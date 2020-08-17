Місцеві вибори можуть перенести, якщо 50% території України буде в "червоній зоні", - головний санлікар Ляшко

Погіршення ситуації з коронавірусом в Україні може вплинути на проведення місцевих виборів. Зокрема, влада може ухвалити рішення про перенесення їх із жовтня 2020 року на більш пізні терміни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він наголосив, що сьогодні Україна поділена на так звані території епідеміологічної небезпеки.

"І якщо ми будемо відзначати перевищення ... 50% території буде в "червоній зоні", то це буде підставою для того, щоб серйозно задуматися про доцільність проведення масових заходів, в тому числі і виборів", - зазначив Ляшко.

За його словами, Україна орієнтується на Польщу, яка нещодавно переносила президентські вибори через пандемію.

"Їхні чіткі рекомендації показали, що дотримання протиепідемічних норм не впливає на збільшення випадків коронавірусу", - сказав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко про російську вакцину від COVID-19: Досі не проведено третю фазу клінічних випробувань, не варто нехтувати безпекою

Головний санлікар додав, що на сьогодні складно спрогнозувати, чи будуть відкладені вибори через коронавірус. Ситуація може прояснитися вже на початку жовтня.

Нагадаємо, впродовж тижня в "червоній зоні" карантину будуть залишатися три міста і п'ять районів України.