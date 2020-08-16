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Новини Агресія Росії проти України
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Російські найманці від опівночі не порушували режиму тиші на Донбасі, - Міноборони

Російські найманці від опівночі не порушували режиму тиші на Донбасі, - Міноборони

Російські найманці не здійснили жодного обстрілу на сході України в неділю від початку доби станом на 12:00.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби до опівдня на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ не зафіксовано. Серед наших захисників немає військових втрат і поранень", - йдеться в повідомленні.

Водночас в оборонному відомстві наголошують, що підрозділи Об'єднаних сил "пильно стежать за противником і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки".

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Автор: 

Міноборони (7523) Донбас (22358) перемир’я (996)


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Топ коментарі
+7
Они так азартно изо дня в день повторяют эту новость, что напоминает анекдот:

Ежик стоит перед зеркалом и занимается аутотренингом:
- Я не пукну... Я не пукну... Я не пукну... Я не пукну...
ПУК!
- Это не я... Это не я...
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16.08.2020 13:26 Відповісти
+5
зеленський і високі "командувачі" повинні уважно подивитись на лукашенка - вам тоже скоро відповідати, за замовчування втрат на фронті та заборону застосовувати зброю.
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16.08.2020 13:27 Відповісти
+4
постоянно стреляют так тихо, шо в киеве совсем не слышно.
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16.08.2020 13:25 Відповісти
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постоянно стреляют так тихо, шо в киеве совсем не слышно.
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16.08.2020 13:25 Відповісти
Они просто все под Гомелем
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16.08.2020 13:37 Відповісти
образно да! пуйло сейчас занят немножко!
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16.08.2020 13:50 Відповісти
Кладбище разбитой военной техники Х**ла из Донбасса. Село Синявское по дороге из Ростова в Новоазовск.
Російські найманці від опівночі не порушували режиму тиші на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8236 Російські найманці від опівночі не порушували режиму тиші на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1481Російські найманці від опівночі не порушували режиму тиші на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4521Російські найманці від опівночі не порушували режиму тиші на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3294
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16.08.2020 13:53 Відповісти
Они так азартно изо дня в день повторяют эту новость, что напоминает анекдот:

Ежик стоит перед зеркалом и занимается аутотренингом:
- Я не пукну... Я не пукну... Я не пукну... Я не пукну...
ПУК!
- Это не я... Это не я...
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16.08.2020 13:26 Відповісти
Це зелені мантри!!"В Багдаде всё спокойно" !!)))
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16.08.2020 13:46 Відповісти
Именно.
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16.08.2020 13:54 Відповісти
Можно брать в Москву, только вот говнокомандующий в обкурке.
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16.08.2020 13:27 Відповісти
зеленський і високі "командувачі" повинні уважно подивитись на лукашенка - вам тоже скоро відповідати, за замовчування втрат на фронті та заборону застосовувати зброю.
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16.08.2020 13:27 Відповісти
У Ху#ла закончилась многозадачность, он переключился на Беларусь!
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16.08.2020 13:28 Відповісти
ермаки -зельцман подготавливают платформу для подачи воды оккупантам и выборы в даунбабве
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16.08.2020 13:44 Відповісти
Сцикло, перестань наживатись на війні! Коли плануєш її закінчити?
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16.08.2020 13:31 Відповісти
Сегодня свинособаки, атакуют генделыки! Вчера ru.бли, ***** скинул... Какие выстрелы! Хромосома раскалывается!!!
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16.08.2020 13:32 Відповісти
а почему бы не написать российская группировка войск?
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16.08.2020 13:39 Відповісти
Залезли в чужую хату, но не стреляют. Спят на хозяйской тахте, жрут и делают то, что рифмуется со словом "жрут". Это норма. Надо обеспечить им дальнейший комфорт, а то осерчают, начнут в хозяйский буфет стрелять.
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16.08.2020 13:41 Відповісти
Російські найманці від опівночі не порушували режиму тиші на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4685. .
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16.08.2020 13:47 Відповісти
Російські найманці від опівночі не порушували режиму тиші на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2012
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16.08.2020 13:58 Відповісти
ОБСЄ усе бачать та чують, тільки коли терезві!
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16.08.2020 14:12 Відповісти
Российские наемники с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе, - Минобороны...виправдовуються?
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16.08.2020 14:01 Відповісти
Потихоньку можно приступать к выполнению остальных пунктов минска.
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16.08.2020 15:32 Відповісти
 
 