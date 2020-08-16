Глава МВС Білорусі Караєв заперечує, що протестувальник Тарайковський загинув від кулі ОМОНу

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв допустив, що в загиблого на вул.Пушкінській в Мінську під час протестної акції Олександра Тарайковського могли стріляти "з нелетальної зброї".

Про це він сказав в інтерв'ю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Може бути, в нього стріляли з нелетальної зброї. Я не слідчий. Так, він помер. Скільки померло людей під час заворушень в Америці? Якщо це гумова куля - це не вогнепальна зброя з кулями зі сталевим сердечником. Ми не застосовували вогнепальну зброю, а тільки ту, що є нелетальною", - відповів Караєв на питання про причини смерті Тарайковського.

Відеоінтерв'ю міністра розмістив портал TUT.BY.

Раніше МВС офіційно заявляло, що загиблий Тарайковський помер від вибуху невстановленого пристрою, який він тримав у руках.

Водночас, в білоруських ЗМІ опубліковані відео, які можуть спростувати офіційну версію про загибель Тарайковського.

Так, агентство Ассошіейтед Пресс (АП) опублікувало стоп-кадр з відео, на якому, як стверджується, відображений момент загибелі Тарайковського. Схоже відео розмістило "Єврорадіо", яке віщає в Білорусі. На цьому відео в руках людини, яка впала після пострілу, не видно нічого, що вибухає. ЗМІ повідомляли, що дружина загиблого Тарайковського впізнала його на цих кадрах.

Похорон Тарайковського відбувся в суботу. На станції метро "Пушкінська" в Мінську пройшов багатотисячний мітинг в його пам'ять.