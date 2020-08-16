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Новини Революція в Білорусі
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Дружину білоруського опозиціонера Цепкала Вероніку росіяни 3 години утримували на кордоні, не даючи виїхати до України

Дружину білоруського опозиціонера Цепкала Вероніку росіяни 3 години утримували на кордоні, не даючи виїхати до України

Вероніка Цепкало - дружина ексепретендента на пост президента Білорусі Валерія Цепкала - разом із дітьми переїхала до України з Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Понад три години утримували вночі Вероніку Цепкало з дітьми на прикордонному переході "Троєбортне" під час переміщення нейтральною смугою через "помітки в базі". Сам Валерій розцінив це як відвертий тиск на нього через політичну діяльність", - поінформували в штабі Цепкало.

Зараз "Вероніка і діти вже перебувають у безпеці в Україні", додали в штабі.

Читайте також: На білоруського опозиціонера Цепкала завели кримінальну справу, його оголосили в розшук

Як повідомлялося, ЦВК Білорусі відмовилася зареєструвати Цепкала кандидатом у президенти. Частину зібраних за його висунення підписів не визнали дійсними.

24 липня стало відомо, що Цепкало виїхав із Білорусі до Росії, забравши із собою дітей. Він розповів, що йому надійшов сигнал про його затримання. У день виборів країну покинула і дружина Цепкала Вероніка.

Читайте також: Цепкало вважає, що на Донбасі йде "громадянська війна"

15 серпня щодо Цепкала порушили кримінальну справу нібито за хабар, його оголосили в розшук на території Росії, це випливає з бази даних розшуку МВС РФ.

Автор: 

Білорусь (7987) росія (66502) Цепкало Валерій (18)


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Топ коментарі
+45
Єдине питання, нахіба вона тут потрібна?
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16.08.2020 12:17 Відповісти
+32
На кой черт в Украине этот белорусский ватник? Своих мало?
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16.08.2020 12:23 Відповісти
+24
будут вдвоем строчить послания к пуйлу
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16.08.2020 12:21 Відповісти
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Єдине питання, нахіба вона тут потрібна?
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16.08.2020 12:17 Відповісти
будут вдвоем строчить послания к пуйлу
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16.08.2020 12:21 Відповісти
Мордор и Лука стали поднимать цепкале рейтинги. Даже типа в розыск аобъявили. Беларусы не окажитесь лохами. Вас готовят Дружину білоруського опозиціонера Цепкала Вероніку росіяни 3 години утримували на кордоні, не даючи виїхати до України - Цензор.НЕТ 7876
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16.08.2020 12:38 Відповісти
Важнее вопрос - это жена того самого цепкалы, который упрекал таракана в не очень тесной интеграции с па-рашкой?..
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16.08.2020 12:33 Відповісти
Первая бледи..пачти
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16.08.2020 13:15 Відповісти
Насамперед кацапи тупо сцикливі.
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16.08.2020 12:20 Відповісти
флажок то свой покажи,незамаскированый
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16.08.2020 12:59 Відповісти
На кой черт в Украине этот белорусский ватник? Своих мало?
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16.08.2020 12:23 Відповісти
А може прозріє ... Хоча "прозріння" забере підтримку вати в Білорусі. Там іще, напевно більшість москалів братами вважає
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16.08.2020 12:33 Відповісти
Судячи з того що всіх цих ватників переслідують в Білорусі і Россії то є дуже великий шанс що вони змінять свою думку по відношення російсько української війни. А те що їх підтримують в Білорусі нам на руку.
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16.08.2020 12:47 Відповісти
Бувших ватників не буває.
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16.08.2020 14:12 Відповісти
Ватники це люди з проросійськими поглядами, вважаєте у людей не міняються погляди? Якщо да - то ви помиляєтесь, якщо ні - то ви хотіли щось інше написати.
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16.08.2020 20:32 Відповісти
Таки не міняються. Вони тільки "на дно" залягають і мовчать, як риби.
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18.08.2020 18:49 Відповісти
Ура!
Теперь создадим правительство в изгнании!
Я готов стать министром финансов и инвестировать украденные этой парочкой деньги!
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16.08.2020 12:23 Відповісти
решу вопрос твоей должности за три зарплаты Коболева
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16.08.2020 12:27 Відповісти
в очередь, сукины дети, в очередь!
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16.08.2020 13:01 Відповісти
І нащо вона мені тут?
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16.08.2020 12:24 Відповісти
Зараз тут почитаємо опуси наших 73,22%...
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16.08.2020 12:25 Відповісти
Вряд ли почитаешь, потому что здесь остались одни порохоботы
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16.08.2020 16:01 Відповісти
первый ее выбор пал на раску к братьям))
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16.08.2020 12:26 Відповісти
Ночь. Непогодь. Ливень. Квартира рабочего Иванова. Стук в дверь. «Кто там?» На пороге Ильич. «Меня срочно накормить и спрятать». (с)
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16.08.2020 12:28 Відповісти
Бідолашна! Не приведи Боже, попасти їй в пенсійний фонд, або, наприклад, УТСЗН - зразу помре.
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16.08.2020 12:28 Відповісти
Таварищ Путен пріказал принять, чтобы Лукашеску подразнить
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16.08.2020 12:29 Відповісти
Спитати її -Чий Крим? та з ким воює Україна? А потім приймати рішення чи впускати її в Україну, чи ні.
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16.08.2020 12:29 Відповісти
Ну скаже - "з тією стороною". І що? Зеля за такі слова її вижене?
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16.08.2020 12:39 Відповісти
Хто ее пустил? В Магадане места валом
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16.08.2020 12:30 Відповісти
как-то слишком много бабс..во всей этой белорусской революции)))
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16.08.2020 12:33 Відповісти
Це все кремлівські червоні горобці. Їх дуже серйозно готують до такої діяльності. Пам'ятаєте Ганну Чапман, Марію Бутіну, їх ще таких дуже багато по світу сєкасом трахаються з можновладцями різних країн та працюють на кремлівського ліліПута.
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16.08.2020 12:42 Відповісти
Ой замажет ***** нас всех в этом дерьме,не отмоешся...Это такие-же "ліваруціонери" как и "диспетчер Карлос"!
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16.08.2020 12:37 Відповісти
Очередная фсбэшная многоходовочка. Этому казячку цепкале москва и лука поднимают заранее рейтинги, готовят замену, суки. Главное белорусам не проспать, а требовать настоящие перевыборы
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16.08.2020 12:41 Відповісти
Главное - нам не попасть с гэтыми пкалами. А то будем виновны во всех бедах Беларуси. Я бы им предложил куда-нибудь дальше поехать.
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16.08.2020 14:15 Відповісти
У нас своєї вати повно. Нафіга тут потрібні Цепкали?
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16.08.2020 12:42 Відповісти
Еще шлепнет в Киеве этих оппозиционеров ФСБ или СБУ, чем там они отличаются, забыл уже. Пасичник, президент ЛНР, он СБУшник или ФСБешник?
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16.08.2020 12:42 Відповісти
та не знаю... знаю тока, шо бакановский носит очки, звезду на погоне и юзает рускую жену, как если бы она была из таганрога, чи той, кривого рога...
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16.08.2020 13:07 Відповісти
На вопрос, чей Крым ответила при пересечении границы?
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16.08.2020 12:45 Відповісти
Ответила уклончиво, мол, юридически - украинский... физически - заселен руским дерьмом... и шо с таким ответом делать? ********** предъявить? Он тока оскалится своей замско-мордвинской усмешкой и ответит, дкскать, у меня таких страждущих, как конь наетоптал, от японцев на востоке, до кайзеровцев на западе, от молдаван на юге, до грузинов еще южнее... поэтому, Украина, атошо???
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16.08.2020 13:12 Відповісти
Будут агитировать за русский мир. Подкрепление Медведчуку прибыло.
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16.08.2020 12:45 Відповісти
как вата ватная такой и цепкало опоздиционер.
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16.08.2020 12:47 Відповісти
Самое интересное, что ее муженек, бегает уже по украинским телеканал и до сих пор считает, что у нас внутренний конфликт и не может прямо ответить чей Крым.
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16.08.2020 12:48 Відповісти
о чем поешь,лаптеносец?
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16.08.2020 13:01 Відповісти
Цей "опозиціонер" такий самий мутний, як Тіхановська з чоловіком. Вата ватою.
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16.08.2020 12:57 Відповісти
Я бы такую красотку тоже не сразу отпустил
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16.08.2020 13:08 Відповісти
Нех.. шастать. Нах у Европу.
Правакацион от Ху
Ху играет в "бирюльки".
Ну у него пока и тузы в колоде.
Как то так.
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16.08.2020 13:11 Відповісти
Вот ведь странно это-ее муженек не так давно вещал о "гражданской"войне в Украине и теперь глядишь не боится ее эта семейка все здесь в полном составе а там и пополнят ряды сторонников жопоблока
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16.08.2020 13:14 Відповісти
На какой она тут нужна, и кто ее приглсил, думаю мертвечук, чтобы в Украине мутить воду.
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16.08.2020 13:14 Відповісти
Ну и нафига нам эта порохоботка нужна. Тут свой ваты хватает.
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16.08.2020 13:16 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

- похоже что этот хлопчик таки оппозиция а не "оппозиция"
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16.08.2020 13:23 Відповісти
Не нужно сильно обольщаться. Все они там ***** в рот заглядывают. Скажем, чего и он и она сначала в ********* скатались, а потом к нам приперлись?
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16.08.2020 14:23 Відповісти
вероятнее всего он просто сделает другую ставку и вероятнее всего на штаты а на счёт
"чесности и порядочности" политиков я никогда не обольщался - он вроде намерен пере
браться в Польшу и предложить себя в качестве альтернативы именно штатам
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16.08.2020 15:22 Відповісти
Россияне не верили в то , что она реально считает , что на Донбассе гражданская война ? Думали лукавит ? ))
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16.08.2020 13:27 Відповісти
не пускать цекатилиху, отправлять ее взад на микромордор.
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16.08.2020 13:31 Відповісти
Цепкало такой же "оппозиционер" , как Жириновский "русский".
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16.08.2020 13:41 Відповісти
это тот Цепкало который ватный и не знает чем Крым? так надо было их вообще не впускать
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16.08.2020 13:50 Відповісти
Цепкало - человек Кремля!
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16.08.2020 14:10 Відповісти
Ню-ню... Меджлис у нас уже есть. Осталось открыть Дома Праительств Белоруси, Армении, Абхазии, Осетии, Приднестровья и еще Венесуэлы и Южной Кореи... И собрать всех бесхребетных паразитов постсовецкого пространства включая кацапских "оппозиционеров с ФСБ и РПЦ" в "Антихуйловский Союз Хуцпы и Хлебала"... Отак переможемо...
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16.08.2020 14:28 Відповісти
Сімейка агентури ФСБ, чомусь зразу поперли в парашу а не на захід. Там дали ц/у і відправили до янеЛоха осла Оманського який також обклався фесбешниками.
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16.08.2020 15:30 Відповісти
Последний инструктаж от куратора из КГБ или ФСБ.
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16.08.2020 20:14 Відповісти
Сначала на рассию заехала, не зашло, едим в Украину
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16.08.2020 22:02 Відповісти
 
 