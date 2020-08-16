Глава МВС Білорусі Караєв заперечує, що протестувальник Тарайковський загинув від кулі ОМОНу
Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв допустив, що в загиблого на вул.Пушкінській в Мінську під час протестної акції Олександра Тарайковського могли стріляти "з нелетальної зброї".
Про це він сказав в інтерв'ю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Може бути, в нього стріляли з нелетальної зброї. Я не слідчий. Так, він помер. Скільки померло людей під час заворушень в Америці? Якщо це гумова куля - це не вогнепальна зброя з кулями зі сталевим сердечником. Ми не застосовували вогнепальну зброю, а тільки ту, що є нелетальною", - відповів Караєв на питання про причини смерті Тарайковського.
Відеоінтерв'ю міністра розмістив портал TUT.BY.
Раніше МВС офіційно заявляло, що загиблий Тарайковський помер від вибуху невстановленого пристрою, який він тримав у руках.
Водночас, в білоруських ЗМІ опубліковані відео, які можуть спростувати офіційну версію про загибель Тарайковського.
Так, агентство Ассошіейтед Пресс (АП) опублікувало стоп-кадр з відео, на якому, як стверджується, відображений момент загибелі Тарайковського. Схоже відео розмістило "Єврорадіо", яке віщає в Білорусі. На цьому відео в руках людини, яка впала після пострілу, не видно нічого, що вибухає. ЗМІ повідомляли, що дружина загиблого Тарайковського впізнала його на цих кадрах.
Похорон Тарайковського відбувся в суботу. На станції метро "Пушкінська" в Мінську пройшов багатотисячний мітинг в його пам'ять.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Догадайтесь, кто автор цитаты.
Луки Мудищева:
Бился в пене параноик,
Как ведьмак на шабаше:
"Вы развяжите полотенцы,
Иноверы,изуверцы!
Нам по НАТОвски на сердце
И бендерно на душе!"
Ниче схавали.
https://stvol.ua/catalog/pulya/312945/
Так что совкодрочеры- не имеют собственных законов. Они живут по праву Стаи (или сильного, другими словами).
- Можно ли догнать и перегнать Америку?
- Догнать-то может и можно, а вот перегонять не стоит: ведь тогда все увидят нашу голую задницу..
Это уже классическое совковое
"Зато у вас негров линчуют!"(с)
Минское отделение ветеранов спецподразделения группы «Альфа» БООВ КГБ «Честь» сделало заявление по поводу ситуации в стране.
Так що бреше цей Караєв. Якщо не втече на батьківщину в Росію, то Гаага йому світить
😁