За добу обстрілів з боку найманців РФ на Донбасі не зафіксовано, противник облаштовує позиції біля Водяного, - штаб
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, 16 серпня на всіх ділянках відповідальності підрозділів ЗСУ обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об'єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню і перебували напоготові дати гідну відсіч на можливі небезпечні дії ворога.
Водночас минулої доби українськими воїнами задокументовано одне порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих 22 липня в межах Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка противник здійснював інженерне обладнання позицій у бік підрозділів ЗСУ біля Водяного.
"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби, 17 серпня, запроваджений режим тиші зберігається повною мірою. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу.
"Захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника", - додали в пресцентрі ОС.
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ну не загинуть ваші холопи на дамбасі, так їх утилізують в Сирії.
- В ХVIIІ веке русские умирали в Пруссии, в Семилетней войне…
- В конце ХVIIІ века русские умирали в Греции и Италии…
- В начале ХІХ века русские умирали в Альпах, под Аустерлицем и Фридландом…
- Всередине ХІХ века русские умирали на Кавказе…
- Во второй половине ХІХ века русские умирали в Средней Азии и на Балканах…
- В начале ХХ века русские умирали во Франции, на Балканах…
- В первой половине ХХ века русские умирали в Китае, Испании, Финляндии…
- Во второй половине ХХ века русские умирали в Корее, Вьетнаме, Латинской Америке, Мозамбике, Анголе, Зимбабве, Ливии, Алжире, Египте, Афганистане…
- В ХХІ веке русские умирают в Чечне, Приднестровье, Грузии, Украине, Сирии…
Такое впечатление, что эти дебилы готовы умирать по всему миру, лишь бы дома ничего не делать…
До Вашої справки додам, що окрім русскіх в тих безглуздих війнах помирали українці та інші поневолені народи.
то май оце.
Я ж ще зарплатні не отримувала. Може якраз виплатять
Навіщо вашому пуйлу стріляти, якщо все і так пливе в його ручки ?
Тому він погодився на перемир'я.
Нічого іншого, окрім капітуляції України, в його плани не входить.
То ви гадаєте, я не помічу як ви пуйлу догоджаєте ?
Що українські вони не гинуть ?
Та ну !
То в чому вигода для рашистів ? Мовчите ?
Скажу за вас, бо ви такий стісняшка і дуже боїтесь кинути тінь на своїх роботодавців.
В подальшій окупації українських територій..
Інакше чому ті самі мешканці не протистоять Україні вже на звільнених від кацапстану територіях ? Ви ж вперто москалів там не помічаєте.
пс. І я вас згадала. Довелось докласти певних зусиль до вашого тимчасового зникнення.
Ви щоразу палитесь на спробах принизити українських солдатів.
Впіхнути цей гнійник з особливим статусом в Україну.
І чомусь я не дивуюсь, даремно ви не погоджуєтесь з моїми висновками щодо вас, москалику.
Хоча б тому, що вам потрібно якось транслювати тут свою методичку.
У вас трапляються лише лохічні.
Ні на що розуму не вистачило, лише прийти сюди і вмовляти українців скласти зброю на догоду окупантові.
Не вчили вас мислити.
знову палитесь ? перекладаєте мої тексти в гуглі ?
ото вам пекельні борошна від тої мови, так ? ))))
- А почему вы отказываетесь от гуманитарных продуктов от Красного Креста?
- Так они же порченые! Как только в стволы орудий не заряжали, а они стрелять не хотят... Не то что российские...
А Донбасс сам вернется.
Так ведь?
Тимчасове затишшя.
Який подаруночок від Зе.
С орками «мир-дружба-жевачка»?😡
місцеві кажуть на
півночі (ДАП/Volvo) вчора вдень чули стрілецьку та ввечорі невеличкий, або
далекий *****(((
"Комсомолец Донбасса". Скиповый подъём. "Копер высотой 107 м, на отметках 43, 48,
57, 69, 83, 93 метра
- обнаружены очаги горения кабелей..."
ИМХО. Выгорит всё
что не из бетона. Это похороны ("
***** сейчас готовит аннексию Беларуси, для этого там подняли массы с цветочками, а сейчас едет туда росгвардия в составе не менее 600 человек для подавления митингов. Будут провокации, после чего поломают бульбашей.
Надо быть готовыми, что со стороны беларуси тоже будет стоять военная техника, батька подонок и нельзя ему доверять.
Основная цель ***** взять нас в кольцо со всех сторон.
Поэтому, зегенерат должен понимать, что в краткосрочной перспективе может быть или давление или возобновление военных действий по нескольким фронтам.
Зебила для того и протолкнули, чтобы этот план осуществить.
Война никогда не закончится, та сторона накапливает силы и раша от своих планов не откажется. Плохо, что во главе страны лузер и предатель.
Большинство молодых мечтает о "хороших" отношениях с рашей и не против вхождения в состав раши.
Много беларусов работают в раше, им там нравится с их слов, и хотели бы вариант пашиняна, и даже еще ближе быть к кремлю.
Нам надо думать своей головой, ибо беларусь станет скороинашей головной болью...
Хотя, безусловно, жаль избитых детей.
Шахта убыточная, даже спущенный урками план не выполняется. И тут так вовремя пожар!
Шахтеры едут в Орду на сбор яблок и ягеля. Снова виновата Украина.
https://gorky-look.livejournal.com/2020/ 2020 -https://gorky-look.livejournal.com/2020/08/ 08 -https://gorky-look.livejournal.com/2020/08/16/ 16 17:44:00
Разобрались с торецкой больничной проблемой, о которой я писал вчера. Дали ***** солдатам, закрытым без лечения и питания, и пообещали выгнать их из армии. Если будут еще жаловаться блогерам на то что их не лечат и не кормят. Выгонят ***** с фронта. Вот такая угроза.
Вместо них, я так понимаю, в армию воевать на Пески пойдет главврач больницы во главе легиона сбежавших из отделения лепил. Они же ******* отважные и почти все призывного возраста.
Есишо, я знаю куда их пристроить на нуле. Вместо пацанов. А пацаны медики, поработают вместо них в торецкой больнице.
Ну шо, наголосовали и зделали всех, *****?
Чтобы понять, насколько "не стало хуже" приведу только один факт:
при Порошенко Макарыч (по его словам) "спал в обнимку с ружьем", а теперь Макарыч, успешно сдавший украинское ЯО, столь же успешно сдает уже независимость Украины на переговорах, как впихнуть ЛДНР в Украину на их, ЛДНР условиях.