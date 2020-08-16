Українська делегація в ПАРЄ засуджує порушення на виборах і насильство в Білорусі, - декларація

Делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) за підтримки делегацій Великої Британії, Естонії, Латвії та Литви підписала "Білоруську декларацію".

Текст декларації опублікувала в фейсбуці народний заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Засуджуємо застосування насильства до учасників мирних зібрань в Мінську, Гродно, Гомелі, Бресті та інших білоруських містах; закликаємо владу Білорусі негайно звільнити всіх незаконно затриманих учасників мирних зібрань", - йдеться в тексті декларації.

Підписанти наполягають на якнайшвидшому початку мирного діалогу між усіма сторонами виборчого процесу, вітають проведення незалежного розслідування щодо неправомірного застосування сили проти учасників мирних зібрань, а також висловлюють готовність сприяти діалогу між учасниками виборчого процесу і надати майданчик для таких переговорів.

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"Застерігаємо Російську Федерацію від втручання у внутрішні справи Білорусі", - підкреслюють делегати.

За словами Кравчук, Україна, в тому числі і українська делегація в ПАРЄ, "не є байдужим спостерігачем за подіями, які відбуваються в сусідній Білорусі". "Цей документ висловлює нашу позицію і закликає до діалогу, заснованому на повазі до прав і свобод людини ... Весь демократичний світ вболіває за краще майбутнє для білоруського народу", - зазначила вона.

За словами Кравчук, вона особисто приєдналася до підписання Білоруської декларації разом з колегами Сергієм Власенком, Олексієм Гончаренком, Марією Мезенцевою, Дмитром Наталухою, Сергієм Соболєвим, Єлизаветою Ясько та іншими.

"Нас підтримали голови делегацій Естонії – Марія Юферева-Скуратовскі, Латвії – Інесе Лібіня-Егнере, Литви – Альгірдас Буткевічюс та Сполученого Королівства Великої Британії – Роджер Гейл".

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