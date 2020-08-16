Таблиця із порівнянням цін в Україні та в Білорусі виявилася фейком, - Інститут розвитку регіональної преси
Фейк про нібито низькі ціни в Білорусі та високі в Україні за кілька днів зібрав у фейсбуці 62 тисячі репостів.
Про це повідомляє проєкт "По той бік новин" Інституту розвитку регіональної преси, інформує Цензор.НЕТ.
Фейкову таблицю з нібито порівнянням зарплат, пенсій і цін в Україні та в Білорусі у фейсбуці поширюють уже кілька днів. Спочатку її постили на своїх сторінках боти, згодом - підхопили реальні користувачі, зазначають аналітики.
Фейкове порівняння цін
"Цифри з цієї таблиці не відповідають дійсності. Від слова зовсім", - заявляють фактчекери.
Співробітники "По той бік новин" порівняли реальні ціни в Україні та Білорусі. Українські ціни вони брали з цінників у супермаркетах "Ашан" і "Сільпо". Білоруські - з магазинів онлайн-доставки "Доставка.by" і "Р24.by".
"Один білоруський рубль дорівнює 11,12 грн. Тобто 100 білоруських рублів - це 1120 гривень. Тому просто заходьте і порівнюйте самі. Не ведіться ніколи на ось такі таблички з емоційними вкиданнями", - додали аналітики.
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https://lamastravels.in.ua/other/ukraine-belarus-standard-of-living-132
Білорусь - 7.22 грн
Україна - 8.5 грн
Як може український батончик коштувати дешевше в іншій країні. В ціну батончика за кордоном має бути включена доставка, митний збір, ПДВ і тд. Ви бачили якісь італійські продукти, які в Україні коштують дешевше ніж в Італії?
Тому хто заробляє на українцях висновки робіть самі
Связанная со стоимостью коммуналки, аренды, налогов.
курс беларуского рубля: https://minfin.com.ua/ua/currency/nbu/byn/ https://minfin.com.ua/ua/currency/nbu/byn/ Кроме того есть еще демпинг... в кафе в Германии ни когда не приготовят вам кофе так дешево как в Украине... уровень зарплаты официанта не позволит....
Не мішайте людині вірити.
Законодательство РБ, в частности, постановление от 30.12.2011, описывающее порядок учета граждан, желающих получить участки для постройки и обслуживания одноквартирных домов, предусматривает возможность получения таких участков свободно каждым гражданином страны. Данные участки предоставляются из местных фондов. Для их передачи населению уже с 2012-го в каждом нацеленном пункте был сформирован список свободных земельных участков, из которых и можно получить собственный через участие в специальном аукционе или же без него, но в порядке очереди..... возможность получения таких участков свободно каждым гражданином страны.
Откат (взятка) - вид взятки должностному лицу организации.$ 1 000 000 000 в год
Судя по тому, что не привели коммуналку - значит в Беларуси она действительно такая низкая.