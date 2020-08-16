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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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У Білорусі розгорнули ініціативи щодо безкоштовної юридичної допомоги постраждалим на протестах, триває збір доказів злочинів силовиків

У Білорусі розгорнули ініціативи щодо безкоштовної юридичної допомоги постраждалим на протестах, триває збір доказів злочинів силовиків

Білорусам, які зазнали насильства від силовиків, необхідно фіксувати всі побої і травми в державних або приватних клініках.

Про це пише білоруський лікар Андрій Бєловєшкін, передає Цензор.НЕТ.

"Трагедія згуртувала білорусів. Зараз розгорнуто ініціативи з надання безкоштовної юридичної допомоги, триває збір доказів злочинів. Якщо ви наразилися на насильство, обов'язково зафіксуйте побої і травми в державних чи приватних клініках. Зараз є безліч ініціатив безкоштовної допомоги постраждалим, включно з допомогою психологів, лікарів, стоматологів, адвокатів та інших фахівців. Постійно з'являються нові пропозиції допомоги (телефон кол-центру +375447097911)", - написав він.

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Як повідомлялось, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. 

Силовики жорстоко придушували акції і затримували демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Серед протестувальників є щонайменше двоє загиблих.

МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

14 серпня ЦВК Білорусі оголосила про перемогу Лукашенка.

Акції протесту проти результатів виборів президента тривають на території всієї країни й досі.

У Білорусі розгорнули ініціативи щодо безкоштовної юридичної допомоги постраждалим на протестах, триває збір доказів злочинів силовиків 01
У Білорусі розгорнули ініціативи щодо безкоштовної юридичної допомоги постраждалим на протестах, триває збір доказів злочинів силовиків 02

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626)


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Топ коментарі
+6
В Беларуси развернуты инициативы по бесплатной юрпомощи пострадавшим на протестах, идет сбор доказательств преступлений силовиков - Цензор.НЕТ 4755
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16.08.2020 10:41 Відповісти
+3
Калька с анекдота про протесты в кацапии, где человеку с плакатом подкатили так же, но с фразой "- Не п#$ди, все знают, кто такой х-йло!". Впрочем, анекдот совершенно верен.
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16.08.2020 10:35 Відповісти
+3
Сбор доказательств! ХА ХА ХА! А кто те доказательства будет рассматривать СУД ПРОКУРОРЫ! А самим не смешно?!! Ну а на все что вы там насобираете я вам цитирую слова которые плюс минус скажут власти "ВЫ ВСЕ ВРЕТЕ!! ЭТО МОНТИРОВАННОЕ ВИДЕО! ЭТО КУПЛЕННЫЕ СВЕДЕТЕЛИ! А ВЫ ДОКАЖИТЕ!!"
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16.08.2020 10:36 Відповісти
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В Беларуси развернуты инициативы по бесплатной юрпомощи пострадавшим на протестах, идет сбор доказательств преступлений силовиков - Цензор.НЕТ 4755
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16.08.2020 10:41 Відповісти
Ага.У нас тут один чувак тоже обещал "наказать убийц",а потом перепутал понятия "наказать" и "отпустить в рф".Садовник подтвердит,если что
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16.08.2020 10:41 Відповісти
В Беларуси развернуты инициативы по бесплатной юрпомощи пострадавшим на протестах, идет сбор доказательств преступлений силовиков - Цензор.НЕТ 7382
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16.08.2020 10:43 Відповісти
Юридична допомога в білоруському суді? Білоруский суд то підрозділ їхніх силовиків.
Я не бачу юридичного способу вирішення питань в Білорусі, ні щодо виборів, ні щодо злочинів "правоохоронців".
Я не бачу мирного способу вирішення цих питань на зразок нашим у 2004-05 р.р.
Там фашизм. Які іще суди?
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16.08.2020 10:44 Відповісти
От цей вірш гарно описує ситуацію там https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=zo2Yjgllf70&feature=emb_logo "Мама, дай мне денег на патроны!"
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16.08.2020 10:48 Відповісти
В Беларуси развернуты инициативы по бесплатной юрпомощи пострадавшим на протестах, идет сбор доказательств преступлений силовиков - Цензор.НЕТ 2648
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16.08.2020 10:52 Відповісти
Не сци. Білоруси Вадіка Галигіна відразу оберуть.
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16.08.2020 10:58 Відповісти
«И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство» - Ф.Энгельс!!!
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16.08.2020 13:02 Відповісти
Нельзя! "Цензор есть" - банит...
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16.08.2020 13:20 Відповісти
і ще ГОЛОВНЕ:яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.08.2020 11:17 Відповісти
А беларусские ватаны-полицаи сражаются за устатого тараканищу
У Білорусі розгорнули ініціативи щодо безкоштовної юридичної допомоги постраждалим на протестах, триває збір доказів злочинів силовиків - Цензор.НЕТ 1389
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16.08.2020 12:28 Відповісти
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