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Новини Приватбанк
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Малюська заявив про "тихий "договірняк" на мільярди гривень" між суддями і Суркісами у справі "Приватбанку"

Малюська заявив про

Міністр юстиції Денис Малюська побачив у судовому процесі шести британських компаній, пов'язаних із сім'єю Суркісів, проти "Приватбанку" ознаки змови між суддями та бізнесменами.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Тихий "договірняк" на мільярди гривень. У головних ролях: судді, олігархи й "активісти". І ризик перетворення України на арену боїв без правил", - зазначив Малюська, коментуючи засідання 14 серпня Печерського районного суду за позовом шести британських компаній до "Приватбанку" та Мінфіну.

Міністр нагадав, що позивачі вимагають зобов'язати "Приватбанк" продовжувати обслуговувати їхні депозити. "Приватбанк" заперечує, оскільки депозитів не існує, вони були конвертовані в акції банку під час процедури неплатоспроможності.

Водночас суд виніс ухвалу про забезпечення позову, і "Приватбанк" зобов'язали обслуговувати депозити. Однак "Приватбанк" рішення про забезпечення не виконав.

Водночас у процесі, за словами міністра юстиції, було задіяно практично всі можливі судові маніпуляції: формальний відповідач - фізична особа (щоб змінити підвідомчість справи); маніпуляція із судовим збором (позов не про стягнення коштів, а про обслуговування депозитів); маніпуляція з вибором судді  (ідентичні заяви подавалися одна за одною, аж поки система не розписала справу на певного суддю); маніпуляція зі способом забезпечення (забезпечення було практично ідентичним позовним вимогам).

"Наразі суд розглядає питання законності та обґрунтованості останньої і найнахабнішої маніпуляції: позивачі просять встановити порядок виконання ухвали про забезпечення, якою стягнути тіло депозитів і нараховані проценти на користь позивачів. Тобто як забезпечення суд просять стягнути кілька мільярдів із "Приватбанку" на користь шести британських компаній, заснованих офшорами з BVI", - обурюється міністр.

За його словами, така позиція виходить за межі того, що можна робити для забезпечення позову (ст. 150 ЦПК). "Вона, до того ж, не полегшує, а, навпаки, робить неможливим подальше виконання рішення суду. Адже якщо кошти стягнути з "Приватбанку", то банк, у випадку задоволення позову, ніколи не зможе обслуговувати їх як депозити. Нагадую: позовні вимоги заявлені не як стягнення коштів, а як зобов’язання обслуговувати депозити", - зазначив Малюська.

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На його думку, виглядає весь цей процес "дуже погано" з кількох причин. Зокрема, як зазначив міністр, з огляду на те, скільки галасу навколо процесу і ризиків для репутації він створює, природною була б швидка відмова у задоволенні заяви позивачів, однак суд тримає "драматичну паузу", намагаючись уникати будь-яких процедурних порушень процесуальних прав відповідачів. "Очевидно, очікується, що апеляційну скаргу подавати будуть саме вони, а не позивачі".

Також Малюська звернув увагу, що слухання справи призначено на кінець робочого дня, в п'ятницю, в середині серпня, в період відпусток. Ймовірно,  розраховували на мляву реакцію публіки; справу поставили слухати останньою, що вказувало на готовність слухати справу хоч до ночі і таки отримати результат.

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За словами глави Мін'юсту, суд попри неявку двох відповідачів у справі заслухав кілька клопотань та один відвід і лише після цього, не заслухавши думку учасників процесу, відклав слухання у зв'язку з тим, що відповідачі не були належним чином поінформовані про засідання у справі. Складалося враження, як додав Малюська, що "рішення про відтермінування було прийнято (або узгоджено) не відразу, і не особою, яка була присутня у залі судового розгляду".

Крім того, міністр юстиції вказав на відсутність "активістів", які повністю проігнорували ключове і найпроблемніше судове засідання, хоча чи не штурмом брали суди під час другорядних і неважливих розглядів щодо "Приватбанку".

Тож, як вважає Малюська, у справи "всі ознаки якогось тихого "договірняка" на мільярди гривень".

Автор: 

Боголюбов Геннадій (302) Велика Британія (5688) Коломойський Ігор (3127) націоналізація (387) НБУ (10507) Порошенко Петро (15204) Суркіс (321) Гонтарева Валерія (873) Дубілет Олександр (115) Приватбанк (2439) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+18
так и есть!.. и если в суде проводят такую махинацию, значит судьи уверены в безнаказанности!..
а это значит что судьям прогарантировали защиту в Офисе перЗедента лично Шефир или Ермак..
а это значит что Зеленский в курсе происходящего и таким образом "дистанциируется" и контролирует дело лично..
это называется политическая коррупция.. а Зеленский ПРЕСТУПНИК!!!
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16.08.2020 11:27 Відповісти
+16
Ты министр юстиции или завхоз детсадика ?Знаешь сади Сукисов, не можешь не хер быть министром юстиции ,иди в риелторы это у тебя лучше выходит !!!!!
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16.08.2020 11:28 Відповісти
+15
Малюська, не отвлекайся от розничной торговли камерами в СИЗО
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16.08.2020 11:31 Відповісти
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"Он художник, он так видит" (с) И что дальше? Он подаст на них в суд?
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16.08.2020 11:23 Відповісти
Це ДВА РІЗНИХ судових процеси. Велика Палата розглядала справу за позовом І. Суркіса, Г. Суркіса, Р. Суркіса, С. Суркіс, М. Суркіс та П. Ковалик. Велика Палата ВС по перше не зовсім стала на сторону Приватбанку, а просто змінила юрисдикцію, тобто Суркіси мають проходити суди з початку, тільки вже не адміністративні, а суди цивільної юрисдикції.
Цей же суд, який коментує міністр, подано за позовами офшорних компаній Суркісів, які тримали депозити на Кіпрі в філії Приватбанку. Самий прикол в тому, що українські суди полізли поперед батька в пекло, бо зараз Окружний суд Нікосії (Кіпр) розглядає справу № 2510/2017 за позовом шести офшорів(Суркіси власники) до ПриватБанк про виплату на їхню користь грошових коштів на підставі депозитних договорів.
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16.08.2020 13:09 Відповісти
основа их - ОДНО и то же: суркисы хотят получить бабло за свои аферы. Более того, когда не удалось протянуть через британские суды и наши, то коломойша с суркисами - через шмарклю - сняли главу НБУ и начальников безопасности и юр.отдела, а поставили СВОИХ людей.. через которых хотят обязать НБУ заблокировать счета Привата и снять деньги..
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16.08.2020 13:38 Відповісти
Згоден. В нормальних країнах в Коломойського і Боголюбова накладають всесвітній арешт на активи(Англія), уряд подає позов про цивільну конфіскацію(США) і тільки в Україні під керівництвом шмарклі в них все добре, ще і суди виграють і це страшенно бісить
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16.08.2020 13:46 Відповісти
я правильно понял, что у Суркисов лежали бабки на депозите в банке, государство без их согласия перевело бабки в акции, а потом, опять же - без согласия, выкупило по 1 гривне, и теперь возмущаемся, что Суркис хотят вернуть свои деньги?
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16.08.2020 19:37 Відповісти
Нехай доведуть свою правоту на Кіпрі, куди вони подали позов в Окружний суд Нікосії (Кіпр) справа № 2510/2017.
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16.08.2020 20:43 Відповісти
Малюська заявил о "тихом договорняке на миллиарды гривен" между судьями и Суркисами в деле "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 6861
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16.08.2020 11:23 Відповісти
интересно как и где Суркисы (скунсы) ермолочные собираются размещать наварованные миллиарды в своих могилках??????
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16.08.2020 11:26 Відповісти
так и есть!.. и если в суде проводят такую махинацию, значит судьи уверены в безнаказанности!..
а это значит что судьям прогарантировали защиту в Офисе перЗедента лично Шефир или Ермак..
а это значит что Зеленский в курсе происходящего и таким образом "дистанциируется" и контролирует дело лично..
это называется политическая коррупция.. а Зеленский ПРЕСТУПНИК!!!
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16.08.2020 11:27 Відповісти
Ото ти тормоз. Не бредь
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16.08.2020 11:55 Відповісти
ты еще не написал в прокуратуру? так ты соучастник.. иди сдавайся органам
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16.08.2020 12:10 Відповісти
вот потому суркисы и требуют 350 млн долл. (раньше 250): 250 млн.долл себе, а 100 млн.долл - судьям, "отпускные"
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16.08.2020 12:47 Відповісти
Всё наоборот. Это ж реформированный потужным Пе суд и его кореша Суркисы. Значит не Зе, а Пе преступник!!!
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17.08.2020 00:46 Відповісти
Ты министр юстиции или завхоз детсадика ?Знаешь сади Сукисов, не можешь не хер быть министром юстиции ,иди в риелторы это у тебя лучше выходит !!!!!
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16.08.2020 11:28 Відповісти
Да ладно, он просто предупредил этих решал, что не нужно так откровенно палиться...))
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16.08.2020 11:37 Відповісти
а хто такий міністр юстиції в цій країні останні 20 років? правильно - який небудь холуй, що обслуговує відповідну групу олігархів, до яких суркіси наразі трохи невхожі.
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16.08.2020 12:43 Відповісти
Опять злые нелюди обидели Малюску. Или он думал, что быть министром юстиции в Украине - это нюхать цветочки и ныть про маленькую зарплату?

Зарплату ему повысили? - пусть покупает ваучеры на платную камеру!
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16.08.2020 11:30 Відповісти
Малюська, не отвлекайся от розничной торговли камерами в СИЗО
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16.08.2020 11:31 Відповісти
тем более вангование (без доказательств и заяв в суд или прокуратуру) это не его )))))
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16.08.2020 11:36 Відповісти
малюська тоже читает Цензор НЕТ ))))
14.08.20 10:44 Офшоры Суркисов прибегли к манипуляции системы распределения судебных дел для выбора судьи Вовка, - "Приватбанк"
..........................
Об этом заявляет пресс-служба "Приватбанка"
В общем доступе опубликовано официальное подтверждение информации, которая стала основанием для заявления "ПриватБанком" отвода Вовка.
"Так, согласно сведениям сайта судебной власти, компании-нерезиденты, связанные с семьей Суркисов, обращаясь в суд с заявлением об определении порядка выполнения банком решения об обязательстве вернуть 350 млн долларов, в обход установленного законом порядка автораспределения дел в суде осуществляли действия для того, что такое заявление рассматривал именно судья Вовк С.В", - сообщает "Приватбанк".
Как следует из сведений официального сайта, 21.07.2020 компаниями-нерезидентами было подано несколько идентичных заявлений в Печерский районный суд города Киева. В дальнейшем, заявления, разделенные на других судей, заявителями было оставлено без рассмотрения.
"Манипуляция автоматизированным распределением дел между судьями по закону является основанием для отвода выбранного таким образом судьи Вовка С.В. и оставление без рассмотрения соответствующего заявления об определении порядка исполнения Банком решения об обязательстве вернуть 350 млн долларов", - сообщает "Приватбанк Источник: https://biz.censor.net/n3213753
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16.08.2020 11:40 Відповісти
Сенсация!!! Сенсация!!!
Типа Малюся не знает, что большинство дел судей проходят по подобному сценарию....
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16.08.2020 11:44 Відповісти
Це міністр юстиції заявляє ? Думає,що його призначили прес-секретарем,коментувати правовий бєспрєдєл ? Чи й досі зарплата малюська,щоб палець об палець вдарило ?
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16.08.2020 11:51 Відповісти
Классика.Пока народы топят за революции,умные люди гребут бабло
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16.08.2020 11:53 Відповісти
Он вас всех на месте поставит
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16.08.2020 11:56 Відповісти
Остановить коррупцию в Украине можно только массовыми расстрелами и пожизненными тюремными сроками - без права амнистии, как сделали в Китае
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16.08.2020 11:59 Відповісти
Розстрілювати будемо НА МІСЦІ БЕЗ СУДУ І СЛІДСТВА? Бо українські суди настільки "гуманні та справедливі" що НАВІТЬ НЕ МОЖУТЬ ВІДМОВИТИ у задоволені ЯВНО НЕОБГРУНТОВАНОГО ПОЗОВУ, НЕКАЖУЧИ вже проте щоб розстріляти позивачів.
А розстрілювати якщо і будуть, то ДРІБНИХ корупціонерів
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16.08.2020 13:15 Відповісти
Рецепт один. Не получается победить коррупцию -надо её возглавить!
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16.08.2020 12:02 Відповісти
Ворюги-бандюганы Суркисы и Коломойский с одной стороны, терпилы-украинцы с другой стороны, а между ними Малюська, пытающий честно заработать на том что охраняет.
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16.08.2020 12:06 Відповісти
Ось така в нас кримінально орлігархічна влада ,а судді в цій системі недоторкана каста яка задовольняє потреби олігархів,що ж народ терпить вони думають що вічні,але терпіню приходить кінець .
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16.08.2020 12:15 Відповісти
поскольку депозитов не существует, они были конвертированы в акции банка во время процедуры неплатежеспособности

Какая интересная процедура "спасения" вкладов, порохомародеры просто украли деньги вкладчиков и теперь возмущаются что вкладчики хотят их вернуть. Да пусть Суркисы будут даже последними гнидами, но в данном случае они правы на 100%, их деньги просто списили. И попробуйте докажите вашу честность британскому правосудию если оно заинтересуется, что вполне вероятно.
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16.08.2020 12:19 Відповісти
лахта, снова ты лоханулась с тупыми методичками) Бо деньги из Приватбанк украл хозяин шмарки - беня коломойский и Ко, за что сейчас в США его раком ставят.. Участвовали в краже и суркисы, за что у них и отобрали фиктивные "вклады".
Это знает и британское правосудие, и местные зебилы..
а вот всякая кацапская шелупонь под впн Кореи - нет, на чем и зашкварилась))
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16.08.2020 12:32 Відповісти
https://censor.net/user/474245 Вивчивчи матчастину, перед тим як коментувати. Окружний суд Нікосії (Кіпр) розглядає справу № 2510/2017 за позовом шести офшорів(Суркіси власники) до ПриватБанк про виплату на їхню користь грошових коштів на підставі депозитних договорів.
Тобто українські суди полізли поперед батька в пекло, задовільнивши НЕЗАКОННИЙ позов цих же шести офшорів вже в Україні, до рішення кіпрського суду.
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16.08.2020 13:20 Відповісти
Сразу видно патриота Украины, для него суд какого-то Кипра - высшая власть и Батька и Хозяин. Рабы как кацапы, или еще хуже.
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16.08.2020 16:51 Відповісти
"суд какого-то Кипра - высшая власть" - в чому проблема? В Коломойського і Боголюбова громадянство Кіпру і вони цього не приховують
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16.08.2020 20:39 Відповісти
Для раба и холопа чужой суд не проблема, вы как тупое кацапье стоите на коленях и ждете что вам Хозяин еще прикажет.
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16.08.2020 21:20 Відповісти
кацапа, ты снова впн поменяло - в лахте такие идиоты, что мгновенно палятся на скрепном "из камеры"?
еще раз, чухонец - куй - суркисам, и нары на пару десятков лет... а не деньги))
вместе с беней сидеть будут, андыстэнд, лаптеногое?))
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16.08.2020 13:40 Відповісти
...дело, связанное с процедурой bail-in, 16 марта рассматривал еще и Высокий суд Англии и Уэльса. В частности, этот суд рассматривал обмен обязательств ПриватБанка по евробондам, выпущенным в 2010 и 2013 годах (эти облигации купили бывшие владельцы ПриватБанка и связанные с ними лица).
Высокий суд принял решение в пользу ПриватБанка и позволил ему не платить долг бывшим владельцам.
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16.08.2020 12:49 Відповісти
Подтасовкой занимаемся, как и все пороховоры, решение от одного дела собачим совершенно другому. Шакалья привычка изворачиваться и врать ежесекундно. Фу.
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16.08.2020 13:03 Відповісти
https://censor.net/user/474245 Твого роботадавця Коломойського скоро арештують США(цивільний позов уряд США проти Бені вже подав), а там і до Суркісів доберуться
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16.08.2020 13:24 Відповісти
если у тебя там что-то "фу", то беги и подмойся, ты явно обосралось с пиаром суркисов))
Более того, ни Минюст США, ни ФБР - не поведутся на мольбы суркисов-коломойш, и тем более - таких идиотов как ты)) так что бабла - не получите))
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16.08.2020 13:41 Відповісти
Сурiкам давно потрiбно видати судiвську "путiвку" на кiлька рокiв
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16.08.2020 12:39 Відповісти
декілька десятків років.. кожному.
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16.08.2020 12:45 Відповісти
Товарищи.не храните деньги на банковских щетах..однажды ******)))))
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16.08.2020 12:46 Відповісти
Їх справа розглядається судом Кіпру, вони підкупили український суд для винесення явно незаконного рішення
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16.08.2020 13:27 Відповісти
Нічо що це гімно саме тихенько зливало справу ?
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16.08.2020 13:08 Відповісти
А Молюська вчера родился? Зебилы опять на министра ПТУшника поставили. Констататор фактов,блин...б
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16.08.2020 13:22 Відповісти
Ахаха. Очень смешно.
Один из участников и непосредственных исполнителей этого карнавал - министерство юстиции в лице конкретного офигевшего гос исполнителя. Который без прикрытия на уровне министра Малюськи не посмел бы так нагло нарушать законы во благо суркисни. И ему об этом уже месяцы говорят, а он ветошью прикидывается - типа все подд контролем, все будет ок.

Но, оказывается, активисты виноваты, а не этот идиот.
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16.08.2020 14:28 Відповісти
Молюск что то прознал и хочет в долю)
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16.08.2020 15:16 Відповісти
Там просто уже такое паливо, что Малюська решил слиться.

Кто-то верит, что афера Суркисов и поддельные доказательства могли тянуться все это время без участия Минюста?
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17.08.2020 01:09 Відповісти
Надеюсь Малюська построит кофортную тюрьму для ВСЕХ так называемых "судей".
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16.08.2020 19:04 Відповісти
"Договорняку" между судьями и Суркисами есть правовое определение, которое называется "корупция". И в таких случаях в цивилизованных странах открывают уголовное дело. Очевидно министру юстиции об этом невдомек.
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16.08.2020 20:20 Відповісти
Правда, сюрприз?
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16.08.2020 23:56 Відповісти
 
 