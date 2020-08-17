Кількість хворих на коронавірус медпрацівників становить 5-6% від загальної кількості хворих в Україні, - Степанов
МОЗ працює над удосконаленням протоколів лікування хворих із COVID-19 і продовжує забезпечувати лікарні засобами індивідуального захисту.
Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал Коронавірус_інфо, заявив під час брифінгу 16 серпня міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, завдяки виконаній відомством роботі відсоток хворих на коронавірус медпрацівників суттєво зменшився і тепер становить 5-6% від загальної кількості хворих.
"МОЗ зробило великий крок уперед у підготовці країни до боротьби з пандемією. Загалом по Україні близько 34 тисяч ліжок виділено для хворих на COVID-19, підготовлено 3,7 тисячі апаратів ШВЛ. Також МОЗ суттєво збільшило кількість ліжок з підведеним киснем (їх нині понад 9,5 тисячі) та досягло збільшення кількості тестувань майже у 100 разів", - наголошується в публікації.
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 16 серпня зафіксовано 1637 нових випадків зараження коронавірусом. При цьому 392 особи одужали, 24 раніше захворілих померли.
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Если в скорой ехала бригада медиков, среди которой нет больных, зачем маску одевать?
А централизовано закупим когда-нибудь, по цене золота - когда получится через фирму жены...
https://censor.net/user/466511
Радует, что цензор вмето коронопсихоза и прочих новостей о лоховирусе вернулмся к настоящим и важным событиям.
Рекомендую: как бальзам на раненую совковую душу... :
"Колхоз имени Максима Горького выполнил план скирдования сена
РАВНЕНИЕ-НА ... зяйственного техникума С. Лаптев. Сергей приехал в * родной колхоз на каникулы, но не ... Всего заскирдовал более 900 центнеров."
итд.
http://poisk.ngonb.ru/flip/nso/severnoe/za_delo_Lenina/1976/086/
Помним, как МОЗ в лице Степанова отказался покупать УКРАИНСКИЕ костюмы защиты
по более низкой цене. Вместо этого Минздрав переобъявил тендер, который на этот раз провел его собственный тендерный комитет. Меньше чем за сутки на этом тендере победила компания с ценой за одноразовый костюм на 40% выше украинских;
https://nv.ua/ukraine/politics/moz-popal-v-korrupcionnyy-skandal-v-svyazi-s-neprozrachnoy-zakupkoy-zashchity-dlya-medikov-novosti-ukrainy-50083466.html https://nv.ua/ukraine/politics/moz-popal-v-korrupcionnyy-skandal-v-svyazi-s-neprozrachnoy-zakupkoy-zashchity-dlya-medikov-novosti-ukrainy-50083466.html
М ало того: поставщик - левый, сертификаты качества оказались фальшивыми, так что китайское(не наши!) правительство тормознуло поставки; в итоге - опоздание на несколько месяцев.
"Фракция партии "Голос" заявляет, что МОЗ за почти полгода не смогло закупить ни одного аппарата ИВЛ
Еще в апреле правительство выделило министерству, которое возглавляет Максим Степанов, 100 млн грн на закупку необходимого оборудования для украинских больниц, где медики спасают жизни людей во время пандемии COVID-19.
В министерстве до сих пор "готовят необходимые документы" для закупок. Хотя о намерениях обеспечить больницы 200 аппаратами ИВЛ Максим Степанов заявил более трех месяцев назад".Источник: сайт https://goloszmin.org/news/ministerstvo-ohoroni-zdorovya-dosi-ne-kupilo-zhodnogo-aparatu-shtuchnoyi-ventilyaciyi-legen "Голоса" со ссылкой на ответ Минздрава на запрос
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/4/7261778/
- надо полагать, так долго "готовят документы" для покупки через фирму жены...
30 марта, в день назначения новым министром охраны здоровья Максима Степанова, его жена Наталья Степанова зарегистрировала в Южном компанию ОАО "Бестздрав", которая занимается поставками медицинских товаров в период эпидемии коронавируса
https://prm.ua/ru/zhena-glavyi-moz-stepanova-v-den-ego-naznacheniya-zaregistrirovala-chastnuyu-kompaniyu-dlya-snabzheniya-medtovarov-dokumentyi/
за этими голыми цифрами нет ни информации о годах выпуска аппаратов, ни их классификации. Ничего, кроме заверений чиновников и общих слов о том, что "достаточно", "хватает" и т.д.
Следует понимать, что для поддерживающей терапии больных коронавирусом не используются портативные ИВЛ, которые стоят 100-150 тыс. грн за штуку, сказал http://112.ua/ 112.ua собственник сети "Медтехника" Алексей Давиденко:
"Для лечения коронавируса применяются аппараты с неинвазивной функцией вентиляции, которые помогают не разрушать легкие. И эти функции имеют далеко не все аппараты: в основном только среднего и экспертного класса. Эти аппараты позволяют производить вентиляцию без интубации трубкой (процесс, вызывающий болезненные ощущения, - ред.). В Украине такие модели не производятся: наша страна всегда ориентировалась на производство бюджетных моделей".Кстати, а много это или мало - 2 тыс. аппаратов, даже если воспринять на веру, что они все в рабочем состоянии и соответствующего класса?
В мире, согласно международным протоколам, на каждую койку пациента должно быть минимум два ИВЛ-аппарата. Ведь речь идет о реанимации, то есть о людях, которые находятся буквально между жизнью и смертью. И если ИВЛ выходит из строя, его нужно переключить на другой аппарат. Его также могут забрать на дезинфекцию или же мойку, чистку. Соответственно, должен быть дублирующий аппарат, рассказал Давиденко. В украинских больницах нынче ситуация такова, что на 40 реанимационных коек есть только 25-30 аппаратов. В среднем, по данным собственника сети "Медтехника", https://nv.ua/biz/economics/kak-obespecheny-ukrainskie-bolnicy-novosti-ukrainy-50078528.html в Украине 0,7 аппаратов ИВЛ на койку .
Получается, если чиновники говорят нам правду и за названными цифрами стоят реально работающие и пригодные для использования в реанимации ИВЛ, теоретически 800-900 пациентов с тяжелым течением коронавирусного заболевания могут рассчитывать на подключение к кислороду. В среднем в мире число таких больных составляет 3% от всех заболевших. Соответственно, при росте числа заболевших в Украине в 4 раза до 26,7 тыс. нагрузка на ИВЛ приблизится к предельной.
При этом стоит отметить, что, судя по тревожным сообщениям из регионов, распределены ИВЛ далеко не равномерно. В частности, в Сторожинецкой райбольнице Черновицкой области (где наблюдается масштабная вспышка коронавируса) аппараты искусственной вентиляции легких уже закончились. Все имеющиеся в наличии ИВЛ оказались заняты. "Мест для подключения тяжелых больных в больнице не осталось. Все аппараты ИВЛ и оксигенаторы заняты. Реальная ситуация такова: все, кого будут принимать в дальнейшем, будут на воле Бога", https://zik.ua/ru/news/crime/v_odnoy_iz_bolnic_chernovickoy_oblasti_zakonchilis_apparaty_ivl_965980 - сказал председатель Сторожинецкой РГА Дмитрий Балинов.
Об отсутствии ИВЛ в больницах Тернопольской области https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10157520555338439 заявлял экс-министр транспорта и инфраструктуры Владимир Омелян . Непростая ситуация с обеспеченностью аппаратами https://www.facebook.com/tatiana.tsyrulnik/posts/2772778082827609 и в Полтавской области . И это мы еще не углублялись в ситуацию с обеспеченностью ИВЛ комплектующими (концентраторов кислорода, в частности), о чем появляется все больше тревожных сообщений."
https://112.ua/statji/slushaya-nashe-dyhanie-skolko-v-ukraine-apparatov-ivl-i-hvatit-li-ih-chtoby-proyti-pik-koronavirusa-533740.html
Главное ведь что? - что у руководства МОЗ и у соответствующего комитета Рады - вновь "крепкие хозяйственники" ™, а не ненавистная доктор смерть(с) Ульяна Супрун...