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Новини Революція в Білорусі
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До Мінська звозять людей на мітинг за Лукашенка: підігнали автобуси, будуть вантажити електорат. ВIДЕО

До Мінська зі всієї країни звозять людей на мітинг на підтримку Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Tut.by, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що дехто їде добровільно, комусь запропонували премії та відгули, а декому пригрозили в разі відмови від участі звільненням і позбавленням місця в гуртожитку.

Повідомляється, що з деяких міст пустили спеціальні потяги, щоб доставити учасників мітингу. Наприклад, із Бресту до Мінська, за повідомленнями, прибуде поїзд із 19 вагонами.

Читайте також: У Білорусі розгорнули ініціативи щодо безкоштовної юридичної допомоги постраждалим на протестах, триває збір доказів злочинів силовиків

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі має відбутися загальнонаціональний Марш за свободу.

Автор: 

Білорусь (7987) мітинг (755) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+53
Антимайдан едет!!!
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16.08.2020 10:50 Відповісти
+31
А вот и сакральную жертву подвозят, которая позволит таракану попросить военной помощи у кремлядей...
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16.08.2020 10:52 Відповісти
+30
За яныка тоже свозили.это конечно не наше дело что и как вам делать но если оставите луку будет у вас северная корея так как обложат вас санкциями с ног до головы очтанется только *********
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16.08.2020 10:51 Відповісти
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антимайдан по лукашенківськи
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16.08.2020 11:53 Відповісти
У них есть ***** российское.
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16.08.2020 11:58 Відповісти
Скажите игорь вот вас, и вам подобных, отставших в своем развитии от сверстников, умственно отсталых, отбирают в команду ольгинских полудурков по каким то кретериям или чем тупее тем лучше?
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17.08.2020 05:39 Відповісти
У тебя есть защитник плешивое ***** на паРаше🤣
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16.08.2020 11:59 Відповісти
у них рашистский заступник с всемирно известным погонялом и припевом"ла -ла -ла"
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16.08.2020 12:01 Відповісти
знесли адміни касапа https://censor.net/user/473154 з моїм коментом-запитом до нього "коли тебе деактивували і який логін був"?
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16.08.2020 13:32 Відповісти
Ты лаптями щи хлебал или с лопаты блинов обожрался?
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16.08.2020 12:21 Відповісти
Немного поправлю цензора, не автобусы, а скотовозы, не электорат, а домашнюю скотину.
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16.08.2020 11:57 Відповісти
за ахметовим це м'ясом зветься
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16.08.2020 14:06 Відповісти
А вы что думали,с рашкой так просто пободатся?С рашкой решать вопросы можно только кровью,они других аргументов не принимают,Украинцы это знают как никто другой.Сочувствую Белорусы вам,но сдадитесь вам всем в стране не житьи вашим детям тоже,или берите оружие и боритесь или бегите пока живы,третьего не будет,третье это рабство
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16.08.2020 11:59 Відповісти
Вже підвезли й бандитів.
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16.08.2020 12:00 Відповісти
Интересно, освистают ?
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16.08.2020 12:00 Відповісти
Несчастные белорусы не понимают что их бил и убивал Путин, а не Лукашенко.Потому что последний - его вассал.
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16.08.2020 13:18 Відповісти
Какой ник, такой и комментарий, уколы только не пропускай, чудо психованное.
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16.08.2020 13:28 Відповісти
ты же психованее на порядок.
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16.08.2020 13:35 Відповісти
Силовики по отношению к мирным протестующим ведут себя хуже фашистов.Какого отношения к себе ожидал лукавый от народа после этого?
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16.08.2020 12:03 Відповісти
Короче, допоки з цих протестів не виділиться білоруський державницький націоналістичний рух - нема чого звертати увагу на нього. Бо це все збоку виглядає як боротьба нанайських хлопчиків за владу.
Хоча, в цих протестах і беруть згадані націоналістичні сили - але вони настільки незначні... Навіть прапорів Пагоня ніде нема...
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16.08.2020 12:08 Відповісти
Прямой трансляции нет, боятся.
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16.08.2020 12:09 Відповісти
Митинг подневольного рабского ЛОХТОРАТА в поддержку ***** называют путингом, а усатого таракана лукингом (чтоль)!?
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16.08.2020 12:36 Відповісти
Мда. Режиссер из Бульбобатьки никудышниый. Эта толпа из автобусов в любой момент может его освистать и начать брожение.
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16.08.2020 12:56 Відповісти
Вот так надо
До Мінська звозять людей на мітинг за Лукашенка: підігнали автобуси, будуть вантажити електорат - Цензор.НЕТ 2335
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16.08.2020 12:58 Відповісти
Отряд плакальщиц?
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16.08.2020 13:04 Відповісти
Ду у нас многие на майдан ехали за денюжку.
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16.08.2020 12:59 Відповісти
Сколько платили в сутки за защиту баррикад? Стакан чья с с морфином, полкило печенья с героином и два наколотых апельсина?
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16.08.2020 13:13 Відповісти
Чем больше будет Лука тянуть кота за хвост, тем больше будет крови. Но таков сценарий диктаторов - они добровольно не уходят, цепляя за собой море человеческой крови. Я даю Лукашенко ещё неделю, после чего он сгинет в бескрайних берёзовых просторах альма-матер подобных подонков.
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16.08.2020 13:07 Відповісти
він думає, що це його площа Тянь Ань Минь, де він як китайська влада скрутить голову протестуючим, але білоруси - не китайці, скрутять голову таргану разом з вусами, а його китайські "друзі" тільки посміхнуться
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16.08.2020 13:48 Відповісти
Дежа ву... 1989. декабрь. Чаушеску собирает митинг. С которого уносит ноги на вертолете.
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16.08.2020 13:07 Відповісти
Вот бы пару гранат в тот митинг.
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16.08.2020 13:10 Відповісти
Хоть воруй, хоть не воруй, все равно придет иудоглобализация.
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16.08.2020 13:17 Відповісти
навезли "м'яса ватного" на майдан, будуть танцювати під співи шльондр-співачок з "культурного" оточення таргана
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16.08.2020 13:43 Відповісти
тиждень чекав, коли ті 80% вже вийдуть... А їх он як везуть мабуть одразу після голосування збирали....
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16.08.2020 13:55 Відповісти
"Історія нічому не вчить.Вона тільки карає за незнання уроків". (с)
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16.08.2020 15:56 Відповісти
Интересное название статьи. Если вчитаться то можно подумать что у Лукашенко поддержка процента 2 не больше. На самом деле это не так. В Белоруссии миллионы совковых стариков, которые за батьку горой (пенсии, медицина - там на терпимом уровне)...……..Я думаю Лукашенко выиграл выборы, пусть не в соотношении 80 на 10 как огласили, но 50 на 35 так точно..... в Белоруссии нет сильного опозиционного лидера, который мог бы составить ему реальную конкуренцию, нет новой политической программы, Я не верю что такая заплаканная трусливая баба как Тихоновская могла бы набрать большинство голосов в 15-ти миллионой стране.
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16.08.2020 19:49 Відповісти
Все кто мог - в тюрьме или незарегестрирован.
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16.08.2020 23:12 Відповісти
правду говорят, что свободные люди идут сами, а рабов свозят(
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25.08.2020 15:36 Відповісти
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