Російські найманці від опівночі не порушували режиму тиші на Донбасі, - Міноборони
Російські найманці не здійснили жодного обстрілу на сході України в неділю від початку доби станом на 12:00.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"Від початку поточної доби до опівдня на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ не зафіксовано. Серед наших захисників немає військових втрат і поранень", - йдеться в повідомленні.
Водночас в оборонному відомстві наголошують, що підрозділи Об'єднаних сил "пильно стежать за противником і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки".
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