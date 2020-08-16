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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко доручив перекинути десантників у Гродно, "оскільки напружена ситуація на західних кордонах"

Лукашенко доручив перекинути десантників у Гродно,

На нараді в Центрі стратегічного управління в Міністерстві оборони Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЦВК РБ оголосила переможцем президентських виборів, доручив перекинути Вітебську десантно-штурмову бригаду в Гродно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, фахівці Збройних сил доповіли Лукашенку про "нарощування військового компонента" поблизу західних кордонів країни. Той висловив стурбованість кількістю навчань НАТО в сусідніх із Білоруссю країнах і заявив, що відбувається ескалація і нарощування збройного компонента на цих територіях. Лукашенко нагадав, що вироблено алгоритм реагування на подібні події.

"Я попрошу додатково, оскільки напружена ситуація на західних кордонах, повітряно-десантну бригаду з Вітебська перекинути в Гродно. Я вас дуже попрошу, подякую вам за те, що ви у Брестському регіоні працює і порядок там підтримуєте. Нехай у Бресті наша десантно-штурмова бригада залишається і працює у взаємозв'язку з прикордонниками для стабілізації ситуації на південному заході", - сказав Лукашенко.

Дивіться також: Акція на підтримку білоруського ОМОНу відбулась під посольством РБ у Москві: "Дужче давіть майданну мерзоту". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 15 серпня Олександр Лукашенко поспілкувався з Володимиром Путіним і пізніше повідомив про досягнуту домовленість: за першого ж запиту Росія надасть всебічну допомогу щодо підтримання безпеки в Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668)


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Топ коментарі
+39
Похоже готовится провокация для захода кацапских войск в Беларусь
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16.08.2020 02:34 Відповісти
+37
Ослабление восточной границы для вторжения пуйла?
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16.08.2020 02:59 Відповісти
+36
Убирает всех от границы с рашкой ? Типа - ой, так там никого не было, вот и прошли момо
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16.08.2020 02:32 Відповісти
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Да не скажи! Если не спасти белорусов, то кацапская сволота будет еще и на границе с БР.
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16.08.2020 08:42 Відповісти
Яких бєларусів? Тих, що воювали на Донбасі проти українців?
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16.08.2020 08:49 Відповісти
Вони, вважай, УЖЕ ТАМ...
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16.08.2020 09:46 Відповісти
Скоро буду тролить белорусов - чей Витебск ?
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16.08.2020 07:51 Відповісти
Кошмар ! Кругом враги ! Как жить ?
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16.08.2020 08:01 Відповісти
Любителям СССР и Сталина, это все для вас . Ощутите кайф от старой Сталинской команды- расстрелять нах
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16.08.2020 08:03 Відповісти
Супругу Валерия Цепкало удерживают на российско-украинской границе
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16.08.2020 08:04 Відповісти
"Сейчас третий час утра! Моя супруга с детьми находится на Российско-украинской границе! Пункт перехода ***********! Ее держат уже более двух часов с двумя маленькими детьми на Российской стороне.
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16.08.2020 08:05 Відповісти
Ага. Домогосподарка "бореться" з Литви, Цепкало - з України, а Бабарико кзвідки буде "революцію" робити ? З Польщі ? Чи він на рашці сидить ?
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16.08.2020 08:09 Відповісти
Та пох.. Нехер пускати іі в Украіну де як стверждує іі чоловік идет гражданская вайна
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16.08.2020 08:11 Відповісти
тебе лапшу на ухи навешали ,а ты и рад
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16.08.2020 08:24 Відповісти
Цепкало давал интервью, его цитировали многие СМИ. Бьіла стаття и на Цензоре.
"Цепкало считает, что на Донбассе идет "гражданская война"."

Мало того!, оно еще и говорит как кацапьі "НА Украине..."
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16.08.2020 08:41 Відповісти
А тихоня Тихановская уже говорит о передаче власти от Лукашенко , толи наивная , толи глупая.Этот кровавый маньяк в 90-х уничтожил всех политических оппонентов, годами за малейшее сопротивление бросал граждан в тюрьмы , без крови он власть НЕ ОТДАСТ !Тихановская , готовся к борьбе и не разлагай протест своим пацифизмом !
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16.08.2020 08:06 Відповісти
такий порядок..
Зміни влади після диктаури...

тимчасовий уряд.
далі вибори Президента..
далі новий уряд..
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16.08.2020 10:22 Відповісти
Да лукашенковские псы УБИВАЮТ протестующих ! А вы говорите о передаче власти.Нельзя не дооценивать загнанного кровавого зверя !
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16.08.2020 11:04 Відповісти
Дуже символічно, що рівно 100 років тому відбулася Варшавська битва.
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16.08.2020 08:07 Відповісти
Исход Варшавской битвы привёл к сохранению Польшей независимости.
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16.08.2020 08:09 Відповісти
На жаль, Польща у 1920 році не отримала необхідної політичної і військової підтримки від Заходу, коли війська генерала Едварда Ридз-Смігли, розгромивши червону орду, захопили Київ, доречі, за підтримкою військ УНР. Це був історичний момент, коли шансом назавжди покінчити з московською, злочинною імперією, недалекоглядно, не скористалися.
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16.08.2020 14:41 Відповісти
І ето правільно ... Коварная Польща может напасть в любой момент
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16.08.2020 08:09 Відповісти
колхан залебезил перед плешивым. Саша, твоя сладкая лесть не спасет, - он тебя люто ненавидит и шлепнет при первой возможности, а потом еще слезу пустин на похоронах=)
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16.08.2020 08:13 Відповісти
Лукашенко поручил перекинуть десантников в Гродно, "поскольку напряженная ситуация на западных границах" - Цензор.НЕТ 1743
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16.08.2020 08:25 Відповісти
не, такого придурка точно надо сдвигать....
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16.08.2020 08:28 Відповісти
поручил перекинуть Витебскую десантно-штурмовую бригаду в Гродно.

Витебск - это ватный город, аналог Донецка.
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16.08.2020 08:28 Відповісти
еще вчера договорился о помощи россией войсками...потому и на востоке уже свои не нужны...
мы о переброске из витебска в брест и гродно(в области) писали почти неделю назад...
еще о сцене в центре минска с трансляцией, чтобы все выговорились...еще сцены нет...
и оттуда напоминать, что тихановская - слабая женщина...а других нет или еще слабее..
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16.08.2020 09:46 Відповісти
Takim dejstvijam gde icet vragov na zapade on otolkyvajet i zarubeznix investitorov, kotoryx tam i tak malo.
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16.08.2020 08:35 Відповісти
А самій Тіхановський Ви теж не дуже вірте, хоч вона у Литві. Це ще та Московська консерва!
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16.08.2020 08:40 Відповісти
Jesli ona siuda prijexalo,a ne v rasku sto to govorit.Poka rano delat vyvodi pro nejio.
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16.08.2020 08:52 Відповісти
Є вже факти щодо неї, які достатні для висновків її московських переконань. У вас в Литві був і Шарій, тому її приїзд ні про що.
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16.08.2020 08:59 Відповісти
da bil Sariji emu dali ubezyce pri Janukovice.No on tut ne zil,nevydel ne odnogo ego interviu tut.Tak i pro nejio ecio neizvesno mozet ujedit takze doustim Irlandiju gde ona zyla mnogo let.Ona obcalas i s prezidentom paru raz i ministrom inostranix del
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16.08.2020 09:04 Відповісти
Irlandiji on zyla ucilas i rabotala.Ejio ecio s malix let zabrali Irlanci semja.Kak by rebionok s Cernobelia prosiol rebelitaciju tam.A potom uze postojano tam jezdila
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16.08.2020 09:10 Відповісти
Dariji tam toze jasni,mnogo govorit pro ruski mir,no sam zyviot v Ispaniji,a ne raske
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16.08.2020 09:19 Відповісти
Sariji
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16.08.2020 09:19 Відповісти
Да это простая маскировка, "дымовая завеса" для ЕС, чтобы показать, какая она "демократка"...
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16.08.2020 09:50 Відповісти
Mne poka trudno sudit,mozet i tak.Tam dopustim proevropejskim ti nemozes bit srazu posadit kak vraga naroda vet tam i teper sssr .Mozet lavirirojet ona i sag za sagom budet delat sagi na Evropu.Nasi ocenyvajet kak proigr raski v etom plane sto ona zdes,a ne u nix
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16.08.2020 10:13 Відповісти
Вот то-то и оно, что тебе "трудно"... Ты русскую пословицу слышал: "Кто платит, тот и заказывает музыку..."? Её переделали в более "грубый" вариант, под "кавказцев": "Кто дэвушка кушает (кормит), тот её и танцует...". А "девушку" эту "танцует" "Газпром" - она прошла на выборы за его деньги... И ты думаешь, ей позволят "соскочить"?!!!... Если "ДА", то ты наивен...
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16.08.2020 11:06 Відповісти
Etogo ne znaju po gazproma dengi.Ona imejet oxranu tut, ejio oxraniajet kak prezidenta
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16.08.2020 11:30 Відповісти
А я - знаю...
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16.08.2020 11:44 Відповісти
Tam oba varianta ploxyje i te i te.Drygix poka nebudet.U nix drugoje vydenije revoliuciji teper vazno Luku ubrat i eto pravilno,poskolku on uze nevladejet situacijej i iz zlosti mozet nadelat glubostej.Gazprom on tam vsex profinonsoval
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16.08.2020 22:04 Відповісти
Там всё ещё серьёзнее, чем ты думаешь... Там "кровью пахнет"... Лука и Тихановская будут "стоять единым фронтом", чтобы не допустить повторных выборов. Ведь с выборами Лука "мухлевал" еще с того момента, когда выдвигались кандидаты - задавил "опасных", проевропейских, демократических, и оставил промосковских. А Кремль перевыборов боится, потому что в этом случае и Лука, и Тихановская могут "пролететь со свистом"... Поэтому, если беларусы будут требовать перевыборов, прольётся кровь и Беларусь будет брошена в "кровавую кашу"... Недаром Путин Росгвардию и войска стягивает к границе с Беларусью, а Лука витебских десантников сплавил к вашей границе, с "НАТОй" воевать... Оголил восточную границу для "аншлюса"...
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17.08.2020 06:46 Відповісти
Krovi tam mozet i nebyt u nix taktika drugaja zabostovki,a eto i armija nepomozet.Glavnoje sto oni vse orgonizovalis v zabostovki.Tichonovka ona mozet i navernoje vygrala vybori,no vot segodnia cytaju ona xocet prozracnix vyborov i ne protiv takix.Tam oni kto bostujet xocet byvsego ministra familiju zabil,no tot kak by poderzal mitingujucix on.
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17.08.2020 11:09 Відповісти
Тихановская "крутит жопой...", "как цыган - солнцем...". То она призывает к отказу от протестов и уезжает из страны, то, наоборот - призывает к ним и заявляет о готовности быть "национальным лидером". То она заявляет, что против проведения повторных выборов, то говорит, что согласна на них... Скажи, проведя аналогию с семьёй - ты согласился-бы, жить с таким человеком?
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17.08.2020 11:25 Відповісти
Nu da meniajet ona mnenije.ne opytnaja ecio ona v politike.
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17.08.2020 12:30 Відповісти
Дерьмо тоже очень легко меняет форму, в зависимости от сосуда,в который его помещают... Особенно - "поносное"...
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17.08.2020 14:48 Відповісти
Vot smotriu kak Belorusi dumajet.Ona vremeno vozglavit i objavit po novim vyboram.Dalse realnyje kandidat vydyt u vas etot Cikala,ejio muz i Babbariko.Odin za drugogo xuze kak ponimaju
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17.08.2020 20:59 Відповісти
Постараюсь тебе "разложить по полочкам", что мы имеем, на данный момент:
1. Выборы прошли... Они "состоялись", потому что в них приняло участие такое количество голосующих, которое обеспечило кворум...
2. Результаты выборов "мутны" - власть утверждает, что победил Лукашенко, а "оппозиция" - что Тихановская...
3. Чтобы решить эту проблему, и подтвердить победу того или иного кандидата, необходима прозрачная проверка бюлетеней, которые использовались избирателями.
4. На данный момент мы имеем свидетельства того, что, как минимум, часть бюлетеней уничтожена (в котельной Бреста).
5. Если невозможно провести проверку бюлетеней, можно-ли, с юридической, а не "митинговой" точки зрения, говорить о победе того или другого кандидата? Ответ - НЕТ!...(а выборы - это именно юридический акт...). "Песни", что она "возглавит государство", а потом "назначит новые выборы" - сказки для "лохов"... Во-первых, она будет нелигитимной, потому что нет официальных данных о её победе - одни голословные заявления. Во-вторых, ей эти "новые выборы" провести никто не даст - слишком много в неё вложено...
6. Единственный путь, в данном случае - повторные выборы... И не просто механическое голосование, а выдвижение новых кандидатур, потому что "мухлевание" начиналось не с комиссий избирательных, а с регистрации кандидатов...То есть, нужно возвращаться к "исходной точке"...
7. Ни Лука, ни Тихановская на ТАКИЕ перевыборы не согласны - первый, потому что знает, что "намухлячил", а вторая, потому что ей так велели... Потому что неизвестно, за кого тогда, может проголосовать народ. А в Тихановскую, Москвой, уже вложены крупные деньги и на неё сделан расчёт... (Это, как в карточной игре - "прикуп" сделан, карты на руках, нужно играть тем, что имеешь... Повторый "прикуп", с возвратом "неудобной карты" в колоду, невозможен...).
(Кстати, на мой вопрос, согласен-ли ты иметь семейную жизнь с женщиной, у которой "сегодня - "два", а завтра - "полтора"...", ты так и не ответил...
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18.08.2020 06:00 Відповісти
Потім буде пізно.
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16.08.2020 14:44 Відповісти
купи себе букварь лапоть
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16.08.2020 08:41 Відповісти
Не чіпай людину.
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16.08.2020 08:43 Відповісти
доюрый совет
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16.08.2020 08:45 Відповісти
У дедушки совсем кукуха съехала -- он послал ДШБ организовывать оборону? А наступать артиллеристами будет или стройбатом?
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16.08.2020 08:41 Відповісти
Шо все?Дураки наивные!если не додавить то все было зря...
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16.08.2020 08:42 Відповісти
А в заголовку хіба не правильніше буде =перебросить= ?
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16.08.2020 08:50 Відповісти
Мабуть десантників перекинуть (зазвичай перекидатися це вмерти)🤪
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16.08.2020 08:52 Відповісти
Поляки собрались отжать западную Беларусь поэтому он просит Пуйла так как есть угроза союзному государству теперь видно что он свой народ действительно считает овцами
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16.08.2020 08:50 Відповісти
Вот было бы интересно, если бы Польша и Литва эдак на пару недель закрыли свои границы с Диктатурой Драника Луки (ДДЛ) Но этого, конечно, не будет - европоцы-манюпасы из правления ЕС, обожающие нюхать газ ***** из МП-2, никогда на такое не пойдут.
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16.08.2020 09:04 Відповісти
у Лахті завжди "цікаві" пропозиції..

зокрема ще більше відізолювати Білорусь від Європи... ((
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16.08.2020 10:18 Відповісти
украину уже вообще не воспринимают как угрозу...
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16.08.2020 09:16 Відповісти
А должны, анастасия?
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16.08.2020 09:28 Відповісти
А зря...
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16.08.2020 09:31 Відповісти
ага ...зараз гавнокамандуюче труси простірне і відразу "нападе" ...
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16.08.2020 09:33 Відповісти
територія "дике поле" ...
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16.08.2020 09:32 Відповісти
Зато "братушки" сразу из градов херачат.
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16.08.2020 09:55 Відповісти
Загнанное усатое чмо мечется в истерике...
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16.08.2020 09:51 Відповісти
Войну развязывает.
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16.08.2020 09:56 Відповісти
Под видом "напряженная ситуация на западных границах" Лукашенко открывает Беларусь к аншлюсу и одно временно страхуется от возможного сопротивлении аншлюсу десантников, которые тоже сыновья народа Беларуси
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16.08.2020 09:58 Відповісти
Только вот десантники это как как правило дети офицеров десантников..и кадры ковались на рязани...
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16.08.2020 10:06 Відповісти
навіть ХУ№ЛО не вірить більше у здатність Бацьки на будь-що..
Вже вирішувати будуть інші люди...

Майбутня загроза не Тіхановська..
а "Кремлівські консерви" Цепкало,Бабарико,котрі ,вигравши майбутні вибори ,здадуть Білорусь ПУйлу..
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16.08.2020 10:21 Відповісти
https://tehnichka.pro/best-programms-for-cloning-hard-drive/#content_header_7
В МИНСК ВЕЗУТ УЧАСТНИКОВ ПРОПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО МИТИНГА


С самого утра сеть полна видео и фото колонн автобусов, которые свозят в столицу участников митинга, который должен продемонстрировать единый народный порыв поддержки Лукашенко
Люди, которые едут в автобусах также как и мы голосовали за новую Беларусь, за ее свободное и демократическое будущее.
Обращаемся к каждому кто сегодня будет на проправительственном митинге. История повторяется - когда в Румынии при Чаушеску были массовые протесты, тот собрал огромный митинг в свою поддержку. Еще вчера всесильный диктатор и самодур вышел к народу чтобы выступить с балкона, как случилось неожиданное - его освистали те, кого он считал своими сторонниками. Призываем тех, кто сегодня силой будет привезен на митинг, сказать четкое УХОДИ эпохе застоя. Сказать громко в тысячу голосов всех тех, кто сегодня будет силой свезен на площадь для поддержки режима, который рушится у нас на глазах.Лукашенко доручив перекинути десантників у Гродно, "оскільки напружена ситуація на західних кордонах" - Цензор.НЕТ 4842
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16.08.2020 10:12 Відповісти
ой, какие там десантники в Беларусии? все распилено и раскрадено как в Украине до войны
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16.08.2020 10:17 Відповісти
Ніхто не пояснить тараканів в голові "Злого одесита"? (

С учетом того, что русский след в происходящем в Беларуси сплошь и рядом, от пророссийской оппозиции, полностью контролируемой российскими кураторами, до провокаторов в толпе, во время протестов, не забываем про наёмников т.н. ЧВК "Вагнер", которые больше представляют собой сборную солянку боевиков различных российских ЧВК от ГРУ, о которых сейчас настойчиво все забывают, когда освещаются протесты.
Поэтому, слова Захаровой вполне ожидаемы. Россия абстрагируется об беларуских протестов, переводя стрелки на Запад, при этом управляя ими и готовя коллапс.


Коллапс, по масштабам отличающийся от всех предыдущих протестных акций, количеством провокаций и пролитой крови. (???)
Почему именно сейчас? Да потому, что сегодня в Минске ожидается делегация представителей ЕС, которые будут докладывать в Брюссель о событиях в Беларуси. Именно поэтому, в пятницу, день, когда на улицы традиционно могут себе позволить выйти больше беларусов, чем в будние дни и будет задействован весь потенциал тех, кто хаотизировал столицу на протяжении этой недели.

Продолжение на Одесский курьер https://uc.od.ua/columns/1533/1228692
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Злой одесит,ти вконец йо..нулся !?
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16.08.2020 10:27 Відповісти
Чому - логика є чітка, сусідня країна з Белоруссю приняла заходи для усунення загрози для руцкоговорящих, так можно бути прикрити введення московитських військ. Сумніваюсь що белоруси будуть воювати проти Московії, бо вони проти введення військ Мацквою навряд чи щось зроблять, навіть як що говорять інше, в кінці кінців Кремль же не оголошував війни Белорусі, а введе війська для захисту своїх громадян.
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16.08.2020 13:47 Відповісти
під "своїми" мав на увазі руцкоговорящіх .
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16.08.2020 13:48 Відповісти
Усім охороняти бацькіну сраку!
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16.08.2020 10:47 Відповісти
Головне маневри...
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16.08.2020 11:03 Відповісти
Польські негри з НАТО готові для вторгнення в західну Бєларусь!
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16.08.2020 11:07 Відповісти
Хитрый колхозник, шантажирует протестующих (и европейцев готовых включить санкции) потерей суверенитета, была бы реальная угроза, он бы тихо перевел войска, а так очевидно (казалось бы) что готовится провокация и почва для "приглашения" (вторжения) российских войск, национально ориентированные белорусы конечно воспримут это как угрозу и выберут меньшее зло - лукашенко, на это и расчет. В реале он ни при каких обстоятельствах не согласится на аннексию Белоруссии потому что сам потеряет свой авторитарный суверенитет, если можно так выразиться. Но то что русские могут этим воспользоватся нет никаких сомнений, наиболее безболезненный вариант для страны это договор с протестующими-оппозицией, перевыборы или просто отставка, любая форма отставки, пусть даже с гарантиями, но он подвел страну к войне ради своей жопы, мерзость.
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16.08.2020 11:14 Відповісти
гєйрасайуз готов насильно анексувати Бєларусь атарвать ат цицьки брацкага рюзькава нарота...хуйло ввєді...!
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16.08.2020 11:50 Відповісти
Вусатий дав Пуйлу чіткий знак васальної вірності - "ворог лише на Заході".
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16.08.2020 12:29 Відповісти
Как сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://news.tut.by/economics/696840.html TUT.BY , специалисты Вооруженных сил доложили Лукашенко о "наращивании военного компонента" у западных границ страны. Тот выразил обеспокоенность количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах Источник: https://censor.net/n3214011

ОЦЕ ДОВБ**** - НАТО ДУЖЕ ПОТРІБНІ БЕЛОРУСЬКІ БОЛОТА
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16.08.2020 13:40 Відповісти
Это чтобы освободить восточную границу? Чтобы имперским войскам заходить было легче?
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16.08.2020 14:04 Відповісти
До тошноты однообразны совки.
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16.08.2020 14:10 Відповісти
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