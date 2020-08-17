Седлецька про нічний підпал автомобіля "Схем": Цю машину добре знають фігуранти розслідувань і Портнов публікував персональні дані водіїв

Ведуча програми "Схеми: корупція в деталях" Наталія Седлецька прокоментувала нічний підпал редакційного автомобіля "Схем", який належить їхньому водієві Борису Мазуру.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Очевидці розповіли, що перед займанням автомобіля чули "хлопок". Автомобіль спершу гасили сусіди, потім пожежники. Передня частина авто вигоріла дуже швидко", - написала Седлецька.

За її словами, слідчо-оперативна група, яка була на місці подій, оглянувши авто, звернула увагу на матеріал на передньому лівому колесі, схожий на залишки запалювальної суміші. Поліцейські взяли матеріал на експертизу. Опитали сусідів, оформили заяву: "Тепер у поліції - 24 години на визначення кваліфікації справи та внесення її в Єдиний реєстр досудових розслідувань".

"З очевидних думок - десь рік тому Андрій Портнов опублікував усі персональні дані наших водіїв - їхні паспорти, номери авто, адреси проживання та погрожував редакції. У Нацполіції є навіть кримінальна справа з цього приводу, яка, втім, не рушить з місця. А минулої п’ятниці Портнов вкотре опублікував ось таке: "маргинальное Радио Свобода - продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер".

Але навряд чи доводиться обмежуватися лише цією версією. Цю машину дуже добре знають у широкому колі фігурантів наших матеріалів. Цей автомобіль по суті був нашим робочим інструментом, за допомогою якого ми зняли велику кількість журналістських розслідувань.

Тому для мене очевидно одне: підпал пов’язаний саме з нашою професійною журналістською діяльністю, яка комусь дуже не подобається", - зазначила журналістка.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Броварах (Київська область) підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях".

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