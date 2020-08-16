НАТО відкидає звинувачення Лукашенка в нарощуванні сил на кордоні з Білоруссю

НАТО відкинуло звинувачення оголошеного президентом Білорусі Олександра Лукашенка про те, що йде процес нарощування військової потужності Альянсу поблизу західного кордону країни.

Про це сказано в заяві прессекретаря НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Жодного нарощування сил НАТО в регіоні немає. Багатонаціональна присутність НАТО в східній частині Північноатлантичного союзу не становить загрози для жодної з країни. Вона носить суто оборонний, співрозмірний характер і спрямована на запобігання конфліктів і збереження миру", - йдеться в заяві.

Заява закликає білоруську владу поважати основні свободи, включаючи право на мирний протест, і зазначає, що в НАТО уважно стежать за розвитком ситуації в Білорусі.

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Лукашенко на мітингу своїх прихильників у Мінську заявив що танки і літаки НАТО розгорнуті за 15 хвилин їзди від білоруського кордону.

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