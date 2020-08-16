У Білорусі розгорнули ініціативи щодо безкоштовної юридичної допомоги постраждалим на протестах, триває збір доказів злочинів силовиків

Білорусам, які зазнали насильства від силовиків, необхідно фіксувати всі побої і травми в державних або приватних клініках.

Про це пише білоруський лікар Андрій Бєловєшкін, передає Цензор.НЕТ.

"Трагедія згуртувала білорусів. Зараз розгорнуто ініціативи з надання безкоштовної юридичної допомоги, триває збір доказів злочинів. Якщо ви наразилися на насильство, обов'язково зафіксуйте побої і травми в державних чи приватних клініках. Зараз є безліч ініціатив безкоштовної допомоги постраждалим, включно з допомогою психологів, лікарів, стоматологів, адвокатів та інших фахівців. Постійно з'являються нові пропозиції допомоги (телефон кол-центру +375447097911)", - написав він.

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Як повідомлялось, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися.

Силовики жорстоко придушували акції і затримували демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Серед протестувальників є щонайменше двоє загиблих.

МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

14 серпня ЦВК Білорусі оголосила про перемогу Лукашенка.

Акції протесту проти результатів виборів президента тривають на території всієї країни й досі.



