COVID-19 у Києві за добу виявили у 146 осіб, зокрема у 11 дітей, - Кличко. КАРТА
За минулу добу COVID-19 виявили у 146 жителів Києва, 11 із них - діти.
Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Днем раніше повідомлялося про 232 нові випадки інфікування.
За минулу добу дві людини у Києві померли від Covid-19. Загалом у місті коронавірус забрав життя 153 людей.
Наразі в столиці вже 10 538 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
За минулу добу захворіли 85 жінок віком від 19 до 88 років, 50 чоловіків віком від 20 до 82 років, 4 дівчинки від 1 до 11 років і 7 хлопчиків від 8 до 13 років.
У лікарні столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.
За минулу добу одужали 7 осіб. Загалом коронавірус подолали 3 380 жителів Києва.
"За останній тиждень у столиці збільшилася кількість госпіталізованих хворих із коронавірусом. Київ готує медустанови другої хвилі для лікування хворих на COVID-19", - наголосив мер.
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Як і в усьому іншому, так і в цьому повідомленні проявляється безграмотність наших ЗМІ.
Кожній освіченій людині відомо, що оцінювати такі явища потрібно не за абсолютною кількістю випадків, а по кількості, наприклад, на мільйон населення. Скажімо, якщо по тих же даних РНБО за 16 серпня в Львівській області померло на covid-19 4 особи, а в Закарпатській - 3, то де смертність більша? В Закарпатській області проживає 1.25 млн осіб, а в Львівській - 2.51 млн. Тому смертність в Закарпатській - 2.4 особи на мільйон, а у Львівській - 1.6 особи на мільйон, тобто в півтора рази менша. Вони або настільки безграмотні, або спеціально накручують. Грамотні оцінки (по країнах) дають на сайті OurWorldInData. З них видно, що кількість захворювань на мільйон населення по різних країнах (середня за останні 3 дні - бо так правильно рахувати) приблизно однакова. Наприклад,
на 15 серпня для кацапії, України, Польщі, Сполученого Королівства і Литви відповідно 35, 25, 21, 18 і 8. Причому на цьому сайті користуються тими ж даними РНБО. Якщо за тою ж методикою порахувати дані по областях, то видно, що всі розподіли на зони, про які зе триндять, перепрошую, "гі№на варті". Наприклад, смертність на мільйон населення по областях, де вона вище середньої по Україні (рахуючи за правильною методикою цього сайту) є:
Закарпатська (1.94), Чернівецька (1.90), Львівська (1.48), Волинська (1.39), Івано-Франківська (1.25), Житомирська (1.18), Харківська (0.91), Київська /без Києва/ (0.88), Одеська (0.78), Рівненська (0.62). Для порівняння: середня смертність по Україні 0.58, по Києву /без області/ 0.29.
https://ourworldindata.org/grapher/daily-covid-cases-per-million-three-day-avg?tab=chart&yScale=log&country=UKR~POL~LTU~GBR~RUS
і подивитись на цій же сторінці нижче список всіх статистичних обробок - смертність, видужання, etc.
Графіки інтерактивні, можна вибирати країни, і масштаб порівняння.
https://en.wikipedia.org/wiki/Our_World_in_Data