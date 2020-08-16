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Новини Революція в Білорусі
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Лідером нової Білорусі має стати не Лукашенко і не Тіхановська, - Білецький

Лідером нової Білорусі має стати не Лукашенко і не Тіхановська, - Білецький

Українські націоналісти можуть забезпечити захист, у межах своїх можливостей, житло і юридичну допомогу білоруським патріотам, яким загрожує небезпека на батьківщині.

Про це лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький написав у своєму телеграм-каналі.

"Дорогі білоруси! Ми, українці, з тривогою та гордістю спостерігаємо за вашою боротьбою. У 2014 році ви прийшли на допомогу нам. Спочатку на Майдан, потім на схід. Першим загиблим під час Революції Гідності був білорус із Гомеля Михайло Жизневський, націоналіст, герой України посмертно. Зі мною пройшли війну десятки хоробрих хлопців із Білорусі. Багато вже пустили коріння в Україні - не змогли повернутися на Батьківщину, де править бал колгоспний совковий тиран. Деякі наші білоруси повернулись і були схоплені спецслужбами Лукашенка, їх кинули до в’язниць. Тому ми, українці, перед вами в боргу", – звернувся політик до жителів Білорусі.

Андрій Білецький зазначив, що саме зараз у протестах народжується нова Білорусь, лідером якої має стати не Лукашенко і не Тіхановська.

"Залишу за дужками свої оцінки як білоруської влади, так і опозиції. Прихід до влади Тіхановської може не менше затиснути Білорусь у російських лещатах, аніж Лукашенко. Але наразі мають значення не персоналії. У нинішніх протестах народжується нова Білорусь. Без колгоспної диктатури та нафталінового, очманілого від вседозволеності правителя. Я особисто і весь наш рух висловлюємо підтримку новому поколінню білорусів, яке сьогодні загартовується на вулицях повсталих міст", - написав Білецький.

Своє звернення Білецький також опублікував білоруською.

Автор: 

Білорусь (7987) Білецький Андрій (214) Національний корпус (390)


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Топ коментарі
+27
Клоуна вибирайте! Разом посміємося!
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16.08.2020 15:12 Відповісти
+24
Он самый. Теперь дома молчит, как язык в зад проглотил. А тут поучает белорусов.
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16.08.2020 15:14 Відповісти
+23
Білецький "допоміг" Україні, допоможе й Білорусі.
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16.08.2020 15:15 Відповісти
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Правильно! Пидером везде и всюду должен стать Билецкий!
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16.08.2020 15:39 Відповісти
Билецкий прав...
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16.08.2020 15:39 Відповісти
Топиш за фсб?
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16.08.2020 16:39 Відповісти
ну, за гру
дурачок узколобый...
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16.08.2020 17:57 Відповісти
Невже Саакашвілі?
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16.08.2020 15:43 Відповісти
Мабуть, Білецький.
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16.08.2020 16:02 Відповісти
Кажуть, є ще один кандидат, чий рід агенти західних ЗМі виводять з древнього білоруського поселення Янукі...
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16.08.2020 16:44 Відповісти
У Янукович батько білорус, а матір росіянка.
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16.08.2020 23:00 Відповісти
А сам він українець...
Батько із дєрєвні Янукі? Там ще Ганна-Тереза намагалася накопати якесь коріння...
Тільки щось не чутно про яку-небуть білоруську "Януковіч і Ко".
Зате у Польщі давно існує Janukowicz Jacht.
Лідером нової Білорусі має стати не Лукашенко і не Тіхановська, - Білецький - Цензор.НЕТ 3973

Лідером нової Білорусі має стати не Лукашенко і не Тіхановська, - Білецький - Цензор.НЕТ 2243
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16.08.2020 23:40 Відповісти
Це хто український націоналіст,оцей качок?
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16.08.2020 16:02 Відповісти
Вылез аваковский выпердыш.и советы дает .
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16.08.2020 16:10 Відповісти
"Лидером новой Беларуси должен стать не Лукашенко и не Тихановская, - Билецкий" - в Белоруссии есть свои Фирташи с Коломойскими, они назначат кого им нужно и не надо им советовать.
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16.08.2020 16:10 Відповісти
Ви б спочатку своїх громадян забезпечили тим, що пропонуєте чужій країні. Не лізьте до білорусів, вони самі розберуться. Краще організуйте юридичну допомогу своїм, тим хто захищає Україну, роботи вистачить.
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16.08.2020 16:10 Відповісти
гарем сАбакова проснулся.
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16.08.2020 16:49 Відповісти
Сильная речь и яркая категоричная лексика: сказано всё по существу.
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16.08.2020 18:04 Відповісти
В фсб дурнів не беруть.
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16.08.2020 19:03 Відповісти
Однако же взяли дурня Луку в КГБ...
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16.08.2020 21:57 Відповісти
А что в Украине тот кто надо уже? Все магистры там где не разбираются.
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16.08.2020 18:29 Відповісти
Молодец, все правильно сказал.
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16.08.2020 18:49 Відповісти
Кого бы белорусы не избрали - это будет полная и безнадежная жопа. Это выбор без реального выбора.
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16.08.2020 20:12 Відповісти
Тампон Авакова, щось сказав...
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16.08.2020 20:16 Відповісти
Даже нечего добавить. Браво!
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16.08.2020 20:51 Відповісти
Пусть Беларусы выбирают Сибе президента да не ошибутся.
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16.08.2020 21:18 Відповісти
І ця абізянка аваківська вдома вже порядок навело, а зараз білорусів повчає.
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16.08.2020 22:52 Відповісти
потужнейшего - сывочолейшего на царство.
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17.08.2020 01:06 Відповісти
Лидером Украины не должен был стать ватный клоун ЗЕ. Но Билецкий все проспал.

Очень занят наверное был.
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17.08.2020 01:12 Відповісти
Билецкий , без сопливых, сами, резберёмся. Своё разгребай.
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17.08.2020 06:59 Відповісти
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