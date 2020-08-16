Лідером нової Білорусі має стати не Лукашенко і не Тіхановська, - Білецький

Українські націоналісти можуть забезпечити захист, у межах своїх можливостей, житло і юридичну допомогу білоруським патріотам, яким загрожує небезпека на батьківщині.

Про це лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький написав у своєму телеграм-каналі.

"Дорогі білоруси! Ми, українці, з тривогою та гордістю спостерігаємо за вашою боротьбою. У 2014 році ви прийшли на допомогу нам. Спочатку на Майдан, потім на схід. Першим загиблим під час Революції Гідності був білорус із Гомеля Михайло Жизневський, націоналіст, герой України посмертно. Зі мною пройшли війну десятки хоробрих хлопців із Білорусі. Багато вже пустили коріння в Україні - не змогли повернутися на Батьківщину, де править бал колгоспний совковий тиран. Деякі наші білоруси повернулись і були схоплені спецслужбами Лукашенка, їх кинули до в’язниць. Тому ми, українці, перед вами в боргу", – звернувся політик до жителів Білорусі.

Андрій Білецький зазначив, що саме зараз у протестах народжується нова Білорусь, лідером якої має стати не Лукашенко і не Тіхановська.

"Залишу за дужками свої оцінки як білоруської влади, так і опозиції. Прихід до влади Тіхановської може не менше затиснути Білорусь у російських лещатах, аніж Лукашенко. Але наразі мають значення не персоналії. У нинішніх протестах народжується нова Білорусь. Без колгоспної диктатури та нафталінового, очманілого від вседозволеності правителя. Я особисто і весь наш рух висловлюємо підтримку новому поколінню білорусів, яке сьогодні загартовується на вулицях повсталих міст", - написав Білецький.

Своє звернення Білецький також опублікував білоруською.