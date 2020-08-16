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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко порівняв протестувальників із пацюками і заявив, що в Україні "стоять навколішки"

Лукашенко порівняв протестувальників із пацюками і заявив, що в Україні

Олександр Лукашенко вважає, що без нього всі білоруси стоятимуть навколішки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він заявив, виступаючи перед своїми прихильниками в Мінську.

"Спокійного життя вони нам не дадуть, навіть якщо вони вгамуються зараз, вони виповзуть, як щури з нір. Ними керують чужі люди. Вони бачать західні кордони нашої Білорусі тут, під Мінськом, як у 1939 році, а не під Брестом. Ми встанемо всі, як Брестська фортеця, країну не віддамо!" - запевнив Лукашенко.

Після цього він зробив випад у бік України.

"Загубите не Лукашенка, загубите першого президента - це буде початок вашого кінця, ви стоятимете навколішки, як в Україні та інших країнах, і молитимитеся невідомо на кого", - сказав Лукашенко.

Читайте також: Нам пропонують солдатів НАТО, чорношкірих, жовторотих і білявих. Нас хочуть одягнути в личаки, - Лукашенко

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+124
Редкая мразь...
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16.08.2020 15:34 Відповісти
+93
Таракан ценичен до мерзости....
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16.08.2020 15:35 Відповісти
+76
Дурачок с диктаторскими замашками
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16.08.2020 15:35 Відповісти
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Возможно,ВОЗМОЖНО,Лукашенко и прав.Мы,украинцы,стоим на коленьях сами того не осознавая при илюзии свободы слова,выбора и самостоятельного определения нашей жизни.Да разве не МЫ просим повышения зарплат и на его наше правительство реагирует дает но,НО сперва повышая цены так что при повышении минималки мы живем хуже чем до ее повышения.И так во всех сферах жизни страны.
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17.08.2020 11:55 Відповісти
P.S.Взять хотябы плату за так званую ,,транспортировку,, газа.Посмотрите на номер счета куда мы отправляем плату,а ведь он оказывается тот-же что и плата за сам газ.
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17.08.2020 11:59 Відповісти
Методички меняйте кремляди!
На каких ты коленях стоишь, разве, что перед ******! В Украине, как раз есть СВОБОДА СЛОВА, поэтому такие уроды моральные, сидят и строчат разную гадость против Украины!
Это на московии *илюзии свободы слова*
Иллюзия пишется правильно!
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17.08.2020 12:13 Відповісти
Ми стаємо на коліна тільки перед хлопцями, що загинули на Сході. Інші - того не варті.
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17.08.2020 12:53 Відповісти
Так назовите хоть один пример чем нынишней Украине лучше чем в странах постсоветского пространства.
А уж потом я с Вами готов подискутировать о ********** методичках.
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17.08.2020 17:36 Відповісти
Ну если для вас жизнь на московии лучше, чем в Украине, о чем тогда с вами дискутировать?
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17.08.2020 17:39 Відповісти
Лучше или хуже это вопрос другой.К примеру в Украине цены выше чем в европейских странах а зарплаты ниже чем на постсоветском пространстве.
Так что демагогствовать где лучше а где хуже это подло,а я хочу жить в Украине и не хуже чем в Европе а не в европейских или посткацапских странах тем более что жить там у меня есть возможность но я хочу жить здесь в УКРАИНЕ.
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17.08.2020 18:00 Відповісти
*К примеру в Украине цены выше чем в европейских странах а зарплаты ниже чем на постсоветском пространстве.*
Ты хоть само поняло, шо само написало? Или ты думаешь, что все такие идиоты, как ты сам?
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17.08.2020 22:39 Відповісти
Нука-нука просвети идиота.1л 95-го бензина в ЕС.1хлеб в ЕС.1 КВ електричества в ЕС,1 куб газа в ЕС .
А теперь минималка в ЕС и в Украине.
Так что покажи кто из нас ДЕБИЛ или слабо?
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17.08.2020 22:51 Відповісти
Держи ДЕБИЛ! Я еще раз говорю, меняй методички! Хлеб стоит и бензин дешевле, чем в Европе. 3 евро а кило, бензин стоит 1,50 евро! За свет, газ, воду они платят раз в три месяца!
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18.08.2020 12:26 Відповісти
Лукашенко порівняв протестувальників із пацюками і заявив, що в Україні "стоять навколішки" - Цензор.НЕТ 2019
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18.08.2020 20:53 Відповісти
Ты ошибся адресом) это не мне нужно скидывать, а дебилу выше.
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19.08.2020 15:44 Відповісти
Лукашенко порівняв протестувальників із пацюками і заявив, що в Україні "стоять навколішки" - Цензор.НЕТ 3222
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18.08.2020 20:52 Відповісти
ніхто з кацапськими підху..ловниками дискутувати не збирається...

просто твердо посилаємо НА..УЙ. )
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18.08.2020 20:46 Відповісти
Всю зебільну і прокасапську брехню - спамити!
Але, на диво, цей твій комент - явно не зебільний, а правдивий...
Живи!
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18.08.2020 21:08 Відповісти
"...на коленЬях" украинцы не стояли и не стоят ни перед кем. Мы преклоняем колени, провожая в последний путь наших героев, погибших за нашу с вами свободу, и нашу мирную жизнь... Не путайте, Владимир Сливка, грешное с праведным! А сегодняшнюю власть именно такие как вы и выбрали для всех нас. Так что наслаждайтесь...
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17.08.2020 14:14 Відповісти
Да пока там погибают наши парни,наши барыги даже не удосужились перекрыть из окупантом остатки наших границ,а мы все это видим и тупо молчим,молчим что приходится платить за газ и за транспортировку на один и тот же расчетный счет.Молчим что нам поднимают цену на электричество относительно угольных и ветровых электростанций останавливая дешевую электрику атомных электростанций.Ахметов берет миллиардные кредиты под гатантию страны Украина а не своего имущества и шантажирует страну закрытием шахт и выплатой тм взятых кредитов из бюджета страны.
Да покажите мне хоть одну такую страну в мире как Украина.А мы еще пытаемся чему-то учить бульбашей.
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17.08.2020 17:47 Відповісти
А самое главное и паскудное то что НИКТО так и не поднял по сей день вопрос что в такой стране как Беларусь НЕЛЬЗЯ проводить переговоры по мирному улегурированию в Украине.
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17.08.2020 17:54 Відповісти
Наполеончиков с манией надо в одну палату ибо это неизлечимо.
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17.08.2020 13:53 Відповісти
Сравнить своих сограждан, которые его выбирали много лет, с крысами.... Это же надо так низко пасть...
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17.08.2020 14:07 Відповісти
Михалок про нього свого часу правильно співав - "старенький шут в позолоченной клетке"...
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17.08.2020 15:24 Відповісти
С будуна, что ли Лукашенко первый президент??? А Шушкевич, что , нуль??
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17.08.2020 15:43 Відповісти
на той час посади Президента в Білорусії ще не було. Шушкевич очолював місцевий парламент
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18.08.2020 21:04 Відповісти
Сьогодні чи завтра в Мінську буде *****. Борт феесбешників вже приземлився, для підготовки "візиту".
Поідоммив телеграм-канал NЕХРА
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18.08.2020 21:03 Відповісти
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