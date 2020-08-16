Оператор Associated Press зняв момент вбивства Олександра Тарайковського на протестах у Мінську. ВIДЕО

Загибель Олександра Тарайковського потрапила в об'єктив оператора Assosiated Press під час протестів у Мінську ввечері 10 серпня.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на МБХ Медіа.

Гибель Александра Тарайковского на протестной акции в Минске. Видео: Associated Press pic.twitter.com/n15JCBSZyc — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 15, 2020

"Момент вбивства Олександра Тарайковського. Герой йде з піднятими вгору руками на карателів - ті просто його розстрілюють", - йдеться в описі до відеозапису.

"Еврорадио" опубликовало видео убийства Александра Тарайковского в Минске.🤔 pic.twitter.com/SBSsdSX5yc — Alexander (@avaza1972) August 15, 2020

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Оператор зняв момент, коли протестувальник упав, після чого вже лежав нерухомо.

Нагадаємо, ввечері 10 серпня під час масових акцій у столиці Білорусі загинула людина. За офіційною версією, у нього в руках вибухнув саморобний вибуховий пристрій.

За версією розслідувачів із Conflict Intelligence Team, Тарайковського застрелив із гранатомета чи дробовика спецпризначенець КДБ чи МВС Білорусі.

Батько загиблого Валерій Тарайковський повідомив, що йому не дали побачити тіло сина в морзі.

15 серпня Associated Press опублікувало знімок загиблого в Мінську.

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