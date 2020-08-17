УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6389 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
10 017 84

ЄС має дати зрозуміти Путіну, що в Білорусі не може бути сценарію Криму, - прем'єр Чехії Бабіш

ЄС має дати зрозуміти Путіну, що в Білорусі не може бути сценарію Криму, - прем'єр Чехії Бабіш

Європейський Союз має дати зрозуміти президенту Росії Володимиру Путіну, що в Білорусі не може бути сценарію окупації Криму або радянського сценарію окупації Чехословаччини.

Таку думку висловив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У Білорусі не може статися те, що сталося в нас у 1968 році (21 серпня 1968 року Чехословаччину окупували війська так званого мирного Варшавського пакту. – Ред.). Європейський Союз має бути дієвим. Має білорусів заохотити, щоб вони не боялися реалізувати в себе "оксамитову революцію" моделі листопада 1989 року", – написав Бабіш.

Він закликав представників країн "вишеградської четвірки", куди, крім Чехії, входять Польща, Словаччина та Угорщина, разом з країнами Балтії також долучитися до підтримки білорусів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білоруські ЗМІ повідомляють про затримання під час акції в Мінську, в МВС РБ це спростовують. ФОТО

Прем'єр Чехії також записав відеозвернення, в якому заявив, що ЄС має діяти швидко у питанні Білорусі.

"Тому я вперше особисто в цьому беру участь. Минулого тижня я спілкувався з (президентом Європейської ради) Чарльзом Мішелем, з (президенткою Європейської комісії) Урсулою фон дер Ляєн, я листувався з канцлером Ангелою Меркель. Сьогодні вночі з президентом Франції Емманюелем Макроном. Я говорив з прем'єр-міністром (Угорщини) Орбаном деякий час тому", - сказав Бабіш.

Він заявив, що Польща найбільше наполягає на швидкому ухваленні санкцій проти Лукашенка.

"Хтось має домовитися з президентом Путіним від імені ЄС і має дати зрозуміти, що неможливо те, що сталося з Кримом чи те, що сталося в нашій країні в 68 році. Ці страхи є", - попередив чеський прем'єр-міністр.

Також дивіться: Біло-червоний прапор вивісили на будівлі КМДА. ФОТО

Бабіш каже, що білоруси, які прагнуть свободи, потребують чіткої підтримки.

"Білоруси заслуговують на нашу свободу та демократію, але їм потрібна підтримка. І я особисто зроблю все можливе для цього", - пообіцяв Бабіш.

Нагадаємо, 15 серпня "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, поспілкувався з Володимиром Путіним і пізніше повідомив про досягнуту домовленість: за першого ж запиту Росія надасть всебічну допомогу щодо гарантування безпеки Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7987) Крим (14203) путін володимир (24231) Бабіш Андрій (39)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
європеоїди нарешті починають розуміти плани *****
показати весь коментар
17.08.2020 00:22 Відповісти
+16
Европа деградирует бешеными темпами
если бы сейчас случился 14-й год, то скорее всего никаких санкций за Украину не ввели бы вообще
показати весь коментар
17.08.2020 00:55 Відповісти
+15
***** поставить свого преза і всі діла. Білорусь буде повністю підконтрольна йому.
показати весь коментар
17.08.2020 00:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
європеоїди нарешті починають розуміти плани *****
показати весь коментар
17.08.2020 00:22 Відповісти
не все к сожалению
показати весь коментар
17.08.2020 00:24 Відповісти
я ж сказав починають
показати весь коментар
17.08.2020 00:25 Відповісти
И не только в Европе. У нас еще тоже есть масса полезных идиотов.
показати весь коментар
17.08.2020 00:26 Відповісти
Главное, что мерзкие планы кремлёвского орка уже давно понимает Урсула фон дер Ляйнен:

очень серьёзная дама правильных моральных принципов, которая глубоко презирает злобного совкового гопника из ленинградской подворотни просто в силу своего аристократического происхождения.
показати весь коментар
17.08.2020 01:53 Відповісти
А шо путен? Путена там нет... их там ваще нет. Какие-то зеленые человечки, какие-то вежливые люди, ну там, некоторые котов по гланды натягивают... ну а путен при чем? Внутренний белорусский конфликт, гражданская война, а их там нет, ну шо вы... совсем уже...
показати весь коментар
17.08.2020 09:35 Відповісти
"Наша Нива" публикует.

Информация о переброске личного состава Росгвардии в направлении Беларуси, похоже, подтверждается.
Колонну автозаков без маркировок и номеров, о которой мы писали ранее (https://t.me/CITeam/2201), заметил (https://www.fontanka.ru/2020/08/16/69424600/) читатель «Фонтанки» на той же дороге Санкт-Петербург - Псков. По его словам, в общей сложности навстречу ему проехали около 30-40 грузовиков и несколько военных внедорожников. Штатная вместимость одного «автозака» - около 20 человек. Таким образом, только из Петербурга может ехать не менее 600 бойцов (для сравнения, общая численность всего белорусского ОМОНа - 1500 человек)
Другую колонну, которая двигалась по направлению к Беларуси со стороны Москвы, заметили (https://t.me/meduzalive/31364) читатели «Медузы» и коллега (https://twitter.com/maximov_vasily/status/1295058303433809920) журналиста Василия Максимова. Видимо, эта же колонна снята на видео (https://youtu.be/8LS02_-uV5o) на YouTube. В этой колонне тоже присутствуют грузовики без маркировок, идентичные машинам Росгвардии.
По утверждению авторов видео, в машинах колонны, следующей из Москвы, едут люди в черной форме без опознавательных знаков. На видео в твите Максимова присутствуют координаты, которые указывают (https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA,+%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/@54.7033344,32.1182835,5167m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46ce543c05e6573b:0xdb294e72f01cc4bd!8m2!3d54.7903112!4d32.0503663) на развязку южнее Смоленска (в 83 километрах от границы с Беларусью). Снимки в Google Streetview подтверждают (https://www.google.com.ua/maps/@54.703948,32.1269211,3a,49.4y,95.79h,93.09t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-LH0Bx5bQfJRga-9wfxd7g!2e0!7i13312!8i6656) место съемки.
Пока неизвестно, пересекли ли эти машины границу с Беларусью. Мы продолжаем мониторинг ситуации и просим делиться с нами фото- и видеоматериалами.
Telegram (https://t.me/CITeam/2201)
Conflict Intelligence Team
В телеграм-канале Paris Burns опубликованы видео с колоннами грузовиков с решетками на окнах. Часть этих грузовиков идентичны транспорту ОМОНа.
показати весь коментар
17.08.2020 00:32 Відповісти
Помогай вам Пане Боже, бо никто другой помогать не собирается, на великий жаль....
показати весь коментар
17.08.2020 00:36 Відповісти
Что и требовалось доказать. Все пока идет по сценарию *****.
показати весь коментар
17.08.2020 00:37 Відповісти
Нафига автозаками везти омон в Беларусь? Почему не самолетом?
показати весь коментар
17.08.2020 01:06 Відповісти
как вариант самолеты больше отслеживаются.
показати весь коментар
17.08.2020 01:13 Відповісти
Ну спецсредства через границу точно легче одним самолетом переправить или багажом с общими рейсами, да и часть бойцов в гражданской одежде размазать в общих рейсах. Потом часть бойцов легче у себя довезти до границы хоть самолетом хоть комфортными автобусами а границу тоже пройти поменьше привлекая внимание. На автозаке их переправлять вообще паливо.
Я к тому что выводы мол в этих автозаках сейчас едут 600 бойцов сомнительные - это глупо с точки зрения организации.
показати весь коментар
17.08.2020 01:48 Відповісти
вариантов множество.
- военным/омону может быть нужна техника кроме личного состава
- эти передвижения никакого отношения к событиям в Беларуси не имееют
- переправка самолетами напряжена, т.к. рейсов сейчас в разы меньше
- умом россию не понять, или понадеялись на авось

В общем любой из вариантов возможен, как и возможны другие варианты. В штатах не далее чем этой весной народ заснял танки едующие железной дорогой и в социальных сетях поднялась целая буря что это танки для подавления волнений во время короновируса, пока власти не выступили и сказали что они этой самой железной дорогой гоняют танки от завода до полигона десятилетиями, просто раньше всем было все равно, а на фоне событий с коронавирусом стали искать сенсацию там где ее нет.
показати весь коментар
17.08.2020 05:28 Відповісти
Держитесь!у меня,лично,снова надежда появилась на счёт вашей ситуации после вашего Марша и заявлений Запада -вас не оставят пуйлу,и это сейчас главное.
показати весь коментар
17.08.2020 05:10 Відповісти
Вони повинні їхати в Хабаровськ, але схоже заблукали.
показати весь коментар
17.08.2020 06:56 Відповісти
Прозрение наступает исключительно когда это уже рядом, а не "где-то там"...
показати весь коментар
17.08.2020 03:23 Відповісти
Для тебя , умник. Я тут живу и этот « премьер» посылал своего сына в Крым отдыхать уже после аннексии.
Это клон *****, чтоб ты понял. Он в три раза богаче потрошенка и трампа
показати весь коментар
17.08.2020 04:56 Відповісти
Начинают проявлять озабоченность?
показати весь коментар
17.08.2020 06:39 Відповісти
эвет, Лопик... гюн айдын...
показати весь коментар
17.08.2020 08:17 Відповісти
Они давно всё поняли. Это капиталисты. Business as usual... Сегодня капиталисты продадут верёвку на которой завтра их повесят - В.И. Ленин. За 100 лет ничего не поменялось. Только внешне.
показати весь коментар
17.08.2020 07:40 Відповісти
Напомни, Шпонькин, а мы тут сосьялизьм будуем или шо? Чехи ровно такие же капиталисты, что и твои сибирские нефтяники...
А шо до ситуации и заявок, я бы пропустил мимо ушей. Это даже не словесный ультиматерь... та, отметились, как пес на заборе расписался...
показати весь коментар
17.08.2020 08:16 Відповісти
Ниочем.
показати весь коментар
17.08.2020 09:04 Відповісти
так я ж шоп тебе понятней....
показати весь коментар
17.08.2020 09:31 Відповісти
Мне все понятно без тебя. Да и с тобой походе всё понятно.
показати весь коментар
17.08.2020 09:41 Відповісти
ой, не нуди...
показати весь коментар
17.08.2020 09:50 Відповісти
Что, так зацепило?
показати весь коментар
17.08.2020 10:08 Відповісти
Но обосрутся всё равно.
показати весь коментар
17.08.2020 10:51 Відповісти
хороший ты мужик,Бабиш.
показати весь коментар
17.08.2020 00:23 Відповісти
да ничем он не хорош, барыга еще тот. Вкупе с их президентом, ставленником Кремля. Просто уже горит на пороге дома ...
показати весь коментар
17.08.2020 03:25 Відповісти
Ты зато, тупой
показати весь коментар
17.08.2020 04:57 Відповісти
А президент Чехії мабуть іншу думку має.
показати весь коментар
17.08.2020 06:57 Відповісти
Наконец начало доходить. Только кто скажет и, главное, кто реально сделает?
показати весь коментар
17.08.2020 00:24 Відповісти
***** поставить свого преза і всі діла. Білорусь буде повністю підконтрольна йому.
показати весь коментар
17.08.2020 00:25 Відповісти
А мы должны начинать укреплять северное направление.
показати весь коментар
17.08.2020 00:27 Відповісти
Кто? Зеля ???
Некогда ему. Ищет желание мира в глазах *****. И готовится авансом дать воду в Крым - "там наши люди"
показати весь коментар
17.08.2020 03:29 Відповісти
боюсь, що цьому вже ніхто не завадить
окрім білорусів
але на це мало надії
показати весь коментар
17.08.2020 00:29 Відповісти
Белорусы еще сами этого не понимают и не хотят начинать понимать. И многие злятся, когда им на этот сценарий указывают.
показати весь коментар
17.08.2020 00:31 Відповісти
совсем как украинцы, которые не верили в "путин нападет"
хотя это с 2005 г. было очевидно
показати весь коментар
17.08.2020 00:53 Відповісти
Зашибись логика у мужика. Страшно стало лишиться буферной зоны.
показати весь коментар
17.08.2020 00:27 Відповісти
В Беларуси скорее будет сценарий Афганистана, когда Амин умолял Брежнева ввести войска и их ввели, но первым делом шлёпнули Амина и поставили Наджибулу
показати весь коментар
17.08.2020 00:37 Відповісти
Или Наджибуллиху.
показати весь коментар
17.08.2020 00:45 Відповісти
Та когда того Наджи поставили!?
Сначала Кармаль был, Бабарико.
А Наджи при нём начальником ХАД (КГБ дра)
показати весь коментар
17.08.2020 00:53 Відповісти
Точнямба! Бабрак Кармаль. Давно было, стёрлось.
показати весь коментар
17.08.2020 00:55 Відповісти
Или Камраль.
показати весь коментар
17.08.2020 00:56 Відповісти
Наджибуллу тоже поставил цк кпсс в 1986-м.
Он, кстати, был против вывода войск ссср.
показати весь коментар
17.08.2020 01:00 Відповісти
А как он мог быть "за", вообще?)
Он же не самоубийца.
Его поставили, как молодого, энергичного силовика, выгодно отличавшегося от старого интригана Кармаля, чтоб вдохнуть новые силы в афганское руководство. Главным требованием к нему было прекратить внутрифракционные склоки, разъедающие новую власть. А со стороны СССР обещалось усиление присутствия, чтоб обозначить серьёзность нового руководителя. Но не сложилось. Стрингеры с одной стороны, Чернобыль с другой. И вообще - новые времена наступили. Попал парень по полной, волокли бедолагу на верёвке с отрезанными яйцами по Кабулу.
показати весь коментар
17.08.2020 01:11 Відповісти
И того и другого поставило советское руководство.
Наджибулла привлёк к себе внимание советского руководства, при поддержке которого в 1986 году сменил во главе ДРА ушедшего в отставку Кармаля.
показати весь коментар
17.08.2020 00:58 Відповісти
"доктор Наджиб" бачата на Памире называли, но это после Кармаля
показати весь коментар
17.08.2020 06:19 Відповісти
Европу Путин не станет слушать. Только если дядя Сэм пригрозит, тогда Окурок прислушается
показати весь коментар
17.08.2020 00:39 Відповісти
ЕС должен дать понять Путину, что в Беларуси не может быть сценария Крыма, - премьер Чехии Бабиш - Цензор.НЕТ 6520
показати весь коментар
17.08.2020 00:53 Відповісти
Пока у Дяди Сэма не тот рулевой. Еще один любитель смотреть в глаза.
показати весь коментар
17.08.2020 01:02 Відповісти
27 июля была опубликована предвыборная программа Тихановской. В ней кандидат пообещала в случае своего избрания провести новые демократические выборы уже через полгода, устроить референдум о возвращении Конституции Белоруссии 1994 года.

Флаг вам в руки!
показати весь коментар
17.08.2020 00:50 Відповісти
забудь
показати весь коментар
17.08.2020 00:51 Відповісти
Без проблем.
Забыл.
показати весь коментар
17.08.2020 00:53 Відповісти
просто что там из литвы тявкает беглый фейко-лидер оппозиции - совершенно не важно
все решится в беларуси
показати весь коментар
17.08.2020 00:56 Відповісти
И в россии.
показати весь коментар
17.08.2020 01:01 Відповісти
да, в РБ и РФ
показати весь коментар
17.08.2020 01:12 Відповісти
РБ в одном военном и экономическом союзе с кацапами
поэтому по просьбе Луки кацапы могут хоть войска ввести, хоть белорусов начать отстреливать
да, гипотетически ЕС и США может ввести санкции, но на практике... много там кацапам за геноцид в Сирии отвесили, ась?
показати весь коментар
17.08.2020 00:51 Відповісти
Европа деградирует бешеными темпами
если бы сейчас случился 14-й год, то скорее всего никаких санкций за Украину не ввели бы вообще
показати весь коментар
17.08.2020 00:55 Відповісти
Да что там Европа? Штаты вообще забили на всё. Ещё и с немцами перессорились, главным донором ЕС
показати весь коментар
17.08.2020 01:01 Відповісти
ну, в штатах главный пид...р - трамп, убрать его - и все заработает
а вот в европке как не меняй политиков, а будет все та же срака
показати весь коментар
17.08.2020 01:11 Відповісти
ЕС должен дать понять, что оккупация Беларуси не должна повторить сценариий Крыма, Абхазии, Приднестровья, Южной Осетии, Украины.... Это должен быть качественно иной сценарий.... Тогда ЕС поймёт, простит и примет оккупацию... По новому сценарию...
показати весь коментар
17.08.2020 00:55 Відповісти
Почему не может?

Один раз ***** это сошло с рук. Сойдет и в этот раз.
показати весь коментар
17.08.2020 01:03 Відповісти
Если бы "один" раз...
показати весь коментар
17.08.2020 03:33 Відповісти
Скаже, що Вейшнорія напала на Білорусь і Лука як Асад попросив військової допомоги.
показати весь коментар
17.08.2020 07:01 Відповісти
Ага , ударим озабоченностью по бездорожью , то есть по путину . ЕС - импотенты , 6 лет раскачиваться будут . И то без жабоеда и мокрели .
показати весь коментар
17.08.2020 01:22 Відповісти
Американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor

Мир грядущего десятилетия: прогноз Stratfor на 2015-2025 гг.

Европейский Союз может уцелеть в какой-то форме, но европейская экономика, политика и военное сотрудничество будут управляться преимущественно двусторонними или ограниченными многосторонними партнерствами, имеющими узкую направленность и не связывающими участников. Некоторые государства могут сохранить остаточное членство в сильно измененном Европейском Союзе, но сам по себе он не будет больше определять характер европейской политики.

Центром экономического роста и растущего политического влияния будет Польша. Польша диверсифицирует свою внешнюю торговлю и в итоге превратится в доминирующую силу Северо-Европейской равнины. Более того, мы ожидаем, что Польша станет лидером новой антирусской коалиции, к которой в первой половине десятилетия подключится Румыния.
Во второй половине десятилетия этот союз сыграет ведущую роль в пересмотре русских границ и возвращении утраченных территорий формальным и неформальным способом.
По мере того как Москва будет слабеть, этот союз станет господствовать не только над Белоруссией и Украиной, но и дальше на восток. Все это усилит экономическое и политическое положение Польши и ее союзников.
показати весь коментар
17.08.2020 02:47 Відповісти
Польша продолжит получать выгоды от стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Когда глобальная сила вступает в такое стратегическое партнерство, она всегда стремится насколько это возможно усилить и оживить экономику партнера, чтобы одновременно стабилизировать общество и позволить строительство мощной армии.
С Польшей и Румынией произойдет именно это. Вашингтон не скрывает своего интереса в регионе. Что уже происходит.

прогноз по России - Маловероятно, что РФ в ее современном виде уцелеет. Неспособность России превратить прибыль от экспорта энергоресурсов в устойчивую экономику делает ее уязвимой к колебаниям цен на углеводороды. У РФ нет способа защититься от этих рыночных процессов. К западу от России Польша, Венгрия и Румыния попробуют вернуть регионы, потерянные когда-то в борьбе с русскими. Они попытаются присоединить Украину и Белоруссию. На юге РФ утратит способность контролировать Северный Кавказ, в Средней Азии начнется дестабилизация. На северо-западе Карелия попытается вернуться в состав Финляндии.

Сейчас тяжело сказать, как будет развиваться эта ситуация. Но учитывая наш прогноз - раздробление России - в ближайшие десять лет эту проблему тем или иным способом придется решать.
Вопросом первой половины десятилетия будет территория, на которую распространится новый Балто-Черноморский союз. Логично было бы расширить его до Азербайджана и Каспийского моря. Произойдет ли это, зависит от вещей, которых мы касаемся в прогнозе по Турции и Ближнему Востоку. ссылка - http://iee.org.ua/ua/prognoz/5102/
показати весь коментар
17.08.2020 02:52 Відповісти
Дурной пример - заразителен(с). На подходе к "прозрению" еще один нынешний глашатай дружбы с Россией.
https://zn.ua/WORLD/makron-podderzhal-mirnye-manifestatsii-v-belarusi-i-prizval-es-prodolzhat-mobilizatsiju-vmeste-s-sotnjami-tysjach-belorusov.html Макрон поддержал мирные манифестации в Беларуси и призвал ЕС продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов

Впрочем, до границ Франции еще далеко, какое-то время можно еще считать https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6779283 "Россию глубоко европейской страной" (с) ...
показати весь коментар
17.08.2020 03:54 Відповісти
Значит в Крыму вы ему дали понять что может?
показати весь коментар
17.08.2020 06:42 Відповісти
ЄС зараз стоять перед зеркалом і відпрацьовують різні фази стурбованності...бровами
показати весь коментар
17.08.2020 06:46 Відповісти
должны...дать... понять ... если бы сопли не жевали... эта крыса плешивая уже бы металась как белорусский урод
показати весь коментар
17.08.2020 08:00 Відповісти
Пока Крым не вернёт, все что он понял из вашего "дать понять", что можно творить что хочешь, не смотря на всю пустопорожние болтовню ЕС.
показати весь коментар
17.08.2020 08:06 Відповісти
Росіяни вже давно знають силу животворящих санкцій. Тому ЄС і Україна мають ввести проти Лукашенка і путіна дієві санкції. Наприклад заборонити росіянам віддати до ЄС та України. Відключити Білорусь і росію від СФІВТ.
показати весь коментар
17.08.2020 08:26 Відповісти
сценарий уже разварачиваеться,автозаки двигаються на беларусь,а они о каком то недопущении крымского сценария вещают
показати весь коментар
17.08.2020 08:58 Відповісти
ЕС должен ...
Заявления в интервью?
А грохнуть кулаком по трибуне в Европарламенте слабо?
показати весь коментар
17.08.2020 09:06 Відповісти
вот к чему готовили Белорусь евротолерасты на протяжении действия "минского сходняка" по "поддержке " рашистом оккупации части украинского Донбасса ,и лоббированием фрицами строительства рашистских газовых труб.План меркельши с путиным внучатых (рибентроппа - молотова) в действии.После оккупации ращистом Белорусии евротолерасты снова начнут создавать форматы ,оправдывающие рашистские действия у сябров и формулы,як не "штанмаера" то какого-то прорашистского "хермаера"
показати весь коментар
17.08.2020 09:15 Відповісти
Як швидко дійшло, коли фуйло на порозі.
показати весь коментар
17.08.2020 09:22 Відповісти
А его возможно и не будет этого сценария. Будет просто протекторат, и марионетка у власти, которая уже до конца своей недолгой жизни будет благодарна за помощь для сохранения своей власти. Вот почему сынок, а точнее гирлянда родственников, так важна для сохранения диктатуры. Нук вспоминайте средневековье.
показати весь коментар
17.08.2020 10:01 Відповісти
Что значит "...не можетбыть сценария Крыма..."? А если будет, то очередной раз будет возмущение со стороны ЕС? Детский сад. В путина будет очень удобная ситуация при переходе власти. При переходе власти будет период безвластия и неуправляемости, как это было при оккупации Крыма. И главнокомандующая домохозяйка.

При таком соседе нужно в первую очередь следить за безопасностью, а потом уже за демократией.
показати весь коментар
17.08.2020 10:58 Відповісти
ЕС уже обожглось один раз, не рыпаються больше. Выжидают.....
показати весь коментар
17.08.2020 10:59 Відповісти
Смс-ку пришлите
показати весь коментар
17.08.2020 13:08 Відповісти
 
 