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Глава МВС Білорусі Караєв: Мітингувальників фінансують із-за кордону, по 30 рублів платять хлопцям, по 60 - дівчатам
Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв заявив, що ядро мітингувальників у так званих ланцюгах протесту фінансується із-за кордону.
Про це він заявив на мітингу на площі Незалежності в Мінську в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Хлопцям платять 30 рублів, дівчатам - 60", - сказав Караєв.
"Їх використовують втемну, керують їхньою свідомістю і підсвідомістю", - вважає глава МВС.
Топ коментарі
+48 Михайло Сергієнко
показати весь коментар16.08.2020 16:05 Відповісти Посилання
+25 Шимус
показати весь коментар16.08.2020 16:04 Відповісти Посилання
+22 Debor
показати весь коментар16.08.2020 16:04 Відповісти Посилання
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УЯплеча
Ведь правильно?
Хотя не...
Хочу креатива, киевские торты от Пети и рояль от Зе)
Поэтому наколотые креветки и цитрусы))
И оранжевая революция осень хорошо вписывается в линейку цветных революций, которые прокатились по странам СНГ и сменили руководство на более лояльное к РФ.
Умножь 300-500 уе на 127 тыс= 38 лямов бакинских в день налом!!!!