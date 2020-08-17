ЄС має дати зрозуміти Путіну, що в Білорусі не може бути сценарію Криму, - прем'єр Чехії Бабіш

Європейський Союз має дати зрозуміти президенту Росії Володимиру Путіну, що в Білорусі не може бути сценарію окупації Криму або радянського сценарію окупації Чехословаччини.

Таку думку висловив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У Білорусі не може статися те, що сталося в нас у 1968 році (21 серпня 1968 року Чехословаччину окупували війська так званого мирного Варшавського пакту. – Ред.). Європейський Союз має бути дієвим. Має білорусів заохотити, щоб вони не боялися реалізувати в себе "оксамитову революцію" моделі листопада 1989 року", – написав Бабіш.

Він закликав представників країн "вишеградської четвірки", куди, крім Чехії, входять Польща, Словаччина та Угорщина, разом з країнами Балтії також долучитися до підтримки білорусів.

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Прем'єр Чехії також записав відеозвернення, в якому заявив, що ЄС має діяти швидко у питанні Білорусі.

"Тому я вперше особисто в цьому беру участь. Минулого тижня я спілкувався з (президентом Європейської ради) Чарльзом Мішелем, з (президенткою Європейської комісії) Урсулою фон дер Ляєн, я листувався з канцлером Ангелою Меркель. Сьогодні вночі з президентом Франції Емманюелем Макроном. Я говорив з прем'єр-міністром (Угорщини) Орбаном деякий час тому", - сказав Бабіш.

Він заявив, що Польща найбільше наполягає на швидкому ухваленні санкцій проти Лукашенка.

"Хтось має домовитися з президентом Путіним від імені ЄС і має дати зрозуміти, що неможливо те, що сталося з Кримом чи те, що сталося в нашій країні в 68 році. Ці страхи є", - попередив чеський прем'єр-міністр.

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Бабіш каже, що білоруси, які прагнуть свободи, потребують чіткої підтримки.

"Білоруси заслуговують на нашу свободу та демократію, але їм потрібна підтримка. І я особисто зроблю все можливе для цього", - пообіцяв Бабіш.

Нагадаємо, 15 серпня "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, поспілкувався з Володимиром Путіним і пізніше повідомив про досягнуту домовленість: за першого ж запиту Росія надасть всебічну допомогу щодо гарантування безпеки Білорусі.