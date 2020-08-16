Лукашенко доручив перекинути десантників у Гродно, "оскільки напружена ситуація на західних кордонах"

На нараді в Центрі стратегічного управління в Міністерстві оборони Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЦВК РБ оголосила переможцем президентських виборів, доручив перекинути Вітебську десантно-штурмову бригаду в Гродно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, фахівці Збройних сил доповіли Лукашенку про "нарощування військового компонента" поблизу західних кордонів країни. Той висловив стурбованість кількістю навчань НАТО в сусідніх із Білоруссю країнах і заявив, що відбувається ескалація і нарощування збройного компонента на цих територіях. Лукашенко нагадав, що вироблено алгоритм реагування на подібні події.

"Я попрошу додатково, оскільки напружена ситуація на західних кордонах, повітряно-десантну бригаду з Вітебська перекинути в Гродно. Я вас дуже попрошу, подякую вам за те, що ви у Брестському регіоні працює і порядок там підтримуєте. Нехай у Бресті наша десантно-штурмова бригада залишається і працює у взаємозв'язку з прикордонниками для стабілізації ситуації на південному заході", - сказав Лукашенко.

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Нагадаємо, 15 серпня Олександр Лукашенко поспілкувався з Володимиром Путіним і пізніше повідомив про досягнуту домовленість: за першого ж запиту Росія надасть всебічну допомогу щодо підтримання безпеки в Білорусі.