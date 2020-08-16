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Новини Революція в Білорусі
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Українська делегація в ПАРЄ засуджує порушення на виборах і насильство в Білорусі, - декларація

Українська делегація в ПАРЄ засуджує порушення на виборах і насильство в Білорусі, - декларація

Делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) за підтримки делегацій Великої Британії, Естонії, Латвії та Литви підписала "Білоруську декларацію".

Текст декларації опублікувала в фейсбуці народний заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Засуджуємо застосування насильства до учасників мирних зібрань в Мінську, Гродно, Гомелі, Бресті та інших білоруських містах; закликаємо владу Білорусі негайно звільнити всіх незаконно затриманих учасників мирних зібрань", - йдеться в тексті декларації.

Підписанти наполягають на якнайшвидшому початку мирного діалогу між усіма сторонами виборчого процесу, вітають проведення незалежного розслідування щодо неправомірного застосування сили проти учасників мирних зібрань, а також висловлюють готовність сприяти діалогу між учасниками виборчого процесу і надати майданчик для таких переговорів.

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"Застерігаємо Російську Федерацію від втручання у внутрішні справи Білорусі", - підкреслюють делегати.

За словами Кравчук, Україна, в тому числі і українська делегація в ПАРЄ, "не є байдужим спостерігачем за подіями, які відбуваються в сусідній Білорусі". "Цей документ висловлює нашу позицію і закликає до діалогу, заснованому на повазі до прав і свобод людини ... Весь демократичний світ вболіває за краще майбутнє для білоруського народу", - зазначила вона.

За словами Кравчук, вона особисто приєдналася до підписання Білоруської декларації разом з колегами Сергієм Власенком, Олексієм Гончаренком, Марією Мезенцевою, Дмитром Наталухою, Сергієм Соболєвим, Єлизаветою Ясько та іншими.

"Нас підтримали голови делегацій Естонії – Марія Юферева-Скуратовскі, Латвії – Інесе Лібіня-Егнере, Литви – Альгірдас Буткевічюс та Сполученого Королівства Великої Британії – Роджер Гейл".

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Українська делегація в ПАРЄ засуджує порушення на виборах і насильство в Білорусі, - декларація 01Українська делегація в ПАРЄ засуджує порушення на виборах і насильство в Білорусі, - декларація 02
Українська делегація в ПАРЄ засуджує порушення на виборах і насильство в Білорусі, - декларація 03

Білорусь (7987) ПАРЄ (854) Кравчук Євгенія (375)


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Топ коментарі
+9
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https://twitter.com/ZeUkraine Так себе слуга https://twitter.com/ZeUkraine @ZeUkraine https://twitter.com/ZeUkraine/status/1294989870633549830 40 мин

Просто запомните эту морду лица!
Это Виктория Кохана. Украинский композитор и Заслуженный деятель искусств Украины. Сегодня в Минске выступила на митинге в поддержку Лукашенко, как представитель Украины. Сравнила протесты в Беларуси с Майданом (2014) и назвала это большой ошибкой.

Украинская делегация в ПАСЕ осуждают нарушения на выборах и насилие в Беларуси, – декларация - Цензор.НЕТ 127
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16.08.2020 17:14 Відповісти
+9
Перший раз чую про таку, а хто її призначив представником України, Басков?
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16.08.2020 17:20 Відповісти
+8
Среди певцов, которые исполняют композиции на песни Коханы, - Наташа Королева, Александр Маршал, Ирина Круг, Тамара Гвердцители, Таисия Повалий, Анита Цой, Зара, Николай Басков, Стас Михайлов.
Читать полностью: https://news.tut.by/culture/667041.html

Фууууууу, гадость
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16.08.2020 17:18 Відповісти
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16.08.2020 17:09 Відповісти
По словам Кравчук, она лично присоединилась к подписанию Белорусской декларации вместе с коллегами Сергеем Власенко, Алексеем Гончаренко, Марией Мезенцевой, Дмитрием Наталухой, Сергеем Соболевым, Елизаветой Ясько и другими. От Эстонии декларацию подписала Мария Юферева-Скуратовская, от Латвии - Инесе Либиня-Эгнере, от Литвы - Альгирдас Буткевичюс и от Великобритании - Роджер Гейл. Источник: https://censor.net/n3214062

Наоборот, очень даже вовремя.
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16.08.2020 17:10 Відповісти
Это нужно было сделать, когда изоляторы милиции выли от пыток, а на улицах лилась кровь, а не когда таракан свёз автобусами бюджетников и устроил свой бенефис.
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16.08.2020 17:12 Відповісти
Согласовывали, да и официальные результаты усатый на тот момент не объявил. А теперь выступили единым фронтом, что весомее, чем поотдельности.
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16.08.2020 17:14 Відповісти
Конечно, лучше поздно, чем никогда.
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16.08.2020 17:15 Відповісти
Та є й такий варіант: «Лучше никогда, чем поздно»...
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16.08.2020 17:36 Відповісти
Так у нас расследовались убийства Небесной Сотни.
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16.08.2020 19:13 Відповісти
Правильнее сказать НЕ расследовались
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16.08.2020 19:46 Відповісти
Да, бритты вообще приятно удивили.
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16.08.2020 17:15 Відповісти
Они в массе своего народа довольно сильно поддерживают Украину в её движении от па-рашки. Странно было бы ожидать от них другого в отношении Беларуси.
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16.08.2020 17:17 Відповісти
Не в том дело. Просто это те ребята, которые всегда знали чего хотят, и не особо стеснялись это высказать. Если туманный Альбион за что-то берётся, то обычно пустопорожними разговорами дело не заканчивается.
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16.08.2020 17:22 Відповісти
В данном случае я передаю слова своих друзей, которые там живут. Именно живут, а не в командировке, или как либо еще.
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16.08.2020 17:31 Відповісти
Зеленый хоть квакнет о насилии в Беларуси
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16.08.2020 17:10 Відповісти
Выходные. А из Колумбии как раз новое пришло. Квакнет завтра после капельницы.
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16.08.2020 17:17 Відповісти
То він десь на дачі між сосен блукає !!))
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16.08.2020 17:22 Відповісти
Нехай краще мовчить, бо ляпне щось не то.
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16.08.2020 17:17 Відповісти
Очкує проти )(уйла відверто піти !!)))
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16.08.2020 17:21 Відповісти
Главное что ты кукарекнул, гордись собой
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16.08.2020 19:47 Відповісти
Європейські подвійні стандарти вони такі...
Украинская делегация в ПАСЕ осуждают нарушения на выборах и насилие в Беларуси, – декларация - Цензор.НЕТ 2787
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16.08.2020 17:10 Відповісти
16:55, 16 августа 2020

На митинге против Лукашенко собрались тысячи людей

https://lenta.ru/auth/

Протестующие в Белоруссии собрались у стелы «Минск - город-герой» на проспекте Победителей. Видео многотысячной акции в воскресенье, 16 августа, публикует https://t.me/Lshot/20231 Telegram -канал Life-Shot.

Очевидцы утверждают, что уже сейчас количество участников акции составляет от нескольких десятков до ста тысяч человек и люди продолжают подходить к стеле. По данным TUT.BY, уже сейчас на акции собралось больше 200 тысяч человек.
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16.08.2020 17:12 Відповісти
Похоже у Луки точно 3%
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16.08.2020 17:13 Відповісти
Та була тупо обернена таблиця результатів:
Було:
- 10% Лукашенко,
- 80% Тихановська.
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16.08.2020 17:19 Відповісти
«Даже когда я буду мертвым, я не позволю отдать вам страну», - сказал Лукашенко.
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16.08.2020 17:14 Відповісти
параноик хренов с биполярным расстройством
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16.08.2020 18:28 Відповісти
https://twitter.com/ZeUkraine

https://twitter.com/ZeUkraine Так себе слуга https://twitter.com/ZeUkraine @ZeUkraine https://twitter.com/ZeUkraine/status/1294989870633549830 40 мин

Просто запомните эту морду лица!
Это Виктория Кохана. Украинский композитор и Заслуженный деятель искусств Украины. Сегодня в Минске выступила на митинге в поддержку Лукашенко, как представитель Украины. Сравнила протесты в Беларуси с Майданом (2014) и назвала это большой ошибкой.

Украинская делегация в ПАСЕ осуждают нарушения на выборах и насилие в Беларуси, – декларация - Цензор.НЕТ 127
показати весь коментар
16.08.2020 17:14 Відповісти
https://twitter.com/olviyas

https://twitter.com/olviyas Ольвія https://twitter.com/olviyas @olviyas https://twitter.com/olviyas/status/1294998587831615489 10 мин

вперше почула. пішла дивитися вікі.
Вікторія Кохана (справжнє ім'я Вікторія Кущ, виступає також під псевдонімом Торія Таль; нар.. 27 травня 1984, Київ
Громадянство СРСР, Росія і Україна
типове дерево. кущ
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16.08.2020 17:16 Відповісти
заслуженный деятель..
--
этому дала, (загибает безымянный пальчик) этому дала, (загибает средний пальчик) этому дала, (загибает указательный пальчик) а этому не дала
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16.08.2020 17:17 Відповісти
Среди певцов, которые исполняют композиции на песни Коханы, - Наташа Королева, Александр Маршал, Ирина Круг, Тамара Гвердцители, Таисия Повалий, Анита Цой, Зара, Николай Басков, Стас Михайлов.
Читать полностью: https://news.tut.by/culture/667041.html

Фууууууу, гадость
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16.08.2020 17:18 Відповісти
Стесняюсь спросить, а кто все эти, наверное, увОжаемые и благородные люди?
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16.08.2020 17:43 Відповісти
Весь "цвет" попсы. В вики ещё всякие иванушки упомянуты и ещё более донное днище.
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16.08.2020 17:49 Відповісти
Тогда ... Чур меня, чур!
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16.08.2020 18:06 Відповісти
Как же ее запомнить если без "штукатурки" будет совсем другое рыло. Ещё и мужиком окажется.
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16.08.2020 17:19 Відповісти
Перший раз чую про таку, а хто її призначив представником України, Басков?
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16.08.2020 17:20 Відповісти
https://twitter.com/zabugina
https://twitter.com/zabugina

zabugina

@zabugina


Исподтишка навязывается советско-российская повестка дня, да-с
Сначала песняки, "цой-не-совок!", тоска по сов.кино и пр.культур-мультурке, затем тоска по пломбиру и на финише ностальгия по совку
Блевать тянет от любого упоминания совка и его"духценностей"
Но в душе все равно дрочат-с

Українська делегація в ПАРЄ засуджує порушення на виборах і насильство в Білорусі, - декларація - Цензор.НЕТ 2909
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16.08.2020 19:33 Відповісти
ЯБВДЛ...
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16.08.2020 17:59 Відповісти
Возьмите себя в руки!
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16.08.2020 18:08 Відповісти
я ж не кива...
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16.08.2020 18:15 Відповісти
))
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16.08.2020 18:17 Відповісти
никогда не слышал
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16.08.2020 18:28 Відповісти
не дивно: кормова територія пєвіци-пєсєнніци обмежена ареалом постсовка 45+
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16.08.2020 17:24 Відповісти
В нас хіба вже все нормально? В нас головний поліціянт Аваков і є поліцейське свавілля.Хіба ми краще живемо,від Білорусі? А білоруський диктатор все одно залишиться.
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16.08.2020 17:24 Відповісти
Все, хана Лукошенке, следующий в очереди Путин
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16.08.2020 17:30 Відповісти
Зачистили диктаторов по африканскому континенту, дальше кимчен ына грохнули, сеичас Луку, следующий Путин
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16.08.2020 17:31 Відповісти
https://censor.net/user/421590 Це би було добре.Але я реаліст.Нічого цим двом виродкам,поки що не буде.
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16.08.2020 17:33 Відповісти
Януковича не спасло. А силенок и поддержки у него было побольше
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16.08.2020 17:34 Відповісти
Забыл. Список такой ким Чен ын , Янукович , Лукашенко Путин
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16.08.2020 17:35 Відповісти
Типо поболтаем, пока подтягиваем
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16.08.2020 17:28 Відповісти
То что Украинская власть критикует Лукашенко, это выглядит идиотически. Ведь власть Лукашенко более чем в 2 раза эффективнее украинских властей. Ведь в Беларуси более чем в 2 раза больше ВВП на душу населения. И коррупции несравнимо меньше.
Украинская олигархическая, коррупционная власть гавкает на Лукашенка, который не допустил олигархии и коррупции в Беларуси. Какой-то дурдом.
Это касается и "комментаторов". Займитесь борьбой с олигархией в Украине.
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17.08.2020 00:27 Відповісти
 
 