В Україні 1 637 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіло 91 356 людей

В Україні станом на ранок неділі зафіксовано 1 637 нових випадків інфікування. Водночас 392 людини одужали, 24 померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 15 серпня, повідомлялося про 1 847 нових хворих за добу, 14 серпня - про 1 732 інфікованих; 13 серпня було 1 592 виявлені випадки.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок неділі 91 356 осіб, видужали - 47 822, померло від початку пандемії 2 068 людей. Наразі в Україні на COVID-19 хворіє 41 466 осіб, що на 1 221 більше, ніж днем ​​раніше.

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Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (228), Чернівецькій (183), Івано-Франківській (158) областях та в Києві (146).

Крім того, загалом в Україні за минулу добу зафіксовано 1 826 підозр на коронавірус.