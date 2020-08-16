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Новини Революція в Білорусі
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Глава МВС Білорусі Караєв заперечує, що протестувальник Тарайковський загинув від кулі ОМОНу

Глава МВС Білорусі Караєв заперечує, що протестувальник Тарайковський загинув від кулі ОМОНу

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв допустив, що в загиблого на вул.Пушкінській в Мінську під час протестної акції Олександра Тарайковського могли стріляти "з нелетальної зброї".

Про це він сказав в інтерв'ю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Може бути, в нього стріляли з нелетальної зброї. Я не слідчий. Так, він помер. Скільки померло людей під час заворушень в Америці? Якщо це гумова куля - це не вогнепальна зброя з кулями зі сталевим сердечником. Ми не застосовували вогнепальну зброю, а тільки ту, що є нелетальною", - відповів Караєв на питання про причини смерті Тарайковського.

Відеоінтерв'ю міністра розмістив портал TUT.BY.

Раніше МВС офіційно заявляло, що загиблий Тарайковський помер від вибуху невстановленого пристрою, який він тримав у руках.

Водночас, в білоруських ЗМІ опубліковані відео, які можуть спростувати офіційну версію про загибель Тарайковського.

Так, агентство Ассошіейтед Пресс (АП) опублікувало стоп-кадр з відео, на якому, як стверджується, відображений момент загибелі Тарайковського. Схоже відео розмістило "Єврорадіо", яке віщає в Білорусі. На цьому відео в руках людини, яка впала після пострілу, не видно нічого, що вибухає. ЗМІ повідомляли, що дружина загиблого Тарайковського впізнала його на цих кадрах.

Похорон Тарайковського відбувся в суботу. На станції метро "Пушкінська" в Мінську пройшов багатотисячний мітинг в його пам'ять.

Білорусь (7987) смерть (6789) ОМОН (66)


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Топ коментарі
+38
Ну конечно...а видео смонтировали американцы в америке..
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16.08.2020 19:06 Відповісти
+25
У нас говорят: "фальшыўка, сфабрыкованая ў Польшы". (с)

Догадайтесь, кто автор цитаты.
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16.08.2020 19:10 Відповісти
+20
Этого мусора бы ипануть молотком по голове и сказать "Ну умер, бывает. Молоток ведь - не холодное оружие"...
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16.08.2020 19:10 Відповісти
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Ну конечно...а видео смонтировали американцы в америке..
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16.08.2020 19:06 Відповісти
У нас говорят: "фальшыўка, сфабрыкованая ў Польшы". (с)

Догадайтесь, кто автор цитаты.
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16.08.2020 19:10 Відповісти
Лука Мудищев,дворянин !!))
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16.08.2020 19:21 Відповісти
Був здивований, коли https://www.youtube.com/watch?v=Vz-cNhY4vtE знайшов автора
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16.08.2020 20:38 Відповісти
А от і https://www.youtube.com/watch?v=IxbGiPHATnk з контекстом цитати . А котекст цікавий у розрізі теперішніх подій. ******** Лука сильну перезидентську владу, ну, як у Гітлера
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16.08.2020 20:45 Відповісти
Яке діло главменту Беларусі до загиблих в Америці ??))
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16.08.2020 19:11 Відповісти
Так это наиглавнейшая отмазка типа "А в США негров линчуют!"
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16.08.2020 19:16 Відповісти
" А в соседнем районе,украли члена партии" !!))
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16.08.2020 19:20 Відповісти
Обсираются помаленьку бультерьери колхозана! Уже не так уверени в своей безнаказанности.
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16.08.2020 19:26 Відповісти
Серет...
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16.08.2020 21:25 Відповісти
"мозаичная колхозопатия"
Луки Мудищева:

Бился в пене параноик,
Как ведьмак на шабаше:
"Вы развяжите полотенцы,
Иноверы,изуверцы!
Нам по НАТОвски на сердце
И бендерно на душе!"
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16.08.2020 20:31 Відповісти
Мудак.
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16.08.2020 19:06 Відповісти
у нас такого же красавца, Тартарова, бубочка назначил в АП замом.

Ниче схавали.
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16.08.2020 20:21 Відповісти
Тоже вам бы любой министр сказал.,
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16.08.2020 19:06 Відповісти
ОМОН був озброєний рогатками.
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16.08.2020 19:07 Відповісти
Глава МВД Беларуси Караев отрицает, что протестующий Тарайковский погиб от пули ОМОНа - Цензор.НЕТ 4856
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16.08.2020 19:08 Відповісти
Убит Тарайковский? А вы внешний долг США знаете?)
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16.08.2020 19:09 Відповісти
Да там у них вообще сто лет назад негров линчевали.
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16.08.2020 19:13 Відповісти
Этого мусора бы ипануть молотком по голове и сказать "Ну умер, бывает. Молоток ведь - не холодное оружие"...
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16.08.2020 19:10 Відповісти
можно сковородкой
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16.08.2020 19:13 Відповісти
Ага. Убили. Но может нелетальным. Будем разбираться.
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16.08.2020 19:10 Відповісти
Ну, там на кулю дійсно не схоже - щось значно більше було.
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16.08.2020 19:12 Відповісти
Глава МВД Беларуси Караев отрицает, что протестующий Тарайковский погиб от пули ОМОНа - Цензор.НЕТ 769
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16.08.2020 19:17 Відповісти
Один из этих патронов оказался охотничим с картечью "на кабана". Дал сильную вспышку типичную для дымного пороха.
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16.08.2020 19:25 Відповісти
Хоть что из такого попадет - человеку мало не покажется...
Глава МВС Білорусі Караєв заперечує, що протестувальник Тарайковський загинув від кулі ОМОНу - Цензор.НЕТ 3794
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16.08.2020 19:28 Відповісти
Скорее что-то вроде этого

https://stvol.ua/catalog/pulya/312945/
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16.08.2020 19:36 Відповісти
мраккк...
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16.08.2020 20:14 Відповісти
Скорее всего, там была экспансивная пуля 12калибра, вставленная вместо резиновой, поэтому и крови сразу много
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16.08.2020 19:29 Відповісти
А дим, від пострілу "димарьом", пропили, чи вкрали? Крім того я лише один раз у житті бачив мисливську зброю більшу 12 калібру. І то, на фото. Це були рушниці 10-го і 8 калібру, дульнозарядні. !2 калібр - 18,2 -18, 5 мм. У КС-23 калібр 23 мм. Чув, що якийсь дурень в Росії, мєнт, десь у 90-ті, споряджав патрони до КС-23 мисливськими зарядами, так, стріляючи "навскидку" на полюванні, ключицю зламав... (однокурсник розповідав).
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16.08.2020 20:09 Відповісти
Глава МВД Беларуси Караев отрицает, что протестующий Тарайковский погиб от пули ОМОНа - Цензор.НЕТ 1367
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16.08.2020 19:12 Відповісти
Чого всі совкодрочери одразу кивають на США, в них нема вдасних законів?
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16.08.2020 19:12 Відповісти
А они любят делать, отвечать за содеянное- не любят. Кацапи, Сэр... Хоч и белорусские.
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16.08.2020 19:15 Відповісти
Многим очень тяжело осознать, что законы могут работать (коррупция есть в любой стране, но в нормальных странах это не заметно, так как это скорее лоббирование интересов определенных промышленных групп, без урона для страны).
Так что совкодрочеры- не имеют собственных законов. Они живут по праву Стаи (или сильного, другими словами).
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16.08.2020 19:17 Відповісти
Маніпуляції шукають
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16.08.2020 19:52 Відповісти
Наверное чисто по привычке: ведь при совке все время "догоняли-перегоняли" Америку, столько анекдотов из-за этого появилось!))
- Можно ли догнать и перегнать Америку?
- Догнать-то может и можно, а вот перегонять не стоит: ведь тогда все увидят нашу голую задницу..
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16.08.2020 20:09 Відповісти
Вот лука и Ко все бросили и признали убийство. Если у протестующих все получиться, то все эти кадры всплывут в России и пополнят ряды опричников, так как назад дороги не будет. Это опять же при нормальных выборах и нормальных кандидатах. Но что то мне подсказывает, что на месте Беларусии будет Западный федеральный округ. Ну нет у протестующих лидера способного отбиться от ***** и изменить вектор внешней поитики на 180 градусов.
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16.08.2020 19:13 Відповісти
Мы применяли не летальное оружие. Мы это кто?
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16.08.2020 19:13 Відповісти
Мы это не они, "которым мы-им страну не отдадим"
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16.08.2020 19:15 Відповісти
***, не вот типично кацапская выходка. "А вот в Америке" и хоть ты тресни. За себя отвечай, за своих подчиненных... А в Америке за своих отвечают, и на кого то не косят.
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16.08.2020 19:13 Відповісти
Так в Америці, кожен шериф при косяку каже " а от в Біларусі..".
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16.08.2020 19:18 Відповісти
Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Источник: https://censor.net/n3214071
Это уже классическое совковое

"Зато у вас негров линчуют!"(с)
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16.08.2020 19:14 Відповісти
Як би не було, але Тарайковського вбила тоталітарна бєларуська влада.
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16.08.2020 19:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5GhucdQbSsI Массовый митинг сторонников оппозиции в Минске сняли с коптера. Протесты в Белоруссии - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=5GhucdQbSsI 3:25 Текущее видео Смотреть позже Смотреть позже Добавить в очередь Добавить в очередь Глава МВД Беларуси Караев отрицает, что протестующий Тарайковский погиб от пули ОМОНа - Цензор.НЕТ 4733
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16.08.2020 19:15 Відповісти
фантастика...Хай жие Беларусь...!!!!
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16.08.2020 20:13 Відповісти
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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16.08.2020 19:18 Відповісти
У нас першою жертвою був Нігоян...Теж не встановили "якою кулею"...Вся різниця що першого багато знімали перед смертю,а другого багато знімали під час смерті...
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16.08.2020 19:19 Відповісти
С такой дистанции резинвая пуля кал. 23мм из КС-23 убьет наповал.
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16.08.2020 19:19 Відповісти
Салам алейкум,Мурзо!! Віка та здоров"я!! Трохи перехристили мене,то таке ,сам винен !!Но кал.,як у ЗСУ 23/4,дійсно убойний !!))
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16.08.2020 19:37 Відповісти
Ва-Алейкум Салам, Дмитро! Для этих карабинов стволы и делают из старых стволов от зушек, для удешевления производства. Режут, обтачивают для облегчения.
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16.08.2020 19:41 Відповісти
не удивлюсь, если сообщат, типа того, шо "вскрытие показало - на груди под футболкой у него было самодельное взрывное устройство, которое и взорвалось". сегодня в беларуси и в раше, шо хошь и напишут и шо хошь опровергнут.
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16.08.2020 19:51 Відповісти
Ну, в сущности, этот осетин и не отрицает, шо человека убил ОМОН. Он просто говорит, шо убили не боевым боеприпасом. Но, повторяю, резинка даже 12 кал на такой дистанции почти гарантированно убивает, так шо тут преднамеренное убийство налицо.
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16.08.2020 19:58 Відповісти
да. просто сегодня он вынужденно не отрицает. факт на лицо. но думаю отмазку для омона могут и придумывать, правда вряд ли и это будут делать. расследование точно никто не будет проводить, пустят убийство в игнор. хотя все люди прекрасно понимают, что да, это преднамеренное убийство.
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16.08.2020 20:12 Відповісти
АаааАААааа! Лукашенко проехался по Зеленскаму. - Берегите первого президента, иначе выберете как в Украине,какое то чмо,а потом мучаться будете
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16.08.2020 19:20 Відповісти
https://news.tut.by/society/696884.html?utm_source=twitter&utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_content=desktop Ветераны белорусской «Альфы» выступили с заявлением и призвали силовиков следовать принципам законности


Минское отделение ветеранов спецподразделения группы «Альфа» БООВ КГБ «Честь» сделало заявление по поводу ситуации в стране.
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16.08.2020 19:21 Відповісти
Осетин из засрашки мочит беларусов и пытается выкручиваться как глиста.
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16.08.2020 19:24 Відповісти
Чому як? Він і є гельмінт !!))
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16.08.2020 19:28 Відповісти
Не вірте очам своїм.
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16.08.2020 19:25 Відповісти
а превышение полномочий и пытки к собственным гражданам это норм? нелетально же(с)
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16.08.2020 19:28 Відповісти
отрицание очевидного факта, у которого есть фотовидеофиксация - есть признак психического заболевания. впрочем, это еще тот министр, который сказал девушки по 30 рублей в цепи стоят, парни по 60. в общем больная тварь
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16.08.2020 19:42 Відповісти
Так еще два дня назад они говорили, что у погибшего в руках рвануло устройство, которое он хотел метнуть в бедный ОМОН. Не появилось бы видео - продолжали бы врать.
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16.08.2020 21:02 Відповісти
-"могли стрелять "из нелетального оружия"...совершенно бредовая формулировка...
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16.08.2020 20:11 Відповісти
https://news.tut.by/society/696832.html травмы от резиновых пуль считаются огнестрельными
Так що бреше цей Караєв. Якщо не втече на батьківщину в Росію, то Гаага йому світить
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16.08.2020 20:26 Відповісти
бандити януковича з беркуту також поміж патронів з резиновими кулями вставляли патрони з дріб"ю. І вбивали і калічили людей.
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16.08.2020 20:29 Відповісти
Еще бы б не отрицал. Но отвечать все равно придется
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16.08.2020 20:52 Відповісти
Стреляли не ОМОНовцы, а КГБ.
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16.08.2020 21:03 Відповісти
Он шел с томатным соком, оступился и опрокинул на себя. Собственными глазами видел
😁
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16.08.2020 21:24 Відповісти
мудак лука собрал возле себя всю мразь страны.
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16.08.2020 21:51 Відповісти
Кривавий кат білоруського народу глава МВС кремлівський -опричник виродок Караєв заперечує, що протестувальник О.Тарайковський загинув від кулі білоруського ОМОНу. Натякаючи на те що цей великий патріот Білорусі міг загинути від куль карателів російського ОМОНу. Які приїхали допомагати московському яничарові кривавому диктатору Луці .. знищити державність Білорусії і перетворити білорусів в недокацапів -рабів і вже не в державі Білорусь а в кацапській колонії (в кривавій кремлівській колоніальній союзній резервації - *********.)
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17.08.2020 05:50 Відповісти
 
 