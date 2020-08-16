Лукашенко порівняв протестувальників із пацюками і заявив, що в Україні "стоять навколішки"

Олександр Лукашенко вважає, що без нього всі білоруси стоятимуть навколішки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він заявив, виступаючи перед своїми прихильниками в Мінську.

"Спокійного життя вони нам не дадуть, навіть якщо вони вгамуються зараз, вони виповзуть, як щури з нір. Ними керують чужі люди. Вони бачать західні кордони нашої Білорусі тут, під Мінськом, як у 1939 році, а не під Брестом. Ми встанемо всі, як Брестська фортеця, країну не віддамо!" - запевнив Лукашенко.

Після цього він зробив випад у бік України.

"Загубите не Лукашенка, загубите першого президента - це буде початок вашого кінця, ви стоятимете навколішки, як в Україні та інших країнах, і молитимитеся невідомо на кого", - сказав Лукашенко.

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