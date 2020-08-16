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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні 1 637 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіло 91 356 людей

В Україні 1 637 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіло 91 356 людей

В Україні станом на ранок неділі зафіксовано 1 637 нових випадків інфікування. Водночас 392 людини одужали, 24 померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 15 серпня, повідомлялося про 1 847 нових хворих за добу, 14 серпня - про 1 732 інфікованих; 13 серпня було 1 592 виявлені випадки.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок неділі 91 356 осіб, видужали - 47 822, померло від початку пандемії 2 068 людей. Наразі в Україні на COVID-19 хворіє 41 466 осіб, що на 1 221 більше, ніж днем ​​раніше.

Читайте також: В Україні зайнято менше чверті ліжок для пацієнтів із COVID-19, у Києві та двох областях - понад 50%, - Степанов

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (228), Чернівецькій (183), Івано-Франківській (158) областях та в Києві (146).

Крім того, загалом в Україні за минулу добу зафіксовано 1 826 підозр на коронавірус.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Новости для идиотов, чем больше тестов, тем больше заболевших, а умирают только хроники,вот они пускай и бережуться.
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16.08.2020 09:41 Відповісти
+6
в нас і без того тупе населення
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16.08.2020 09:38 Відповісти
+6
Ага и получить Зеленских! А если серйозно нужно комбинировать, полный онлайн не получится потому что родители на работе а дети в это время покемонов ганяют, это так кратко!
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16.08.2020 09:39 Відповісти
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Ну саме час школи відкрити
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16.08.2020 09:31 Відповісти
Школи потрібно взагалі закрити назавжди. Тільки онлайн навчання. Скільки коштів можна зберегти, якщо не опалювати та не обслуговувати шкільні будівлі. Це шанс для України стати першою в світі країною з повним курсом онлайн освіти.
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16.08.2020 09:36 Відповісти
в нас і без того тупе населення
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16.08.2020 09:38 Відповісти
типа вы кацапы умнее? )))))))))))))))))))))
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16.08.2020 10:35 Відповісти
Ага и получить Зеленских! А если серйозно нужно комбинировать, полный онлайн не получится потому что родители на работе а дети в это время покемонов ганяют, это так кратко!
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16.08.2020 09:39 Відповісти
У Вас наверное нет детей?
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16.08.2020 09:51 Відповісти
Есть 10 и 7 лет так вот заставить их учится можно только кнутом и пряником. Кнут смена пароля на файфае а пряник это пряник. Аквапарки и прочие развлекухи это не сейчас!
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16.08.2020 09:59 Відповісти
та в 10 и 7 лет, это еще ничего.Тут уж вы сильно строгий.
А вот когда в 16 учиться не хотят, это уже беда....
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16.08.2020 15:57 Відповісти
и тут прилепил Зеленского, ну и долбодятел ты политизированный
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16.08.2020 10:37 Відповісти
Открытие школ и ВУЗов, неминуемо спровоцирует увеличение заболеваемости в разы!
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16.08.2020 09:38 Відповісти
Смерть людей від гіпоксії - дуже страшна. В принципі, люди вмирають при тямі, - розповіді лікарів про боротьбу з Covid-19 https://censor.net/r3212910
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16.08.2020 12:20 Відповісти
Ага мастера спорта по борьбе с ковидом!

Президент Украины Владимир Зеленский назвал членов своей команды и правительство Дениса Шмыгаля мастерами спорта по борьбе с коронавирусом. Об этом президент заявил на пресс-конференции.
"Замечаний к Шмыгалю нет. Мы боремся вместе с ковид. И я вижу, что в этом направлении мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Возьмите статистику. Даже не сравнивая со странами по такой же территории и населению - мы одни из лучших. Потому что сделали все вовремя", - сказал Зеленский.
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16.08.2020 09:36 Відповісти
та він у нас в усьому мастер-ламастер, особливо по грі на роялі
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16.08.2020 09:39 Відповісти
По игре на раяле он непревзойденый! Я больше не знаю кто ещё на рояле писюном играет!
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16.08.2020 09:44 Відповісти
Як то хто? "Праклятьіе пиндосьі". Бо саме в них він цей "номер" поцупив...
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16.08.2020 09:47 Відповісти
Хм.. Не знал. Думал это такой извращенный дебилизм мог родится в голове только у Зеленского!
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16.08.2020 09:54 Відповісти
ахаха, та он собственно и "голобородька" украл, как идею, так и кликуху.
мужику что это написал лет 20 назад - хрен с маком(за плагиат то)
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16.08.2020 10:27 Відповісти
його колега по Кварталу теж мабуть такий саамий ДЕБІЛ
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16.08.2020 09:48 Відповісти
а Вы погуглите, увидите, что игру на ройале он сплагиатил
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16.08.2020 10:11 Відповісти
Новости для идиотов, чем больше тестов, тем больше заболевших, а умирают только хроники,вот они пускай и бережуться.
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16.08.2020 09:41 Відповісти
Ну что-бы его вылечить то надо потратить около 2000 грн в день. Государство несмотря на уверения членограя ни копейки не дает все ты будешь покупать сам так что вперед если тебе 50000 не жалко! Может вас инстинкт жадности убедит если инстинкта самосохранения нет! Я лучше на масочку 8 грн в день потрачу и сокращу контакты!
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16.08.2020 09:48 Відповісти
За что там 2000 грн в день тратить? На содержание койки? Помощь вообще не требуется, если нет потерь сатурации
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16.08.2020 10:32 Відповісти
це точно. Живу в мікрорайоні, де проживає понад 10 000 осіб. Якщо це така зараза, то похорони повинні відбуватись щонайменше раз на тиждень (під час активної фази війни тут так і було, бо район належить військовому гарнізону, точніше належав і військових тут більшість). А так, частіше весілля чую і радісний сміх дітей.
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16.08.2020 09:51 Відповісти
Что самое интересное то хоронят их без привоза домой. Просто с больничного морга в краматорий, у меня так семью соседей по подъезду похоронили!
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16.08.2020 09:56 Відповісти
кстати, наверное да, никто не горит желанием сказать соседям что в семье был кто-то с вирусом - заплюют и зачморят. кто-то так и писал - соседи тупо затравили переболевшего кого-то
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16.08.2020 10:29 Відповісти
про крематорії можна докладніше. В Чернівцях чи Івано-Франківську джуе прошу
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16.08.2020 10:53 Відповісти
Давайте порахуємо.
За 4,5 місяців в Україні від ковіду померло 2100 людей. Подивимось скільки це на 10 ти.
2100*10000/40000000=0,53

Щоб побачити таку смертність Вам довелося б бігати по двох таких мікрорайонах, щоб побачити один рхорон від ковіду за 4,5 місяці.
Так що Ваше патрулювання мікрорайону тут не показник.
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16.08.2020 10:53 Відповісти
так я до того і введу, що цей ковід-19 трохи міфічний якийсь. ГРВІ валить людей в рази більше.
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16.08.2020 10:58 Відповісти
А туберкульоз теж міфічний? А смерті від ДТП теж міфічні? Поточна сметрність від ковіду перевищує поточну смертність від туберкульозу або від ДТП.
Просто критерій її виявлення Ви обрали вкрай невдало.
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16.08.2020 11:19 Відповісти
іспанці он робили корегування і викреслили 2 000 смертей. Італійці теж, то от питання всі ці понад 700 000 точно від ковід-19?? Чи як моя онкохвора сусідка, що раптом померла від ковіду але підтвердження так і не надали.
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16.08.2020 11:23 Відповісти
Скільки часу Ваша сусідка хворіла на онкологію?
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16.08.2020 11:28 Відповісти
це тут до чого?? В неї четверта стадія була.
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16.08.2020 13:57 Відповісти
Бо на онкологію люди хворіють досить довго, а на ковід 3 тижні. Ймовірність випадкового співпадіння смерті від захворювання, що може тривати місяцями і навіть роками, та смерті від ковіду надзвичайно мала.
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16.08.2020 14:28 Відповісти
У Вас є посилання на таку коррекцію смертей від коронавирусу в Іспанії?
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16.08.2020 11:31 Відповісти
так Гугл є, Загуглить.
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16.08.2020 13:58 Відповісти
А що, Ви не гуглили?
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16.08.2020 14:24 Відповісти
ви хочете ті дані, а не я. тож гугліть самі
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16.08.2020 14:32 Відповісти
Треба бути об"єктивними

https://medicalxpress.com/news/2020-05-spain-virus-death-toll.html MAY 25, 2020 Spain revises virus death toll down by nearly 2,000

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain-toll/spains-covid-19-death-toll-could-be-60-higher-than-official-count-says-el-pais-idUSKCN24R0GE JULY 26, 2020 / 4:18 PM / 21 DAYS AGO Spain's COVID-19 death toll could be 60% higher than official count, says El Pais
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16.08.2020 14:44 Відповісти
Весьма показательны в этом вопросе Россия и Бразилия:в России сделали 32 221 546 тестов и выявили 917 884 инфицированных.В Бразилии же сделали 13 464 336 тестов,то есть почти в 3 раза меньше и выявили 3 282 101 инфицированного,то есть в более чем в 4 раза .
Вот такая арифметика: тестов в почти 3 раза меньше,а больных в почти 4 раза больше.
Не сходится ,Vivo UA,с вашими утверждениями. Будьте здоровы.
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16.08.2020 10:47 Відповісти
Ни Бразилия, ни тем более Россия меня не е..т, тем более, что в мире уже 3 разновидности(covid-19) и агрессивность их разная и по разному расы и народности на него реагируют. Так, что век учись, все равно......
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16.08.2020 12:55 Відповісти
А сколько "нехроников" становятся инвалидами после "выздоровления" Мой друг переболел ковид в лёгкой форме...в итоге тридцать процентов лёгких поражены навсегда!
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16.08.2020 09:48 Відповісти
Наличие пятен на лёгких не говорит об их хроническом поражении с уменьшением объема. Это атипичная разновидность пневмонии, и она протекает в легкой форме, однако видна на КТ.
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16.08.2020 10:34 Відповісти
брехня, легені можуть відновлюватися (після будь-якої пневмонії та ін. хвороб)
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16.08.2020 15:39 Відповісти
Брехня це те, що легені відновлюються.Пані пульманолог,чи ботяря із лахти?
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16.08.2020 16:16 Відповісти
https://pogliad.ua/news/health/skilki-chasu-legeni-vidnovlyuyutsya-pislya-koronavirusu-390642

просто не пиши більше нічого, недорозвинений
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16.08.2020 22:27 Відповісти
Епідемічний сезон 2019/2020 (30.09.2019-17.05.2020)
На грип та ГРВІ перехворіло 4,9 млн людей (12,9% населення), 63% з яких - діти віком до 17 років.
Показник захворюваності - 12 853,1 на 100 000 населення, що на 7,1% менше порівняно з минулим епідемічним сезоном.
Епідемічний процес із грипу та ГРВІ характеризувався переважно регіональним поширенням та середньою інтенсивністю.
Зареєстровано 71 летальний випадок (зокрема двоє дітей віком до 17 років), що підтверджено методом полімеразної ланцюгової реакції. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.
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16.08.2020 09:51 Відповісти
Для выходного это рекорд, а вот на следующей неделе перевалит за 2 тыс.
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16.08.2020 09:55 Відповісти
Карантин провалился по всему миру. Только уничтожили рабочие места. Смысла в карантине ноль
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16.08.2020 10:05 Відповісти
деление на зоны, вирусные деньги, манипуляция людьми,что еще может быть лучшим для зеленых. У нас тоже всплеск и потом спад,но люди живут,а не существуют
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16.08.2020 10:19 Відповісти
Як і в усьому іншому, так і в цьому повідомленні проявляється безграмотність наших ЗМІ.
Кожній освіченій людині відомо, що оцінювати такі явища потрібно не за абсолютною кількістю випадків, а по кількості, наприклад, на мільйон населення. Скажімо, якщо по тих же даних РНБО за 16 серпня в Львівській області померло на covid-19 4 особи, а в Закарпатській - 3, то де смертність більша? В Закарпатській області проживає 1.25 млн осіб, а в Львівській - 2.51 млн. Тому смертність в Закарпатській - 2.4 особи на мільйон, а у Львівській - 1.6 особи на мільйон, тобто в півтора рази менша. Вони або настільки безграмотні, або спеціально накручують. Грамотні оцінки (по країнах) дають на сайті OurWorldInData. З них видно, що кількість захворювань на мільйон населення по різних країнах (середня за останні 3 дні - бо так правильно рахувати) приблизно однакова. Наприклад,
на 15 серпня для кацапії, України, Польщі, Сполученого Королівства і Литви відповідно 35, 25, 21, 18 і 8. Причому на цьому сайті користуються тими ж даними РНБО. Якщо за тою ж методикою порахувати дані по областях, то видно, що всі розподіли на зони, про які зе триндять, перепрошую, "гі№на варті". Наприклад, смертність на мільйон населення по областях, де вона вище середньої по Україні (рахуючи за правильною методикою цього сайту) є:
Закарпатська (1.94), Чернівецька (1.90), Львівська (1.48), Волинська (1.39), Івано-Франківська (1.25), Житомирська (1.18), Харківська (0.91), Київська /без Києва/ (0.88), Одеська (0.78), Рівненська (0.62). Для порівняння: середня смертність по Україні 0.58, по Києву /без області/ 0.29.
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16.08.2020 10:39 Відповісти
ви так всю ЗЕстатитику зламаєте...
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16.08.2020 10:55 Відповісти
Кієв - це місто в кацапії?
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16.08.2020 11:55 Відповісти
така динаміка зберігатиметься доки не вакцинують усіх ковідоістеричок типу тебе
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16.08.2020 15:40 Відповісти
Для заразы ковида нужны тесты . Нет тестов нет ковида и зараженых коз с папайями. .
Это медицинский факт.
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16.08.2020 11:10 Відповісти
О, для обоснования ковидоотрицания Вы используете результаты передовых танзанийских ученых?
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16.08.2020 11:22 Відповісти
вже й німецькі професори назвали плр-тестування ворожінням на кавовій гущі
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16.08.2020 15:41 Відповісти
Але зовсім не з причини "відкриттів" танзанійських вчених.
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16.08.2020 15:48 Відповісти
Ботику, а можна пруфчика про німецького прохвесора?
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16.08.2020 16:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-2IRY05g6tU&t=196s
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16.08.2020 22:25 Відповісти
Нащо Ви мені це пхаєте? Я більше ніж рік тому те ж саме пояснював ось цьому діячу

https://censor.net/ua/user/231790

Отвечаю члену секты поклонников вакциновпаривания. Закрывают потому, что именно свежепривитые заражают корью непривитых и привитых.
https://censor.net/ua/comments/locate/3111484/019215c2-8***-736a-af7e-1084fd366ab8https://censor.net/ua/user/95229

Не устали брехню распространять? Я ж вам и ссылку давал и объяснял, что вирусная РНК в мазке зева и моче свежепривитых - это не вирус, а его ошметки. Такое и в кипяченой воде найти можно, но заразить ею невозможно. Поэтому в фармацевтике используют стерильную апирогенную воду, а не просто стерильную.
https://censor.net/ua/comments/locate/3111484/019215c2-8***-7390-b5df-5af70a80296ahttps://censor.net/ua/user/231790

Это Вас надо спросить, когда брехню и примитивные отмазки тиражировать перестанете. Найдены были как раз пеолноценные вакциноассоциированные вирусы кори, а не "ошметки".
https://censor.net/ua/comments/locate/3111484/019215c2-8***-7097-9405-b99088b321a4

Як зустрінете його на форумі, просвіщайте його, бо Він темний, як антрацит серед полярної ночі.
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17.08.2020 07:26 Відповісти
Это абсолютно фальсифицированы данные . Я недавно то же сдавал тест на Коронавирус и он показал положительный результат . Но я был абсолютно здоровым и сейчас прекрасно себя чувствую . И каким то совсем магическим образом , меня поместили не в инфекционную больницу . Так как мы все знаем , что вирус чрезвычайно инфекционен и смертелен , а отправили на домашний карантин . Это самый великолепный развод который я когда либо видел ))) а формулировка , что - 90% заболевших переносят болезнь бессимптомно (как я , так как я абсолютно здоров ) считаю гениальнейшей отмазкой для хавающей это всё быдломассы . Я поздравляю всех с гениальнейшей афёрой столетия ))
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16.08.2020 19:29 Відповісти
 
 