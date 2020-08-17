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Новини Коронавірус і карантин
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Місцеві вибори можуть перенести, якщо 50% території України буде в "червоній зоні", - головний санлікар Ляшко

Місцеві вибори можуть перенести, якщо 50% території України буде в

Погіршення ситуації з коронавірусом в Україні може вплинути на проведення місцевих виборів. Зокрема, влада може ухвалити рішення про перенесення їх із жовтня 2020 року на більш пізні терміни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він наголосив, що сьогодні Україна поділена на так звані території епідеміологічної небезпеки.

"І якщо ми будемо відзначати перевищення ... 50% території буде в "червоній зоні", то це буде підставою для того, щоб серйозно задуматися про доцільність проведення масових заходів, в тому числі і виборів", - зазначив Ляшко.

За його словами, Україна орієнтується на Польщу, яка нещодавно переносила президентські вибори через пандемію.

"Їхні чіткі рекомендації показали, що дотримання протиепідемічних норм не впливає на збільшення випадків коронавірусу", - сказав Ляшко.

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Головний санлікар додав, що на сьогодні складно спрогнозувати, чи будуть відкладені вибори через коронавірус. Ситуація може прояснитися вже на початку жовтня.

Нагадаємо, впродовж тижня в "червоній зоні" карантину будуть залишатися три міста і п'ять районів України.

Автор: 

карантин (18172) місцеві вибори (1366) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+42
Что у зебобов совсем плохо с рейтингами чтоли?
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17.08.2020 08:19 Відповісти
+29
Пробивают общественное мнение.
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17.08.2020 08:19 Відповісти
+21
"Україна це ти" говорит нам Зеленский и слуги перед местными выборами. Уже наигрались в "каждый из нас президент". Потому что такой глупости мало кто смог бы наделать за такое короткое время. Теперь Зеленский и его партия всю ответственность за свои действия сбрасывают на каждого из нас.

Это не Зеленский, который отстранился от руководства и передал все рычаги Ермаку. Это не Шмыгаль. Не Аваков, который делает шоу для Зеленского и его избирателей. Не чиновники Януковича и расхитители бюджета с опытом, которых возвращает к "жизни" Зеленский. Не русская агентура. Нет. Это ты!

Растущие коммунальные платежи - ты. Короновирус - ты. Карантин, ограничения в работе и обнищание - тоже ты. Снижение покупательной способности - и это ты. Полностью забитые инфекционные больницы без оборудования и лечения - ты. Больные врачи - ты.

Закупка воронков и автозаков вместо скорой помощи - опять ты. Дефицит бюджета - ты. Невиданная за последние годы коррупция на «новом строительстве» - ты. Хищение денег на медицинских закупках - ты. Закрытые из-за нехватки денег государственные программы - ты.

Освобождение от налогов на 4 года игорного бизнеса - тоже ты. Деньги, которые ворует Коломойский - это снова ты. Деморализована армия - ты. Отсутствие позиции государства на международной арене - ты. Произвол, избиение, изнасилование переаттестованными полицейскими - ты. Международная финансовая помощь, выделенная для борьбы с ковид, растащенная не пойми куда - ты.

Нет, это не Зеленский и не люди, которых он привел к власти и в ВР на волне доверия. Это все ты.

И отвечать за это, уже сейчас, Зеленский предлагает тебе. Потому что это не он. Это ты...
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17.08.2020 08:45 Відповісти
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Засиделись. Выборы хотите отменить? "Велюр" вам в рот и "эпицентр" в сраку
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17.08.2020 09:01 Відповісти
Ща начнут накручивать количество заболевших!
Можно без напряга еще год занимать кресло.
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17.08.2020 09:01 Відповісти
НЕ НАДО так делать. Это вредно для "зеленого" здоровья.
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17.08.2020 09:02 Відповісти
Да. Выбор не большой. Или от вируса или от вил в зад.
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17.08.2020 09:05 Відповісти
Цирк на дроті.... А воно хто таке, щоб за вибори взагалі в'якати??? Не те що припускати.. чи приспускати?)))) Санврач - а туда же))) Хотя.... после выборов президента - это наверное не настолько уже и шокирующее)))
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17.08.2020 09:06 Відповісти
Что и требовалось доказать .Там где есть шанс у зелёных членограев победить на выборах,-это белая зона.Ну а там где народ прозрел и готов зеленокожий мусор одевать на кол -красная !Всё просто !А этому ляшко аферисту надо на всю морду зелёную маску наколоть ,в память о брехне которую он творит со степановым .Как убрать эту зеленокожую мразь с наших плеч?Ну вот так делают из кассиров всех мастей и кассиров супермаркетов-полицаев и предателей .Товарищ, а вы почему без намордника?Пацакам ходить только в намордниках?А простую истину -намордник должны носить больные,перевернули наоборот и теперь здоровые -это больные!
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17.08.2020 09:14 Відповісти
Зелень запускает методы Лукашенко чтоб избежать разгрома.
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17.08.2020 09:17 Відповісти
вони знають, що їх посадять.
Наробили зелені на пожиттєве.
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17.08.2020 09:43 Відповісти
Ненависть людей до Зеленського тотальна.
Я такої ненависті ще не бачив.
Здається, що й до праффффесара такої ненависті людей не було, як до Зеленського.
Зеленський розвів тих, хто за нього голосував - ЯК ОСТАННІХ ЛОХІВ!!!
Зеленський розвів Одесу, одеситів ЯК ЛОХІВ!!! Одеситів розвели як останніх ЛОХІВ!!!

Такого не пробачать... НІКОЛИ!!!
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17.08.2020 09:24 Відповісти
Чего и следовало ожидать Зе не лох 43 всрався рейтинг ниже плинтуса фу
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17.08.2020 09:27 Відповісти
Слуги Народа знают, что выборы местные они проигрывают.
Их голоса уйдут к Бойко/Шарию, то есть Киве.
Оттого и дурантин с отменой выборов.
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17.08.2020 09:32 Відповісти
11-18% - кількість кацапів в Україні. Загальна.
та так завжди було.

Вони нічого не вирішують, але більше з ними толерантно поводитися не будуть.
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17.08.2020 09:42 Відповісти
О, еще один "президент" нарисовался, Ляшко.
А с каких это пор санитарный врач выборы переносит?
Разве не его забота проверять скотобойни, очистные сооружения и прочие рынки?

Едрить, что делается то: Ермак, должность которого называется "начальник секретуток", не бумагу в принтеры раскладывает и фиалки на подоконниках поливает, а устанавливает внешнюю политику Украины.
Ляшко, санитарный врач, не отхожие места и выгребные ямы на дизентерию исследует и не туберкулезников отслеживает (с открытым процессом), а разрешает/запрещает выборы.

А не послать этих самозванцев вообще на йюх?
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17.08.2020 09:30 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13


https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13

Hellis

@13Hellis_13

·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1295243624138113024 13 мин

Начальство одного из серьезных министерств Украины обсуждает тему о предстоящем переносе выборов аж на апрель 2021. Причина: «Слуги» поняли, что их рейтинг - неподъемный импотент, и до апреля должны все ресурсы передать ОПЗЖ, получив от них полную неприкосновенность. Посмотрим.
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17.08.2020 09:32 Відповісти
Рейтинг ЗЕлюков" работает в "полуавтоматическом режиме", как член у импотента - поднимается "вручную", а падает самопроизвольно...
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17.08.2020 09:48 Відповісти
Какой-то козел, прикидывающийся главным санитаром, может взять и заявить об отмене выборов, это уже дно или погружение продолжается? Вон Трамп заикнулся был в твиттере об отмене выборов, и сразу же заткнулся после реакции американского политикума, а ведь в США пять с половиной миллионов заболевших, а в Украине 90 тысяч. Надеюсь козла прокомментируют ЦВК, власти и оппозиция, а может пора санитара заменить на другую говорящую голову? Надоела эта харя.
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17.08.2020 09:32 Відповісти
ГОСПОДИ !
Кто-то прочитал ЭТО?
""Их четкие рекомендации показали, что соблюдение противоэпидемических норм не влияет на увеличение случаев коронавируса", - сказал Ляшко."
ЧТО сие значит?
Что соблюдение противоэпидемических норм - бесполезно?
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17.08.2020 09:35 Відповісти
Місцеві вибори можуть перенести, якщо 50% території України буде в "червоній зоні", - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 139
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17.08.2020 09:52 Відповісти
После выборов точно...будут.
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17.08.2020 09:53 Відповісти
Понятно, шо хоцца перенести. А зеленых могут вынести. Тока не в красную, а в обычную зону
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17.08.2020 09:54 Відповісти
это только цветочки ягодки будут когда отменят презедентские выборы.так что наслаждайтесь карантином пока в зеленой зоне,и спасибо за это санитару разрешил. Ну чем не дурдом ,,УКРАИНА'' где народ плавно переходит в пациентов.
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17.08.2020 09:56 Відповісти
Все зрозуміло. К жовтню буде великий "спалах" коронавірусу в окремих районних містах щоб не дай бог феодалів трошки не повиганяли з мусцевих владних структур.
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17.08.2020 10:07 Відповісти
Достатньо подивитися на відповідні графіки кількості нових випадків захворювання KOVID-19 і проведених тестів, і побачимо, що динаміка їх в цілому збігається. https://uk.wikipedia.org/wiki/Коронавірусна_хвороба_2019_в_Україні
Тому цілком можливе регулювання цієї ситуації відповідно до наявних політичних планів діючої влади.
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17.08.2020 10:20 Відповісти
придурок ляшко візьме красний олівець, і виборів не буде. корисний придурок.
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17.08.2020 10:34 Відповісти
А вот это уже манипуляция чистейшей воды!
Значит работать по 8 часов можно каждый рабочий день, а проголосовать 1 раз за 15 минут нет, получается.
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17.08.2020 10:39 Відповісти
100%
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17.08.2020 11:29 Відповісти
Членограй и его ублюдочная партия мразейнарота
Пролетают на выборах
Ярмак требует увольнения от неудобных членов ЦИК
зеленский хитросделанный членограй
Решил прокидать лохов с выборами
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17.08.2020 10:43 Відповісти
Анонс выдан, выборов не будет - рейтинг под плинтусом.
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17.08.2020 10:45 Відповісти
а я думаю в связи с чем так начало расти количество заболевших, а оно вон как, цирк малороссов понял, что на выборах им ничего не светит.
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17.08.2020 11:18 Відповісти
Місцеві вибори можуть перенести, якщо 50% території України буде в "червоній зоні", - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1781.
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17.08.2020 11:23 Відповісти
А хіба в Конституції є хоч слово, яке дає право відміняти вибори з цього приводу?
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17.08.2020 12:31 Відповісти
Ти краще б кордон з рашкою та з лугандоном закрив
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17.08.2020 12:33 Відповісти
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