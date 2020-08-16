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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко обіцяє не допустити "живого ланцюга" від Вільнюса до Києва: Мало їм у Мінську небайдужих із квіточками і в ланцюгах

Лукашенко обіцяє не допустити

Олександр Лукашенко, якого ЦВК Білорусі оголосила переможцем президентських виборів, заявив, що не допустить проведення акції "Живий ланцюг" від Вільнюса до Києва.

Про це повідомляє Tut.by, інформує Цензор.НЕТ.

"Мало на проспекті в Мінську небайдужих із квіточками і в ланцюгах... Уже хочуть виставити від Вільнюса до Києва і зібрати туди понад  300 тисяч осіб", - цитує видання виступ Лукашенка в Генштабі.

За словами Лукашенка, він доручив Міноборони, МВС і КДБ, а також генпрокурору "категорично не допустити подібних дій".

"Я це вже проходив після розпаду Радянського Союзу, коли була спроба створення Балто-Чорноморського регіону - санітарної зони (три балтійські держави, Білорусь, Україна), щоб відокремити Росію від Заходу. Але все б нічого, але ми не хочемо бути відхожих місцем і когось санітарить, бути санітарним кордоном. І ми розуміємо, до чого це може призвести", - заявив Лукашенко.

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"Живий ланцюг" на підтримку протестувальників у Білорусії планується провести 23 серпня. Передбачається, що акція почнеться на Кафедральній площі в центрі Вільнюса, потім учасники акції вишикуються вздовж траси на Мінськ до контрольно-пропускного пункту на литовсько-білоруському кордоні в Мядінінкаї.

Нагадаємо, 15 серпня Олександр Лукашенко поспілкувався з Володимиром Путіним і пізніше повідомив про досягнуту домовленість: за першого ж запиту Росія надасть всебічну допомогу щодо підтримання безпеки в Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668)


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Топ коментарі
+36
Мудак ты Санёк, глупый мудак.
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16.08.2020 09:01 Відповісти
+27
Маски сброшены, а еще пару недель назад "арестовывал" росийских спецагентов.
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16.08.2020 09:04 Відповісти
+27
Лукашенко обещает не допустить "живую цепь" от Вильнюса до Киева: Мало им в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях - Цензор.НЕТ 1514
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16.08.2020 09:04 Відповісти
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Гитлер обещал что ни одна бомба не упадет на Берлин.
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16.08.2020 12:56 Відповісти
Лукашенко обіцяє не допустити "живого ланцюга" від Вільнюса до Києва: Мало їм у Мінську небайдужих із квіточками і в ланцюгах - Цензор.НЕТ 7690

Литва, пирс в Паланге.
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16.08.2020 13:37 Відповісти
Александр Лукашенко, , которого ЦИК Беларуси объявил победителем президентских выборов, заявил, что не допустит проведения акции "живая цепь" от Вильнюса до Киева. Источник: https://censor.net/n3214017

ЛУКАШЕНКО БУДЕ ВІД КИЇВА ДО ВІЛЬНЮСА БІГАТИ РОЗГАНЯЮЧИ ЛАНЦЮГ
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16.08.2020 14:05 Відповісти
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