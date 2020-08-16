УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10040 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
22 953 208

Нам пропонують солдатів НАТО, чорношкірих, жовторотих і білявих. Нас хочуть одягнути в личаки, - Лукашенко

Нам пропонують солдатів НАТО, чорношкірих, жовторотих і білявих. Нас хочуть одягнути в личаки, - Лукашенко

Олександр Лукашенко заявив своїм прихильникам на мітингу в Мінську, що війська НАТО брязкають гусеницями біля кордонів Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хтось хоче нових виборів. За вікно подивіться! Війська НАТО брязкають гусеницями біля наших кордонів. Литва, Латвія, Польща, Україна наказують провести нам нові вибори. Якщо ми підемо на поводі у них, ми підемо в штопор і ніколи не стабілізуємо наш повітряний корабель", - заявив Лукашенко.

"Ми мусимо не стати відхожих місцем для Європи. Нам не потрібні заморські уряди, нам потрібне своє. Нам пропонують нову владу, нам пропонують солдатів НАТО, чорношкірих, жовторотих і білявих. Нас хочуть одягнути в личаки і поганяти батогом", - переконаний Лукашенко.

Дивіться також: Лукашенко виступає перед своїми прихильниками в Мінську. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) Мінськ (828)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+45
Гонить параноїдальну маячню , про ворожу облогу , споконвічна московська "страшилка" !!!)))
показати весь коментар
16.08.2020 14:43 Відповісти
+36
Это он про армию ********* .? Во главе с "руцьким" витязем Кедыжмутовичем Забыл сказать и узкоглазых
Нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9136
показати весь коментар
16.08.2020 14:45 Відповісти
+34
Он боится черенка лопаты...
показати весь коментар
16.08.2020 14:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Нас хотят одеть в лапти, - Лукашенко ------ бывший президент Лукашенко сам одел на себя и всю Беларусь лапти когда вступил в "союзное гамно". И теперь Народу Беларуси придётся всё это расхлёбывать по полной. Сыр в лаптях оказался мышеловкой. Боритеся поборыте.
показати весь коментар
17.08.2020 09:00 Відповісти
Ах тыж гад такой Лука ! Обидел жителей Африки и всех азиатов . Товарищ Си тебе этого не простит .
показати весь коментар
17.08.2020 09:12 Відповісти
он еще и расист, ненавистник людей. вот и вскрылась его сущность, колхозник.
некоторые колхозники даже воспитаннее и культурнее. он и раньше был таким, его грубость и хамство достало всех. даже Янукович не обзывал свой народ такими словами. один раз только помню сказал: "Эти патрийоты"- о националистах и жителях Зап. Украины.
показати весь коментар
17.08.2020 12:13 Відповісти
Напасти на вас білоруси, може тільки засрашка.Вона вже давно до цього готова. Чим довже таракан бути ховатися в тріщинах і триматися за владу, тим більше це загрожує окупації. Приклад Україна, одна морда з жирною сракою прицепилася до крісла президента і халуї пішли його захищати, вбивати людей і коли люди почали огризатися, воно почало втікати та звати на допомогу ворога. Навіть лист написав, чмошний непотріб і фактично розв*язав війну.
показати весь коментар
17.08.2020 09:47 Відповісти
Нам пропонують солдатів НАТО, чорношкірих, жовторотих і білявих. Нас хочуть одягнути в личаки, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2211
показати весь коментар
17.08.2020 10:05 Відповісти
это солдат НАТО по описанию придурошного Луки?
показати весь коментар
17.08.2020 12:03 Відповісти
дегенерат! вообще из ума выжил! такой ху-йне его мог научить только путька - даю 100%!!!
показати весь коментар
17.08.2020 12:02 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 