайковського. Герой йде з піднятими вгору руками на карателів - ті просто його розстрілюють", - йдеться в описі до відеозапису.

"Еврорадио" опубликовало видео убийства Александра Тарайковского в Минске.🤔 pic.twitter.com/SBSsdSX5yc

— Alexander (@avaza1972) August 15, 2020

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Оператор зняв момент, коли протестувальник упав, після чого вже лежав нерухомо.

Нагадаємо, ввечері 10 серпня під час масових акцій у столиці Білорусі загинула людина. За офіційною версією, у нього в руках вибухнув саморобний вибуховий пристрій.

За версією розслідувачів із Conflict Intelligence Team, Тарайковського застрелив із гранатомета чи дробовика спецпризначенець КДБ чи МВС Білорусі.

Батько загиблого Валерій Тарайковський повідомив, що йому не дали побачити тіло сина в морзі.

15 серпня Associated Press опублікувало знімок загиблого в Мінську.

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Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626) вбивство (3126) Мінськ (828) Associated Press (22)


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Топ коментарі
+32
В Україні під час Майдану було багато покалічених мирних людей.
І кожного дня вилазив кривавий міністр ВС захарченко і читав з листочка як постраждали мєнти. Як їм важко.
Так і Білорусі буде - ніяких вибачень, розслідувань.
Лінія лукашенковської сволоти - укро- польско- голандці напали на Білорусь. А лукашенко її рятує.
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16.08.2020 01:39 Відповісти
+26
Задача ***** теперь с успехом выполнена. Лука теперь от него никуда уже не денется.
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16.08.2020 01:33 Відповісти
+20
Якби навіть він був бездітною сиротою, це нічого б не міняло. Він людина яку вбила диктатура лукашенка. Просто за те, що ця людина хотіла справедливо порахувати папірці на яких люди проставили галочку.
Просто справедливо порахувати, бо це нормально. І за це його вбили.
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16.08.2020 01:48 Відповісти
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Я не є слідчий.Не розбираюся як вбили невинну і неозброєну людину! Це досить цинічно.
Постріл чи постріли були зроблени типовим бандюком і напевно Лукашеску вже його нагордив. Як що зараз Ви упустите момент щоб скинути сатрапа,то прольється ще багато крови! Не купуйтеся на солодки речи Лукашеску,він відтягує час щоб нанести підлий та підступний удар. Дасьте слабину тоді буде велика пічалька! Най живе Беларусь! Слава Україні!
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19.08.2020 13:23 Відповісти
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