Трамп хоче провести особисту зустріч із Путіним до виборів у США, - NBC News

Президент США Дональд Трамп заявив помічникам, що хотів би провести особисту зустріч із Володимиром Путіним перед виборами в листопаді.

Як повідомляє NBC News з посиланням на власні джерела, мета зустрічі - оголосити про прогрес в укладенні нової угоди про контроль над ядерною зброєю між США і РФ, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, можливе підписання плану подальших переговорів про продовження дії угоди СНО-III (Договір між РФ і США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, підписаний в 2010 році).

За даними видання, чиновники шукають місце, де могла б бути проведена така зустріч. Одним з варіантів розглядається Нью-Йорк.

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Трамп нібито розглядає таку зустріч як можливість збільшити шанси на переобрання.

СНО-III - договір між РФ і США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, підписаний в 2010 році, - розрахований на 10 років і може бути продовжений ще на п'ять.