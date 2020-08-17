На Рівненщині за добу виявили "рекордні" 178 нових випадків COVID-19, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 16 серпня, підтвердили 178 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок неділі, 16 серпня, в Рівненській області зареєстровано 36 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір неділі, 16 серпня, в Рівненській області зареєстровано 142 нові випадки захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 1 до 82 років.

Всього в області зареєстровано 7716 випадків захворювання на COVID-19.

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Через ускладнення, викликані коронавіруом, 109 випадків летальних. Подолали COVID-19 - 5620 осіб.

В роботі лабораторій області залишаються 212 проб.

"Кількість захворювань зростає. Сьогодні маємо новий антирекорд", - написав глава ОДА.







