На площу Незалежності в Мінську прибув кортеж Лукашенка, уздовж дороги стоять трактори та сільськогосподарська техніка. ВIДЕО

Кортеж Олександра Лукашенка приїхав на площу Незалежності в Мінську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Sputnik Білорусь".

"На площу Незалежності заїхав лімузин із президентського гаража в супроводі спецпідрозділу "Стріла", - йдеться в повідомленні.

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На площу також підігнали трактори та будівельну техніку.

Минск. Обстановка на площади Независимости перед митингом в поддержку действующей власти. Туда зачем-то подогнали тракторы и другую сельхозтехнику. pic.twitter.com/XA68UmauSg — TUT.BY (@tutby) August 16, 2020

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі має відбутися загальнонаціональний Марш за свободу.

