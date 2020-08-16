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Новини Силовики
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Робітник агропідприємства на Харківщині впав із висоти в бункер із зерном і загинув, - поліція

Робітник агропідприємства на Харківщині впав із висоти в бункер із зерном і загинув, - поліція

Поліція проводить перевірку обставин нещасного випадку, що стався в селищі Кутуівка Харківського району.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, робітникй агропідприємства через власну необережність впав з висоти в бункер з зерном.

"Від  травм 53-річний чоловік загинув на місці. Повідомлення про подію надійшло до поліції 16 серпня о 14:50.На місце події вихала слідчо-оперативна група. Інформація зареєстрована в Липецькому відділенні поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі дії тривають. Всі обставини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.

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Кошмар... хорошо что секретные материалы больше не снимают, сноуден бы с ума со шел...
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16.08.2020 18:51 Відповісти
Обращение подготовили слесарь-сборщик точной механики НПО «Коммунар», заслуженный машиностроитель Украины, кавалер орденов «Красного Знамени» и «Знак почета» Николай Семёнович и слесарь-энергетик завода «Свет шахтера» Дурихин Александр Яковлевич Жовниренко.
Рабочие утверждают, что цель призывов оппозиции - уничтожение в интересах транснациональных корпораций, которые стоят за нынешними беспорядками, трудовых коллективов, захват и приватизация белорусских предприятий с целью уничтожения конкурентов.
«Трагический пример украинских рабочих, десятки тысяч которых были выкинуты на улицу после «революции достоинства», приведшей к власти негодяев, тому подтверждение. Уничтожено отечественное автомобилестроение, авиастроение, судостроение, прекратил выпуск продукции Харьковский тракторный завод и еще сотни предприятий, продукция которых поставлялась в десятки стран мира. Такая же участь ожидает и ваши предприятия в случае свержения законной власти и законно избранного Президента Лукашенко.
Знаменитые БеЛАЗ, МАЗ, Минский тракторный завод и многие другие предприятия, которые сегодня обеспечивают вас работой, приносят многомиллионные доходы в бюджет, позволяющие реализовать многочисленные социальные программы, будут обанкрочены и по частям пущены с молотка. Тысячи лишатся работы и средств к существованию», - говорится в обращении.
В пример харьковские рабочие поставили итоги Майдана.
«Реформы по рецептам МВФ, кабальная кредитная зависимость и введение внешнего управления, многократное повышение цен и тарифов, уничтожение системы здравоохранения - вот что принес майдан украинским трудящимся.
Берегите свою независимость и не дайте закордонным мародерам уничтожить то, что было создано вашими трудовыми руками», - говорится в тексте обращения.
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16.08.2020 18:53 Відповісти
Вася, мысль здравая, но это не тот сайт. У кураторов и финансовых вдохновителей Г-на Бутусова кардинально противоположная информационная составляющая. (админ, не напрягайся, ухожу в спам добровольно).
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16.08.2020 19:14 Відповісти
хватить бухать вася
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16.08.2020 19:52 Відповісти
Стакан, прекрати! Аш монитор трисётся!
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16.08.2020 20:07 Відповісти
Так в Липецке или в Харькове?
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16.08.2020 19:40 Відповісти
Пардон за цинізм, але чомусь згадав "Вутині історії".
Може, загиблий хотів отак у зерно... як Скрудж Макдак у гроші?

Робітник агропідприємства на Харківщині впав із висоти в бункер із зерном і загинув, - поліція - Цензор.НЕТ 1195
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16.08.2020 21:27 Відповісти
 
 