Лукашенко категорично відкидає можливість повторних виборів: "Загинемо як нація"

Олександр Лукашенко заявив, що країни Балтії та Україна "наказують" провести в країні нові президентські вибори. Він категорично відкидає таку можливість.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він заявив, виступаючи перед своїми прихильниками в Мінську.

За словами Лукашенка, в разі повторних виборів "ми загинемо як держава, як нація".

Лукашенко також вважає, що в Європі хочуть побудувати ланцюг від Вільнюса до Києва з 300 тис. осіб, і це він сприймає як загрозу зовнішнього втручання.

"Цей ланцюг - санітарний кордон, який ми зруйнували в середині 90-х. І за це нас ненавидять на Заході. Ми не повинні стати санітарною зоною між Сходом і Заходом, ми не маємо стати відхожим місцем Європи", - заявив Лукашенко.

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Він також заявив, що "нам пропонують новий уряд - їх вже склали за кордоном - цілих два, і не можуть розібратися, хто приїде нами керувати". "Нам не потрібен заморський уряд, нам потрібен свій уряд, своє керівництво. І ми будемо його обирати", - сказав Лукашенко.

"Я ніколи не піду на злам нашої держави. Цього не буде", - підкреслив він.