Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 21,8 млн, кількість жертв - 773 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 17 серпня у світі зареєстрували 212 630 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4,5 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 21 826 450 випадків інфікування і 773 072 смерті через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 173 128 (+522 за добу), хворих - 5 566 632 (+36 843 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​3 340 197 інфікованих (+22 365 за добу) і 107 879 (+582 за добу) летальних випадків.

Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 2 647 316 осіб (+58 108 за добу), кількість смертей - 51 045 (+961 за добу).

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У Росії 922 853 хворих (+4969 за добу) і 15 685 летальних випадків (+68 за добу).

Південна Африка на п'ятому місці за кількістю інфікованих на коронавірус: кількість хворих там досягла 587 345 осіб (+3692 за добу), кількість смертей - 11 939 (+162 за добу).