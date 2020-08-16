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Новини
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"Віримо, можемо, переможемо": акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві сьогодні відбувається акція, учасники якої підтримують громадян Білорусі, які виступили проти нечесних виборів і звірств силовиків Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Давайте разом допоможемо привернути увагу міжнародної спільноти до тієї дикості, що зараз відбувається в Білорусі", - йдеться в анонсі заходу.

Учасники акції зібралися на Михайлівській площі, а згодом рушили маршем до посольства Білорусі на вул. Коцюбинського, де мітинг триватиме до 15:00.

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Віримо, можемо, переможемо: акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві 01
Віримо, можемо, переможемо: акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві 02
Віримо, можемо, переможемо: акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві 03
Віримо, можемо, переможемо: акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві 04
Віримо, можемо, переможемо: акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві 05
Віримо, можемо, переможемо: акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві 06
Віримо, можемо, переможемо: акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві 07
Віримо, можемо, переможемо: акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві 08
Віримо, можемо, переможемо: акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві 09
Віримо, можемо, переможемо: акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві 10
Віримо, можемо, переможемо: акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві 11
Віримо, можемо, переможемо: акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві 12Віримо, можемо, переможемо: акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві 13
Віримо, можемо, переможемо: акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві 14
Віримо, можемо, переможемо: акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві 15
Віримо, можемо, переможемо: акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві 16

Дивіться також: До Мінська звозять людей на мітинг за Лукашенка: підігнали автобуси, будуть вантажити електорат. ВIДЕО

Віримо, можемо, переможемо: акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві 17
Віримо, можемо, переможемо: акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві 18
Віримо, можемо, переможемо: акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві 19
Віримо, можемо, переможемо: акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві 20
Віримо, можемо, переможемо: акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві 21
Віримо, можемо, переможемо: акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві 22
Віримо, можемо, переможемо: акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві 23
Віримо, можемо, переможемо: акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві 24
Віримо, можемо, переможемо: акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві 25
Віримо, можемо, переможемо: акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві 26

Фото, відео - Олег Богачук

Автор: 

Білорусь (7987) Київ (19796) мітинг (755) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+34
"Верым, можам, пераможам": акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 5989
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16.08.2020 13:44 Відповісти
+22
"Саша 3%" за декілька днів перетворився на "Саша вчорашній день"...
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16.08.2020 13:41 Відповісти
+17
"Верым, можам, пераможам": акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 4296
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16.08.2020 13:49 Відповісти
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"Саша 3%" за декілька днів перетворився на "Саша вчорашній день"...
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16.08.2020 13:41 Відповісти
"Віримо, можемо, переможемо": акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві - Цензор.НЕТ 6089
https://bob-obo.livejournal.com/5339120.html Чаушеску и Каддафи обсуждают как хорошо у них идут дела. 1980.
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16.08.2020 22:52 Відповісти
Как отличаются сторонники и противники **********😁
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16.08.2020 13:42 Відповісти
твій коментар несе подвійний зміст
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16.08.2020 13:50 Відповісти
Тебе ватану обидно? Твои братья ватники-********** похожи на быдло🤣
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16.08.2020 13:59 Відповісти
Все такие акции в основном проплачиные.Интересно кем?А вот хотя бы один беларус шо нибудь сказал,шо там в Беларуси.
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16.08.2020 14:03 Відповісти
Что говорить, всё равно некоторые тут обосрут. Ты уже в начале своего поста выразил своё мнение. Всё, что происходит есть в интернете
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16.08.2020 15:49 Відповісти
всю країну підкупили ?
хто ?
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17.08.2020 07:36 Відповісти
Головні баталії за Білорусь ще по-переду. Років через 5...
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16.08.2020 13:42 Відповісти
Так завжди.

...Щастя це Шлях до нього...
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16.08.2020 13:43 Відповісти
Перетворили Україну в найбіднішу країну Європи, даваймо ще білорусам допоможемо, "ГЕТЬ ЛУКУ"
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16.08.2020 13:56 Відповісти
В Іспанії нема Лукі, ви ж не скаржитесь на життя.
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17.08.2020 07:37 Відповісти
Скоро новый мэм будет - чей Витебск ?
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16.08.2020 13:42 Відповісти
на последней фотке правильный плакат - они не народец, они холопы и смерды мордовской орды.
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16.08.2020 13:43 Відповісти
Тебя,продажную шлюху ,Зеля из борделя выпустил?)
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16.08.2020 15:27 Відповісти
а Кива, Рабєновєчь, Наташа Вітренко не вийшли підтримати любимаго бацьку?
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16.08.2020 13:43 Відповісти
Вітренчиха воює з НАТОЮ. "Настоящий одессит НАТО в дом не пригласит."
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16.08.2020 13:57 Відповісти
вона колись казала: "пабольше б нам такіх бацєк!"
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16.08.2020 14:03 Відповісти
Все уже давно забыли кто это такая, да и я тоже. Думал спилась давно.
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16.08.2020 21:51 Відповісти
"Верым, можам, пераможам": акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 5989
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16.08.2020 13:44 Відповісти
белорусы не понимают что их бил и убивал Путин, а не Лукашенко и какой то там омон.Потому что последние - его вассалы и цепные псы.
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16.08.2020 13:45 Відповісти
Вот именно. Сердце зла это кацапия. Не было бы без кацапии ни сраного кндр, ни ассада, ни многих диктаторов даже в Африке. Поэтому разрушить нужно империю зла рашку, а лука это так мелкий клоун
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16.08.2020 13:51 Відповісти
За що вони несуть цвяточки омону? За те щоб сильніше замахувався на протестуючих! Тобто на своїх соплємєнніків які вийшли на протест проти фальсифікацій! Якщо в головах такий хаос то повтор як на бамбасі невідворотній
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16.08.2020 13:54 Відповісти
100%
2014 в Украине отстрел на майдане небесной сотне так же был по указке с Кремля. А текущие УпырИ кота за яйца тянут, всё ни как не могут вынести вердикт кто виноват....
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16.08.2020 19:31 Відповісти
***...л..а цікаво згадували теж? Мабуть кацапцькі "братья" скоро прийдуть рятувати білорусів.
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16.08.2020 13:46 Відповісти
26 лет жили жрали а теперь типа раздуплились ... 26 лет быть терпилами а теперь переродились чтоли
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16.08.2020 13:47 Відповісти
Вот и я говорю:НЕ бывает шоб курица-и молоток глотала...26 лет ходили,молча голосовали,особо никто не возмущался,и вдруг на тебе,"прозрєлі".
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16.08.2020 13:52 Відповісти
5 лет назад тоже были протесты, всех хватали, тогда ходили молча и тоже их, молчаливых, хватали и меньше всех тогда за Луку Минск проголосовал - 44%, Вот Лука и решил сделать реванш с кровью Думал запугать терпил, не вышло
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16.08.2020 14:28 Відповісти
"Верым, можам, пераможам": акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 4296
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16.08.2020 13:49 Відповісти
На этом митинге (если верить фото) нормальные люди, смотрю сейчас по Белсату стрим с акции в подержку луки-там многие даже отказываются говорить, когда к ним подходит журналист. Почувствуйте разницу называется.
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16.08.2020 13:49 Відповісти
То саме як і на антиМайдані.
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16.08.2020 13:53 Відповісти
Да, Украина это уже прошла, и потому можно смотреть на происходящее со здравым скепсисом.
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16.08.2020 13:55 Відповісти
youtube.com/watch?v=gwsCFFSz9pk
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16.08.2020 13:49 Відповісти
Ага. Пиндосы шота пожлобились. И с печеньками тоже неувязочка.
Видать после случая с Ширинковским, сделали выводы
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16.08.2020 14:11 Відповісти
хош присоединиться?
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16.08.2020 14:01 Відповісти
"Вірим, можем, переможем": акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві - Цензор.НЕТ 1212
Канєшна буде.
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16.08.2020 14:04 Відповісти
Не узнаю-Зеля чи шо?
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16.08.2020 14:08 Відповісти
Тебе на ПАРАША-ТВ. Там ****** крутят круглосуточно.
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16.08.2020 14:08 Відповісти
"Вірим, можем, переможем": акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві - Цензор.НЕТ 7932
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16.08.2020 13:55 Відповісти
нє всьо так однозначно?
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16.08.2020 14:02 Відповісти
Зеля дивись вже починається Майдан!!! Білоруські можуть підсилитись нашими прапорами і іншими гаслами. Бо вся ця прораднська чума при владі на постсовку вже всіх ЗАЇБАЛА!!!!!
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16.08.2020 14:01 Відповісти
так Тихоновская же прокацапка, не?
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16.08.2020 14:14 Відповісти
та немає там пробілоруських та опозиції. Такі самі дятли як у нас
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16.08.2020 14:16 Відповісти
кончится все это "путином-введи" однозначно...
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16.08.2020 14:22 Відповісти
Украинские флаги перевернули вверх ногами, бакланы.
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16.08.2020 14:03 Відповісти
Це жовто-блакитний прапор, який і повинен бути.
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16.08.2020 14:07 Відповісти
Нижня планка кольору жита, верхня кольору неба. Чого навпаки?
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16.08.2020 14:15 Відповісти
Патамушта жовто-блакитний."Вірим, можем, переможем": акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві - Цензор.НЕТ 1818
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16.08.2020 14:20 Відповісти
Поки що в нас офіційний прапор синьо-жовтий, такий має бути і на акціях.
Тим більше, прапор наш, значить нам і вирішувати яким він має бути.
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16.08.2020 14:35 Відповісти
Это в корне меняет дело!
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16.08.2020 14:38 Відповісти
Жовто-блакитний - це прапор УНР, прапор УПА. Вгорі жовтий колір.
А ми наразі маємо синьо-жовтий прапор, - прапор гетьманату Скоропадського.

Прапор УПА (світлина з книги "Рейд УПА в Румунію 1949 року")

"Вірим, можем, переможем": акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві - Цензор.НЕТ 9338
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16.08.2020 14:35 Відповісти
"Вірим, можем, переможем": акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві - Цензор.НЕТ 6489
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16.08.2020 14:09 Відповісти
Останнім часом Київ став більше столицею білорусів, ніж Мінськ.
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16.08.2020 14:09 Відповісти
А не угроза ли это "найвеличнішому плідеру **********"?

"Вірим, можем, переможем": акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві - Цензор.НЕТ 787
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16.08.2020 14:11 Відповісти
Ботяра, ты и тут на мове шпрехаеш. Ты переводчиком пользуешься, или выучил?
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16.08.2020 14:45 Відповісти
Томос - сжечь, все в РПЦ! Мову забыть - вот я на русском пишу и ты так делай!

Дебил, уже Зе год у власти! Какая мова? Какой Томос? Какая разница!
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16.08.2020 15:32 Відповісти
давай, давай, раскрывай свою ватную сущность. и пиши по русски, не коси под украинца. этот цирк не катит.
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16.08.2020 15:41 Відповісти
Не быць скотам!
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16.08.2020 14:45 Відповісти
Застінки гестапо по білоруськи
Беларусь / Как ломают людей в Тюрьмах / Мой Арест и Тюрьма / The Люди

https://www.youtube.com/watch?v=SqKotztzZnU
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16.08.2020 18:21 Відповісти
Цікаво буде подивитися на Білорусь через два роки. На заводи МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ і все інше.
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16.08.2020 19:51 Відповісти
Браты! Сапраудныя браты!
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16.08.2020 21:31 Відповісти
"Верым, можам, пераможам"... Алаверды Бацьки - "Слышав, - знав, - разгоняв..."
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17.08.2020 00:43 Відповісти
 
 