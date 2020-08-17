Місцеві вибори можуть перенести, якщо 50% території України буде в "червоній зоні", - головний санлікар Ляшко
Погіршення ситуації з коронавірусом в Україні може вплинути на проведення місцевих виборів. Зокрема, влада може ухвалити рішення про перенесення їх із жовтня 2020 року на більш пізні терміни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Він наголосив, що сьогодні Україна поділена на так звані території епідеміологічної небезпеки.
"І якщо ми будемо відзначати перевищення ... 50% території буде в "червоній зоні", то це буде підставою для того, щоб серйозно задуматися про доцільність проведення масових заходів, в тому числі і виборів", - зазначив Ляшко.
За його словами, Україна орієнтується на Польщу, яка нещодавно переносила президентські вибори через пандемію.
"Їхні чіткі рекомендації показали, що дотримання протиепідемічних норм не впливає на збільшення випадків коронавірусу", - сказав Ляшко.
Головний санлікар додав, що на сьогодні складно спрогнозувати, чи будуть відкладені вибори через коронавірус. Ситуація може прояснитися вже на початку жовтня.
Нагадаємо, впродовж тижня в "червоній зоні" карантину будуть залишатися три міста і п'ять районів України.
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Можно без напряга еще год занимать кресло.
Наробили зелені на пожиттєве.
Я такої ненависті ще не бачив.
Здається, що й до праффффесара такої ненависті людей не було, як до Зеленського.
Зеленський розвів тих, хто за нього голосував - ЯК ОСТАННІХ ЛОХІВ!!!
Зеленський розвів Одесу, одеситів ЯК ЛОХІВ!!! Одеситів розвели як останніх ЛОХІВ!!!
Такого не пробачать... НІКОЛИ!!!
Их голоса уйдут к Бойко/Шарию, то есть Киве.
Оттого и дурантин с отменой выборов.
та так завжди було.
Вони нічого не вирішують, але більше з ними толерантно поводитися не будуть.
А с каких это пор санитарный врач выборы переносит?
Разве не его забота проверять скотобойни, очистные сооружения и прочие рынки?
Едрить, что делается то: Ермак, должность которого называется "начальник секретуток", не бумагу в принтеры раскладывает и фиалки на подоконниках поливает, а устанавливает внешнюю политику Украины.
Ляшко, санитарный врач, не отхожие места и выгребные ямы на дизентерию исследует и не туберкулезников отслеживает (с открытым процессом), а разрешает/запрещает выборы.
А не послать этих самозванцев вообще на йюх?
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Hellis
@13Hellis_13
·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1295243624138113024 13 мин
Начальство одного из серьезных министерств Украины обсуждает тему о предстоящем переносе выборов аж на апрель 2021. Причина: «Слуги» поняли, что их рейтинг - неподъемный импотент, и до апреля должны все ресурсы передать ОПЗЖ, получив от них полную неприкосновенность. Посмотрим.
Кто-то прочитал ЭТО?
""Их четкие рекомендации показали, что соблюдение противоэпидемических норм не влияет на увеличение случаев коронавируса", - сказал Ляшко."
ЧТО сие значит?
Что соблюдение противоэпидемических норм - бесполезно?
Тому цілком можливе регулювання цієї ситуації відповідно до наявних політичних планів діючої влади.
Значит работать по 8 часов можно каждый рабочий день, а проголосовать 1 раз за 15 минут нет, получается.
Пролетают на выборах
Ярмак требует увольнения от неудобных членов ЦИК
зеленский хитросделанный членограй
Решил прокидать лохов с выборами