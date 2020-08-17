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Новини
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Седлецька про нічний підпал автомобіля "Схем": Цю машину добре знають фігуранти розслідувань і Портнов публікував персональні дані водіїв

Седлецька про нічний підпал автомобіля

Ведуча програми "Схеми: корупція в деталях" Наталія Седлецька прокоментувала нічний підпал редакційного автомобіля "Схем", який належить їхньому водієві Борису Мазуру.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Очевидці розповіли, що перед займанням автомобіля чули "хлопок". Автомобіль спершу гасили сусіди, потім пожежники. Передня частина авто вигоріла дуже швидко", - написала Седлецька.

За її словами, слідчо-оперативна група, яка була на місці подій, оглянувши авто, звернула увагу на матеріал на передньому лівому колесі, схожий на залишки запалювальної суміші. Поліцейські взяли матеріал на експертизу. Опитали сусідів, оформили заяву: "Тепер у поліції - 24 години на визначення кваліфікації справи та внесення її в Єдиний реєстр досудових розслідувань".

"З очевидних думок - десь рік тому Андрій Портнов опублікував усі персональні дані наших водіїв - їхні паспорти, номери авто, адреси проживання та погрожував редакції. У Нацполіції є навіть кримінальна справа з цього приводу, яка, втім, не рушить з місця. А минулої п’ятниці Портнов вкотре опублікував ось таке: "маргинальное Радио Свобода - продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер".

Але навряд чи доводиться обмежуватися лише цією версією. Цю машину дуже добре знають у широкому колі фігурантів наших матеріалів. Цей автомобіль по суті був нашим робочим інструментом, за допомогою якого ми зняли велику кількість журналістських розслідувань.

Тому для мене очевидно одне: підпал пов’язаний саме з нашою професійною журналістською діяльністю, яка комусь дуже не подобається", - зазначила журналістка.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Броварах (Київська область) підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях".

Раніше журналіст Михайло Ткач заявив про виявлення ознак прослуховувального пристрою в себе вдома

Седлецька про нічний підпал автомобіля Схем: Цю машину добре знають фігуранти розслідувань і Портнов публікував персональні дані водіїв 01

Автор: 

авто (6259) журналістика (1790) підпал (705) Седлецька Наталія (93)


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Топ коментарі
+19
Седлецкая о ночном поджоге автомобиля "Схем": Эту машину хорошо знают фигуранты расследований и Портнов публиковал персональные данные водителей - Цензор.НЕТ 8702
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17.08.2020 09:04 Відповісти
+15
Шариков,вы можете выражать свои мысли яснее?
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17.08.2020 09:03 Відповісти
+14
без селедки у них нескладная речь и путаница в мыслях
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17.08.2020 09:05 Відповісти
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Будут знать как схемы мутить и уважаемых господ обклевещевать
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17.08.2020 08:58 Відповісти
И дон Авак Харьковский со своим верным Антон Пансой Тарелколизом естественно будуи оооооочень долго, ну просто ооооооооооочччччеееенннннь долго, искать поджигателя и заказчика.
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17.08.2020 08:59 Відповісти
начался синхронный всхрюк - это все палытыческие преследование филиала шыкаладного цеха.
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17.08.2020 09:00 Відповісти
Шариков,вы можете выражать свои мысли яснее?
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17.08.2020 09:03 Відповісти
без селедки у них нескладная речь и путаница в мыслях
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17.08.2020 09:05 Відповісти
Тримай, не підгорай

Седлецкая о ночном поджоге автомобиля "Схем": Эту машину хорошо знают фигуранты расследований и Портнов публиковал персональные данные водителей - Цензор.НЕТ 1462
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17.08.2020 09:04 Відповісти
Горіла автомобіля, палала...
Чтошшшь.
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17.08.2020 09:02 Відповісти
Зе-Варвар, или просто зе-быдло?
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17.08.2020 10:49 Відповісти
Просто нету доверия продажным антикоррупционэрам.
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17.08.2020 10:56 Відповісти
Таки, да.
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17.08.2020 09:04 Відповісти
Этот факт предостерегает от повторения основной ошибки 2014 года - всепрощения. Ну, вы конечно поняли о чем это я.
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17.08.2020 09:11 Відповісти
💯%
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17.08.2020 10:00 Відповісти
Так ведь странно получается - "никому не нужному" Шеремету подложили бомбу под машину и взорвали во время поездки, а великим разоблачителям из радио свабоды только сожгли старенькую Киа.
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17.08.2020 09:04 Відповісти
Портнова надо поджечь. И соусом полить.
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17.08.2020 09:04 Відповісти
зачем соус переводить, только чистый 95 бензин
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17.08.2020 09:06 Відповісти
Седлецкая о ночном поджоге автомобиля "Схем": Эту машину хорошо знают фигуранты расследований и Портнов публиковал персональные данные водителей - Цензор.НЕТ 8702
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17.08.2020 09:04 Відповісти
Седлецкая о ночном поджоге автомобиля "Схем": Эту машину хорошо знают фигуранты расследований и Портнов публиковал персональные данные водителей - Цензор.НЕТ 7091
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17.08.2020 09:07 Відповісти
не треба все валити на клована! клован не при ділах! клована задовбали та засмикали за "верьовочки", він втомився (тому постійно виїздить на відпочинок, клована задрала лєнка, нарід та репетиції дебільних виступів).
а от до оточення клована треба придивитися та розсадити на кілки, розвісити на гілляки.
в оточенні клована повний набір from the ZOO і потребує відповідного обслуговування у клітках.
А клован, він і в африці клован!
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17.08.2020 09:23 Відповісти
Чому так і не каже що він робив в Омані?
Чому мовчить за чий кошт і на чієму літаку туди літав і повернувся звідти?
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17.08.2020 09:28 Відповісти
Принципиальный человек.
Высоко ценили Янукович, Сорос, Коломойский, Кагаловский, Гусинский, Хорощковский.
Подруга Наема, Лещенка и Притулы.
Мать украинской демократии, одним словом.
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17.08.2020 09:05 Відповісти
Это Зеленский по ночам шастает.Зуб даю.
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17.08.2020 09:07 Відповісти
он обнюхавштсь за одну ночь может из Карпат в Оман попасть без всякой внятной причины
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17.08.2020 11:50 Відповісти
Зелёное стадо радуется. Оно не хочет знать как богато, и все дозволенно живут их бояре. Они хотят только боготворить своих бояр, как святых.
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17.08.2020 09:08 Відповісти
Седлецкая немало личных данных фигурантов оприлюднила.Потом там на детских площадках начали гадить..Это Венедиктова так мелко мстит.
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17.08.2020 09:10 Відповісти
Портнов замовник. А може і сам підпалив!? До відповідальності його і всю компанію Медведчук і К
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17.08.2020 09:12 Відповісти
Это - бумеранг.
"Схемы" тоже публиковали персональные данные.
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17.08.2020 09:18 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1295191797619204096 3 ч

Ну вот и всё, террор против активистов продолжается.. Надеюсь, никому не нужно объяснять дополнительно, что Аваков-Чорт и на разливе Молотова стоял именно он? И, да, мы хотим как в Беларуси!

https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1295192682487255040 3 ч

Ты с фонариком, когда живешь в ЕвроСомали и снимаешь Топовые сюжеты про Топовую коррупцию.
Седлецька про нічний підпал автомобіля "Схем": Цю машину добре знають фігуранти розслідувань і Портнов публікував персональні дані водіїв - Цензор.НЕТ 4683
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17.08.2020 09:30 Відповісти
А шакалы Авакова будут так же рьяно искать поджигателей машины журналистов "СХЕМ", как они искали "взрывателей" Шеремета?
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17.08.2020 09:32 Відповісти
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1

Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1295230135646539778 1 ч

Потихеньку перетворюємося на Білорусь часів Лукашенка.За мовчазної згоди Зе відбувається тихий терор щодо всіх,хто критикує владу.Таке було хіба що при Януковичу.І то не так часто.А зараз підпали стали ледь не щоденним заняттям.Впевнений,що піромани координуються Узеленськими.
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17.08.2020 09:33 Відповісти
А у Портнова какая машина ? )
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17.08.2020 09:34 Відповісти
Может уже пора спалить Портнову дом, и пинками под зад отправить его к шефу в Ростов?
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17.08.2020 09:37 Відповісти
Доснимались как преЗЕдент гоняет 150 на дачу
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17.08.2020 09:37 Відповісти
«Кошер Ностра»...
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17.08.2020 09:58 Відповісти
Портнова і Медведчука за грати!
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17.08.2020 10:43 Відповісти
Значить, не знайдуть. Або знайдуть цапа- відбувайла.
Он тих "невідомих", що підпалили будинок Гонтаревої вже другий рік шукають.
Седлецька про нічний підпал автомобіля "Схем": Цю машину добре знають фігуранти розслідувань і Портнов публікував персональні дані водіїв - Цензор.НЕТ 7998
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17.08.2020 10:45 Відповісти
За то ," схеми " можуть бути задоволені ,тим що - тим чи іншим чином ( публікацією своїх " розслідувань "- нісенітниць ,про минулу владу) , посприяли поверненню портянки , в Україну . .
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17.08.2020 10:46 Відповісти
 
 