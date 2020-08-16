Іспанський архітектор Мансо підрахував кількість учасників сьогоднішніх акцій в Мінську: 12 тис. - за Лукашенка, 127 тис. - проти. ФОТО

Іспанський архітектор Давид Мансо проаналізував фото сьогоднішніх мітингів у Мінську за допомогою програми Autocad.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Він розділив зайняте протестувальниками місце за щільністю людей: 2 людини, 1 людина і 0,25 людини на квадратний метр. В результаті у нього вийшло, що акція біля стели "Мінськ - місто-герой" зібрала 127,3 тисяч осіб. А мітинг "президента", що захопив владу в Білорусі" Олександра Лукашенка на площі Незалежності - 12,7 тис. осіб.

Мансо цікавиться протестами через сімейні причини: його дружина родом з Білорусі.

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Нагадаємо, 16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників президента Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь близько 65 тисяч осіб.

Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди пішли до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не відбувалося таких масштабних акцій.