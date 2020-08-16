COVID-19 у Києві за добу виявили у 146 осіб, зокрема у 11 дітей, - Кличко. КАРТА

За минулу добу COVID-19 виявили у 146 жителів Києва, 11 із них - діти.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Днем раніше повідомлялося про 232 нові випадки інфікування.

За минулу добу дві людини у Києві померли від Covid-19. Загалом у місті коронавірус забрав життя 153 людей.

Наразі в столиці вже 10 538 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Читайте також: В Україні 1 637 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіло 91 356 людей

За минулу добу захворіли 85 жінок віком від 19 до 88 років, 50 чоловіків віком від 20 до 82 років, 4 дівчинки від 1 до 11 років і 7 хлопчиків від 8 до 13 років.

У лікарні столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 7 осіб. Загалом коронавірус подолали 3 380 жителів Києва.

Читайте також: В Україні зайнято менше чверті ліжок для пацієнтів із COVID-19, у Києві та двох областях - понад 50%, - Степанов

"За останній тиждень у столиці збільшилася кількість госпіталізованих хворих із коронавірусом. Київ готує медустанови другої хвилі для лікування хворих на COVID-19", - наголосив мер.