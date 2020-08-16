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НАТО відкидає звинувачення Лукашенка в нарощуванні сил на кордоні з Білоруссю

НАТО відкидає звинувачення Лукашенка в нарощуванні сил на кордоні з Білоруссю

НАТО відкинуло звинувачення оголошеного президентом Білорусі Олександра Лукашенка про те, що йде процес нарощування військової потужності Альянсу поблизу західного кордону країни.

Про це сказано в заяві прессекретаря НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Жодного нарощування сил НАТО в регіоні немає. Багатонаціональна присутність НАТО в східній частині Північноатлантичного союзу не становить загрози для жодної з країни. Вона носить суто оборонний, співрозмірний характер і спрямована на запобігання конфліктів і збереження миру", - йдеться в заяві.

Заява закликає білоруську владу поважати основні свободи, включаючи право на мирний протест, і зазначає, що в НАТО уважно стежать за розвитком ситуації в Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь починає військові навчання на кордоні з Литвою

Лукашенко на мітингу своїх прихильників у Мінську заявив що танки і літаки НАТО розгорнуті за 15 хвилин їзди від білоруського кордону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам пропонують солдатів НАТО, чорношкірих, жовторотих і білявих. Нас хочуть одягнути в личаки, - Лукашенко

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) НАТО (6641)


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Топ коментарі
+12
Если б ОМОНовцы не избили - покалечили беларусов то это бы сделали солдаты НАТО!! Так тчо лутше пусть уж родной ОМОН убивает!!
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16.08.2020 17:16 Відповісти
+11
яка ця НАТА хитра й підступна!
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16.08.2020 17:04 Відповісти
+11
Лука : "Хтось хоче нових виборів.
За вікно подивіться! Танки і літаки на зльоті в 15 хвилинах від наших кордонів. І це не даремно. Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт.
Йде нарощування військової потужності на західних кордонах нашої країни. Литва, Латвія, Польща, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нові вибори.
Якщо тільки ми підемо на поводу у них, ми зірвемо в штопор і ніколи не стабілізуємо наш повітряний корабель. Ми загинемо як держава, як народ, як нація", - попередив Лукашенко.
Мені хочеться запитати у диктартора Лукашенки :,, Хто відтяпав Крим і ввів війська на Донбас ?" - невже НАТО ?
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16.08.2020 17:06 Відповісти
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Нато? А щоце? No Actions Talk Only це воно?
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16.08.2020 17:02 Відповісти
Но разговоры задушевные.
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16.08.2020 17:05 Відповісти
НАТО,вам что трудно стрелочниками немного побыть для очередного упоротого?
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16.08.2020 17:02 Відповісти
...да и ***** всея эрэфии тоже в тонцсе нужно поддерживать...
НАТО отвергает обвинения Лукашенко в наращивании сил на границе с Беларусью - Цензор.НЕТ 8215
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16.08.2020 17:09 Відповісти
...в тонусе*
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16.08.2020 17:09 Відповісти
яка ця НАТА хитра й підступна!
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16.08.2020 17:04 Відповісти
Там уже давно всё нарощено.
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16.08.2020 17:14 Відповісти
Спасибо Бацьке,что по отечески,любя поколотил оппозицию.Солдаты НАТО еще бы и картошку всю отобрали.
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16.08.2020 17:04 Відповісти
Лука : "Хтось хоче нових виборів.
За вікно подивіться! Танки і літаки на зльоті в 15 хвилинах від наших кордонів. І це не даремно. Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт.
Йде нарощування військової потужності на західних кордонах нашої країни. Литва, Латвія, Польща, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нові вибори.
Якщо тільки ми підемо на поводу у них, ми зірвемо в штопор і ніколи не стабілізуємо наш повітряний корабель. Ми загинемо як держава, як народ, як нація", - попередив Лукашенко.
Мені хочеться запитати у диктартора Лукашенки :,, Хто відтяпав Крим і ввів війська на Донбас ?" - невже НАТО ?
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16.08.2020 17:06 Відповісти
хучут усю бульбу атабраць!
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16.08.2020 17:07 Відповісти
Началось. Ищет повод для ввода войск из Козляндии. НУЖЕН ПОВОД, ВСЕГО ЛИШЬ ПОВОД.
Путен ПАМАГИ И ВВЕДИВОЙСКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
КАРАУЛ, ТРИН УКРИЛИ!!!!!!
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16.08.2020 17:06 Відповісти
Я солдат НАТО- слежу за ситуацией). Батька, я дам вам парабеллум- будем отходить в горы..
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16.08.2020 17:11 Відповісти
Щоб відійти в гори Біларусі, треба спочатку їх насипати.
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16.08.2020 17:13 Відповісти
Насыпим. Планируем выкопать море в РБ.
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16.08.2020 17:17 Відповісти
Так вроде "уже есть": он же во всю экспортировал креветок и морепродукты. Не по болотам же их ловили!
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16.08.2020 18:02 Відповісти
Это вид перелетных креветок.Они мигрируют за солнцем деньгами.
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16.08.2020 18:36 Відповісти
Лукашенко гонит. Его бросает из стороны в сторону, то рашку обвинял перед выборами, то вагнеровцев уже забыл и давай гнать на НАТО. Надеюсь, на суд в Гааге он себе уже заработал
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16.08.2020 17:12 Відповісти
У бацьки паническая атака умноженная на медвежью болезнь.
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16.08.2020 18:39 Відповісти
Он просто спасает любыми известными ему способами свою шкуру. Он продаст всех и вся, если это обеспечит ему спасение. Телевизионный миф о своём в доску бацке-колхознике рассыпался при первых же попытках любимого им якобы народа отстоять свой выбор. Мне кажется, он ищет тему, чтобы сработала. Потом , он уверен, что выкрутится, перехитрит, заболтает, главное, сейчас успокоить 'толпу', скандирующую ' уходи'.
А в это время цик Беларуси стоит на своём.
Это очень серьезная проблема.
Белорусам нужно решить юридическую часть вопроса. Если они не сделают это уже и сейчас, то лукавый ускользнет и всех надурит
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16.08.2020 18:50 Відповісти
У бацьки приступы медвежьей сильнее чем у нашей шмаркли.
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16.08.2020 19:40 Відповісти
Если б ОМОНовцы не избили - покалечили беларусов то это бы сделали солдаты НАТО!! Так тчо лутше пусть уж родной ОМОН убивает!!
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16.08.2020 17:16 Відповісти
https://twitter.com/apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky



Выступление Л. провально для внутренней аудитории, но ей оно и не предназначалось.
Это отчаянная и по своему блестящая апелляция к бешеным в окружении Путина и к тараканам бешенства в голове самого Путина.
Сработает ли эта последняя карта диктатора , мы узнаем в ближайшие дни.
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16.08.2020 17:17 Відповісти
ВОТ то день и час где консолидованный ЗАПАД должен-именно должен-сделать-ЗАБРАТЬ БЕЛОРУСЬ у москвы кардинально и принять без оговорок УКРАИНУ и ГРУЗИЮ в НАТО и начать чистить всех от фсбешных кадров и корупции а это ДАСТ ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ уже через 5месяцев и покажет россии безперспективность начала организации конфликтов в СТРАНАХ КОТОРЫЕ ХОТЯТ идти курсом ЗАПАДНОГО мира-ЧТО НЕЯСНО -именно сейчас и теперь это сделать
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16.08.2020 17:17 Відповісти
Европа слишком инертна и чмошная что б вообще что то делать, максиму озабоченность будет, США с ватным прокацапским Трампом вообще не вариант. Так что ничего запад делать не будет.
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16.08.2020 17:19 Відповісти
***** і такої Європи сциться.
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16.08.2020 17:21 Відповісти
Где он сцица, если даже усатый колхозник открвенно болт положил на чмошную, беззубую Ывропку..не смеши. Или ***** типа испугался высшей степени 80лв озабоченной Ывропки?? Я уже молчу что часть Ывропки откровенно прокацапская.
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16.08.2020 17:27 Відповісти
Запад ничего не должен.Народ сам выбирает власть и курс. Бульбаши не стремяться в ЕС,им бы скинуть Луку и жить поживать по прежнему,в дружбе с "братским народом".Они не понимают роль Мордора в их истории.
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16.08.2020 17:39 Відповісти
Запад сам еле дышит после падения рынков ,связанного с пандемией. Ничего вами сказанного не случится. В идеале Беларусь должна отколоться от рашки и соединиться в антипутенсккю коалицию с нами , с Польшей, Грузией и прибалтами- тогда это было бы очень перспективно.
Но вы ещё забыли, что в Беларуси путен понатыкать своих военных баз. Просто так оно Беларусь не выпустит, знаем по Крыму .
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16.08.2020 18:57 Відповісти
А зачем нате нападать на Беларусь? Чтобы заснять на видео и выложить в ютуб тот трешак в стране до которого довел таракан?
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16.08.2020 17:25 Відповісти
Мыслишь как коцап.Ты коцап?😂🌷
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16.08.2020 17:41 Відповісти
кого?нату или беларусь,кацапа?
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16.08.2020 17:48 Відповісти
Ты из киселевского дурдома сбежало?
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16.08.2020 18:06 Відповісти
Козьей морде еще не надоело унижаться на этом сайте?😂🌷
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16.08.2020 19:07 Відповісти
В случае войны лукашенковской бсср с Литвой, беларусы миллионами будут сдаваться в плен литовцам.
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16.08.2020 17:23 Відповісти
НАТО до цього і незнало що є якась суверенна Беларусь ,вони думали що то Росія!!))
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16.08.2020 17:35 Відповісти
Все "отвергает"!? Как!? И лапти - тоже!? Притворщики! Сашуня, не веР никАму!!! Гето, думаю пора брать приступом БрУсель! Тама вся ихняя Ната притаилась! И лапти наготове держит! А ты их р-р-раз, по щам!
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16.08.2020 17:35 Відповісти
Луке надо думать головой пока жопу не порвали. ***** его и его Коленьку в порошки сотрет . О семеике Яныка уже ни гугу, сыночки скореее всего уже оба сдохли, яныка тоже грохнули, после того как стали обсуждать что двоиник его заменяет. Выбирай Америку Лука, дебил. Горбачёв до сих пор чернозем топчет.
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16.08.2020 17:40 Відповісти
НАТО відкидає звинувачення Лукашенка в нарощуванні сил на кордоні з Білоруссю - Цензор.НЕТ 7081
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16.08.2020 17:47 Відповісти
Тобто Росія лише посилить асиміляцію беларусів,посилить залежність Беларусі від Росіі !!))
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16.08.2020 17:56 Відповісти
шоб расассимилировать нужна уйма времени и тяжкие испытания.все было решено еще при первом пришествии лукашенки.
так что для нас ничего нового.то для сябров будет куча неожиданностей
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16.08.2020 19:03 Відповісти
Де Беларусь?? Є територія,на якій народ розмовляє російською,ходить до московської церкви ,культура зросійщина ,історія російська!! То де Беларусь ?? )))
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16.08.2020 17:59 Відповісти
Таракан так боится,как будто НАТО нападет на Беларусь.
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16.08.2020 18:13 Відповісти
Если НАТО шото там и наращивает, то Луке надо благодарить исключительно своих козломордых дружков.
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16.08.2020 18:25 Відповісти
больной колхозник который возомнил себя царем((готовил коленьке трон а он под ним зашатался))
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16.08.2020 18:26 Відповісти
Все правильно, обвинения отвергать, силы наращивать
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16.08.2020 18:30 Відповісти
А вообще зачем опровергать? Наоборот надо сказать -"Да,подтягиваем". Чтоб Таракан не мог спокойно спать,чтоб ему снилось как натовский сапог идет по картофельному полю.
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16.08.2020 18:34 Відповісти
Есть инфа, что солдаты НАТО массово запасаются мешками для картошки , рассчитывают неплохо нажится после захвата лукашенковского колхоза!!
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16.08.2020 19:48 Відповісти
 
 