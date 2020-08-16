"Віримо, можемо, переможемо": акція на підтримку протестів білорусів проти Лукашенка відбувається у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві сьогодні відбувається акція, учасники якої підтримують громадян Білорусі, які виступили проти нечесних виборів і звірств силовиків Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Давайте разом допоможемо привернути увагу міжнародної спільноти до тієї дикості, що зараз відбувається в Білорусі", - йдеться в анонсі заходу.

Учасники акції зібралися на Михайлівській площі, а згодом рушили маршем до посольства Білорусі на вул. Коцюбинського, де мітинг триватиме до 15:00.

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Фото, відео - Олег Богачук