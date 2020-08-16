Українська делегація в ПАРЄ засуджує порушення на виборах і насильство в Білорусі, - декларація
Делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) за підтримки делегацій Великої Британії, Естонії, Латвії та Литви підписала "Білоруську декларацію".
Текст декларації опублікувала в фейсбуці народний заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Засуджуємо застосування насильства до учасників мирних зібрань в Мінську, Гродно, Гомелі, Бресті та інших білоруських містах; закликаємо владу Білорусі негайно звільнити всіх незаконно затриманих учасників мирних зібрань", - йдеться в тексті декларації.
Підписанти наполягають на якнайшвидшому початку мирного діалогу між усіма сторонами виборчого процесу, вітають проведення незалежного розслідування щодо неправомірного застосування сили проти учасників мирних зібрань, а також висловлюють готовність сприяти діалогу між учасниками виборчого процесу і надати майданчик для таких переговорів.
"Застерігаємо Російську Федерацію від втручання у внутрішні справи Білорусі", - підкреслюють делегати.
За словами Кравчук, Україна, в тому числі і українська делегація в ПАРЄ, "не є байдужим спостерігачем за подіями, які відбуваються в сусідній Білорусі". "Цей документ висловлює нашу позицію і закликає до діалогу, заснованому на повазі до прав і свобод людини ... Весь демократичний світ вболіває за краще майбутнє для білоруського народу", - зазначила вона.
За словами Кравчук, вона особисто приєдналася до підписання Білоруської декларації разом з колегами Сергієм Власенком, Олексієм Гончаренком, Марією Мезенцевою, Дмитром Наталухою, Сергієм Соболєвим, Єлизаветою Ясько та іншими.
"Нас підтримали голови делегацій Естонії – Марія Юферева-Скуратовскі, Латвії – Інесе Лібіня-Егнере, Литви – Альгірдас Буткевічюс та Сполученого Королівства Великої Британії – Роджер Гейл".
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Наоборот, очень даже вовремя.
На митинге против Лукашенко собрались тысячи людей
https://lenta.ru/auth/
Протестующие в Белоруссии собрались у стелы «Минск - город-герой» на проспекте Победителей. Видео многотысячной акции в воскресенье, 16 августа, публикует https://t.me/Lshot/20231 Telegram -канал Life-Shot.
Очевидцы утверждают, что уже сейчас количество участников акции составляет от нескольких десятков до ста тысяч человек и люди продолжают подходить к стеле. По данным TUT.BY, уже сейчас на акции собралось больше 200 тысяч человек.
Було:
- 10% Лукашенко,
- 80% Тихановська.
https://twitter.com/ZeUkraine Так себе слуга https://twitter.com/ZeUkraine @ZeUkraine https://twitter.com/ZeUkraine/status/1294989870633549830 40 мин
Просто запомните эту морду лица!
Это Виктория Кохана. Украинский композитор и Заслуженный деятель искусств Украины. Сегодня в Минске выступила на митинге в поддержку Лукашенко, как представитель Украины. Сравнила протесты в Беларуси с Майданом (2014) и назвала это большой ошибкой.
https://twitter.com/olviyas Ольвія https://twitter.com/olviyas @olviyas https://twitter.com/olviyas/status/1294998587831615489 10 мин
вперше почула. пішла дивитися вікі.
Вікторія Кохана (справжнє ім'я Вікторія Кущ, виступає також під псевдонімом Торія Таль; нар.. 27 травня 1984, Київ
Громадянство СРСР, Росія і Україна
типове дерево. кущ
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этому дала, (загибает безымянный пальчик) этому дала, (загибает средний пальчик) этому дала, (загибает указательный пальчик) а этому не дала
Читать полностью: https://news.tut.by/culture/667041.html
Фууууууу, гадость
https://twitter.com/zabugina
zabugina
@zabugina
Исподтишка навязывается советско-российская повестка дня, да-с
Сначала песняки, "цой-не-совок!", тоска по сов.кино и пр.культур-мультурке, затем тоска по пломбиру и на финише ностальгия по совку
Блевать тянет от любого упоминания совка и его"духценностей"
Но в душе все равно дрочат-с
Украинская олигархическая, коррупционная власть гавкает на Лукашенка, который не допустил олигархии и коррупции в Беларуси. Какой-то дурдом.
Это касается и "комментаторов". Займитесь борьбой с олигархией в Украине.