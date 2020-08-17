За добу обстрілів з боку найманців РФ на Донбасі не зафіксовано, противник облаштовує позиції біля Водяного, - штаб

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, 16 серпня на всіх ділянках відповідальності підрозділів ЗСУ обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об'єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню і перебували напоготові дати гідну відсіч на можливі небезпечні дії ворога.

Водночас минулої доби українськими воїнами задокументовано одне порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих 22 липня в межах Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка противник здійснював інженерне обладнання позицій у бік підрозділів ЗСУ біля Водяного.

"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

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Від початку поточної доби, 17 серпня, запроваджений режим тиші зберігається повною мірою. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу.

"Захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника", - додали в пресцентрі ОС.