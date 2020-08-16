Нам пропонують солдатів НАТО, чорношкірих, жовторотих і білявих. Нас хочуть одягнути в личаки, - Лукашенко

Олександр Лукашенко заявив своїм прихильникам на мітингу в Мінську, що війська НАТО брязкають гусеницями біля кордонів Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хтось хоче нових виборів. За вікно подивіться! Війська НАТО брязкають гусеницями біля наших кордонів. Литва, Латвія, Польща, Україна наказують провести нам нові вибори. Якщо ми підемо на поводі у них, ми підемо в штопор і ніколи не стабілізуємо наш повітряний корабель", - заявив Лукашенко.

"Ми мусимо не стати відхожих місцем для Європи. Нам не потрібні заморські уряди, нам потрібне своє. Нам пропонують нову владу, нам пропонують солдатів НАТО, чорношкірих, жовторотих і білявих. Нас хочуть одягнути в личаки і поганяти батогом", - переконаний Лукашенко.

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