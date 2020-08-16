Бойовики ПВК Вагнера озвучили нову версію: їхали до Венесуели за оголошенням в інтернеті

Бойовики ПВК Вагнера, яких після затримання в Білорусі видали Росії, тепер розповідають, що найнялися за оголошенням в інтернеті охороняти нафтові об'єкти у Венесуелі, а про вибори в Білорусі взагалі нічого не знали.

Слова одного з бойовиків цитує російське державне інформагентство "РИА Новости", повідомляє Цензор.НЕТ.

Чоловік розповів, що його товариш по службі нібито відгукнувся на оголошення про найм на сайті "Авіто".

За його словами, такий собі Сергій Петрович назвався куратором і запропонував роботу з охорони нафтових об'єктів у різних країнах. Спочатку йшлося про Лівію та Сирію, а телефонував куратор із сирійського номера. Спочатку Сергій Петрович просив набрати в охорону 30 осіб, потім збільшив запит до 60, потім до 90 і нарешті - до 180 осіб. Від співробітників був потрібний досвід участі в бойових діях, насамперед на Донбасі та в Сирії.

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Логістикою від Москви до пункту призначення в Сирії займалася якась Лариса Самаріна, як стає зрозуміло з розповіді "вагнерівця". Але потім їм заявили, що Сергій Петрович загинув і призначено нового куратора на ім’я Артур. Він вів розмову про те, що тепер треба їхати охороняти об'єкти "Роснафти" у Венесуелі.

"За добу до відльоту Самаріна сказала, що у неї не виходить зістикувати рейси Мінськ-Стамбул-Гавана-Каракас так, щоб ми довго не перебували в транзитній зоні Туреччини. Сказала, що замовить нові квитки на тридцяте число. Ми їх отримали, і вона запропонувала відправитись у санаторій "Білорусочка" для тимчасового відпочинку", - сказав бойовик.

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Затримання стало для них цілковитою несподіванкою, ствкрджують "вагнерівці".

"Перші три дні до нас ставилися суворо: вважали, що ми бойовики, готуємо втечу, можемо збунтуватися і знищити охорону. Через три дні мені заявили, що мене підозрюють у підготовці масових протестів і збройного опору правоохоронним органам Білорусі", - розповів один із них.

Члени ПВК запевняють, що не цікавилися політикою і навіть не знали, що в Білорусі обирають президента.

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"Про те, що там вибори, ми дізналися після приїзду. Для нас це була транзитна країна, дружня до Росії, і якихось несподіванок від спецслужб ніхто не очікував", - сказав співрозмовник телеканалу.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.