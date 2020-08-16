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Новини Революція в Білорусі
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Іспанський архітектор Мансо підрахував кількість учасників сьогоднішніх акцій в Мінську: 12 тис. - за Лукашенка, 127 тис. - проти. ФОТО

Іспанський архітектор Давид Мансо проаналізував фото сьогоднішніх мітингів у Мінську за допомогою програми Autocad.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Він розділив зайняте протестувальниками місце за щільністю людей: 2 людини, 1 людина і 0,25 людини на квадратний метр. В результаті у нього вийшло, що акція біля стели "Мінськ - місто-герой" зібрала 127,3 тисяч осіб. А мітинг "президента", що захопив владу в Білорусі" Олександра Лукашенка на площі Незалежності - 12,7 тис. осіб.

Мансо цікавиться протестами через сімейні причини: його дружина родом з Білорусі.

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Іспанський архітектор Мансо підрахував кількість учасників сьогоднішніх акцій в Мінську: 12 тис. - за Лукашенка, 127 тис. - проти 01
Іспанський архітектор Мансо підрахував кількість учасників сьогоднішніх акцій в Мінську: 12 тис. - за Лукашенка, 127 тис. - проти 02

Нагадаємо, 16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників президента Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь близько 65 тисяч осіб.

Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди пішли до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не відбувалося таких масштабних акцій.

акція (1461) Білорусь (7987) Іспанія (934) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+41
Да уж, лука за.бал беларусов по самое немогу. Жыве Беларусь!!!!
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16.08.2020 21:37 Відповісти
+40
Испанский архитектор Мансо подсчитал количество участников сегодняшних акций в Минске: 12 тыс. - за Лукашенко, 127 тыс. - против - Цензор.НЕТ 6265
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16.08.2020 21:54 Відповісти
+32
А испанский диспетчер Карлос подсчитал наоборот
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16.08.2020 21:34 Відповісти
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за свободу платить надо
без покаяния не бывает прощения
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16.08.2020 22:22 Відповісти
Сябры! мульт "Тараканище"- смотреть всем!
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16.08.2020 21:52 Відповісти
там воробей с твиттора сожрал таракана
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16.08.2020 21:57 Відповісти
Йулин майдан выглядит так
Испанский архитектор Мансо подсчитал количество участников сегодняшних акций в Минске: 12 тыс. - за Лукашенко, 127 тыс. - против - Цензор.НЕТ 2251
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16.08.2020 21:54 Відповісти


Испанский архитектор Мансо подсчитал количество участников сегодняшних акций в Минске: 12 тыс. - за Лукашенко, 127 тыс. - против - Цензор.НЕТ 7032
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16.08.2020 21:56 Відповісти
толку з цих підрахунків...
І в 27-ми тисячах, і 127-ми - десь по 95% прокасапленої вати... Тільки один сорт вати хоче, щоб Лука сів на нари хоча би в Лефортово; інший сорт - і далі галасуватиме за нього.
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16.08.2020 21:57 Відповісти
Нихера! Покажи мне хоть один кацапский флаг или колорадку на митинге оппозиции. Там народ начал конкретно прозревать
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16.08.2020 21:59 Відповісти
ну-ну... Є тут фотки з "мітингу 27-ми", подивися інфу цензора десь пообіді.
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16.08.2020 22:01 Відповісти
Вату лукашенко культивировал последние 26 лет, а перед этим совок рождал и воспитывал рабов 74 года........народ быстро не поумнеет, но прогресс уже наметился.
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16.08.2020 22:03 Відповісти
дай Боже...
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16.08.2020 22:54 Відповісти
Мда .....
https://twitter.com/Fake_MIDRF/status/1295071945910898693?s=19
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16.08.2020 22:07 Відповісти
до конца то же самое
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16.08.2020 22:25 Відповісти
лука обычная совковая мразь, его место на зоне до конца жизни как минимум!!!
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16.08.2020 22:13 Відповісти
Как можно сравнивать, сколько голов бюджетного скота удалось собрать в одну отару и количество людей, вышедших на митинг по своей воле. Это совершенно разные по своей природе явления.
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16.08.2020 22:20 Відповісти
тут идет оценка именно количества, а не качества.
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17.08.2020 08:15 Відповісти
Испанский архитектор Мансо подсчитал количество участников сегодняшних акций в Минске: 12 тыс. - за Лукашенко, 127 тыс. - против.


Испанский архитектор Мансо подсчитал количество участников сегодняшних акций в Минске: 12 тыс. - за Лукашенко, 127 тыс. - против - Цензор.НЕТ 105
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16.08.2020 22:21 Відповісти
1к10, вот так и на выборах, "правдивых и честных", бацька хотел рулить вечно и сыну трон передать, не вышло. Слава Богу, на одного диктатора меньше.
***** путина ещё бы куда черти дели, может война на Донбассе прекратилась бы.
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16.08.2020 22:23 Відповісти
https://twitter.com/_Fashington

https://twitter.com/_Fashington Вашингтонский Öбком



Неважно какое обоснование вы придумали себе, чтобы топить за Сашу 3%. Важно то, что вы долбоёбы со Стокгольмским синдромом. Просто знайте об этом!
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16.08.2020 22:23 Відповісти
Іспанський архітектор Мансо підрахував кількість учасників сьогоднішніх акцій в Мінську: 12 тис. - за Лукашенка, 127 тис. - проти - Цензор.НЕТ 313
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16.08.2020 22:32 Відповісти
Вас убогих хрен поймешь - ругает Лукашенко Зеленского - плохо, хвалит - тоже плохо, а КОГДА хорошо?
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16.08.2020 22:54 Відповісти
аааааааааааааааааа
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17.08.2020 00:21 Відповісти
У нас в Одесі на початку 90-х "кучність" мітингувальників полковник артилерії розраховував. Мєнти увесь час применшували кількість. Тоді керівники Руху приводили до міліцейського начальства полковника у відставці з "розрахунками"
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16.08.2020 22:40 Відповісти
Архитектор приврал, если в разгар митинга в первом ряду между столбами я насчитал 25 человек около самого перекрестка, т.е. в его "красной" зоне, то там не может быть 200 чел. на сотку, между столбами явно больше 25 м по панораме, м.б. 35 - 40, если не больше.
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16.08.2020 22:45 Відповісти
"Примазанные жертвы" Луки Мудищева

Стало известно об избиении задержанных в Белоруссии россиян из ЧВК
Среди полученных россиянами травм в том числе переломы ребер, повреждения внутренних органов и черепно-мозговые травмы.
https://lenta.ru/news/2020/08/16/4vk_bili/

я так думаю врут на фоне зверств белоруского омона
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16.08.2020 22:51 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/16/7263094/
Ещё веселее)))
По словам одного из "вагнеровцев", его неназванный "сослуживец" откликнулся на объявление на "Авито", после чего некий "Сергей Петрович", который представился куратором, предложил работу по охране нефтяных объектов как в Сирии и Ливии, так и в других странах. Первоначально речь шла о Ливии и Сирии, и звонил он с сирийского номера.

"Все спали. Вдруг грохот - двери повылетали, всех лицом в пол, оружие наставили, простыни на голову. Люди не понимали, что вообще происходит, ощущение сюрреализма".
"О том, что там выборы, мы узнали по приезду. Для нас эта была транзитная страна, дружественная к России, и каких-то неожиданностей от спецслужб никто не ожидал".
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16.08.2020 23:22 Відповісти
После футбола с полного Олимпийского примерно столько же людей выходит, реально было 100-130 тыс
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16.08.2020 23:07 Відповісти
Испанский архитектор Давид Мансо проанализировал фото сегодняшних митингов в Минске с помощью программы Autocad Джерело: https://censor.net/n3214077

Це він користувався американскою програмою Autocad і в нього вийшов такий підсумок. А якби він скористався російською програмою Компас, то напевно у нього могло вийти навпаки.
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16.08.2020 23:28 Відповісти
Якщо кацапи та лукомольці повірили неіснуючому іспанському диспетчеру Карлосу, то реально існуючому архітектору Мансо їм сам Бог велів повірити.
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17.08.2020 02:12 Відповісти
Господа : Белорусь первая поссоветовская страна будет членом Евросоюза,и благодарить они за это должны Бацьку,потому что ихняя экономика в разы сильнее украинской ! Вы только посмотрите какие у них мощные предприятия по количеству работающих людей ? Какие в Беларуси дороги !!! Там экономика работает...мы в жопе !!!
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16.08.2020 23:29 Відповісти
Могу тебя разочаровать,у нас в десятки раз больше развалено Лукой предприятий,чем действующих.А то что есть и развалено это наследие СССРа, ни хрена не было толкового создано за 26 лет.
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16.08.2020 23:45 Відповісти
Яка в дупу економіка? лука виклянчував гроші в рашки, весь термін правління шукав шляхи, як продати свою країну найдорожче!
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16.08.2020 23:47 Відповісти
ИВАН, в чужих руках,говорят,всегда толще....Посмотрите ролик белоруса дальнбоя,который проехал всю Украину ,снимал видео и комментировал. Тогда у вас может мнение измениться!
И потом,кто вам,украинцам - дебилам в кол-ве 73% виноват,что вас акушерки роняли ,когда мама вас рожала?
Теперь после вас резгребать ,лет 5 придётся! Но Украину вы не сдадите Путину ! Вас снесут 25%,потому что это Бойцы ,с большой буквы! А вы -зелёная ватная плесень!!
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17.08.2020 01:16 Відповісти
Начал за здравие, а закончил за упокой."Украина сильная страна, но чтоб это доказать 25% должны пойти войной на 75%"... Шо за мешанина в голове? У
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17.08.2020 02:09 Відповісти
У вас проблема с пониманием прочитанного?
И с каких пор Нина стало мужским именем?
"Не дадут сдать" - это не значит,что кто-то пойдёт войной на кого-то!
Речь идёт о попытках сдать интересы Украины и языковый вопрос! Теперь понятно?
Будут вопросы , обращайся....
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17.08.2020 03:48 Відповісти
Я би зрозумів, якби про той "языкавой вапрос" було написано українською. А так щось не дуже переконливо. Тим більше не дуже переконлива боротьба за мову у виконанні Петра. Ось його пряма мова в 2005 році на посаді голови РНБО. «Ми координуватимемо зусилля органів влади для того, щоб зупинити процес закриття російських шкіл. Для того, щоб відновити групи у вищих навчальних закладах із російською мовою навчання… Ми справді займатимемося тим, щоб російськомовні громадяни України мали свій телевізійний канал, щоб був повністю забезпечений захист їхніх конституційних прав, для того, щоб не дати ані у 2006-му, ані у 2009-му, ані в подальших роках укотре розіграти карту мови, як у 1994-му, 1999-му і як спробували це зробити у 2004 році. "
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17.08.2020 11:05 Відповісти
Далі, 2009 рік. Про стосунки України й РФ Петро Порошенко сказав таке:

«Історія повинна об'єднувати, історія не повинна розколювати. І ми не повинні дозволити нікому через історію розколоти наші народи. Ми, українці, повинні виходити з принципу поваги історії Росії… Нас набагато більше об'єднує. Нас нічого не роз'єднує. Давайте просто разом працювати на це об'єднання. Але при цьому ставитися з повагою один до одного і до історії. Це є запорукою міцності відносин… ».
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17.08.2020 11:09 Відповісти
Надеюсь,вы молодой человек и просто не знаете,что человек меняется под действием жизни вокруг и жизненных обстоятельств,меняеется точка зрения на многие вещи (это о ваших выдержсках о высказываниях Порошенко) Если человек не развивается ,это уже клиника-к врачу. Пишу по-русски,так как жила в русскоязычном городе в то время,когда украинскй считался языком западной части,тк с 1919 года с востоной части вытеснялся украинский ,сами знаете кем. А сейчас поздно в Германии учить украинский(Хотя понимаю и читаю без проблем).
Как русскоговорящяя украинка считаю,что гос.язык должен быть украинским!!
На всё ответила?
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18.08.2020 07:12 Відповісти
Цікаво а де зараз всі ці 73% тих ідіотів які необдумано по приколу дали владу, можна сказати ворогам України і всього українського: українофобам, полу-сепаратистам, капітулянтам ...
Залишилося у екс- клоуна ... резидента - капітулянта тільки 30 з чимось то відсотків а у його пособників ЗЕбілів капітулянтів трохи більше 20% і це ще не кінець ...бо вже скоро ці ЗЕбІли слуги кремля і терористів "лугандоніі" будуть на виборах люто битися за свої хоча б 5%.
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17.08.2020 06:29 Відповісти
Ага. Халва, халва, халва... Оцих "тридцять з чимось відсотків" і голосували за Зе в першому турі. Проголосують і зараз. А в другому турі він знову перемагає будь-якого кандидата. Ось така реальність, а не солодкі соєві фантазіі.
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17.08.2020 10:54 Відповісти
Що ти киздиш? Порівняй ВВП двох країн - точно білоруський більше і тим більше У РАЗИ ????
А дороги і у нас почали ремонтувати. Навіть по селах!!!
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17.08.2020 09:59 Відповісти
не было там 12 тысяч!!!!
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17.08.2020 11:28 Відповісти
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