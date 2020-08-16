Лукашенко обіцяє не допустити "живого ланцюга" від Вільнюса до Києва: Мало їм у Мінську небайдужих із квіточками і в ланцюгах
Олександр Лукашенко, якого ЦВК Білорусі оголосила переможцем президентських виборів, заявив, що не допустить проведення акції "Живий ланцюг" від Вільнюса до Києва.
Про це повідомляє Tut.by, інформує Цензор.НЕТ.
"Мало на проспекті в Мінську небайдужих із квіточками і в ланцюгах... Уже хочуть виставити від Вільнюса до Києва і зібрати туди понад 300 тисяч осіб", - цитує видання виступ Лукашенка в Генштабі.
За словами Лукашенка, він доручив Міноборони, МВС і КДБ, а також генпрокурору "категорично не допустити подібних дій".
"Я це вже проходив після розпаду Радянського Союзу, коли була спроба створення Балто-Чорноморського регіону - санітарної зони (три балтійські держави, Білорусь, Україна), щоб відокремити Росію від Заходу. Але все б нічого, але ми не хочемо бути відхожих місцем і когось санітарить, бути санітарним кордоном. І ми розуміємо, до чого це може призвести", - заявив Лукашенко.
"Живий ланцюг" на підтримку протестувальників у Білорусії планується провести 23 серпня. Передбачається, що акція почнеться на Кафедральній площі в центрі Вільнюса, потім учасники акції вишикуються вздовж траси на Мінськ до контрольно-пропускного пункту на литовсько-білоруському кордоні в Мядінінкаї.
Нагадаємо, 15 серпня Олександр Лукашенко поспілкувався з Володимиром Путіним і пізніше повідомив про досягнуту домовленість: за першого ж запиту Росія надасть всебічну допомогу щодо підтримання безпеки в Білорусі.
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