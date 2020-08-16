Трамп хоче провести особисту зустріч із Путіним до виборів у США, - NBC News
Президент США Дональд Трамп заявив помічникам, що хотів би провести особисту зустріч із Володимиром Путіним перед виборами в листопаді.
Як повідомляє NBC News з посиланням на власні джерела, мета зустрічі - оголосити про прогрес в укладенні нової угоди про контроль над ядерною зброєю між США і РФ, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, можливе підписання плану подальших переговорів про продовження дії угоди СНО-III (Договір між РФ і США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, підписаний в 2010 році).
За даними видання, чиновники шукають місце, де могла б бути проведена така зустріч. Одним з варіантів розглядається Нью-Йорк.
Трамп нібито розглядає таку зустріч як можливість збільшити шанси на переобрання.
СНО-III - договір між РФ і США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, підписаний в 2010 році, - розрахований на 10 років і може бути продовжений ще на п'ять.
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Местом встречи рассматриваются Ростов или Минск
Советник Трампа отрицает информацию СМИ о намерениях главы Белого дома встретиться с путиным до выборов.
По словам советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, глава Белого дома Дональд Трамп не планирует встречи с президентом РФ до выборов, но в администрации Трампа надеются, что когда-то путин прибудет в Вашингтон для подписания соглашения о контроле над вооружениями.
https://gordonua.com/news/worldnews/sovetnik-trampa-otricaet-informaciyu-smi-o-yakoby-ego-namereniyah-vstretitsya-s-putinym-do-vyborov-1513919.html
Фууу! Америкосы тоже влипли с этим рыжим агентом кгб. Позорище для США.