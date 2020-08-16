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Новини Революція в Білорусі
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Глава МВС Білорусі Караєв: Мітингувальників фінансують із-за кордону, по 30 рублів платять хлопцям, по 60 - дівчатам

Глава МВС Білорусі Караєв: Мітингувальників фінансують із-за кордону, по 30 рублів платять хлопцям, по 60 - дівчатам

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв заявив, що ядро мітингувальників у так званих ланцюгах протесту фінансується із-за кордону.

Про це він заявив на мітингу на площі Незалежності в Мінську в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Хлопцям платять 30 рублів, дівчатам - 60", - сказав Караєв.

"Їх використовують втемну, керують їхньою свідомістю і підсвідомістю", - вважає глава МВС.

Читайте також: Лукашенко порівняв протестувальників із пацюками і заявив, що в Україні "стоять навколішки"

Автор: 

Білорусь (7987) протест (2411)


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Топ коментарі
+48
Наколотые апельсины, печеньки, 30 рублей - эволюция маразма!
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16.08.2020 16:05 Відповісти
+25
совсем поехали
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16.08.2020 16:04 Відповісти
+22
да и по стакану семечек каждому
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16.08.2020 16:04 Відповісти
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Ну... это она --- позавидовала...
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16.08.2020 18:02 Відповісти
Снежана егорова тронулась умом без крепкого мужского УЯ плеча
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16.08.2020 19:51 Відповісти
Скоро привезут палатки и оранжевые валянки, к зиме нужно готовиться А вообще не смешно, когда страной управляют маразматики на самом деле это беда!
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16.08.2020 16:22 Відповісти
Ещё надо разобраться с оранжевой цветной революцией. Тоже не все в порядке.
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16.08.2020 16:38 Відповісти
такая их риторика означает, что путло дал им гарантии
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16.08.2020 16:27 Відповісти
Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием, и на этом подсознательном уровне дают им рубли...
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16.08.2020 16:28 Відповісти
Занадто жорстокі побиття протестувальників були дуже показові. Цей кацапчєг може діставати вказівки безпосередньо із Москви. В Лукашенко вибили «землю» з під ніг. Він тупо в капкані тому і гавкає не на конкретних ворогів, розуміючи, зо вибір у нього не багатий. Кацапська контора виграє при любій розкладці-все це їхня гра.
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16.08.2020 16:28 Відповісти
Мета контори -заставити диктатора погодитись на умови Москви. Якщо ні-поставлять тих, ким легше управляти. Білоруси, в своїй масі не розуміють що таке національно визвольна боротьба. Їхнє натуральне бажання змінити диктатора тупо використовує наш ворог. І ось чому запланували візит Зеленського? Для чого? І між іншим, те зо Зеленський тупо мовчить дуже показово. Кацапська контора ще не вирішила як розрулити ситуацію.
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16.08.2020 16:34 Відповісти
нда ?ну а теперь ,ватаны, завойте о райской жизни в Беларуси
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16.08.2020 16:29 Відповісти
если честно - вранье ...они бы и до Затоки не доезжали с такими запросами
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16.08.2020 16:32 Відповісти
Жизнь может и не райская, но жить в условиях войны - всё равно не сравнить. Так что сейчас у белорусов выбор между плохой и очень плохой жизнью. Даже не знаю куда это все заведет.
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16.08.2020 16:35 Відповісти
кто ж у нас живет в условиях войны, кроме Донецкой и Луганской обл?
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16.08.2020 17:06 Відповісти
А что мало? Более 5 млн людей. Как раз почти как население Беларуси.
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16.08.2020 17:12 Відповісти
не мало)я просто привыкла считать в Украине...
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16.08.2020 17:13 Відповісти
Население Беларуси -9,485 миллиона. Как Донбас, Луганск и Крым приблизительно. Маленькая страна. Перед грозным пьяным медведем
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16.08.2020 17:24 Відповісти
Лучше ещё 20 лет терпеть нерончика, а потом колюню. Они же богомпомазаны на царствие
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16.08.2020 19:22 Відповісти
У любой диктатуры одна и та же риторика. Кто-то..где-то..как-то..кому-то..деньги..они..управляют..
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16.08.2020 16:29 Відповісти
А бывает и правда, если РФ вмешивается в выборный процесс. И уже не раз.
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16.08.2020 17:13 Відповісти
Завезли свіжі гриби...Від страху переїли...
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16.08.2020 16:32 Відповісти
Почалися глюки )))
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16.08.2020 16:34 Відповісти
Что это за цена такая?? 60 руссрубасов, дык это нету даже 25 гривен. А 30 руссрубасов нет даже 15 гривен. Вы побежите под резиновые пули за 11 гривен и 40 копеек???
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16.08.2020 16:38 Відповісти
1 белорусский рубль= 11,11 грн. Значит 30 белорусских рублей=333,3 грн. А 60 белорусских рублей =666,6 грн.
Ведь правильно?
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16.08.2020 16:45 Відповісти
А у них тоже рубли, а не зайчики. Сори!
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16.08.2020 17:08 Відповісти
Ну а как же без денег? Они не понимают, как можно просто по убеждению. Привыкли на свои митинги людеи́ за отгулы, под страхом увольнения свозить, или титушек за бабки. А бесплатно кто за них пойдёт?
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16.08.2020 16:39 Відповісти
Наколотые печеньки и апельсинки от Нуланд будут?
Хотя не...
Хочу креатива, киевские торты от Пети и рояль от Зе)
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16.08.2020 16:44 Відповісти
Беларусь мировой "производитель" тихоокеанских креветок,мароканских цитрусов,и голландских сыров)).Всего того,что в петушатне раше считается санкционными продуктами))
Поэтому наколотые креветки и цитрусы))
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16.08.2020 19:09 Відповісти
Чомусь згадалась Люська Бандюкович з американськими валянками. Шота ржу нимагу!
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16.08.2020 16:51 Відповісти
А кстати были и валенки, и апельсины ( обычные), и палатки. Откуда? Кто спонсировал?
И оранжевая революция осень хорошо вписывается в линейку цветных революций, которые прокатились по странам СНГ и сменили руководство на более лояльное к РФ.
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16.08.2020 17:18 Відповісти
Ну ты даешь, не знаешь откуда валенки и апельсины? Само-собой из Америки. Причем не простые а наколотые.. Сьешь и "оранжевое небо, оранжевое море..."...Ха-ха...
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17.08.2020 01:34 Відповісти
ржу не могу, поговорил лука с пуйлом и пошли в ход наколатые апельсины и антимайданы из рухляти 90-х.
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16.08.2020 16:51 Відповісти
я не удивлюсь, если пиарщики Таракана придумают креатив в виде Януковича, который привезут в Минск, чтобы он рассказал. Тут бы ГРУшникам нашим его и взять
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16.08.2020 17:48 Відповісти
Глава МВС Білорусі Караєв: Мітингувальників фінансують із-за кордону, по 30 рублів платять хлопцям, по 60 - дівчатам - Цензор.НЕТ 1508
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16.08.2020 16:59 Відповісти
Хто не знає цю кацапську мармизу?
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16.08.2020 17:11 Відповісти
он этнический домбасянин ваабще то
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17.08.2020 00:35 Відповісти
Черт побери, только что с митинга-шествия в Гомеле, где наши 30+60+60??? К кому обращаться?Отправить
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16.08.2020 17:02 Відповісти
Юрий Караян(корень фамилии чужой,украденный по 2-му антиодерскому проекту) с растопыренными ушами сам поставлен неруссим Кремлем. И чушь он арабскую несет,как всегда не стеняясь ..ай.яй.яй ,о куру.куру(мексиканская песня из ф."Великолепный" с ********* в гл.роли)-это деньги на семечки, человек из 17века?
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16.08.2020 17:03 Відповісти
Пила..ры совковые уже всех достали. Валите **** нах на Ростов уже.
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16.08.2020 17:03 Відповісти
"Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием", - считает глава МВД. Источник: https://censor.net/n3214055 щось згадались наколоті апельсини. В мене без них досі ломка.
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16.08.2020 17:19 Відповісти
Министр дятел, ну хоть бы чего нового придумал.Хотя, что придумаешь с одной извилиной и та ниже пояса.
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16.08.2020 17:25 Відповісти
Мразь осетинская,агент лубянки как наши ревка и гетьманович.
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16.08.2020 17:33 Відповісти
тупой мусор даже не представляет себе, как можно своим умом зарабатывать больше тех 500$, которые платят ему за то, что он бьет своих граждан, на деньги которых содержится
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16.08.2020 17:46 Відповісти
Первый претендент на тюремный срок этот лукашист.
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16.08.2020 18:06 Відповісти
Этот негодяй должен или сесть или пулю в висок или рот может хоть так честь свою очистить. . Впрочем о чем я?? Такие уроды чести не имеют!!
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16.08.2020 18:11 Відповісти
Почему срублями а не долАрами
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16.08.2020 18:14 Відповісти
Потому что ох-ая сумма получается!
Умножь 300-500 уе на 127 тыс= 38 лямов бакинских в день налом!!!!
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17.08.2020 11:09 Відповісти
Таке, аби шо бовкнуть, якє дурне .
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16.08.2020 18:36 Відповісти
Я так понимаю, что в ОМОН на постсовковом пространстве берут исключительно внуков солдат СС и НКВД-ых вертухаев, причем тех, чьи деды остались благополучно живы и лично передавали внукам свой опыт издевательств над людьми - одни в концлагерях, другие в застенках НКВД и ГУЛАГе. А еще, все эти деды были полными извращенцами, иначе как объяснить тыкание палок в анусы, раздевание мужчин, чтоб избить, нанесение ударов пока люди не теряют голос.... ОМОН и всякие тайные отряды - вот это и есть самые страшные п###расы......
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16.08.2020 18:46 Відповісти
Якась прямо дискримінація по статевим ознакам.
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16.08.2020 20:01 Відповісти
Фамилия очень подходящая.
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16.08.2020 20:45 Відповісти
...про подсознание - особенно жырно
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17.08.2020 00:36 Відповісти
А что это за такая дискриминация? Тем 30, а тем 60? Где равноправие?))))
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17.08.2020 20:25 Відповісти
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