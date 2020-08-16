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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 у Києві за добу виявили у 146 осіб, зокрема у 11 дітей, - Кличко. КАРТА

COVID-19 у Києві за добу виявили у 146 осіб, зокрема у 11 дітей, - Кличко. КАРТА

За минулу добу COVID-19 виявили у 146 жителів Києва, 11 із них - діти.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Днем раніше повідомлялося про 232 нові випадки інфікування.

За минулу добу дві людини у Києві померли від Covid-19. Загалом у місті коронавірус забрав життя 153 людей.

Наразі в столиці вже 10 538 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

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За минулу добу захворіли 85 жінок віком від 19 до 88 років, 50 чоловіків віком від 20 до 82 років, 4 дівчинки від 1 до 11 років і 7 хлопчиків від 8 до 13 років.

У лікарні столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 7 осіб. Загалом коронавірус подолали 3 380 жителів Києва.

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"За останній тиждень у столиці збільшилася кількість госпіталізованих хворих із коронавірусом. Київ готує медустанови другої хвилі для лікування хворих  на COVID-19", - наголосив мер.

COVID-19 у Києві за добу виявили у 146 осіб, зокрема у 11 дітей, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19796) Кличко Віталій (3537) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Вже постив це, але повторюсь. Сподіваюсь, цензор не забанить.

Як і в усьому іншому, так і в цьому повідомленні проявляється безграмотність наших ЗМІ.
Кожній освіченій людині відомо, що оцінювати такі явища потрібно не за абсолютною кількістю випадків, а по кількості, наприклад, на мільйон населення. Скажімо, якщо по тих же даних РНБО за 16 серпня в Львівській області померло на covid-19 4 особи, а в Закарпатській - 3, то де смертність більша? В Закарпатській області проживає 1.25 млн осіб, а в Львівській - 2.51 млн. Тому смертність в Закарпатській - 2.4 особи на мільйон, а у Львівській - 1.6 особи на мільйон, тобто в півтора рази менша. Вони або настільки безграмотні, або спеціально накручують. Грамотні оцінки (по країнах) дають на сайті OurWorldInData. З них видно, що кількість захворювань на мільйон населення по різних країнах (середня за останні 3 дні - бо так правильно рахувати) приблизно однакова. Наприклад,
на 15 серпня для кацапії, України, Польщі, Сполученого Королівства і Литви відповідно 35, 25, 21, 18 і 8. Причому на цьому сайті користуються тими ж даними РНБО. Якщо за тою ж методикою порахувати дані по областях, то видно, що всі розподіли на зони, про які зе триндять, перепрошую, "гі№на варті". Наприклад, смертність на мільйон населення по областях, де вона вище середньої по Україні (рахуючи за правильною методикою цього сайту) є:
Закарпатська (1.94), Чернівецька (1.90), Львівська (1.48), Волинська (1.39), Івано-Франківська (1.25), Житомирська (1.18), Харківська (0.91), Київська /без Києва/ (0.88), Одеська (0.78), Рівненська (0.62). Для порівняння: середня смертність по Україні 0.58, по Києву /без області/ 0.29.
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16.08.2020 12:02 Відповісти
+1
Посилання на дані про covid-19: зайти, наприклад, по лінку

https://ourworldindata.org/grapher/daily-covid-cases-per-million-three-day-avg?tab=chart&yScale=log&country=UKR~POL~LTU~GBR~RUS

і подивитись на цій же сторінці нижче список всіх статистичних обробок - смертність, видужання, etc.
Графіки інтерактивні, можна вибирати країни, і масштаб порівняння.
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16.08.2020 12:12 Відповісти
+1
І наведена "карта" також дурня, бо: (1) в заголовку сказано "сьогодні", а фактично карта показує дані за весь час епідемії, і (2) наведені сумарні дані по районах, а мають бути розраховані на число мешканців, лише тоді можна щось порівнювати.
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16.08.2020 13:07 Відповісти
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Вже постив це, але повторюсь. Сподіваюсь, цензор не забанить.

Як і в усьому іншому, так і в цьому повідомленні проявляється безграмотність наших ЗМІ.
Кожній освіченій людині відомо, що оцінювати такі явища потрібно не за абсолютною кількістю випадків, а по кількості, наприклад, на мільйон населення. Скажімо, якщо по тих же даних РНБО за 16 серпня в Львівській області померло на covid-19 4 особи, а в Закарпатській - 3, то де смертність більша? В Закарпатській області проживає 1.25 млн осіб, а в Львівській - 2.51 млн. Тому смертність в Закарпатській - 2.4 особи на мільйон, а у Львівській - 1.6 особи на мільйон, тобто в півтора рази менша. Вони або настільки безграмотні, або спеціально накручують. Грамотні оцінки (по країнах) дають на сайті OurWorldInData. З них видно, що кількість захворювань на мільйон населення по різних країнах (середня за останні 3 дні - бо так правильно рахувати) приблизно однакова. Наприклад,
на 15 серпня для кацапії, України, Польщі, Сполученого Королівства і Литви відповідно 35, 25, 21, 18 і 8. Причому на цьому сайті користуються тими ж даними РНБО. Якщо за тою ж методикою порахувати дані по областях, то видно, що всі розподіли на зони, про які зе триндять, перепрошую, "гі№на варті". Наприклад, смертність на мільйон населення по областях, де вона вище середньої по Україні (рахуючи за правильною методикою цього сайту) є:
Закарпатська (1.94), Чернівецька (1.90), Львівська (1.48), Волинська (1.39), Івано-Франківська (1.25), Житомирська (1.18), Харківська (0.91), Київська /без Києва/ (0.88), Одеська (0.78), Рівненська (0.62). Для порівняння: середня смертність по Україні 0.58, по Києву /без області/ 0.29.
показати весь коментар
16.08.2020 12:02 Відповісти
Посилання на дані про covid-19: зайти, наприклад, по лінку

https://ourworldindata.org/grapher/daily-covid-cases-per-million-three-day-avg?tab=chart&yScale=log&country=UKR~POL~LTU~GBR~RUS

і подивитись на цій же сторінці нижче список всіх статистичних обробок - смертність, видужання, etc.
Графіки інтерактивні, можна вибирати країни, і масштаб порівняння.
показати весь коментар
16.08.2020 12:12 Відповісти
Можна прочитати про неприбуткову організацію OurWorldInData на Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Our_World_in_Data
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16.08.2020 12:16 Відповісти
І наведена "карта" також дурня, бо: (1) в заголовку сказано "сьогодні", а фактично карта показує дані за весь час епідемії, і (2) наведені сумарні дані по районах, а мають бути розраховані на число мешканців, лише тоді можна щось порівнювати.
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16.08.2020 13:07 Відповісти
У меня огромные надежды на команду Пальчевского... Мне кажется до их прихода в лучшую сторону ситуация не изменится.
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16.08.2020 14:16 Відповісти
Пальчевський - той, що виписав зе фальшиву довідку, що той не наркоман. Він вам повиписує по повній.
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16.08.2020 14:22 Відповісти
Какая команда? Создал под себя фантомную партию и самопиарится. И, видимо, Пальчевский нужен Медведчуку, раз ежедневно переходит по кругу с одного его канала на другой с одними и теми же проповедями. Появляется даже в повторах по два раза на одном.
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16.08.2020 15:08 Відповісти
Таким людям как Кличко вообще нельзя было доверять столицу... Жесть. Я надеюсь что в этом году все киевляне поддержат Андрея Ивановича и мы будем спокойно жить. Это разве карантин? Что они себе думают?
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16.08.2020 14:18 Відповісти
Наивные мечты.
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16.08.2020 15:09 Відповісти
Как и перед началом прошлой волны. Один Пальчевский пытается что то сделать, остальные игнорируют грубо говоря или имитируют работу, в лучшем случае.
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16.08.2020 14:19 Відповісти
А что он пытается сделать, кроме однообразных самопиарных проповедей на каналах Медведчука? Приведите примеры практических действий.
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16.08.2020 15:12 Відповісти
Ну, зелені вже "тут как здесь". Пальчевський ваш - така ж сволота, як і їхний з зе приятель, який "перед началом прошлой волны" розпродавав маски, які потрібні були тут. І що тоді Пальчевський робив? Казав, що маски непотрібні і навіть шкідливі.
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16.08.2020 14:25 Відповісти
Не так, он убежденный масколюб и сеятель ковидной паники.
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16.08.2020 15:14 Відповісти
На зустрічі в Бріджпорті (штат Конектикут, США) Джо Байдена з представниками бізнесу і промисловості штату (присутні близько 300 осіб), екс-губернатор штату Dannel Patrick Malloy (демократ, ініціатор визнання штатом Голодомору геноцидом) запитав Байдена щодо його стосунків з "нинішнім президентом України Зеленським". Відповідь була: "What relation? He steals from his country!" = "Які стосунки? Він обкрадає свою країну!"
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16.08.2020 14:36 Відповісти
 
 