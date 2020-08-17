Кількість хворих на коронавірус медпрацівників становить 5-6% від загальної кількості хворих в Україні, - Степанов

МОЗ працює над удосконаленням протоколів лікування хворих із COVID-19 і продовжує забезпечувати лікарні засобами індивідуального захисту.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал Коронавірус_інфо, заявив під час брифінгу 16 серпня міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, завдяки виконаній відомством роботі відсоток хворих на коронавірус медпрацівників суттєво зменшився і тепер становить 5-6% від загальної кількості хворих.

"МОЗ зробило великий крок уперед у підготовці країни до боротьби з пандемією. Загалом по Україні близько 34 тисяч ліжок виділено для хворих на COVID-19, підготовлено 3,7 тисячі апаратів ШВЛ. Також МОЗ суттєво збільшило кількість ліжок з підведеним киснем (їх нині понад 9,5 тисячі) та досягло збільшення кількості тестувань майже у 100 разів", - наголошується в публікації.

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 16 серпня зафіксовано 1637 нових випадків зараження коронавірусом. При цьому 392 особи одужали, 24 раніше захворілих померли.