Робітник агропідприємства на Харківщині впав із висоти в бункер із зерном і загинув, - поліція

Поліція проводить перевірку обставин нещасного випадку, що стався в селищі Кутуівка Харківського району.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, робітникй агропідприємства через власну необережність впав з висоти в бункер з зерном.

"Від травм 53-річний чоловік загинув на місці. Повідомлення про подію надійшло до поліції 16 серпня о 14:50.На місце події вихала слідчо-оперативна група. Інформація зареєстрована в Липецькому відділенні поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі дії тривають. Всі обставини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.

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