ЄС має дати зрозуміти Путіну, що в Білорусі не може бути сценарію Криму, - прем'єр Чехії Бабіш
Європейський Союз має дати зрозуміти президенту Росії Володимиру Путіну, що в Білорусі не може бути сценарію окупації Криму або радянського сценарію окупації Чехословаччини.
Таку думку висловив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"У Білорусі не може статися те, що сталося в нас у 1968 році (21 серпня 1968 року Чехословаччину окупували війська так званого мирного Варшавського пакту. – Ред.). Європейський Союз має бути дієвим. Має білорусів заохотити, щоб вони не боялися реалізувати в себе "оксамитову революцію" моделі листопада 1989 року", – написав Бабіш.
Він закликав представників країн "вишеградської четвірки", куди, крім Чехії, входять Польща, Словаччина та Угорщина, разом з країнами Балтії також долучитися до підтримки білорусів.
Прем'єр Чехії також записав відеозвернення, в якому заявив, що ЄС має діяти швидко у питанні Білорусі.
"Тому я вперше особисто в цьому беру участь. Минулого тижня я спілкувався з (президентом Європейської ради) Чарльзом Мішелем, з (президенткою Європейської комісії) Урсулою фон дер Ляєн, я листувався з канцлером Ангелою Меркель. Сьогодні вночі з президентом Франції Емманюелем Макроном. Я говорив з прем'єр-міністром (Угорщини) Орбаном деякий час тому", - сказав Бабіш.
Він заявив, що Польща найбільше наполягає на швидкому ухваленні санкцій проти Лукашенка.
"Хтось має домовитися з президентом Путіним від імені ЄС і має дати зрозуміти, що неможливо те, що сталося з Кримом чи те, що сталося в нашій країні в 68 році. Ці страхи є", - попередив чеський прем'єр-міністр.
Бабіш каже, що білоруси, які прагнуть свободи, потребують чіткої підтримки.
"Білоруси заслуговують на нашу свободу та демократію, але їм потрібна підтримка. І я особисто зроблю все можливе для цього", - пообіцяв Бабіш.
Нагадаємо, 15 серпня "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, поспілкувався з Володимиром Путіним і пізніше повідомив про досягнуту домовленість: за першого ж запиту Росія надасть всебічну допомогу щодо гарантування безпеки Білорусі.
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очень серьёзная дама правильных моральных принципов, которая глубоко презирает злобного совкового гопника из ленинградской подворотни просто в силу своего аристократического происхождения.
Информация о переброске личного состава Росгвардии в направлении Беларуси, похоже, подтверждается.
Колонну автозаков без маркировок и номеров, о которой мы писали ранее (https://t.me/CITeam/2201), заметил (https://www.fontanka.ru/2020/08/16/69424600/) читатель «Фонтанки» на той же дороге Санкт-Петербург - Псков. По его словам, в общей сложности навстречу ему проехали около 30-40 грузовиков и несколько военных внедорожников. Штатная вместимость одного «автозака» - около 20 человек. Таким образом, только из Петербурга может ехать не менее 600 бойцов (для сравнения, общая численность всего белорусского ОМОНа - 1500 человек)
Другую колонну, которая двигалась по направлению к Беларуси со стороны Москвы, заметили (https://t.me/meduzalive/31364) читатели «Медузы» и коллега (https://twitter.com/maximov_vasily/status/1295058303433809920) журналиста Василия Максимова. Видимо, эта же колонна снята на видео (https://youtu.be/8LS02_-uV5o) на YouTube. В этой колонне тоже присутствуют грузовики без маркировок, идентичные машинам Росгвардии.
По утверждению авторов видео, в машинах колонны, следующей из Москвы, едут люди в черной форме без опознавательных знаков. На видео в твите Максимова присутствуют координаты, которые указывают (https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA,+%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/@54.7033344,32.1182835,5167m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46ce543c05e6573b:0xdb294e72f01cc4bd!8m2!3d54.7903112!4d32.0503663) на развязку южнее Смоленска (в 83 километрах от границы с Беларусью). Снимки в Google Streetview подтверждают (https://www.google.com.ua/maps/@54.703948,32.1269211,3a,49.4y,95.79h,93.09t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-LH0Bx5bQfJRga-9wfxd7g!2e0!7i13312!8i6656) место съемки.
Пока неизвестно, пересекли ли эти машины границу с Беларусью. Мы продолжаем мониторинг ситуации и просим делиться с нами фото- и видеоматериалами.
Telegram (https://t.me/CITeam/2201)
Conflict Intelligence Team
В телеграм-канале Paris Burns опубликованы видео с колоннами грузовиков с решетками на окнах. Часть этих грузовиков идентичны транспорту ОМОНа.
Я к тому что выводы мол в этих автозаках сейчас едут 600 бойцов сомнительные - это глупо с точки зрения организации.
- военным/омону может быть нужна техника кроме личного состава
- эти передвижения никакого отношения к событиям в Беларуси не имееют
- переправка самолетами напряжена, т.к. рейсов сейчас в разы меньше
- умом россию не понять, или понадеялись на авось
В общем любой из вариантов возможен, как и возможны другие варианты. В штатах не далее чем этой весной народ заснял танки едующие железной дорогой и в социальных сетях поднялась целая буря что это танки для подавления волнений во время короновируса, пока власти не выступили и сказали что они этой самой железной дорогой гоняют танки от завода до полигона десятилетиями, просто раньше всем было все равно, а на фоне событий с коронавирусом стали искать сенсацию там где ее нет.
Это клон *****, чтоб ты понял. Он в три раза богаче потрошенка и трампа
А шо до ситуации и заявок, я бы пропустил мимо ушей. Это даже не словесный ультиматерь... та, отметились, как пес на заборе расписался...
Некогда ему. Ищет желание мира в глазах *****. И готовится авансом дать воду в Крым - "там наши люди"
окрім білорусів
але на це мало надії
хотя это с 2005 г. было очевидно
Сначала Кармаль был, Бабарико.
А Наджи при нём начальником ХАД (КГБ дра)
Он, кстати, был против вывода войск ссср.
Он же не самоубийца.
Его поставили, как молодого, энергичного силовика, выгодно отличавшегося от старого интригана Кармаля, чтоб вдохнуть новые силы в афганское руководство. Главным требованием к нему было прекратить внутрифракционные склоки, разъедающие новую власть. А со стороны СССР обещалось усиление присутствия, чтоб обозначить серьёзность нового руководителя. Но не сложилось. Стрингеры с одной стороны, Чернобыль с другой. И вообще - новые времена наступили. Попал парень по полной, волокли бедолагу на верёвке с отрезанными яйцами по Кабулу.
Наджибулла привлёк к себе внимание советского руководства, при поддержке которого в 1986 году сменил во главе ДРА ушедшего в отставку Кармаля.
Флаг вам в руки!
Забыл.
все решится в беларуси
поэтому по просьбе Луки кацапы могут хоть войска ввести, хоть белорусов начать отстреливать
да, гипотетически ЕС и США может ввести санкции, но на практике... много там кацапам за геноцид в Сирии отвесили, ась?
если бы сейчас случился 14-й год, то скорее всего никаких санкций за Украину не ввели бы вообще
а вот в европке как не меняй политиков, а будет все та же срака
Один раз ***** это сошло с рук. Сойдет и в этот раз.
Мир грядущего десятилетия: прогноз Stratfor на 2015-2025 гг.
Европейский Союз может уцелеть в какой-то форме, но европейская экономика, политика и военное сотрудничество будут управляться преимущественно двусторонними или ограниченными многосторонними партнерствами, имеющими узкую направленность и не связывающими участников. Некоторые государства могут сохранить остаточное членство в сильно измененном Европейском Союзе, но сам по себе он не будет больше определять характер европейской политики.
Центром экономического роста и растущего политического влияния будет Польша. Польша диверсифицирует свою внешнюю торговлю и в итоге превратится в доминирующую силу Северо-Европейской равнины. Более того, мы ожидаем, что Польша станет лидером новой антирусской коалиции, к которой в первой половине десятилетия подключится Румыния.
Во второй половине десятилетия этот союз сыграет ведущую роль в пересмотре русских границ и возвращении утраченных территорий формальным и неформальным способом.
По мере того как Москва будет слабеть, этот союз станет господствовать не только над Белоруссией и Украиной, но и дальше на восток. Все это усилит экономическое и политическое положение Польши и ее союзников.
С Польшей и Румынией произойдет именно это. Вашингтон не скрывает своего интереса в регионе. Что уже происходит.
прогноз по России - Маловероятно, что РФ в ее современном виде уцелеет. Неспособность России превратить прибыль от экспорта энергоресурсов в устойчивую экономику делает ее уязвимой к колебаниям цен на углеводороды. У РФ нет способа защититься от этих рыночных процессов. К западу от России Польша, Венгрия и Румыния попробуют вернуть регионы, потерянные когда-то в борьбе с русскими. Они попытаются присоединить Украину и Белоруссию. На юге РФ утратит способность контролировать Северный Кавказ, в Средней Азии начнется дестабилизация. На северо-западе Карелия попытается вернуться в состав Финляндии.
Сейчас тяжело сказать, как будет развиваться эта ситуация. Но учитывая наш прогноз - раздробление России - в ближайшие десять лет эту проблему тем или иным способом придется решать.
Вопросом первой половины десятилетия будет территория, на которую распространится новый Балто-Черноморский союз. Логично было бы расширить его до Азербайджана и Каспийского моря. Произойдет ли это, зависит от вещей, которых мы касаемся в прогнозе по Турции и Ближнему Востоку. ссылка - http://iee.org.ua/ua/prognoz/5102/
https://zn.ua/WORLD/makron-podderzhal-mirnye-manifestatsii-v-belarusi-i-prizval-es-prodolzhat-mobilizatsiju-vmeste-s-sotnjami-tysjach-belorusov.html Макрон поддержал мирные манифестации в Беларуси и призвал ЕС продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов
Впрочем, до границ Франции еще далеко, какое-то время можно еще считать https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6779283 "Россию глубоко европейской страной" (с) ...
Заявления в интервью?
А грохнуть кулаком по трибуне в Европарламенте слабо?
При таком соседе нужно в первую очередь следить за безопасностью, а потом уже за демократией.