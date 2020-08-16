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Таблиця із порівнянням цін в Україні та в Білорусі виявилася фейком, - Інститут розвитку регіональної преси

Таблиця із порівнянням цін в Україні та в Білорусі виявилася фейком, - Інститут розвитку регіональної преси

Фейк про нібито низькі ціни в Білорусі та високі в Україні за кілька днів зібрав у фейсбуці 62 тисячі репостів.

Про це повідомляє проєкт "По той бік новин" Інституту розвитку регіональної преси, інформує Цензор.НЕТ.

Фейкову таблицю з нібито порівнянням зарплат, пенсій і цін в Україні та в Білорусі у фейсбуці поширюють уже кілька днів. Спочатку її постили на своїх сторінках боти, згодом - підхопили реальні користувачі, зазначають аналітики.

Таблиця із порівнянням цін в Україні та в Білорусі виявилася фейком, - Інститут розвитку регіональної преси 01

Фейкове порівняння цін

"Цифри з цієї таблиці не відповідають дійсності. Від слова зовсім", - заявляють фактчекери.

Співробітники "По той бік новин" порівняли реальні ціни в Україні та Білорусі. Українські ціни вони брали з цінників у супермаркетах "Ашан" і "Сільпо". Білоруські - з магазинів онлайн-доставки "Доставка.by" і "Р24.by".

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"Один білоруський рубль дорівнює 11,12 грн. Тобто 100 білоруських рублів - це 1120 гривень. Тому просто заходьте і порівнюйте самі. Не ведіться ніколи на ось такі таблички з емоційними вкиданнями", - додали аналітики.

Таблиця із порівнянням цін в Україні та в Білорусі виявилася фейком, - Інститут розвитку регіональної преси 02
Таблиця із порівнянням цін в Україні та в Білорусі виявилася фейком, - Інститут розвитку регіональної преси 03
Таблиця із порівнянням цін в Україні та в Білорусі виявилася фейком, - Інститут розвитку регіональної преси 04

Автор: 

Білорусь (7987) ціни (4076) фейк (750)


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Топ коментарі
+28
вот если в таблицу добавить украинские зарплаты в конвертах, которых в Беларуси практически нет, то станет еще интереснее
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16.08.2020 12:58 Відповісти
+26
А може краще йому веслом корону на голові поправити?
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16.08.2020 12:58 Відповісти
+18
Зеленский за год окончательно сдаст Украину кацапам
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16.08.2020 12:55 Відповісти
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При всем этом нужно еще учесть, что у нас уже 6 лет идет война настоящая. И еще дольше против нас ведет экономическую войну самый большой сосед.
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16.08.2020 13:39 Відповісти
И заметь, в Киеве не кричали "путинвведи".
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16.08.2020 13:50 Відповісти
Надо перейти на бананы, они у всех дешевые.
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16.08.2020 13:40 Відповісти
Потому что выращены на химикатах на корм скоту Попробуйте найти маркировку на бананах - или обрывают или не клеят....
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16.08.2020 13:43 Відповісти
Я разговаривал с гражданином Коста-Рики, там выращивают кофе и бананы и больше ни чего... он рассказывал, что нет бананов для животных отличных от бананов для людей.... все бананы для людей, и у них даже нет таким ферм животных на которых бы использовались бананы. Бананы стараются сорвать зелеными, что бы до Америки, Европы, Азии доехали уже желтыми... не распускай фейки... стыдись золотое перо.... шутка.
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16.08.2020 21:13 Відповісти
Найди маркировку бананов в интернете и не стыдись)Сейчас предлагается и уже маркируются бананы и фрукты лазером. Привет банановому гражданину.
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17.08.2020 09:07 Відповісти
Тут досить детальний огляд цін в Білорусі і Україні на товари і послуги.
https://lamastravels.in.ua/other/ukraine-belarus-standard-of-living-132
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16.08.2020 13:42 Відповісти
Батончики Рошен 40г:
Білорусь - 7.22 грн
Україна - 8.5 грн

Як може український батончик коштувати дешевше в іншій країні. В ціну батончика за кордоном має бути включена доставка, митний збір, ПДВ і тд. Ви бачили якісь італійські продукти, які в Україні коштують дешевше ніж в Італії?
Тому хто заробляє на українцях висновки робіть самі
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16.08.2020 13:43 Відповісти
можливо ціна коригується попитом та покупною спроможністю
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16.08.2020 13:47 Відповісти
Ага, у нас прямо черги стоять за батончиками Рошен, розміщають вщент, і продають лише по запису, тому і така ціна. А в Білорусі умовляють їх купувати. Ви думаєте в Італії гірший попит на пасту ніж в Україні, тому вона там дешевша?
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16.08.2020 13:51 Відповісти
я ж і кажу - можливо
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16.08.2020 13:52 Відповісти
Ціна звичайно коригується попитом і пропозицією. Це закони ринку, але тут не той випадок
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16.08.2020 14:07 Відповісти
А як український автомобіль Заз деу ланос коштував у РФ 6700у.о., а в Україні 8500у.о., спитайте підйомщика українського автовиробника Васадзе і Кілю Азірова.
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16.08.2020 23:05 Відповісти
Наценка оптовиков и розницы.
Связанная со стоимостью коммуналки, аренды, налогов.
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16.08.2020 14:06 Відповісти
Батончик Рошен 40г приходит от официального поставщика по цене 6,71 согласно накладной. Наценка 27%, цена на прилавке магазина 8,50 грн.
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16.08.2020 14:18 Відповісти
Я конечно извиняюсь перед великими экономистами, но против Украины развязана и ведется война.... военный сбор 1,5% - вот вам и разница о которой вы кричите... ЗЕлебобики!!!! Зеленский президент уже... дай бог памяти, а интернет есть: "Владимир Зеленский принял присягу Президента Украины 20 мая 2019 года - 10:43" - 14 месяцев, осталось - 46? Какие будут мысли?
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16.08.2020 21:34 Відповісти
Експортерам якраз ПДВ вертають, тому і дешевше.
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16.08.2020 13:48 Відповісти
Щоб цей збір аернули він має бути включений в кінцеву ціну. Тобто кінцевий споживач має його оплатити. Ми зараз не витрати експортера рахуємо, а говоримо про кінцеву ціну імпортованого товару. До того ж митний збір, а доставку теж вертають? Ще раз кажу покажіть мені хоч один італійський продукт який в Італії коштує дорожче ніж а Україні.
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16.08.2020 13:54 Відповісти
Да повно в принципі, якщо береш в Італії на оптовій базі, ще й після перетину кордону тобі вертають ПДВ.
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16.08.2020 14:01 Відповісти
Ну то покажіть мені товар який в Україні коштує дешевше ніж в Італії
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16.08.2020 14:24 Відповісти
Ще раз наголошую, ПДВ нікуди не счезає. ПДВ завжди платить кінцевий споживач. А той кому його повертають є просто податковим агентом. Але в ціні товару ПДВ є завжди. І для простого покупця ціна в супермаркеті завжди є з ПДВ
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16.08.2020 14:27 Відповісти
продукция "Рошен" в Беларуси: https://deal.by/Konfety-roshen-1.html?a18=33063&sort=-price

курс беларуского рубля: https://minfin.com.ua/ua/currency/nbu/byn/ https://minfin.com.ua/ua/currency/nbu/byn/ Кроме того есть еще демпинг... в кафе в Германии ни когда не приготовят вам кофе так дешево как в Украине... уровень зарплаты официанта не позволит....
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16.08.2020 21:48 Відповісти
Сільпо дорога мережа.
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16.08.2020 13:53 Відповісти
Вова Кис, Якщо в Украіні купують за вищою ціною, цe можe означати, що украінці багатші.
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16.08.2020 13:53 Відповісти
Дивно що людині яка пише українською мовою хтось пише російською і обзиває її скотиною кацапською. Ви по собі про людей судіть.
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16.08.2020 13:58 Відповісти
А з чого ви взяли що я тварюка кацапська? Ви маєте якісь факти щодо цього?
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16.08.2020 14:03 Відповісти
Ви так злочином бажаєте смерті незнайомій вам людині, яка нічого вам не заподіяла. У вас все добре з психікою?
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16.08.2020 14:04 Відповісти
Ви козломордого бачите кожного разу коли в дзеркало дивитесь. Та ще й свої фантазії за реальність видаєте
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16.08.2020 14:09 Відповісти
І що ви зробите, напишете двох чи трьох поверховий матюк, чи скажете німецьке слово по французькі?
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16.08.2020 14:32 Відповісти
Я вам ще дещо скажу: українська олія 1л в Польщі коштує від 18 грн, а тепер підіть в магазин в Україні та найдіть олію по цій ціні...
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16.08.2020 14:11 Відповісти
масло подсолнечное "Стожар" - Нью-Йорк 1$, Украина 33грн
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16.08.2020 14:14 Відповісти
Желание белорусских и украинских властей http://www.camarade.biz/node/18040 укрепить двустороннее экономическое сотрудничество начнется со сладкой ноты. Как сообщили в государственном концерне «Белгоспищепром», достигнута договоренность об объединении фабрик «Коммунарка» и «Спартак». Новый холдинг будет называться «Рошен».
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16.08.2020 15:24 Відповісти
А лапша "Зеленая" в Беларуси дороже, потому, что в Украины её вешают бесплатно....
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16.08.2020 21:15 Відповісти
Раньше, при СССР, была профессия -обозреватель....Ну типа он видел, то что тебе недоступно, обозревал и рассказывал тебе правильное восприятие события и мира в целом). Теперь вроде, как-то стрёмно что-то пояснять при таком доступе к информации и они стали аналитиками- мы тебе расскажем, что ты видишь на самом деле. Чудно,но это сработало на 80%.. Именно столько людей ищут не источник информации, а чужое "увесисто-аналитическое мнение" и хавают его, как корова сено.
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16.08.2020 13:54 Відповісти
Белоруссия паразитирует на халявных рашкинских энергоресурсах.Забери у них эту халяву и и вся разница с украинскими зарплатами и пенсиями улетучится в раз.
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16.08.2020 13:55 Відповісти
+война... почему все забывают о войне, в цене даже указан военный сбор...
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16.08.2020 21:52 Відповісти
чем где?
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16.08.2020 14:03 Відповісти
Може він в Рязані живе, тоді да, поки що краще.
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16.08.2020 14:06 Відповісти
"Краще там, де нас немає"(народна приказка).
Не мішайте людині вірити.
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16.08.2020 14:07 Відповісти
Чем в КНДР 😂
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16.08.2020 14:21 Відповісти
Я в таки випадках дивлюсь на ціни на нерухомість, ну не буде людина жити там, де погано. От порівнюю наприклад Вітебськ з моїм містом, там однокімнатна квартира зі зручностями19-20 тисяч, у нас 25-26.
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16.08.2020 14:05 Відповісти
Мою "однушка" в Киеве стоит 56 000 баксов. Сомневаюсь что в Минске кто то может себе позволить столько за однокомнатную.
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16.08.2020 14:14 Відповісти
Будем усиливать и строительство арендного жилья. Мы попробовали, эти дома построили как малосемейки.По его словам, кто хочет построить себе дополнительные квартиры, то здесь ограничений нет. "Стройте, платите столько, сколько вы хотите, и стройте. Нам надо обеспечить прежде всего людей, которые не имеют жилья", - акцентировал внимание белорусский лидер.

Законодательство РБ, в частности, постановление от 30.12.2011, описывающее порядок учета граждан, желающих получить участки для постройки и обслуживания одноквартирных домов, предусматривает возможность получения таких участков свободно каждым гражданином страны. Данные участки предоставляются из местных фондов. Для их передачи населению уже с 2012-го в каждом нацеленном пункте был сформирован список свободных земельных участков, из которых и можно получить собственный через участие в специальном аукционе или же без него, но в порядке очереди..... возможность получения таких участков свободно каждым гражданином страны.

Откат (взятка) - вид взятки должностному лицу организации.$ 1 000 000 000 в год
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16.08.2020 14:40 Відповісти
Ну так вали туда.
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16.08.2020 14:14 Відповісти
Ничего кацапского и белорусского с 2014 не употребляю и не покупаю. Принципиально.
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16.08.2020 14:12 Відповісти
Так а смысл, если еда там мусор, а не еда? Мне как-то в 11м году кацап какой-то пропагандист пиво купил, у нас, в Украине, но принципиально какое-то свое, кацапское, я не помню какое . Я попробовал, выплюнул эту мочу, пошел бомжу отдал, а его даже бомж выплюнул 😂
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16.08.2020 14:27 Відповісти
Ха... Когда то понюхал пиво "Балтика". До сих пор от запаха резинового клея отойти не могу, а наши жиды его "вдруг" стали по телеку рекламировать в Украине...
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16.08.2020 14:38 Відповісти
Свинину можно найти и по 200 грн. Однако мякоть окорока на базаре - 125 грн.. в мясном магазине - 98 грн.. В "Кошике" - 112. Говядина в "Кошике" - 135 грн.
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16.08.2020 14:34 Відповісти
я коли побачила цю табличку - офігєла. Бо квітень- липень 2014 провела в Мінську. Ціни на продукти там були вищі, а самі продукти - гірші. Овочі і фрукти вони чи то зберігати не вміють, чи ще я кась причина - але навіть влітку вони були дорогі і без смаку. Не знаю, яка у них комуналка, бо не я оплачувала, але домробітницею у мене була кандидат наук, для якої плата за таку працю була порятунком, бо на університетську прожити було неможливо. Я прибирала разом з нею, бо було якось незручно на все це дивитись
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16.08.2020 14:34 Відповісти
Зато там батончики Рошен дешевші. Пєтя знає кому дешево продати, а кому на 100% накрутити, бо патріот
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16.08.2020 14:37 Відповісти
Рота закрий в голові чи шо там в тебе замість неї
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16.08.2020 14:49 Відповісти
От Порошенко проклятий, всьо сере і сере тобі в штани, а ти їх навіть скинути не встигаєш.
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16.08.2020 15:23 Відповісти
Желание белорусских и украинских властей http://www.camarade.biz/node/18040 укрепить двустороннее экономическое сотрудничество начнется со сладкой ноты. Как сообщили в государственном концерне «Белгоспищепром», достигнута договоренность об объединении фабрик «Коммунарка» и «Спартак». Новый холдинг будет называться «Рошен».
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16.08.2020 15:31 Відповісти
Деруть і наші українськы бариги з нас три шкури. Для українського буржуя менше100% націнки - смертний гріх.
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16.08.2020 14:55 Відповісти
Поржал с этого "опровержения". Пенсия в Украине оказывается еще ниже, чем в "фейке".
Судя по тому, что не привели коммуналку - значит в Беларуси она действительно такая низкая.
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16.08.2020 14:57 Відповісти
Зеленский и Шмаргаль сильно хотят повыпендриваться перед миром по экономическим показателям! Так для этого им не надо почти ничего не делать!. согласен с мнениями других респондентов, что Зеленскому достаточно заставить всех олигархов, ворюг- барыг, хитрожопый малый и средний бизнес, и хитрожопых фермеров платить зарплаты своим рабочим по белому ( то есть не в конвертах). И Тогда сравнительная таблица будет гораздо приятнее для Украины.
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16.08.2020 15:20 Відповісти
Ціни приблизно однакові.Щось у них дешевше,а щось у нас.І приблизно однакові зарплати.У них пенсія більше,та комуналка менше.Але у нас є субсидіі пенсіонерам.Хай ім щастить.
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16.08.2020 15:22 Відповісти
Люди добрі в Украіні вже як 6 років більш менш ринкова економіка . ЯК МОЖЕ БІЛОРУСЬ ЗІ СВОЄЮ СОВКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ БУТИ КРАЩЕ НОШОЇ ? ЯК ??? Там де батька дотує там і ціна гарна а все інше дорожче чим в нас . І це заслуга ринку .
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16.08.2020 15:34 Відповісти
Да в Белорусси все дороже ,только машины дешевле ,там шрот разрешают завозить.Сам пару лет назад был и все наблюдал .ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ И ХОРОШИЕ ДОРОГИ -ФЕЙК. Две скоростные дороги и окружная Минска не вся Белорусь. Попал в Минск на кануне дня независимости,правительственная трибуна с шалевки, необрезаной. Газонов нет. ОПЕЛЬ -вектра самый распостраненный авто . Минск в сравнении с Киевом ,Днепром ,Харьковом и тд , -колхоз .
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16.08.2020 23:04 Відповісти
всё верно. В Белоруссии уровень жизни гораздо выше. 68 место против нашего 98 по данным МВФ.
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17.08.2020 00:51 Відповісти
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