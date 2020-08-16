Дружину білоруського опозиціонера Цепкала Вероніку росіяни 3 години утримували на кордоні, не даючи виїхати до України

Вероніка Цепкало - дружина ексепретендента на пост президента Білорусі Валерія Цепкала - разом із дітьми переїхала до України з Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Понад три години утримували вночі Вероніку Цепкало з дітьми на прикордонному переході "Троєбортне" під час переміщення нейтральною смугою через "помітки в базі". Сам Валерій розцінив це як відвертий тиск на нього через політичну діяльність", - поінформували в штабі Цепкало.

Зараз "Вероніка і діти вже перебувають у безпеці в Україні", додали в штабі.

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Як повідомлялося, ЦВК Білорусі відмовилася зареєструвати Цепкала кандидатом у президенти. Частину зібраних за його висунення підписів не визнали дійсними.

24 липня стало відомо, що Цепкало виїхав із Білорусі до Росії, забравши із собою дітей. Він розповів, що йому надійшов сигнал про його затримання. У день виборів країну покинула і дружина Цепкала Вероніка.

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15 серпня щодо Цепкала порушили кримінальну справу нібито за хабар, його оголосили в розшук на території Росії, це випливає з бази даних розшуку МВС РФ.