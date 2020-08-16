"Віримо, можемо, переможемо": акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві сьогодні відбувається акція, учасники якої підтримують громадян Білорусі, які виступили проти нечесних виборів і звірств силовиків Олександра Лукашенка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Давайте разом допоможемо привернути увагу міжнародної спільноти до тієї дикості, що зараз відбувається в Білорусі", - йдеться в анонсі заходу.
Учасники акції зібралися на Михайлівській площі, а згодом рушили маршем до посольства Білорусі на вул. Коцюбинського, де мітинг триватиме до 15:00.
Фото, відео - Олег Богачук
Топ коментарі
+34 саша паламарчук
показати весь коментар16.08.2020 13:44 Відповісти Посилання
+22 pompiere
показати весь коментар16.08.2020 13:41 Відповісти Посилання
+17 саша паламарчук
показати весь коментар16.08.2020 13:49 Відповісти Посилання
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https://bob-obo.livejournal.com/5339120.html Чаушеску и Каддафи обсуждают как хорошо у них идут дела. 1980.
хто ?
...Щастя це Шлях до нього...
2014 в Украине отстрел на майдане небесной сотне так же был по указке с Кремля. А текущие УпырИ кота за яйца тянут, всё ни как не могут вынести вердикт кто виноват....
Видать после случая с Ширинковским, сделали выводы
Канєшна буде.
Тим більше, прапор наш, значить нам і вирішувати яким він має бути.
А ми наразі маємо синьо-жовтий прапор, - прапор гетьманату Скоропадського.
Прапор УПА (світлина з книги "Рейд УПА в Румунію 1949 року")
плідеру **********"?
Дебил, уже Зе год у власти! Какая мова? Какой Томос? Какая разница!
Беларусь / Как ломают людей в Тюрьмах / Мой Арест и Тюрьма / The Люди
https://www.youtube.com/watch?v=SqKotztzZnU