Малюська заявив про "тихий "договірняк" на мільярди гривень" між суддями і Суркісами у справі "Приватбанку"
Міністр юстиції Денис Малюська побачив у судовому процесі шести британських компаній, пов'язаних із сім'єю Суркісів, проти "Приватбанку" ознаки змови між суддями та бізнесменами.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Тихий "договірняк" на мільярди гривень. У головних ролях: судді, олігархи й "активісти". І ризик перетворення України на арену боїв без правил", - зазначив Малюська, коментуючи засідання 14 серпня Печерського районного суду за позовом шести британських компаній до "Приватбанку" та Мінфіну.
Міністр нагадав, що позивачі вимагають зобов'язати "Приватбанк" продовжувати обслуговувати їхні депозити. "Приватбанк" заперечує, оскільки депозитів не існує, вони були конвертовані в акції банку під час процедури неплатоспроможності.
Водночас суд виніс ухвалу про забезпечення позову, і "Приватбанк" зобов'язали обслуговувати депозити. Однак "Приватбанк" рішення про забезпечення не виконав.
Водночас у процесі, за словами міністра юстиції, було задіяно практично всі можливі судові маніпуляції: формальний відповідач - фізична особа (щоб змінити підвідомчість справи); маніпуляція із судовим збором (позов не про стягнення коштів, а про обслуговування депозитів); маніпуляція з вибором судді (ідентичні заяви подавалися одна за одною, аж поки система не розписала справу на певного суддю); маніпуляція зі способом забезпечення (забезпечення було практично ідентичним позовним вимогам).
"Наразі суд розглядає питання законності та обґрунтованості останньої і найнахабнішої маніпуляції: позивачі просять встановити порядок виконання ухвали про забезпечення, якою стягнути тіло депозитів і нараховані проценти на користь позивачів. Тобто як забезпечення суд просять стягнути кілька мільярдів із "Приватбанку" на користь шести британських компаній, заснованих офшорами з BVI", - обурюється міністр.
За його словами, така позиція виходить за межі того, що можна робити для забезпечення позову (ст. 150 ЦПК). "Вона, до того ж, не полегшує, а, навпаки, робить неможливим подальше виконання рішення суду. Адже якщо кошти стягнути з "Приватбанку", то банк, у випадку задоволення позову, ніколи не зможе обслуговувати їх як депозити. Нагадую: позовні вимоги заявлені не як стягнення коштів, а як зобов’язання обслуговувати депозити", - зазначив Малюська.
На його думку, виглядає весь цей процес "дуже погано" з кількох причин. Зокрема, як зазначив міністр, з огляду на те, скільки галасу навколо процесу і ризиків для репутації він створює, природною була б швидка відмова у задоволенні заяви позивачів, однак суд тримає "драматичну паузу", намагаючись уникати будь-яких процедурних порушень процесуальних прав відповідачів. "Очевидно, очікується, що апеляційну скаргу подавати будуть саме вони, а не позивачі".
Також Малюська звернув увагу, що слухання справи призначено на кінець робочого дня, в п'ятницю, в середині серпня, в період відпусток. Ймовірно, розраховували на мляву реакцію публіки; справу поставили слухати останньою, що вказувало на готовність слухати справу хоч до ночі і таки отримати результат.
За словами глави Мін'юсту, суд попри неявку двох відповідачів у справі заслухав кілька клопотань та один відвід і лише після цього, не заслухавши думку учасників процесу, відклав слухання у зв'язку з тим, що відповідачі не були належним чином поінформовані про засідання у справі. Складалося враження, як додав Малюська, що "рішення про відтермінування було прийнято (або узгоджено) не відразу, і не особою, яка була присутня у залі судового розгляду".
Крім того, міністр юстиції вказав на відсутність "активістів", які повністю проігнорували ключове і найпроблемніше судове засідання, хоча чи не штурмом брали суди під час другорядних і неважливих розглядів щодо "Приватбанку".
Тож, як вважає Малюська, у справи "всі ознаки якогось тихого "договірняка" на мільярди гривень".
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Цей же суд, який коментує міністр, подано за позовами офшорних компаній Суркісів, які тримали депозити на Кіпрі в філії Приватбанку. Самий прикол в тому, що українські суди полізли поперед батька в пекло, бо зараз Окружний суд Нікосії (Кіпр) розглядає справу № 2510/2017 за позовом шести офшорів(Суркіси власники) до ПриватБанк про виплату на їхню користь грошових коштів на підставі депозитних договорів.
а это значит что судьям прогарантировали защиту в Офисе перЗедента лично Шефир или Ермак..
а это значит что Зеленский в курсе происходящего и таким образом "дистанциируется" и контролирует дело лично..
это называется политическая коррупция.. а Зеленский ПРЕСТУПНИК!!!
Зарплату ему повысили? - пусть покупает ваучеры на платную камеру!
14.08.20 10:44 Офшоры Суркисов прибегли к манипуляции системы распределения судебных дел для выбора судьи Вовка, - "Приватбанк"
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Об этом заявляет пресс-служба "Приватбанка"
В общем доступе опубликовано официальное подтверждение информации, которая стала основанием для заявления "ПриватБанком" отвода Вовка.
"Так, согласно сведениям сайта судебной власти, компании-нерезиденты, связанные с семьей Суркисов, обращаясь в суд с заявлением об определении порядка выполнения банком решения об обязательстве вернуть 350 млн долларов, в обход установленного законом порядка автораспределения дел в суде осуществляли действия для того, что такое заявление рассматривал именно судья Вовк С.В", - сообщает "Приватбанк".
Как следует из сведений официального сайта, 21.07.2020 компаниями-нерезидентами было подано несколько идентичных заявлений в Печерский районный суд города Киева. В дальнейшем, заявления, разделенные на других судей, заявителями было оставлено без рассмотрения.
"Манипуляция автоматизированным распределением дел между судьями по закону является основанием для отвода выбранного таким образом судьи Вовка С.В. и оставление без рассмотрения соответствующего заявления об определении порядка исполнения Банком решения об обязательстве вернуть 350 млн долларов", - сообщает "Приватбанк Источник: https://biz.censor.net/n3213753
Типа Малюся не знает, что большинство дел судей проходят по подобному сценарию....
А розстрілювати якщо і будуть, то ДРІБНИХ корупціонерів
Какая интересная процедура "спасения" вкладов, порохомародеры просто украли деньги вкладчиков и теперь возмущаются что вкладчики хотят их вернуть. Да пусть Суркисы будут даже последними гнидами, но в данном случае они правы на 100%, их деньги просто списили. И попробуйте докажите вашу честность британскому правосудию если оно заинтересуется, что вполне вероятно.
Это знает и британское правосудие, и местные зебилы..
а вот всякая кацапская шелупонь под впн Кореи - нет, на чем и зашкварилась))
Тобто українські суди полізли поперед батька в пекло, задовільнивши НЕЗАКОННИЙ позов цих же шести офшорів вже в Україні, до рішення кіпрського суду.
еще раз, чухонец - куй - суркисам, и нары на пару десятков лет... а не деньги))
вместе с беней сидеть будут, андыстэнд, лаптеногое?))
Высокий суд принял решение в пользу ПриватБанка и позволил ему не платить долг бывшим владельцам.
Более того, ни Минюст США, ни ФБР - не поведутся на мольбы суркисов-коломойш, и тем более - таких идиотов как ты)) так что бабла - не получите))
Один из участников и непосредственных исполнителей этого карнавал - министерство юстиции в лице конкретного офигевшего гос исполнителя. Который без прикрытия на уровне министра Малюськи не посмел бы так нагло нарушать законы во благо суркисни. И ему об этом уже месяцы говорят, а он ветошью прикидывается - типа все подд контролем, все будет ок.
Но, оказывается, активисты виноваты, а не этот идиот.
Кто-то верит, что афера Суркисов и поддельные доказательства могли тянуться все это время без участия Минюста?