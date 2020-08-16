НАТО відкидає звинувачення Лукашенка в нарощуванні сил на кордоні з Білоруссю
НАТО відкинуло звинувачення оголошеного президентом Білорусі Олександра Лукашенка про те, що йде процес нарощування військової потужності Альянсу поблизу західного кордону країни.
Про це сказано в заяві прессекретаря НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Жодного нарощування сил НАТО в регіоні немає. Багатонаціональна присутність НАТО в східній частині Північноатлантичного союзу не становить загрози для жодної з країни. Вона носить суто оборонний, співрозмірний характер і спрямована на запобігання конфліктів і збереження миру", - йдеться в заяві.
Заява закликає білоруську владу поважати основні свободи, включаючи право на мирний протест, і зазначає, що в НАТО уважно стежать за розвитком ситуації в Білорусі.
Лукашенко на мітингу своїх прихильників у Мінську заявив що танки і літаки НАТО розгорнуті за 15 хвилин їзди від білоруського кордону.
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За вікно подивіться! Танки і літаки на зльоті в 15 хвилинах від наших кордонів. І це не даремно. Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт.
Йде нарощування військової потужності на західних кордонах нашої країни. Литва, Латвія, Польща, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нові вибори.
Якщо тільки ми підемо на поводу у них, ми зірвемо в штопор і ніколи не стабілізуємо наш повітряний корабель. Ми загинемо як держава, як народ, як нація", - попередив Лукашенко.
Мені хочеться запитати у диктартора Лукашенки :,, Хто відтяпав Крим і ввів війська на Донбас ?" - невже НАТО ?
Путен ПАМАГИ И ВВЕДИВОЙСКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
КАРАУЛ, ТРИН УКРИЛИ!!!!!!
солнцемденьгами.
А в это время цик Беларуси стоит на своём.
Это очень серьезная проблема.
Белорусам нужно решить юридическую часть вопроса. Если они не сделают это уже и сейчас, то лукавый ускользнет и всех надурит
Выступление Л. провально для внутренней аудитории, но ей оно и не предназначалось.
Это отчаянная и по своему блестящая апелляция к бешеным в окружении Путина и к тараканам бешенства в голове самого Путина.
Сработает ли эта последняя карта диктатора , мы узнаем в ближайшие дни.
Но вы ещё забыли, что в Беларуси путен понатыкать своих военных баз. Просто так оно Беларусь не выпустит, знаем по Крыму .
так что для нас ничего нового.то для сябров будет куча неожиданностей