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Новини Революція в Білорусі
15 102 175

Офіс Зеленського - Лукашенку: "Поважайте право своїх співгромадян на життя, здоров'я і свободу"

Офіс Зеленського - Лукашенку:

Пресслужба Офісу Президента України оприлюднила заяву про ситуацію в Білорусі.

Текст заяви опублікований на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Наводимо його повністю.

"Посиланням на ту чи іншу сусідню державу не можна заглушити голос багатотисячних протестів своїх співгромадян – Офіс Президента про ситуацію в Республіці Білорусь.

Міждержавні відносини – це перш за все коректність і виваженість публічних формулювань. Бо незалежно від того, в якому емоційному стані перебуваєш сьогодні, у відносинах між сусідами обов’язково буде завтра, післязавтра. Проте сьогодні в Мінську практично офіційно прозвучало, що нібито керівництво України "наказує" провести нові вибори в Білорусі. Це не просто відверта неправда. Це свідоме нагнітання. Свідома провокативна поведінка. Для чого? Чи навіть не так: до чого тут Україна, якщо події стосуються суто Білорусі та внутрішньої недовіри?..

По-перше, Україна точно поважає і географічні, й політичні кордони кожної нації та не втручається у вирішення питань про вибори або чиюсь перемогу на них. Тому що коректність, терпіння і є ознакою цивілізованості будь-якої нації...

По-друге, безсумнівно, посиланням на ту чи іншу сусідню державу не можна заглушити голос багатотисячних протестів своїх же співгромадян. Якщо довіри немає, – а світ бачить, що довіри й близько немає – то цей дефіцит несправедливими звинуваченнями на адресу "керівництва іншої країни" не заповнити. Швидше, можна викликати ще більшу недовіру.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сотні тисяч білорусів прийшли на "Марш свободи" в Мінську - наймасштабнішу акцію в історії Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

По-третє, офіційний Мінськ, на жаль, уже продемонстрував, безвідповідально звільнивши "вагнерівців", що історична близькість наших двох народів та принцип взаємної допомоги сусідів для нього особисто нічого не вартує. Це, до речі, той самий вибір держави, який абсолютно точно говорить про її внутрішні цінності. Залишимо це питання риторичним.

Єдине, що хотілося б справді сказати білоруській державі, це – поважайте право своїх співгромадян на життя, здоров'я та свободу. І на політичну зрілість... Від цього залежатиме не тільки майбутнє Білорусі, а й майбутнє багатьох людей, включно з будь-якими політиками".

Білорусь (7987) заява (223) Зеленський Володимир (24595) Офіс Президента (2034)


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Топ коментарі
+40
Офис Зеленского - Лукашенко: "уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу" - Цензор.НЕТ 4261
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16.08.2020 17:56 Відповісти
+28
Зеленский должен прекратить позорить Украину и немедленно разорвать отношения с режимом Лукашенко - Бутусов

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Три причины, почему Украина должна немедленно разорвать отношения с режимом Лукашенко.
Об этом полчаса назад https://www.facebook.com/butusov.yuriy написал известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
1. Зеленский может сам лично дружить с Лукашенко, но он не имеет права так позорно представлять интересы Украины, отказываясь называть своими именами происходящее в Беларуси.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%B2-%D0%B6%D0%BF%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%83%D0%BB-%D0%B0-%D1%82%D0%BE.html Зеленский, чего язык в ж@пу засунул? А то отребье, которое ты привёл во власть, поздравляет Лукашенко
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8.html А Зеленский продолжает жевать сопли - политолог
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81.html Мерзкое заявление Украины по Беларуси готовил агент ГРУ Ермак - нардеп
Мы шесть лет боремся за свободу и демократию. И в тот момент, когда Польша и страны Балтии в одном строю выступили в защиту демократии, в поддержку народа Беларуси, руководство Украины, которая так мучительно страдала в ходе Революции, уклоняется от солидарности с нашими союзниками.
Вместо однозначного осуждения Лукашенко и нарушений прав человека, мы слышим от президента Зеленского и МИДа набор трусливых обтекаемых слов, цель которых - не поссориться с одним из самых отвратительных тиранов Европы.
2. Лукашенко выдал в РФ (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) 32 террориста, запрос на экстрадицию которых за совершении ими особ тяжких преступлений мы направили. То есть они убивали украинцев, подозреваются, но Лукашенко решил защитить преступников от нашего правосудия, от наказания за кровь и убийства. Причем, не понятно на каком основании в Россию выдали 9 граждан Украины!
А теперь давайте вспомним, как Лукашенко позволил похитить из Минска гражданина Украины, которого бросили в тюрьму по смехотворному обвинению - что он плохо отзывался о Путине в соцсетях! Выдача террористов - плевок в лицо нашей стране.
3. Лукашенко заявил, что в любой момент на территорию Беларуси он пригласит российские войска. То есть по сути Лукашенко отказался от всякой независимости и самостоятельности и показал - Беларусь - военный плацдарм Путина, который может быть использован против Украины.
О каком посредничестве в Минске может в такой обстановке идти речь? Лукашенко - не посредник и не друг Украины - он близкий союзник Путина, который ведет переговоры в интересах Москвы.
Лукашенко вытер ноги об интересы Украины. А в ответ мы слышим беспомощные увещевания и глубокую озабоченность президента Зеленского и нашего МИДа.
Кто будет уважать нашу страну, если вы боитесь защищать национальные интересы не только перед Путиным, но даже перед картофельным фюрером?
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16.08.2020 18:10 Відповісти
+25
Офис Зеленского - Лукашенко: "уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу" - Цензор.НЕТ 5671
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16.08.2020 18:01 Відповісти
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Недавно эту "одесситку" 4 раза спрашивал как зовут фюрера русни. Ни одного ответа. Оно из той Одессы, которая в мухосранской губернии задрищенского уезда, похоже.
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16.08.2020 18:53 Відповісти
Забавно смотреть как Вы сравниваете минимальную пенсию у нас и среднюю там.
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16.08.2020 18:43 Відповісти
Легенька маніпуляція і елегантні брюки...
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16.08.2020 18:49 Відповісти
Тролли. Сливные бачки.
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16.08.2020 18:51 Відповісти
Это московитка.
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16.08.2020 18:54 Відповісти
Это скорее всего жирный тролль на смене. Приветики. Слушай......... вопрос на засыпку. Кого в тандеме с Трампом выдвигают вице-президентом? С Байденом вроде все понятно, а по рыжему у вас какая-то инфа противоречивая.
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16.08.2020 19:07 Відповісти
Саламчик. Пока - Майк Пенс, но ходят слухи, шо у Рыжего есть другой кандидат - Элис Стефаник, из Нью-Йорка.
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16.08.2020 19:16 Відповісти
Пасиб, поковыряюсь у вас в новостях, что за яблочный кадр там у вас появился.
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16.08.2020 19:37 Відповісти
По ходу дела оба решили поддержать себя хрупкими женскими плечами.
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16.08.2020 19:41 Відповісти
Ну так дедушки уже старенькие, им надо хоть как-то картинку повеселее нарисовать.
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16.08.2020 19:43 Відповісти
Ватан ти вообще в Беларуси бил или только паРашинское ТВ смотришь?
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16.08.2020 19:20 Відповісти
Офис Зеленского - Лукашенко: "уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу" - Цензор.НЕТ 449
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16.08.2020 18:19 Відповісти
там вообще так всё издато, такая стабильность, и такие большие зарплаты в долларах, что люди выходят на улицу постоять в цепи за 30-60 фублей, как сказал сегодня главмусор Беларуси. то сколько тебе платят zxc zxc за тупые посты, сотканные из противоречий?
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16.08.2020 18:20 Відповісти
Ситуация с Лукашенко показывает, что Зеленский начинает выдавать правильные вещи только после того, как ему поводят членом по губам. Но еще не дорос до того, чтобы сказав А, сказать и Б. А заявить нужно о непризнании выборов.
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16.08.2020 18:15 Відповісти
Шо воно мелить, до чого ці оправдання?
Треба жорсто сказати, що Україна засуджує насильство яке застосовує Лукашенко до простестувальників, і має сумніви щодо офіційних результатів виборів так як не були допущені міжнародні наглядачів. І взагалі після таких подій сьогоднішня влада Білорусі не має морального права буди майданчиком для так званих Мінських угод.
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16.08.2020 18:16 Відповісти
Що ви чипляєтесь до клоуна. Шо воно мелить, що воно мелить. Ничого воно не мелить. Що написав Миша Подоляк, чи хто там у цьому кагалі кризовий менеджер, те й надрукували на його сайті.
Невже ви думаєте, що людина, яка не здатна без папірця двох слів звязати може хоч такий текст написати самостійно?
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16.08.2020 19:12 Відповісти
Разродился после подзатыльников и подсрачников. Ну хоть так.
Не могу не поставить лайк.
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16.08.2020 18:19 Відповісти
Пшёл вон, чмо рускамирское!
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16.08.2020 18:27 Відповісти
это конечно хорошо, но зеленая сопля забыл что черт рюкзаков вместе с ТП прокуроршой гнобит актвистов и в сизо кидают невинных людей, так что зе недалеко до таракана, поедут в ростов вместе
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16.08.2020 18:19 Відповісти
Про жизнь, здоровье и свободу ещё ГОСПОДЬ БОГ сказал куеву тысячилетий назад.. это даже обезьяны понимают..
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16.08.2020 18:22 Відповісти
Господь бог ничего не сказал, его не существует
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17.08.2020 10:32 Відповісти
Подожите ,увидите как Моника Оманская скоро лабзаться будет с Лукошенко
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16.08.2020 18:22 Відповісти
Достаточно дипломатично послал луку в эротический тур по паркану на три буквы.
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16.08.2020 18:23 Відповісти
Але порохоботи іншої думки!
Їм зоборонені такі висловлювання
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16.08.2020 19:02 Відповісти
"Беларусь, это предтеча того, что может быть в России уже в сентябре" - Борис Надеждин
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16.08.2020 18:26 Відповісти
А своих граждан мы уважаем?
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16.08.2020 18:27 Відповісти
ПОЧЕМУ ЛУКАШЕНКОВСКИХ СТОРОННИКОВ ВЕЗУТ НА АВТОБУСАХ, А ТЕ КТО ЗА СВЕТЛАНУ ТИХАНОВСКУЮ ИДУТ ПЕШКОМ? ...............ответ: СТОЛЬКО АВТОБУСОВ ВО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ НЕТ!!!
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16.08.2020 18:28 Відповісти
А право на выборы честные?!
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16.08.2020 18:31 Відповісти
ага
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16.08.2020 18:32 Відповісти
В Беларуси объявили общенациональную забастовку
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16.08.2020 18:34 Відповісти
Обратите внимание какую бредятину несёт хитрозачёсанный упырь:

"детям завтра в школу"
"нас захватывает НАТО"
"вы просили у меня кусок хлеба и 20 долларов"
"я не прошу у вас защиты хотя и это тоже"
"если меня не станет, страна погибнет, а вы встанете на колени"
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16.08.2020 18:35 Відповісти
Офіс Зеленського - Лукашенку: "поважайте право своїх співгромадян на життя, здоров'я і свободу" - Цензор.НЕТ 1031
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16.08.2020 18:37 Відповісти
Класс, во, красава... Белорусы, гоните Луку, старого пердуна, смотрите кого нужно избирать. Эх вы...Короче, вам рецепт от развитой европейской страны. Выгоните Луку, бодренько находите какого-то панамского мародера на бульдозере, потом плавненько, элегантно переходите на клоуна, ну цирки же у вас есть? Если нет, мы своего подгоним...Ух заживете...
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16.08.2020 18:45 Відповісти
о как! ану скажи ещё что-то по свинособачьи.
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16.08.2020 21:30 Відповісти
Кто этот голодранец ?
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16.08.2020 20:23 Відповісти
о! успешный бизнесмен, производит лапшу и развешивает всем на уши.
Офіс Зеленського - Лукашенку: "поважайте право своїх співгромадян на життя, здоров'я і свободу" - Цензор.НЕТ 1150
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16.08.2020 21:48 Відповісти
король шоколадный ?
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16.08.2020 22:11 Відповісти
шо?
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17.08.2020 00:15 Відповісти
таки да
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17.08.2020 00:48 Відповісти
Где-то тихо ржет Пэтя глядя на этого нищеброда
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16.08.2020 21:33 Відповісти
вот же шалава это зеленское чмо, Лука к нему с уважением, а эта бд. через Енина глаголит. Трусло **..ее
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16.08.2020 18:42 Відповісти
Горите в аду, любители кровавых ублюдков с уважением
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17.08.2020 10:26 Відповісти
Офіс Зеленського - Лукашенку: "поважайте право своїх співгромадян на життя, здоров'я і свободу" - Цензор.НЕТ 5340
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16.08.2020 18:55 Відповісти
О, Зе поиграл Луке на рояле.)
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16.08.2020 18:57 Відповісти
ОП хоч щось промямлив,а бубочка знову у наркотичному сні?
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16.08.2020 19:00 Відповісти
Он и не просыпался, весь в сомнамбуле. Его ввели в летаргический, сказали, что без мозгов долго не проживет, а в летаргии может еще четыре года и протянет!
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16.08.2020 19:56 Відповісти
якщо Барыга попхається в президенти, то дев'ять протяне
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16.08.2020 21:34 Відповісти
Як мінімум,що треба зробити- це відкликати нашого посла. Для консультацій. А потім потрібно буде піднімати питання про візовий режим з Білорусією.Ні про які перемовини в цьому грьобаному мінську мови взагалі бути не повинно.
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16.08.2020 19:00 Відповісти
Які ви всі розумні, тіки срати не проситесь . Хто тобі заважав йти в президенти?
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16.08.2020 19:06 Відповісти
Прокукурікав- а там нехай хоч і сонце не сходе.
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16.08.2020 20:44 Відповісти
Нормально)
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16.08.2020 19:18 Відповісти
Во времена настали. Набрал на клавиатуре какую-нибудь фигню - и началась третья мировая война.
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16.08.2020 19:24 Відповісти
Офіс Зеленського - Лукашенку: "поважайте право своїх співгромадян на життя, здоров'я і свободу" - Цензор.НЕТ 4353
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16.08.2020 19:28 Відповісти
Буде заява, що ми не визнаємо результати виборів?
Маленька Литва вже називає Лукашенка "колишнім президентом"
Зеленський не може прямо засудити Лукашенка, бо Лукашенко - його кумир
В минулому році Зеленський розносив чиновників, явно натхняючись розносами, які Лукашенко регулярно робить своїм чиновникам
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16.08.2020 19:47 Відповісти
Цікаво, що він заявить, коли Путін введе танки до Мінску, щоб "захистити" від України та Польші...що треба зберегти дороги від важкої техніки??
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16.08.2020 19:54 Відповісти
Твои предложения?
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17.08.2020 10:25 Відповісти
Офіс Зеленського - Лукашенку: "поважайте право своїх співгромадян на життя, здоров'я і свободу" - Цензор.НЕТ 2489
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16.08.2020 19:55 Відповісти
В дурке буде первым красавцем на деревне.
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16.08.2020 20:35 Відповісти
Шо, Бубочка и тут обыссявся? Вилизуйте, зетипилли.
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16.08.2020 20:34 Відповісти
Тут периодически нам заливают про среднюю зарплату в РФ по 100к рублей и как в Украине собак с голоду в овраге доедают.
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16.08.2020 23:26 Відповісти
Вам заливают... это кому и где? Где средняя зарплата - 100к?. Вот, навскидку нашел. Про поедание в Украине собак вот не нашел, у вас там видимо инсайдерская информация

Зарплаты по городам
По уровню зарплат в стране лидерами остались Москва и Санкт-Петербург. Жители столицы в среднем получают 57,5 тыс. рублей в месяц, а петербуржцы - 47,9 тыс. рублей. При этом Москва также лидирует среди рассматриваемых крупнейших городов по росту зарплат. За год они стали больше на 12,1%.
За пределами двух крупнейших городов самые высокие зарплаты аналитики зафиксировали на Урале, в Сибири и на юге страны. В Екатеринбурге средний уровень дохода составил 39,5 тыс. рублей, в Новосибирске - 38 тыс. рублей, в Краснодаре - 37,9 тыс. рублей.
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17.08.2020 09:32 Відповісти
это сам ЗЕбил писал такую ересь???
Вчитайтесь только:

уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу. И на политическую зрелость ...

т.е. это можно прочитать как "уважайте право своих сограждан на политическую зрелость" ?!?!?!?! Вова, ты позорище...как и Лугабе
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16.08.2020 23:34 Відповісти
всё верно заявили.
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17.08.2020 01:02 Відповісти
это он про дело Шеремета им сфабрикованое имеет в виду, на себя посмотри чтоб другим советовать, колониальный подкидыш мировых спикулянтов.
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17.08.2020 06:58 Відповісти
Офис Зеленского - Лукашенко: "уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу" - https://www.unn.com.ua/ru/news/1848010-bilsh-nizh-10-mln-ukrayintsiv-zhivut-za-mezheyu-bidnosti-goncharuk Более 10 млн украинцев живут за чертой бедности.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1848010-bilsh-nizh-10-mln-ukrayintsiv-zhivut-za-mezheyu-bidnosti-goncharuk
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/u-83-pensionerov-pensii-nije-projitochnogo-minimuma-minsots#_blank У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума .
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17.08.2020 09:14 Відповісти
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

Геополітичне жування соплів виглядає отак. Президент має не повчати, а заявляти позицію своєї держави, яка має будуватися на її цінностях та інтересах. Сусіди, вірю-не-вірю, емоції... Так виглядають тексти діалогів з мильного серіалу, а не політична позиція європейської держави.
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17.08.2020 09:41 Відповісти
Президент Зеленський має розібратись спочатку вдома. В Україні нереформованих проблем більше ніж в Беларусі.
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17.08.2020 10:09 Відповісти
Все, уже одуплился, что лукашенко - не при делах? Ты сам-то право людей на жизнь и здоровье сильно уважаешь, любитель «эффективных менеджеров»-головорезов?
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17.08.2020 10:23 Відповісти
сопли рекой от трусливых барыжных марионеток.
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17.08.2020 11:35 Відповісти
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