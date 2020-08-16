Глава МВС Білорусі Караєв: Мітингувальників фінансують із-за кордону, по 30 рублів платять хлопцям, по 60 - дівчатам

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв заявив, що ядро мітингувальників у так званих ланцюгах протесту фінансується із-за кордону.

Про це він заявив на мітингу на площі Незалежності в Мінську в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Хлопцям платять 30 рублів, дівчатам - 60", - сказав Караєв.

"Їх використовують втемну, керують їхньою свідомістю і підсвідомістю", - вважає глава МВС.

Читайте також: Лукашенко порівняв протестувальників із пацюками і заявив, що в Україні "стоять навколішки"