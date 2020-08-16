Таблиця із порівнянням цін в Україні та в Білорусі виявилася фейком, - Інститут розвитку регіональної преси

Фейк про нібито низькі ціни в Білорусі та високі в Україні за кілька днів зібрав у фейсбуці 62 тисячі репостів.

Про це повідомляє проєкт "По той бік новин" Інституту розвитку регіональної преси, інформує Цензор.НЕТ.

Фейкову таблицю з нібито порівнянням зарплат, пенсій і цін в Україні та в Білорусі у фейсбуці поширюють уже кілька днів. Спочатку її постили на своїх сторінках боти, згодом - підхопили реальні користувачі, зазначають аналітики.

Фейкове порівняння цін

"Цифри з цієї таблиці не відповідають дійсності. Від слова зовсім", - заявляють фактчекери.

Співробітники "По той бік новин" порівняли реальні ціни в Україні та Білорусі. Українські ціни вони брали з цінників у супермаркетах "Ашан" і "Сільпо". Білоруські - з магазинів онлайн-доставки "Доставка.by" і "Р24.by".

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"Один білоруський рубль дорівнює 11,12 грн. Тобто 100 білоруських рублів - це 1120 гривень. Тому просто заходьте і порівнюйте самі. Не ведіться ніколи на ось такі таблички з емоційними вкиданнями", - додали аналітики.





