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Трамп хоче провести особисту зустріч із Путіним до виборів у США, - NBC News

Трамп хоче провести особисту зустріч із Путіним до виборів у США, - NBC News

Президент США Дональд Трамп заявив помічникам, що хотів би провести особисту зустріч із Володимиром Путіним перед виборами в листопаді.

Як повідомляє NBC News з посиланням на власні джерела, мета зустрічі - оголосити про прогрес в укладенні нової угоди про контроль над ядерною зброєю між США і РФ, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, можливе підписання плану подальших переговорів про продовження дії угоди СНО-III (Договір між РФ і США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, підписаний в 2010 році).

За даними видання, чиновники шукають місце, де могла б бути проведена така зустріч. Одним з варіантів розглядається Нью-Йорк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: ЄС використовує нас. Вони платять мільярди Росії, а ми їх від неї захищаємо

Трамп нібито розглядає таку зустріч як можливість збільшити шанси на переобрання.

СНО-III - договір між РФ і США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, підписаний в 2010 році, - розрахований на 10 років і може бути продовжений ще на п'ять.

путін володимир (24231) ЗМІ (1370) ядерна зброя (1199) Трамп Дональд (6326)


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Топ коментарі
+29
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



А знаєте, в чому найвищий цинізм? Бігборд зі штепою стоїть прямісінько на в'їзді на мост, де стояли бабки з іконами в квітні 2014-го.
Українські граблі.


Трамп хочет провести личную встречу с Путиным до выборов в США, - NBC News - Цензор.НЕТ 9981
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16.08.2020 22:25 Відповісти
+28
Трамп хочет провести личную встречу с Путиным до выборов в США, - NBC News - Цензор.НЕТ 462
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16.08.2020 22:22 Відповісти
+25
В Ростов собрался?
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16.08.2020 22:21 Відповісти
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А шо там со сбитым Боингом? Нити в Кремль ведут или уже не ведут? Толкните этих Нидерландских заседателей кто-нибудь под столом!
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16.08.2020 23:42 Відповісти
Увы: 2 года, не меньше - на судебный процесс.
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16.08.2020 23:52 Відповісти
Если не пять...
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17.08.2020 09:46 Відповісти
Хоче заручіццо поддєржкой напірьод, щоб після виборів не наярівать по красной лініі, як якийсь лукашонок?
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16.08.2020 23:44 Відповісти
20 22:18 Трамп хочет отчитаться о проделанной работе перед Путиным до выборов в США.
Местом встречи рассматриваются Ростов или Минск
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17.08.2020 00:35 Відповісти
Тоже титушню попросить хочет? Так они пока заняты у лукасика...
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17.08.2020 00:39 Відповісти
Советник Трампа уже опроверг этот бред !
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17.08.2020 00:41 Відповісти
у рыжего туго с мозгами,будет просить ***** замутить на выборы какую нибудь многоходовку..В сентябре выйдет книга адвоката трампа Коэна,часть информации уже прсочилась.В книге он рассказывает как рыжый зажигал в Москве с мальчиками.Оргия заканчивалась мочеиспусканием,толи трама обссыкали,толи он.Будет сенсация..
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17.08.2020 01:19 Відповісти
Уже опровергли.
Советник Трампа отрицает информацию СМИ о намерениях главы Белого дома встретиться с путиным до выборов.

По словам советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, глава Белого дома Дональд Трамп не планирует встречи с президентом РФ до выборов, но в администрации Трампа надеются, что когда-то путин прибудет в Вашингтон для подписания соглашения о контроле над вооружениями.

https://gordonua.com/news/worldnews/sovetnik-trampa-otricaet-informaciyu-smi-o-yakoby-ego-namereniyah-vstretitsya-s-putinym-do-vyborov-1513919.html
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17.08.2020 01:47 Відповісти
Потому что смотрели реакцию людей! Поняли, что обосрались и вернули все взад! Трамп это позорище США!
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17.08.2020 11:27 Відповісти
С каким из путинов обычно встречается Трамп ?
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17.08.2020 05:17 Відповісти
«Прощальный поцелуй» (англ. The Last Kiss) - американская драма...
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17.08.2020 07:31 Відповісти
Трамп - старый, выживший из ума подпуйловник. Рыжее продажное чмо...
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17.08.2020 09:20 Відповісти
Выборы, выборы....
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17.08.2020 09:47 Відповісти
Почему то неудивительно, что рыжий агент КГБ хочет встретиться со своим хозяином ))
Фууу! Америкосы тоже влипли с этим рыжим агентом кгб. Позорище для США.
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17.08.2020 11:25 Відповісти
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