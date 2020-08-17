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За добу на Львівщині виявили 128 нових випадків COVID-19, кількість інфікованих перевищила 12 тисяч
За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 128 нових випадків захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 12 079 осіб, 334 особи померли, 3261 пацієнт одужав.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 592 ПЛР-тести, з них 128 - позитивні. Серед них львів'ян - 80.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 240 осіб.
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