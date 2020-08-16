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Новини Коронавірус і карантин
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Туреччина посилює карантин у кількох провінціях на тлі зростання захворюваності на COVID-19

Туреччина посилює карантин у кількох провінціях на тлі зростання захворюваності на COVID-19

У Туреччині підсилюють обмеження для окремих категорій громадян, зокрема людей похилого віку.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на заяви МОЗ Туреччини та рішення комітетів у окремих провінціях, обмеження стосуються провінцій Сіїрт, Газіантеп, Шанлиурфа, Елазиг, Ван, Кайсері, Ялова, Бартін, передає Цензор. НЕТ.

У всіх цих провінціях літнім людям віком за 65 обмежили час користування громадським транспортом та відвідування торгівельних центрів і ринків, заборонили ходити на пікніки та відвідувати релігійні та масові заходи, зокрема заручини, весілля тощо.

В окремих провінціях заборонили розміщувати вітрини чи окремі товари з торгових точок на тротуарах, оскільки це може заважати дотриманню соціальної дистанції, а також збільшили соцдистанцію в зонах відпочинку до 4 метрів.

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У провінції Сіїрт обмеження щодо участі в масових заходах також стосуються дітей віком до 15 років.

У провінції Газівантеп до кінця місяця заборонили будь-які акції протесту.

У провінціх Елазиг час проведення весіль обмежено трьома годинами.

Загальні рекомендації щодо заходів епідзахисту надає МОЗ, рішення щодо запровадження обмежень приймаються на місцях комітетами з охорони здоров’я.

За минулу добу в Туреччині виявлено найбільшу за останніх 45 днів кількість нових випадків інфікування коронавірусом.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 21 700 823 випадки захворювання на COVID-19, зокрема 770 523 летальні, одужало 14 407 913 людей.

карантин (18172) Туреччина (3637) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Там такая вакцина, что они сами заразу разносить будут.
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16.08.2020 21:15 Відповісти
+4
Я неделю назад прилетел. Все на высшем уровне
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16.08.2020 21:19 Відповісти
+3
Время проведения свадеб ограничено 3 часами. Типа 3 часа пей, гуляй а потом уже есть опасность заразится.)))
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16.08.2020 21:09 Відповісти
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Э, не надо там ничего усиливать! Я только в отпуск в Турцию собрался!
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16.08.2020 21:04 Відповісти
В этом году там нечего делать.
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16.08.2020 21:06 Відповісти
Так а куда ехать то? Все закрыто. Хоть Турцию открыли, и на том спасибо
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16.08.2020 21:13 Відповісти
а у вкрадений вами Крим не хочте ?
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16.08.2020 21:15 Відповісти
Я неделю назад прилетел. Все на высшем уровне
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16.08.2020 21:19 Відповісти
В морских провинциях вроде пока все ок
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16.08.2020 21:11 Відповісти
Вот те на. А Аллах что, хер забил на Турцию?
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16.08.2020 21:05 Відповісти
Время проведения свадеб ограничено 3 часами. Типа 3 часа пей, гуляй а потом уже есть опасность заразится.)))
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16.08.2020 21:09 Відповісти
У ватников есть вакцина,им сам черт не страшен.
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16.08.2020 21:12 Відповісти
Там такая вакцина, что они сами заразу разносить будут.
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16.08.2020 21:15 Відповісти
Так та ВАТцина лише на зайвохромосомних діє. І під час щеплення ватникам слід бути у шкарпетках різних кольорів.
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16.08.2020 22:34 Відповісти
Так та ВАТцина лише на зайвохромосомних діє. І під час щеплення ватникам слід бути у шкарпетках різних кольорів.
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16.08.2020 22:42 Відповісти
Шо, знов "понаєхалі"?
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16.08.2020 21:18 Відповісти
Все страны кинулись спасать летний туристический сезон ( или это лоббировали определенные заинтересованные люди, организации ,).. В итоге к концу сезона ( начало- середина октября) получим не волну, а цунами коронавируса. Ну это уже совсем другая история. Результат достигнут...
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16.08.2020 21:51 Відповісти
 
 