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Лукашенко порівняв протестувальників із пацюками і заявив, що в Україні "стоять навколішки"
Олександр Лукашенко вважає, що без нього всі білоруси стоятимуть навколішки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він заявив, виступаючи перед своїми прихильниками в Мінську.
"Спокійного життя вони нам не дадуть, навіть якщо вони вгамуються зараз, вони виповзуть, як щури з нір. Ними керують чужі люди. Вони бачать західні кордони нашої Білорусі тут, під Мінськом, як у 1939 році, а не під Брестом. Ми встанемо всі, як Брестська фортеця, країну не віддамо!" - запевнив Лукашенко.
Після цього він зробив випад у бік України.
"Загубите не Лукашенка, загубите першого президента - це буде початок вашого кінця, ви стоятимете навколішки, як в Україні та інших країнах, і молитимитеся невідомо на кого", - сказав Лукашенко.
Топ коментарі
+124 Eldar
показати весь коментар16.08.2020 15:34 Відповісти Посилання
+93 Артм Воронцов
показати весь коментар16.08.2020 15:35 Відповісти Посилання
+76 Serhios Bond
показати весь коментар16.08.2020 15:35 Відповісти Посилання
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На каких ты коленях стоишь, разве, что перед ******! В Украине, как раз есть СВОБОДА СЛОВА, поэтому такие уроды моральные, сидят и строчат разную гадость против Украины!
Это на московии *илюзии свободы слова*
Иллюзия пишется правильно!
А уж потом я с Вами готов подискутировать о ********** методичках.
Так что демагогствовать где лучше а где хуже это подло,а я хочу жить в Украине и не хуже чем в Европе а не в европейских или посткацапских странах тем более что жить там у меня есть возможность но я хочу жить здесь в УКРАИНЕ.
Ты хоть само поняло, шо само написало? Или ты думаешь, что все такие идиоты, как ты сам?
А теперь минималка в ЕС и в Украине.
Так что покажи кто из нас ДЕБИЛ или слабо?
просто твердо посилаємо НА..УЙ. )
Але, на диво, цей твій комент - явно не зебільний, а правдивий...
Живи!
Да покажите мне хоть одну такую страну в мире как Украина.А мы еще пытаемся чему-то учить бульбашей.
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