Офіс Зеленського - Лукашенку: "Поважайте право своїх співгромадян на життя, здоров'я і свободу"
Пресслужба Офісу Президента України оприлюднила заяву про ситуацію в Білорусі.
Текст заяви опублікований на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Наводимо його повністю.
"Посиланням на ту чи іншу сусідню державу не можна заглушити голос багатотисячних протестів своїх співгромадян – Офіс Президента про ситуацію в Республіці Білорусь.
Міждержавні відносини – це перш за все коректність і виваженість публічних формулювань. Бо незалежно від того, в якому емоційному стані перебуваєш сьогодні, у відносинах між сусідами обов’язково буде завтра, післязавтра. Проте сьогодні в Мінську практично офіційно прозвучало, що нібито керівництво України "наказує" провести нові вибори в Білорусі. Це не просто відверта неправда. Це свідоме нагнітання. Свідома провокативна поведінка. Для чого? Чи навіть не так: до чого тут Україна, якщо події стосуються суто Білорусі та внутрішньої недовіри?..
По-перше, Україна точно поважає і географічні, й політичні кордони кожної нації та не втручається у вирішення питань про вибори або чиюсь перемогу на них. Тому що коректність, терпіння і є ознакою цивілізованості будь-якої нації...
По-друге, безсумнівно, посиланням на ту чи іншу сусідню державу не можна заглушити голос багатотисячних протестів своїх же співгромадян. Якщо довіри немає, – а світ бачить, що довіри й близько немає – то цей дефіцит несправедливими звинуваченнями на адресу "керівництва іншої країни" не заповнити. Швидше, можна викликати ще більшу недовіру.
По-третє, офіційний Мінськ, на жаль, уже продемонстрував, безвідповідально звільнивши "вагнерівців", що історична близькість наших двох народів та принцип взаємної допомоги сусідів для нього особисто нічого не вартує. Це, до речі, той самий вибір держави, який абсолютно точно говорить про її внутрішні цінності. Залишимо це питання риторичним.
Єдине, що хотілося б справді сказати білоруській державі, це – поважайте право своїх співгромадян на життя, здоров'я та свободу. І на політичну зрілість... Від цього залежатиме не тільки майбутнє Білорусі, а й майбутнє багатьох людей, включно з будь-якими політиками".
Будь ласка, зачекайте...
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Треба жорсто сказати, що Україна засуджує насильство яке застосовує Лукашенко до простестувальників, і має сумніви щодо офіційних результатів виборів так як не були допущені міжнародні наглядачів. І взагалі після таких подій сьогоднішня влада Білорусі не має морального права буди майданчиком для так званих Мінських угод.
Невже ви думаєте, що людина, яка не здатна без папірця двох слів звязати може хоч такий текст написати самостійно?
Не могу не поставить лайк.
Їм зоборонені такі висловлювання
"детям завтра в школу"
"нас захватывает НАТО"
"вы просили у меня кусок хлеба и 20 долларов"
"я не прошу у вас защиты хотя и это тоже"
"если меня не станет, страна погибнет, а вы встанете на колени"
Маленька Литва вже називає Лукашенка "колишнім президентом"
Зеленський не може прямо засудити Лукашенка, бо Лукашенко - його кумир
В минулому році Зеленський розносив чиновників, явно натхняючись розносами, які Лукашенко регулярно робить своїм чиновникам
Зарплаты по городам
По уровню зарплат в стране лидерами остались Москва и Санкт-Петербург. Жители столицы в среднем получают 57,5 тыс. рублей в месяц, а петербуржцы - 47,9 тыс. рублей. При этом Москва также лидирует среди рассматриваемых крупнейших городов по росту зарплат. За год они стали больше на 12,1%.
За пределами двух крупнейших городов самые высокие зарплаты аналитики зафиксировали на Урале, в Сибири и на юге страны. В Екатеринбурге средний уровень дохода составил 39,5 тыс. рублей, в Новосибирске - 38 тыс. рублей, в Краснодаре - 37,9 тыс. рублей.
Вчитайтесь только:
уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу. И на политическую зрелость ...
т.е. это можно прочитать как "уважайте право своих сограждан на политическую зрелость" ?!?!?!?! Вова, ты позорище...как и Лугабе
https://www.unn.com.ua/ru/news/1848010-bilsh-nizh-10-mln-ukrayintsiv-zhivut-za-mezheyu-bidnosti-goncharuk
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/u-83-pensionerov-pensii-nije-projitochnogo-minimuma-minsots#_blank У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума .
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Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
Геополітичне жування соплів виглядає отак. Президент має не повчати, а заявляти позицію своєї держави, яка має будуватися на її цінностях та інтересах. Сусіди, вірю-не-вірю, емоції... Так виглядають тексти діалогів з мильного серіалу, а не політична позиція європейської держави.