УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6443 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 829 69

За добу обстрілів з боку найманців РФ на Донбасі не зафіксовано, противник облаштовує позиції біля Водяного, - штаб

За добу обстрілів з боку найманців РФ на Донбасі не зафіксовано, противник облаштовує позиції біля Водяного, - штаб

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, 16 серпня на всіх ділянках відповідальності підрозділів ЗСУ обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об'єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню і перебували напоготові дати гідну відсіч на можливі небезпечні дії ворога.

Водночас минулої доби українськими воїнами задокументовано одне порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих 22 липня в межах Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка противник здійснював інженерне обладнання позицій у бік підрозділів ЗСУ біля Водяного.

"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Снайпер "ЛНР" добровільно здався українським військовослужбовцям

Від початку поточної доби, 17 серпня, запроваджений режим тиші зберігається повною мірою. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу.

"Захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника", - додали в пресцентрі ОС.

За добу обстрілів з боку найманців РФ на Донбасі не зафіксовано, противник облаштовує позиції біля Водяного, - штаб 01

Автор: 

Донбас (22358) перемир’я (996) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Це перемир'я надає можливості фуйлу не спішно розібратись з білорусами.
Який подаруночок від Зе.
показати весь коментар
17.08.2020 07:58 Відповісти
+6
а чого вам радіти ?
ну не загинуть ваші холопи на дамбасі, так їх утилізують в Сирії.
показати весь коментар
17.08.2020 07:57 Відповісти
+5
Це ж облом у тлі. У Мінськ зараз не поїдеш, бо блазень уже готовий далі відступати і нові поступки гарантувати.
Тимчасове затишшя.
показати весь коментар
17.08.2020 07:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну и слава Богу! Потерь нет. Обстрелов тоже уже нет.
показати весь коментар
17.08.2020 07:36 Відповісти
Впервые перемирие таки заработало.
показати весь коментар
17.08.2020 07:38 Відповісти
а чого вам радіти ?
ну не загинуть ваші холопи на дамбасі, так їх утилізують в Сирії.
показати весь коментар
17.08.2020 07:57 Відповісти
В Сирии сейчас тоже перемирие если что. Польза мира в том что люди не гибнут в целом. Минус мира в том что люди гибнут с обеих сторон.
показати весь коментар
17.08.2020 08:00 Відповісти
кацапи знайдуть де лапті відкинути.
показати весь коментар
17.08.2020 08:05 Відповісти
Историческая справка:
- В ХVIIІ веке русские умирали в Пруссии, в Семилетней войне…
- В конце ХVIIІ века русские умирали в Греции и Италии…
- В начале ХІХ века русские умирали в Альпах, под Аустерлицем и Фридландом…
- Всередине ХІХ века русские умирали на Кавказе…
- Во второй половине ХІХ века русские умирали в Средней Азии и на Балканах…
- В начале ХХ века русские умирали во Франции, на Балканах…
- В первой половине ХХ века русские умирали в Китае, Испании, Финляндии…
- Во второй половине ХХ века русские умирали в Корее, Вьетнаме, Латинской Америке, Мозамбике, Анголе, Зимбабве, Ливии, Алжире, Египте, Афганистане…
- В ХХІ веке русские умирают в Чечне, Приднестровье, Грузии, Украине, Сирии…
Такое впечатление, что эти дебилы готовы умирать по всему миру, лишь бы дома ничего не делать…
показати весь коментар
17.08.2020 09:02 Відповісти
Вдома вони помруть від злиднів та пияцтва. А так хоч щось. До того ж, це нащадки орди, сенс буття якої полягав в загарбленні.
До Вашої справки додам, що окрім русскіх в тих безглуздих війнах помирали українці та інші поневолені народи.
показати весь коментар
17.08.2020 09:09 Відповісти
Так наші вмирали з примусу, а росіяни - добровільно... Британці, римляни захоплювали і колонізували території по всьому світу, перед цим створюючи достаток у метрополії і розвиваючи свою економіку саме там, у першу чергу, а росіяни йшли захоплювать і колонізувать нові землі, залишаючи за спиною "срач"... В Україні люди в шкіряних "моршнях" і чоботях ходили, і в Середній Азії, на Кавказі, в Сибіру, в Казахстані теж шкіряне взуття носили, а в корінних губерніях Росії до Другої Світової війни, по селах, в лаптях ходили...
показати весь коментар
17.08.2020 10:13 Відповісти
) так там везде вместе с русскими умирали украинцы будучи частью российской империи и позже СССР.
показати весь коментар
17.08.2020 10:11 Відповісти
Тебе дурь писать. А миллионы украинцев жизни клали. Но не только за Россию.. ещё за Польшу, Австрию, Германию, Литву и ТД..поскольку всегда была частью чьей то территории а не самостоятельным субъектом.
показати весь коментар
17.08.2020 10:25 Відповісти
І ти спілкуєшся росіскою, вбиваючи свою рідну мову на догоду кремлінам.
показати весь коментар
17.08.2020 11:18 Відповісти
Ты же меня там выше в кацапы записала теперь по вопросу мовы на совесть давишь) ты уж определитесь))
показати весь коментар
17.08.2020 18:08 Відповісти
але ж ти впираєшся.
то май оце.
показати весь коментар
17.08.2020 18:25 Відповісти
Я не упираюсь. Зачем мне это? Я обычный человек с обычной достаточно умеренной политической позицией как и большинство людей как собственно и вы если бы не находились при исполнении на рабочем месте будучи обычной наемницей Пети на информ пространстве.
показати весь коментар
17.08.2020 20:42 Відповісти
То може ви відправите Петі моє резюме, опис кваліфікації та об'єм виконаної роботи ?
Я ж ще зарплатні не отримувала. Може якраз виплатять
показати весь коментар
17.08.2020 20:45 Відповісти
Горбатого не лепите) уж я то точно к Пете никакого отношения не имею поскольку имею политическую позицию отличающуюся от его в отличии от вас например.
показати весь коментар
17.08.2020 20:55 Відповісти
Как сейчас помню вы раньше в первых рядах бежали слезно оплакивать очередного погибшего солдата на новостях о потерях сейчас благодаря перемирию уже три недели как нет боевых потерь но вашему негодованию вопреки всякой логики нет предела!!! Вывод:Кому выгодны потери, срыв перемирия и продолжение вялотекущего конфликта более похожего на имитацию войны? Конечно же Пете ибо если Зеленский разгромно победивший его на выборах выполнит то чего не смог Петя остановить войну плакала Надежда на реванш. Вот Петя тебя и нанял для дискредитации действий оппонента.
показати весь коментар
17.08.2020 21:11 Відповісти
Звісно, ви тримаєте позицію кремля, вас для цього і найняли.
Навіщо вашому пуйлу стріляти, якщо все і так пливе в його ручки ?
Тому він погодився на перемир'я.
Нічого іншого, окрім капітуляції України, в його плани не входить.
То ви гадаєте, я не помічу як ви пуйлу догоджаєте ?
показати весь коментар
17.08.2020 21:21 Відповісти
Нет никакой капитуляции. Методичка о капитуляции не имеет под собой никакой логики. Есть обоюдное прекращение огня и как результат украинские солдаты не погибают.
показати весь коментар
17.08.2020 21:27 Відповісти
То в чому вигода для кремля ?
Що українські вони не гинуть ?
Та ну !
показати весь коментар
17.08.2020 21:31 Відповісти
Затем что и Киеву.. какая кому польза от вялотекущего конфликта не имеющего военного решения?
показати весь коментар
17.08.2020 21:42 Відповісти
А мені здається, рашка прагне таким чином піти по старому шляху - зробити з днири придністров'я чи абхазію.
То в чому вигода для рашистів ? Мовчите ?
Скажу за вас, бо ви такий стісняшка і дуже боїтесь кинути тінь на своїх роботодавців.
В подальшій окупації українських територій..
показати весь коментар
17.08.2020 21:50 Відповісти
Не молчу. Не фантазируйте. Подобие Приднестровья существует на Донбассе и так уже с 2014 года и военным путем Украине эту проблему не решить поскольку население Донбасса сейчас не лояльно Киеву и десятки тысяч его жителей противятся этому с оружием в руках. Украина лишь умножает свои потери все 6 лет. Остаётся вариант Б. Заморозить конфликт и перевести его в экономическое русло. Если Украине удастся навести порядок у себя и убедить Донбасс что его ждут дома то народную волю будет трудно сдержать.. пример Белоруссия.
показати весь коментар
17.08.2020 21:59 Відповісти
Бо рашисти їм платять.
Інакше чому ті самі мешканці не протистоять Україні вже на звільнених від кацапстану територіях ? Ви ж вперто москалів там не помічаєте.
пс. І я вас згадала. Довелось докласти певних зусиль до вашого тимчасового зникнення.
показати весь коментар
17.08.2020 22:03 Відповісти
Так Украина тоже платит)) зар плата солдата ВСУ высока по украинским меркам и выше чем у бойцов лднр но тем не менее они предпочитают воевать на другой стороне.. так что дело не в деньгах.
показати весь коментар
17.08.2020 22:06 Відповісти
Днирам немає куди діватись. Розумні виїхали в Україну.
Ви щоразу палитесь на спробах принизити українських солдатів.
показати весь коментар
17.08.2020 22:12 Відповісти
А без лояльности "Дниров" Украине ну никак не вернуть Донбасс.. хоть ты ножкой топни. Можно попробовать вернуть хоть сейчас конечно. Но это только если выполнить подписанный Петей Минск и предоставить этим территориям особый статус. Можно попробовать военным путем но этот путь провалил Петя ещё 2014ом. Я не вижу! Вообще не вижу смысла от бессмысленной стрельбы когда победить то никто и не пытается. Города не освобождаются а просто стрельба ради стрельбы. Это маразм
показати весь коментар
17.08.2020 22:19 Відповісти
О, то ви за план кремля !
Впіхнути цей гнійник з особливим статусом в Україну.
І чомусь я не дивуюсь, даремно ви не погоджуєтесь з моїми висновками щодо вас, москалику.
показати весь коментар
17.08.2020 22:21 Відповісти
Не перекручивайте)) я всего лишь перечислил несколько возможных вариантов в том числе и подписанный самим Петей Минский документ за воспоминание которого тебя автоматом записывают в москали))) получается Петя самый главный москаль))
показати весь коментар
17.08.2020 22:24 Відповісти
Ви слизький, але і вас можна впіймати.
Хоча б тому, що вам потрібно якось транслювати тут свою методичку.
показати весь коментар
17.08.2020 22:29 Відповісти
Нет у меня никакой методички.. есть только логические умозаключения. Логически этот конфликт имеет два основных варианта его решения.. мирный и военный. Мирный вам не подходит не так и не так. Военный провалился и не реализуется потому что гораздо более вероятно приведет к поражению.
показати весь коментар
17.08.2020 22:36 Відповісти
Я бы вас понимал и вынужден был с вами согласиться если бы ВСУ наступало и побеждало вот вот получив границу но нет таких попыток даже. Ваш путь тупая бессмысленная стрелкотня никакой логики не имеющая и не приближающая освобождения Донбасса. Поэтому я и говорю что ввиду отсутствия логики я считаю вас порохоботкой! Вам денег дали.. сказали пиши то ты то та вы и пишите.
показати весь коментар
17.08.2020 22:39 Відповісти
Боюся, ви умішкой не вийшли для логічних висновків.
У вас трапляються лише лохічні.
Ні на що розуму не вистачило, лише прийти сюди і вмовляти українців скласти зброю на догоду окупантові.
Не вчили вас мислити.
показати весь коментар
17.08.2020 22:49 Відповісти
В смысле умолять?) Что вы такое говорите?)) Во первых я всего лишь высказываю свое мнение как и каждый человек на этом форуме и у каждого оно свое. Во вторых кому тут что складывать?)) Тут же одни диванные воины а не солдаты с передовой))мне нет никакой разницы убеждать кого то сложить клавиатуру))
показати весь коментар
17.08.2020 22:53 Відповісти
в сенсі - угаварівать
знову палитесь ? перекладаєте мої тексти в гуглі ?
ото вам пекельні борошна від тої мови, так ? ))))
показати весь коментар
17.08.2020 23:00 Відповісти
))))) Все меня поймать пытаетесь))) но нет)) я розумiю мову але не дуже добре бо розмовляю завжди росiйською бо живу у мiстi Днiпро же всi розмовляють росiйською мовою. Якщо ви менi не вiрете то можу дати вам свiй телефон. Ксенiя у вас е( нет украинской е на телефоне) Вайбер? Я не ховаюся.
показати весь коментар
17.08.2020 23:06 Відповісти
Який ви хитрий ! В мене все є.
показати весь коментар
17.08.2020 23:10 Відповісти
Я не хитрый. Я полностью открыт для собеседника.. что думаю то и говорю.. о чем хотите спрашивайте. Нет никаких секретов.
показати весь коментар
17.08.2020 23:13 Відповісти
Путін дав команду "прижухнуть", бо на два фронти сил не вистачає... Зараз на "повістці дня" - аншлюс Білорусі... Потім він білоруські в/ч націлить на наш північний кордон і повернеться до Донбасу...
показати весь коментар
17.08.2020 08:58 Відповісти
А гавноконвои уже есть, наверное конфетки передали жопонасленцам из копростана...
показати весь коментар
17.08.2020 11:58 Відповісти
Питають "ополченців" з ОРДЛО:
- А почему вы отказываетесь от гуманитарных продуктов от Красного Креста?
- Так они же порченые! Как только в стволы орудий не заряжали, а они стрелять не хотят... Не то что российские...
показати весь коментар
17.08.2020 15:43 Відповісти
К зиме готовятся.
показати весь коментар
17.08.2020 07:43 Відповісти
«ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ»
А Донбасс сам вернется.
Так ведь?
показати весь коментар
17.08.2020 07:44 Відповісти
Конечно вернётся, ***** пихать будет, с новой столицей Украины! А янелох будет смотреть в глаз (в какой, не коричневый ли?), видеть мир и верещать "пабеда!", вместе с зЕбилами! =(
показати весь коментар
17.08.2020 12:09 Відповісти
Це ж облом у тлі. У Мінськ зараз не поїдеш, бо блазень уже готовий далі відступати і нові поступки гарантувати.
Тимчасове затишшя.
показати весь коментар
17.08.2020 07:49 Відповісти
Це перемир'я надає можливості фуйлу не спішно розібратись з білорусами.
Який подаруночок від Зе.
показати весь коментар
17.08.2020 07:58 Відповісти
неспішно*
показати весь коментар
17.08.2020 07:58 Відповісти
А потом с тех позицый будут пацанов наших убивать
показати весь коментар
17.08.2020 08:55 Відповісти
Я пояснив причину вище...
показати весь коментар
17.08.2020 09:03 Відповісти
То что обстрелов нет - радует....., НО ЧТдальше( ?!!).....☹️
С орками «мир-дружба-жевачка»?😡
показати весь коментар
17.08.2020 07:51 Відповісти
UkraineForever @UkraineSuper1· 16 чВ ответ @subwayriwer и @666_mancer

місцеві кажуть на
півночі (ДАП/Volvo) вчора вдень чули стрілецьку та ввечорі невеличкий, або
далекий *****(((
показати весь коментар
17.08.2020 07:53 Відповісти
hochu domoy v ua@hochu_dodomu"Шахта
"Комсомолец Донбасса". Скиповый подъём. "Копер высотой 107 м, на отметках 43, 48,
57, 69, 83, 93 метра
- обнаружены очаги горения кабелей..."

ИМХО. Выгорит всё
что не из бетона. Это похороны ("
показати весь коментар
17.08.2020 07:58 Відповісти
Противник обустраивает позиции...

***** сейчас готовит аннексию Беларуси, для этого там подняли массы с цветочками, а сейчас едет туда росгвардия в составе не менее 600 человек для подавления митингов. Будут провокации, после чего поломают бульбашей.

Надо быть готовыми, что со стороны беларуси тоже будет стоять военная техника, батька подонок и нельзя ему доверять.

Основная цель ***** взять нас в кольцо со всех сторон.

Поэтому, зегенерат должен понимать, что в краткосрочной перспективе может быть или давление или возобновление военных действий по нескольким фронтам.
Зебила для того и протолкнули, чтобы этот план осуществить.

Война никогда не закончится, та сторона накапливает силы и раша от своих планов не откажется. Плохо, что во главе страны лузер и предатель.
показати весь коментар
17.08.2020 08:00 Відповісти
Зегенерат все розуміє і вже намазюкав анус вазєліном.
показати весь коментар
17.08.2020 08:57 Відповісти
Что касается бульбашей, то основная часть - это аморфные люди, которые недооценивают рашу и носят розовые очки. Пообщался на 3 их телеграм чатах, везде забанили и крайне недружелюбно высказываются об Украине.
Большинство молодых мечтает о "хороших" отношениях с рашей и не против вхождения в состав раши.
Много беларусов работают в раше, им там нравится с их слов, и хотели бы вариант пашиняна, и даже еще ближе быть к кремлю.

Нам надо думать своей головой, ибо беларусь станет скороинашей головной болью...

Хотя, безусловно, жаль избитых детей.
показати весь коментар
17.08.2020 08:05 Відповісти
Та то фигня! Кабели вторые сутки горят только на небольших участках буквально по несколько сантиметров
За добу обстрілів з боку найманців РФ на Донбасі не зафіксовано, противник облаштовує позиції біля Водяного, - штаб - Цензор.НЕТ 9073
показати весь коментар
17.08.2020 08:06 Відповісти
Эх, сейчас бы хор Веревки послушать с Лысым...
За добу обстрілів з боку найманців РФ на Донбасі не зафіксовано, противник облаштовує позиції біля Водяного, - штаб - Цензор.НЕТ 4562
показати весь коментар
17.08.2020 08:08 Відповісти
Хочеш мира - готовся к войне, с приполярными соседями только так!
показати весь коментар
17.08.2020 08:08 Відповісти
"За сутки обстрелов со стороны наемников РФ на Донбассе не зафиксировано, противник обустраивает позиции возле Водяного, - штаб" - ещё не вечер, обустроит позиции и обстреляет.
показати весь коментар
17.08.2020 08:11 Відповісти
Донецкую шахту присоединили к развалившемуся Макееевуглю (осталось три чисто макеевских шахт, в 2013г. было 10)
Шахта убыточная, даже спущенный урками план не выполняется. И тут так вовремя пожар!
Шахтеры едут в Орду на сбор яблок и ягеля. Снова виновата Украина.

За добу обстрілів з боку найманців РФ на Донбасі не зафіксовано, противник облаштовує позиції біля Водяного, - штаб - Цензор.НЕТ 3632
показати весь коментар
17.08.2020 08:24 Відповісти
Пишет Chipollino (https://gorky-look.livejournal.com/profile За добу обстрілів з боку найманців РФ на Донбасі не зафіксовано, противник облаштовує позиції біля Водяного, - штаб - Цензор.НЕТ 4475 https://gorky-look.livejournal.com/ gorky_look )
https://gorky-look.livejournal.com/2020/ 2020 -https://gorky-look.livejournal.com/2020/08/ 08 -https://gorky-look.livejournal.com/2020/08/16/ 16 17:44:00

Разобрались с торецкой больничной проблемой, о которой я писал вчера. Дали ***** солдатам, закрытым без лечения и питания, и пообещали выгнать их из армии. Если будут еще жаловаться блогерам на то что их не лечат и не кормят. Выгонят ***** с фронта. Вот такая угроза.

Вместо них, я так понимаю, в армию воевать на Пески пойдет главврач больницы во главе легиона сбежавших из отделения лепил. Они же ******* отважные и почти все призывного возраста.

Есишо, я знаю куда их пристроить на нуле. Вместо пацанов. А пацаны медики, поработают вместо них в торецкой больнице.

Ну шо, наголосовали и зделали всех, *****?
показати весь коментар
17.08.2020 09:05 Відповісти
Перемирие? Для к чего? Это идет полным ходом подготовка абхазского, или приднестровского сценариев! Этих тварей потом оттуда не выбьешь с малыми потерями... уже не получиться зачистить эту дыру быстро и качественно... ***** теперь не будет атаковать в открытую.... зачем? Его вполне на 100% устраивает то что делается сейчас...Так что все идет по сценарию *****!
показати весь коментар
17.08.2020 09:24 Відповісти
Не идет, по его сценарию , он должен был захватить все до Одессы , соединив с преднистровьем, получив проезд и дорогу в Крым . А увяз в нескончаемой тягомотной воине. Которая сосет ресурсы, на которую уже рашисты ехать не хотят, а остатки местного населения вспоминает как хорошо жили при Украине. В сирии пуйло завяз по гланды, не получив никаких месторождений, турки говорят плкшивой моли как стоять надо, да еще росс рабам востанавливать сирию за свой счет придется. Сеичас Беларусь на дыбы встала, максимум что ***** сделал , заслал группу садистов в попытке запугать, рашистов и там теперь будут мочить безбожно. Жопа открыта Китай может вводить по самые Подмосковья
показати весь коментар
17.08.2020 10:05 Відповісти
6лет назад у пуйла хватало голодных и рабов что бы и в Украине воевать и в сирии , сеичас в Беларусь полез и все. Медведя практически распяли.
показати весь коментар
17.08.2020 09:59 Відповісти
Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох" - с такими словами шли "полезные идиоты" (дедушка Ленин) на выборы полтора года назад.
Чтобы понять, насколько "не стало хуже" приведу только один факт:
при Порошенко Макарыч (по его словам) "спал в обнимку с ружьем", а теперь Макарыч, успешно сдавший украинское ЯО, столь же успешно сдает уже независимость Украины на переговорах, как впихнуть ЛДНР в Украину на их, ЛДНР условиях.
показати весь коментар
18.08.2020 06:31 Відповісти
 
 