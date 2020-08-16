Російські найманці від опівночі не порушували режиму тиші на Донбасі, - Міноборони

Російські найманці не здійснили жодного обстрілу на сході України в неділю від початку доби станом на 12:00.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби до опівдня на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ не зафіксовано. Серед наших захисників немає військових втрат і поранень", - йдеться в повідомленні.

Водночас в оборонному відомстві наголошують, що підрозділи Об'єднаних сил "пильно стежать за противником і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки".

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