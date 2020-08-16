УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10167 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
11 290 118

Лукашенко категорично відкидає можливість повторних виборів: "Загинемо як нація"

Лукашенко категорично відкидає можливість повторних виборів:

Олександр Лукашенко заявив, що країни Балтії та Україна "наказують" провести в країні нові президентські вибори. Він категорично відкидає таку можливість.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він заявив, виступаючи перед своїми прихильниками в Мінську.

За словами Лукашенка, в разі повторних виборів "ми загинемо як держава, як нація".

Лукашенко також вважає, що в Європі хочуть побудувати ланцюг від Вільнюса до Києва з 300 тис. осіб, і це він сприймає як загрозу зовнішнього втручання.

"Цей ланцюг - санітарний кордон, який ми зруйнували в середині 90-х. І за це нас ненавидять на Заході. Ми не повинні стати санітарною зоною між Сходом і Заходом, ми не маємо стати відхожим місцем Європи", - заявив Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко порівняв протестувальників із пацюками і заявив, що в Україні "стоять навколішки"

Він також заявив, що "нам пропонують новий уряд - їх вже склали за кордоном - цілих два, і не можуть розібратися, хто приїде нами керувати". "Нам не потрібен заморський уряд, нам потрібен свій уряд, своє керівництво. І ми будемо його обирати", - сказав Лукашенко.

"Я ніколи не піду на злам нашої держави. Цього не буде", - підкреслив він.

Білорусь (7987) вибори (6727) Лукашенко Олександр (2668)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
про яку загибель нації може говорити той, хто стидається своєї мови?
показати весь коментар
16.08.2020 15:52 Відповісти
+21
Все дуже просто.
Всі ми пам'ятаємо як готувався вхід Білорусі в склад РФ на правах губернії. Лукашенко лохонув Москву, в останній момент показавши дулю. І от тепер.... ***** прив'язав до себе Лукашенка кров'ю, а для всього цивілізованого світу вусатик вбивця і диктатор. Тепер без різниці- Лукашенко лишиться, чи ще когось с Москви поставлять.

Гадаю, вже за якийсь рік Білорусь зникне з мапи світу.
показати весь коментар
16.08.2020 15:55 Відповісти
+18
Та шо там - сдохнет таракан, да и только...
показати весь коментар
16.08.2020 15:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Смішно спостерігати як жителі найбіднішої країни Європи підказують як зруйнувати життя в стабільній країні, де хороші дороги, пальне, низький рівень безробіття ,нема олігархів і т.д.
показати весь коментар
16.08.2020 16:49 Відповісти
Хлопче, стабільність у Білорусі вже давно закінчилась. А ти і не помітив. П'яний десь валявся?
показати весь коментар
16.08.2020 17:09 Відповісти
Воно з накацапії - здалеку погано видно.
показати весь коментар
16.08.2020 17:39 Відповісти
То я бачу ,що у нас на заводі тисяча українців і 2 білоруси.
показати весь коментар
16.08.2020 18:14 Відповісти
Кожен четвертий працездатний білорус (як мінімум) давно працює за кордоном.
показати весь коментар
16.08.2020 20:20 Відповісти
Ватник и мышление у тебя ватное .
показати весь коментар
16.08.2020 17:42 Відповісти
Стабильно это как? Долг на душу населения выше чем у нас. МРОТ ниже. Рынок сбыта на 90% политизирован. Это стабильность?
показати весь коментар
16.08.2020 19:14 Відповісти
Сам він не піде, його треба виганяти, як Януковича. От тільки де взяти Парасюка з його побратимами.
показати весь коментар
16.08.2020 17:24 Відповісти
Цыган лукашенко к нации белорусов никакого отношения не имеет .цыгане в опасности)))
показати весь коментар
16.08.2020 17:41 Відповісти
Интересно. Ни Лукашенко ни Тихановская не допускают возможности ни повторных выборов, ни пересчёта голосов. Доказывать или опровергать фальсификации тоже никто не собирается. Тихановская - "По ее словам, на участках, где не было фальсификаций, она набрала около 70−80% голосов" .Какой-то Лука неправильный диктатор, не всё охватил.Ну это, как если бы в ДЛНР на участках , где не было фальсификаций, проголосовали на 80% за Порошенко) Как-то не очень...да? Такое впечатление, что это два самозванца....
показати весь коментар
16.08.2020 18:04 Відповісти
Ті сам себе веришь?. Тихановская хочет пересчета голосов или перевыборов
показати весь коментар
17.08.2020 10:17 Відповісти
Вот *** откуда такая привычка- сразу что-то писать?Например-https://focus.ua/world/461191-v_shtabe_tikhanovskoi_vystupili_protiv_idei_perescheta_golosov
Верь себе)
показати весь коментар
17.08.2020 14:25 Відповісти
В Беларуси нет оппозиции. Нет! Хотите бардака на северной границе Украины? Вперед. Кому война.... И не надо о о святой демократии
показати весь коментар
16.08.2020 18:30 Відповісти
"мы не должны стать отхожим местом Европы", мы станем отхожим местом Роssии, хотел сказать Лукашенко.
показати весь коментар
16.08.2020 18:42 Відповісти
а что нельзя просто пересчитать 80% бюлетеней в присуствии свидетелей и доказать свою лигитимность? это же не 30 млн. шт, а всего 6 млн
показати весь коментар
16.08.2020 20:29 Відповісти
Можно, но лука не даст.
показати весь коментар
17.08.2020 10:18 Відповісти
"мы погибнем как государство, как нация" ------ К гибели нации всегда ведёт её зажравшееся правительство и кормчий.
показати весь коментар
17.08.2020 08:54 Відповісти
Старый маразматик.

Повторишь судьбу Чаушеску.
показати весь коментар
17.08.2020 09:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 