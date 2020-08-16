Малюська заявив про "тихий "договірняк" на мільярди гривень" між суддями і Суркісами у справі "Приватбанку"

Міністр юстиції Денис Малюська побачив у судовому процесі шести британських компаній, пов'язаних із сім'єю Суркісів, проти "Приватбанку" ознаки змови між суддями та бізнесменами.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Тихий "договірняк" на мільярди гривень. У головних ролях: судді, олігархи й "активісти". І ризик перетворення України на арену боїв без правил", - зазначив Малюська, коментуючи засідання 14 серпня Печерського районного суду за позовом шести британських компаній до "Приватбанку" та Мінфіну.

Міністр нагадав, що позивачі вимагають зобов'язати "Приватбанк" продовжувати обслуговувати їхні депозити. "Приватбанк" заперечує, оскільки депозитів не існує, вони були конвертовані в акції банку під час процедури неплатоспроможності.

Водночас суд виніс ухвалу про забезпечення позову, і "Приватбанк" зобов'язали обслуговувати депозити. Однак "Приватбанк" рішення про забезпечення не виконав.

Водночас у процесі, за словами міністра юстиції, було задіяно практично всі можливі судові маніпуляції: формальний відповідач - фізична особа (щоб змінити підвідомчість справи); маніпуляція із судовим збором (позов не про стягнення коштів, а про обслуговування депозитів); маніпуляція з вибором судді (ідентичні заяви подавалися одна за одною, аж поки система не розписала справу на певного суддю); маніпуляція зі способом забезпечення (забезпечення було практично ідентичним позовним вимогам).

"Наразі суд розглядає питання законності та обґрунтованості останньої і найнахабнішої маніпуляції: позивачі просять встановити порядок виконання ухвали про забезпечення, якою стягнути тіло депозитів і нараховані проценти на користь позивачів. Тобто як забезпечення суд просять стягнути кілька мільярдів із "Приватбанку" на користь шести британських компаній, заснованих офшорами з BVI", - обурюється міністр.

За його словами, така позиція виходить за межі того, що можна робити для забезпечення позову (ст. 150 ЦПК). "Вона, до того ж, не полегшує, а, навпаки, робить неможливим подальше виконання рішення суду. Адже якщо кошти стягнути з "Приватбанку", то банк, у випадку задоволення позову, ніколи не зможе обслуговувати їх як депозити. Нагадую: позовні вимоги заявлені не як стягнення коштів, а як зобов’язання обслуговувати депозити", - зазначив Малюська.

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На його думку, виглядає весь цей процес "дуже погано" з кількох причин. Зокрема, як зазначив міністр, з огляду на те, скільки галасу навколо процесу і ризиків для репутації він створює, природною була б швидка відмова у задоволенні заяви позивачів, однак суд тримає "драматичну паузу", намагаючись уникати будь-яких процедурних порушень процесуальних прав відповідачів. "Очевидно, очікується, що апеляційну скаргу подавати будуть саме вони, а не позивачі".

Також Малюська звернув увагу, що слухання справи призначено на кінець робочого дня, в п'ятницю, в середині серпня, в період відпусток. Ймовірно, розраховували на мляву реакцію публіки; справу поставили слухати останньою, що вказувало на готовність слухати справу хоч до ночі і таки отримати результат.

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За словами глави Мін'юсту, суд попри неявку двох відповідачів у справі заслухав кілька клопотань та один відвід і лише після цього, не заслухавши думку учасників процесу, відклав слухання у зв'язку з тим, що відповідачі не були належним чином поінформовані про засідання у справі. Складалося враження, як додав Малюська, що "рішення про відтермінування було прийнято (або узгоджено) не відразу, і не особою, яка була присутня у залі судового розгляду".

Крім того, міністр юстиції вказав на відсутність "активістів", які повністю проігнорували ключове і найпроблемніше судове засідання, хоча чи не штурмом брали суди під час другорядних і неважливих розглядів щодо "Приватбанку".

Тож, як вважає Малюська, у справи "всі ознаки якогось тихого "договірняка" на мільярди гривень".