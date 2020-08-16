Лукашенко доручив перекинути десантників у Гродно, "оскільки напружена ситуація на західних кордонах"
На нараді в Центрі стратегічного управління в Міністерстві оборони Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЦВК РБ оголосила переможцем президентських виборів, доручив перекинути Вітебську десантно-штурмову бригаду в Гродно.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, фахівці Збройних сил доповіли Лукашенку про "нарощування військового компонента" поблизу західних кордонів країни. Той висловив стурбованість кількістю навчань НАТО в сусідніх із Білоруссю країнах і заявив, що відбувається ескалація і нарощування збройного компонента на цих територіях. Лукашенко нагадав, що вироблено алгоритм реагування на подібні події.
"Я попрошу додатково, оскільки напружена ситуація на західних кордонах, повітряно-десантну бригаду з Вітебська перекинути в Гродно. Я вас дуже попрошу, подякую вам за те, що ви у Брестському регіоні працює і порядок там підтримуєте. Нехай у Бресті наша десантно-штурмова бригада залишається і працює у взаємозв'язку з прикордонниками для стабілізації ситуації на південному заході", - сказав Лукашенко.
Нагадаємо, 15 серпня Олександр Лукашенко поспілкувався з Володимиром Путіним і пізніше повідомив про досягнуту домовленість: за першого ж запиту Росія надасть всебічну допомогу щодо підтримання безпеки в Білорусі.
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"Цепкало считает, что на Донбассе идет "гражданская война"."
Мало того!, оно еще и говорит как кацапьі "НА Украине..."
Зміни влади після диктаури...
тимчасовий уряд.
далі вибори Президента..
далі новий уряд..
Витебск - это ватный город, аналог Донецка.
мы о переброске из витебска в брест и гродно(в области) писали почти неделю назад...
еще о сцене в центре минска с трансляцией, чтобы все выговорились...еще сцены нет...
и оттуда напоминать, что тихановская - слабая женщина...а других нет или еще слабее..
1. Выборы прошли... Они "состоялись", потому что в них приняло участие такое количество голосующих, которое обеспечило кворум...
2. Результаты выборов "мутны" - власть утверждает, что победил Лукашенко, а "оппозиция" - что Тихановская...
3. Чтобы решить эту проблему, и подтвердить победу того или иного кандидата, необходима прозрачная проверка бюлетеней, которые использовались избирателями.
4. На данный момент мы имеем свидетельства того, что, как минимум, часть бюлетеней уничтожена (в котельной Бреста).
5. Если невозможно провести проверку бюлетеней, можно-ли, с юридической, а не "митинговой" точки зрения, говорить о победе того или другого кандидата? Ответ - НЕТ!...(а выборы - это именно юридический акт...). "Песни", что она "возглавит государство", а потом "назначит новые выборы" - сказки для "лохов"... Во-первых, она будет нелигитимной, потому что нет официальных данных о её победе - одни голословные заявления. Во-вторых, ей эти "новые выборы" провести никто не даст - слишком много в неё вложено...
6. Единственный путь, в данном случае - повторные выборы... И не просто механическое голосование, а выдвижение новых кандидатур, потому что "мухлевание" начиналось не с комиссий избирательных, а с регистрации кандидатов...То есть, нужно возвращаться к "исходной точке"...
7. Ни Лука, ни Тихановская на ТАКИЕ перевыборы не согласны - первый, потому что знает, что "намухлячил", а вторая, потому что ей так велели... Потому что неизвестно, за кого тогда, может проголосовать народ. А в Тихановскую, Москвой, уже вложены крупные деньги и на неё сделан расчёт... (Это, как в карточной игре - "прикуп" сделан, карты на руках, нужно играть тем, что имеешь... Повторый "прикуп", с возвратом "неудобной карты" в колоду, невозможен...).
(Кстати, на мой вопрос, согласен-ли ты иметь семейную жизнь с женщиной, у которой "сегодня - "два", а завтра - "полтора"...", ты так и не ответил...
зокрема ще більше відізолювати Білорусь від Європи... ((
Вже вирішувати будуть інші люди...
Майбутня загроза не Тіхановська..
а "Кремлівські консерви" Цепкало,Бабарико,котрі ,вигравши майбутні вибори ,здадуть Білорусь ПУйлу..
В МИНСК ВЕЗУТ УЧАСТНИКОВ ПРОПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО МИТИНГА
С самого утра сеть полна видео и фото колонн автобусов, которые свозят в столицу участников митинга, который должен продемонстрировать единый народный порыв поддержки Лукашенко
Люди, которые едут в автобусах также как и мы голосовали за новую Беларусь, за ее свободное и демократическое будущее.
Обращаемся к каждому кто сегодня будет на проправительственном митинге. История повторяется - когда в Румынии при Чаушеску были массовые протесты, тот собрал огромный митинг в свою поддержку. Еще вчера всесильный диктатор и самодур вышел к народу чтобы выступить с балкона, как случилось неожиданное - его освистали те, кого он считал своими сторонниками. Призываем тех, кто сегодня силой будет привезен на митинг, сказать четкое УХОДИ эпохе застоя. Сказать громко в тысячу голосов всех тех, кто сегодня будет силой свезен на площадь для поддержки режима, который рушится у нас на глазах.
С учетом того, что русский след в происходящем в Беларуси сплошь и рядом, от пророссийской оппозиции, полностью контролируемой российскими кураторами, до провокаторов в толпе, во время протестов, не забываем про наёмников т.н. ЧВК "Вагнер", которые больше представляют собой сборную солянку боевиков различных российских ЧВК от ГРУ, о которых сейчас настойчиво все забывают, когда освещаются протесты.
Поэтому, слова Захаровой вполне ожидаемы. Россия абстрагируется об беларуских протестов, переводя стрелки на Запад, при этом управляя ими и готовя коллапс.
Коллапс, по масштабам отличающийся от всех предыдущих протестных акций, количеством провокаций и пролитой крови. (???)
Почему именно сейчас? Да потому, что сегодня в Минске ожидается делегация представителей ЕС, которые будут докладывать в Брюссель о событиях в Беларуси. Именно поэтому, в пятницу, день, когда на улицы традиционно могут себе позволить выйти больше беларусов, чем в будние дни и будет задействован весь потенциал тех, кто хаотизировал столицу на протяжении этой недели.
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Злой одесит,ти вконец йо..нулся !?
ОЦЕ ДОВБ**** - НАТО ДУЖЕ ПОТРІБНІ БЕЛОРУСЬКІ БОЛОТА