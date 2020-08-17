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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні 1464 нові випадки COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 92 820 осіб

В Україні 1464 нові випадки COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 92 820 осіб

В Україні станом на ранок понеділка, 17 серпня, зафіксовано 1464 нові випадки зараження. При цьому 342 особи одужали, 21 раніше захворілий помер.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 16 серпня, повідомлялося про 1637 нових заражених за добу, 15 серпня - про 1847, 14 серпня - про 1732 інфікованих; 13 серпня було виявлено 1592 випадки.

Також читайте: На Рівненщині за добу виявили "рекордні" 178 нових випадків COVID-19, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок понеділка 92 820 осіб, видужали - 48 164, померли з початку пандемії 2089 осіб. Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 42 567 осіб, що на 1101 більше, ніж напередодні.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Рівненській (178), Чернівецькій (165), Івано-Франківській (164), Львівській (128) областях та Києві (104).

В Україні 1464 нові випадки COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 92 820 осіб 01
В Україні 1464 нові випадки COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 92 820 осіб 02
В Україні 1464 нові випадки COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 92 820 осіб 03
В Україні 1464 нові випадки COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 92 820 осіб 04
В Україні 1464 нові випадки COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 92 820 осіб 05
В Україні 1464 нові випадки COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 92 820 осіб 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
А почему не ведут статистику сколько госпитализировано с начала и сколько на лечении пребывает?
Короновирус это такая страшная болезнь что практически все болеют по домам а то и вообще переболели и не узнали что болели
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17.08.2020 09:16 Відповісти
+5
В Україні 1464 нові випадки COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 92 820 осіб - Цензор.НЕТ 49
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17.08.2020 09:27 Відповісти
+4
В США и Бразилии у зелёных членограев тоже был шанс победить?
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17.08.2020 09:17 Відповісти
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а в прошлый понедельник (10.08.2020) было 1008 новых случаев....
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17.08.2020 09:11 Відповісти
Это антирекорд понедельника
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17.08.2020 09:15 Відповісти
Что и требовалось доказать .Там где есть шанс у зелёных членограев победить на выборах,-это белая зона.Ну а там где народ прозрел и готов зеленокожий мусор одевать на кол -красная !Всё просто !А этому ляшко аферисту надо на всю морду зелёную маску наколоть ,в память о брехне которую он творит со степановым .Как убрать эту зеленокожую мразь с наших плеч?Ну вот так делают из кассиров всех мастей и кассиров супермаркетов-полицаев и предателей .Товарищ, а вы почему без намордника?Пацакам ходить только в намордниках?А простую истину -намордник должны носить больные,перевернули наоборот и теперь здоровые -это больные!
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17.08.2020 09:15 Відповісти
В США и Бразилии у зелёных членограев тоже был шанс победить?
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17.08.2020 09:17 Відповісти
Точнее не было шанса победить
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17.08.2020 09:18 Відповісти
Миколо, ви хворий на голову. Вам потрібно терміново лікуватись. В країні реальна загроза, а Ви все про політику.
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17.08.2020 09:33 Відповісти
В тебе много дерьма жесткий жесткий -оно так и прёт из тебя на всех людей , иди облегчись в спецместе и не обливай людей своим калом , и подмойся не забудь.
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18.08.2020 07:55 Відповісти
А почему не ведут статистику сколько госпитализировано с начала и сколько на лечении пребывает?
Короновирус это такая страшная болезнь что практически все болеют по домам а то и вообще переболели и не узнали что болели
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17.08.2020 09:16 Відповісти
У моєї знайомої померли батьки похилого віку саме через COVID-19. Ви дуже скептично висвітлюєте те, що не можна перефарбувати с чорного в білий колір. Я Вам щиро бажаю захворіти, щоб Ви особисто відчули в реанімації що це не вірне спостереження => "это такая страшная болезнь что практически все болеют по домам". Мабуть, Ви тоді зрозумієте, що були неправі, якщо виживите, звичайно.
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17.08.2020 09:40 Відповісти
А у моего соседа ещё при совке бабушка от гриппа умерла,
Никто в Украине не делает вскрытие больных с диагнозом короновирус и то что они умерли от короновирус а не от осложнений других болезней не можно утверждать
Есть статистика по смертности и смертность от органов дыхания не увеличилась по сравнению с прошлым годом,
за январь -февраль в месяц умирало от пневмонии вызванной ОРВИ по 600 человек, при короновирус даже снизилась смертность от пневмонии
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17.08.2020 10:06 Відповісти
Серже, можете надати усім посилання на джерело статистики?

Дякую.
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17.08.2020 10:13 Відповісти
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/kpops0120_u.html

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/xls/kpops0520_ue.xlsx

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html
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17.08.2020 10:38 Відповісти
за травень 2020 року? Справжнє ураження COVID-19 в Україні почалося з кінця червня.
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17.08.2020 10:56 Відповісти
А откуда взяли статистику сегодня по смертности?
По стат даням на конец мая от короновируса умерли 642 а цензор писал что на 1 июня в Украине от короновируса умерли 718
Если у человека больное сердце он и без короновируса задыхается и не факт что при короновирусе он умер от него а не от сердечной недостаточности, любую смерть при положительном тесте списывают на него без установления точной причины смерти
https://censor.net.ua/news/3199160/v_ukraine_za_sutki_340_novyh_sluchaev_covid19_umerli_10_chelovek_vsego_zafiksirovali_24_012_sluchaev?_gl=1*1scdj1m*_ga*a2dvRjRObm1QdXlxRTRKVzQ4VUZQN3NWTHNqM2xlQUhsUUtFZUR5V01KYnZJeHd1REg3OXA3eVB0SjUwZ3JINQ..
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17.08.2020 12:36 Відповісти
Официальную статистику в минздраве перестали собирать еще при супрун, о чнм говорил Ляшко. Наиболее досоверна на сегодня статистика госстата, но и они с мая месяца перестали ее публиковать. Видимо потому, что там явно видна ковидная афера.
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17.08.2020 14:20 Відповісти
іди сходи у коронавірусну лікарню та подивись на хворих. Якщо такий сміливий, то можеш ще їх пооблизувати.
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17.08.2020 15:45 Відповісти
Дремучесть твоя безпредельна. Тебе можно общаться только с собратьями по отсутствию разума из секты коронафобов.
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17.08.2020 16:54 Відповісти
Не заходь більше, будь-ласка, на україньські ресурси. Ствердження проросійського бидла нікому тут нецікаві. Кацапський ти раб.
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17.08.2020 17:36 Відповісти
От туберкулёза умирает гораздо больше людей На порядок ,он заразен ,так получается мы с младенческого возраста носить маски?Учитывая то что людей с открытой формой туберкулёза просто выкидывали из больниц -все должны ходить в намордниках?Ну а пожилые люди и должны уходить в мир иной .Средняя продолжительность жизни мужчин 63 года ,поэтому зелёные членограи прописали -пенсия в 65 лет,чтобы уверенно грабить наследство умерших . Короновирус имеет 43 вида из них 4 -простудные -это широкое поле для афер .Теперь любой кашель и чих -это короновирус .,который известен был ещё 30 лет назад .И для животных даже сделали вакцину .Но всё хорошо жесткий жесткий -ведь если таким как ты делать всё хорошо -то через некоторое количество лет масса людей будет превышать массу Земли .Зло необходимо ,чтобы люди не росли по количеству ,как дрожжи в бражке .Этот процесс и останавливают членограи ,ляшки и степановы проплаченные .
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17.08.2020 10:06 Відповісти
Миколо, повторюю, лікуйте голову поки не піздно.

Ви вже почали писати нісенітницю не по темі => "то через некоторое количество лет масса людей будет превышать массу Земли .Зло необходимо ,чтобы люди не росли по количеству ,как дрожжи в бражке ."

Теорія змови? Сходіть до психіатра краще.
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17.08.2020 10:12 Відповісти
Так я не зрозумів, а що туберкульоз і СНІД якось впливають на статистику КОВІДу, Чи він стає менш небезпечним?
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17.08.2020 10:21 Відповісти
В Україні 1464 нові випадки COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 92 820 осіб - Цензор.НЕТ 5005
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17.08.2020 12:25 Відповісти
Забыли, что в мире ковидная статистика смертности преувеличена и не ссответствует действительности, так как туда записывают умерших от других болезней?
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17.08.2020 14:24 Відповісти
де факти, бидлота?
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17.08.2020 15:44 Відповісти
Факты в инете, дремучий быдлонеучь.
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17.08.2020 16:50 Відповісти
повторюю для тупих: де факти, бидлото?
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17.08.2020 17:37 Відповісти
Тупому быдлунеучу пора угомониться - при любых фактах все равно мозгов не прибавится.
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17.08.2020 17:49 Відповісти
не пробуйте вимагати факти від лахтінської пи..добратії...Вони тут не для цього...))
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17.08.2020 18:28 Відповісти
Вы узнайте от чего он умер на самом деле а не как вам сказали врачи. Спросите его родственка чем он болел все эти годы, чем лечился и не удивлюсь если он умер от обычного цирроза печени или онкологии или чего угодно что естественно в пожилом возрасте.
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17.08.2020 11:00 Відповісти
В методичці Кремля написано "спрасите его родственника чем он балел" ?
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17.08.2020 12:32 Відповісти
В методичке дурантиновых написано: "не обращай внимание на реальную статистику, нагнетай каронапсихоз".
Интересно, приведут статистику, кто умер от коронобоязни?
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17.08.2020 13:21 Відповісти
Ніхто не помер і не помре, бо береженого Бог береже. А от таку бидлоту як ти без маски треба палками бити по обличчу.
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17.08.2020 15:43 Відповісти
Последнее предложение, как раз демонстрирует именно твою принадлежность к быдлоте.
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17.08.2020 16:47 Відповісти
А як бути з тобою? Ти ж проросійське, оскільки посилання на Пламена усім відправляєш. Може ще монологи Путіна відправиш???

Пропогондон ти проросійський. Мокшанцям привіт. Українці будуть носити маски, оскільки якщо кацапня каже, що "нє насітє, эта бєзопасна", то треба замислитись усім.
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17.08.2020 17:41 Відповісти
и только свободолюбивое небидло чихать хотело на Ковид... ..
Впрочем,как и на остальние заразние болезни...
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17.08.2020 18:26 Відповісти
Йди, все пооблизуй. Що ви там вилизуєте по церквах. Ще й не таку заразу налижете собі.
"Бог береже". Таким темним сатанистам, як ти взагалі жити не можна в суспільстві.
21-е сторічча. А в них все якийся незрозумілий бог існує. Мовчала б уже, гидота тупа.

В Україні 1464 нові випадки COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 92 820 осіб - Цензор.НЕТ 7900
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17.08.2020 19:23 Відповісти
В Україні 1464 нові випадки COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 92 820 осіб - Цензор.НЕТ 49
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17.08.2020 09:27 Відповісти
Антинаучная памятка для запуганных коронафобов, в которой только первый пункт действителен при кашле и чихании больного ковид в лицо здорового.
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17.08.2020 14:30 Відповісти
Степанов обещал статистику опубликовать сегодня. Когда сравниваешь с другими странами где статистика очень подробная и по городам и по количеству тестов, в Моз какой-то заговор. До 9 утра, до брифинга никто не знает количество. Тусуют результаты. За воскресенье сделано всего 14 тысяч тестов. Так что рекорд есть, 10 процентов про тестированных с диагназом
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17.08.2020 09:32 Відповісти
З фонду бородьби з ковидлою на лікарів витаритли аж 8 відсотків, все інше пішло на ямковий ремонт і на розкарадання , і ... фонд зелена саранча десь проїла , в метро Києва ходять вільно жебраки, офені, музиканти і успішно проводять акцію загону 731 по зараженню всіх поїздів і міста в цілому. Їх чомусь сили зупинити у влади немає, проте є бажання ровалити промисловість і знищити Україну тому натягують презерватив тоталітаризму у вигляді масок. Галичан вирішли відсікти з їх протестами на 24 серпня і їм ввели червону зону коммунізму , Тому ця зелена бездарна шобла повинна бути в трибуналі.
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17.08.2020 09:39 Відповісти
Потрібно не тільки на Західній Україні було вводити "червоний режим", а й на усій території. Тут Ви вірно кажете. Згоден з Вами також відносно метро. Тому так, Ви правильно пишите, що ці злодії при владі повинні були забезпечити населенню повноцінний карантин з соціальними виплатами з фонду боротьби з COVID-19.
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17.08.2020 09:45 Відповісти
Завтра новых будет больше, а в субботу Зеленский будет праздновать первых 100 000 заражённых.

15.06 - 31810 - новых 656
16.06 - 32476 - новых 666
17.06 - 33234 - новых 758
18.06 - 34063 - новых 829
19.06 - 34984 - новых 921
20.06 - 35825 - новых 841
21.06 - 36560 - новых 735
22.06 - 37241 - новых 681 v - Пн
23.06 - 38074 - новых 833
24.06 - 39014 - новых 940
25.06 - 40008 - новых 994
26.06 - 41117 - новых 1109
27.06 - 42065 - новых 948
28.06 - 42982 - новых 917
29.06 - 43628 - новых 646 v - Пн
30.06 - 44334 - новых 706
01.07 - 44998 - новых 664
02.07 - 45887 - новых 889
03.07 - 46763 - новых 876
04.07 - 47677 - новых 914
05.07 - 48500 - новых 823
06.07 - 49043 - новых 543 v - Пн
07.07 - 49607 - новых 564
08.07 - 50414 - новых 807
09.07 - 51224 - новых 810
10.07 - 52043 - новых 819
11.07 - 52843 - новых 800
12.07 - 53521 - новых 678
13.07 - 54133 - новых 612 v - Пн
14.07 - 54771 - новых 638
15.07 - 55607 - новых 836
16.07 - 56455 - новых 848
17.07 - 57264 - новых 809
18.07 - 58111 - новых 847
19.07 - 58842 - новых 731
20.07 - 59493 - новых 651 v - Пн
21.07 - 60166 - новых 673
22.07 - 60995 - новых 829
23.07 - 61851 - новых 856
24.07 - 62823 - новых 972
25.07 - 63929 - новых 1106
26.07 - 64849 - новых 920
27.07 - 65656 - новых 807 v - Пн
28.07 - 66575 - новых 919
29.07 - 67597 - новых 1022
30.07 - 68794 - новых 1197
31.07 - 69884 - новых 1090
01.08 - 71056 - новых 1172
02.08 - 72168 - новых 1112
03.08 - 73158 - новых 990 v - Пн
04.08 - 74219 - новых 1061
05.08 - 75490 - новых 1271
06.08 - 76808 - новых 1318
07.08 - 78261 - новых 1453
08.08 - 79750 - новых 1489
09.08 - 80949 - новых 1199
10.08 - 81957 - новых 1008 v - Пн
11.08 - 83115 - новых 1158
12.08 - 84548 - новых 1433
13.08 - 86140 - новых 1592
14.08 - 87872 - новых 1732
15.08 - 89719 - новых 1847
16.08 - 91356 - новых 1637
17.08 - 92820 - новых 1464 v - Пн
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17.08.2020 09:48 Відповісти
Мені здається, що наша влада "доб'є" цифру в 10000 хворих в день, а потім втече, оскільки усвідомить наслідки та кількість загиблих від корони. Нас врятує тільки жорсткий карантин як це було зроблено в Китаї.
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17.08.2020 10:16 Відповісти
Тому слід попередити населення, щоб вони но на "оТдих" гроші витрачали, а робили хоч мінімальні запаси продуктів тривалого терміну зберігання.
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17.08.2020 10:23 Відповісти
впевнений, що свідоме населення так і робить - намагається заощаджувати. А бидло без маски та бидло на відпочинку та бидло, яке каже що коронавірус змова та брехня = одна й та сама особа.
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17.08.2020 10:32 Відповісти
цей тиждень "виходимо на цифру " 2000 в день..(((
Вже увійшли" в двадцятку" по зараженням в день (((
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17.08.2020 12:23 Відповісти
Люди как мерли в большом количестве от разных болячек до ковида так и мрут до сих пор. Этим и объясняется статистика что мрут в основном пожилые от своих хронических или острых естественным путем вызванных заболеваний . А так называемые тесты это уловка, тесты дают положительный результат на антитела которые могут вырабатываться и от простого насморка,гриппа,ангины, любого воспаления итд. Поэтому когда показывают очередную медийную личность которая заявляет вот я заболел короновирусом , будь то артист, чиновник и кто угодно, вдруг обнаруживается что они свежи как огурчики и чувствуют себя прекрасно потому что никакого вируса не было и нет.А вот для чего они это выдумывают заявляя в эфире что якобы заболели это уже другой вопрос. Кто ещё верит в короновирус проведите сами свое расследоаание. Вы сами увидите что те кто умер от чего они умерли на самом деле с какими симптомами. Каждый день всю жизнь умирали люди и в большом количестве от разных болячек Но это не афишировалось , сейчас это не просто озвучивается а и подгоняется под несуществующий якобы короновирус.
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17.08.2020 10:56 Відповісти
COVID-19 вигадали, шановний? Ви впевнені? Ви провели розслідування? Чи Ви просто по методичці з Кремля текст написали щоб ще більше українців втратили пильність і ходили без захисту (масок/респіраторів) ?? Звичайно, на це і розраховують вороги України, щоб померло якомога більше українців. Це ж простіше і зброю в руки брати не потрібно... просто такі як Ви, "Арагамі Ті" - вороги України!

Ви стверджуєте, що COVID-19 не існує, не маючи доказів, а просто розказуючи нам, українцям, що "всьо нармальна, хадите без масок - это фсе выдумки, мы правели расследование"
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17.08.2020 12:29 Відповісти
Вам и другим коронафобам полезно послушать.
https://youtu.be/RO1fFCaqTfE
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17.08.2020 15:08 Відповісти
Проросійського Пламена слухати? Ти б нам усім ще Х..ла дав послухати. Кремлівський ти посіпака.
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17.08.2020 15:42 Відповісти
Я понимаю, шароварная тупость не излечима. Слушают специалистов не по политическим предпочтениям, а по образовательным с точки зрения науки.
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17.08.2020 16:17 Відповісти
та він же проросійський. Александро, може і ти проросійський? То що ти тут робиш на українському сайті? Їдь в Мокшандію та там живи. А може ти з Мокшандіїї і строчиш свої "нє бойтєсь. Каранавірус - эта нєопасна"?
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17.08.2020 17:32 Відповісти
Читай написанное мною выше.
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17.08.2020 17:54 Відповісти
не слушаешь масковских -шароварина однозначно )
----------
ДА в тупой твой рот (и всех мацковских вместе)я е..ал,Алессандро !
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17.08.2020 18:30 Відповісти
Треба закривати лавочку з ковід-19 і терміново скасовувати масковий та інші режими. Маємо різновид грипу, лікування просте і відоме. Якщо медичними засобами - то за допомогою лазерної терапії вона виліковує за 1-2 дні.
А тим часом - 4 українські вояки померли під час випробувань розроблемої в США вакцини від коронавірусу -- Four Ukrainian Soldiers Died After Having the American COVID-19 Vaccine Tested on Them https://www.stalkerzone.org/four-ukrainian-soldiers-died-after-having-the-american-covid-19-vaccine-tested-on-them/
А могли б жити, якби їх не підставляли під досліди. Якщо українська гнила недовлада не хоче лікувати людей лазерною терапією, то люди хоч би самі могли почали робити дихальні вправи за йогами, з затримкою дихання.
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17.08.2020 18:45 Відповісти
По мере увеличения числа больных процент смертности снижается. Уже 2.25%. А был выше.
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17.08.2020 19:11 Відповісти
Майже 5 місяців дуже жорсткого карантину в Аргентині, і ситуація "лише погіршується". Більше 1000 смертей від "ковіду" за останній тиждень.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2Farticles%2F2020-08-12%2Fafter-146-days-in-lockdown-argentina-hasn-t-peaked-latam-wrap&h=AT3a4Uoujkq2mTdqA-o7YfTZRJvPnwbLO4WIO7TNEqaSqskmpbkkMFJGqh4LPPwlI0QO54s_NZ7ERcZCJL4WxqFXfVV3ZVS2bd8WfwQFUyKKTbIKuHGa9pnZ206xfGXExic&h=AT3a4Uoujkq2mTdqA-o7YfTZRJvPnwbLO4WIO7TNEqaSqskmpbkkMFJGqh4LPPwlI0QO54s_NZ7ERcZCJL4WxqFXfVV3ZVS2bd8WfwQFUyKKTbIKuHGa9pnZ206xfGXExic&h=AT3a4Uoujkq2mTdqA-o7YfTZRJvPnwbLO4WIO7TNEqaSqskmpbkkMFJGqh4LPPwlI0QO54s_NZ7ERcZCJL4WxqFXfVV3ZVS2bd8WfwQFUyKKTbIKuHGa9pnZ206xfGXExic https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-12/after-146-days-in-lockdown-argentina-hasn-t-peaked-latam-wrap

Для порівняння Швеція без карантину: 1 смерть за останній тиждень.

Але, звичайно, все залежить від того, як рахувати
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18.08.2020 00:38 Відповісти
Ви питали про джерело, що ми на 112 місці, ось тут:
https://www.worldometers.info/coronavirus/

Вже вийшли на 104.
Зробіть сортування по рівню вакцинації на 1 млн.населення.
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18.08.2020 12:14 Відповісти
це джерело використовує недостовірні дані, шукайте інше

і в будь-якому разі як це змінює той факт, що аргентинці вже 5 місяців сидять вдома, як Україна сиділа в квітні, а ефекту нуль цілих нуль десятих?
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18.08.2020 16:11 Відповісти
ага, вже шукаю) Адже анонім з коментів авторитетніший, ніж інститут Джона Хопкінса)
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18.08.2020 16:16 Відповісти
да причому тут я? як ви, маніпулятори, вже забембали

але недовго залишилось
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18.08.2020 16:29 Відповісти
як при чому? Це хтось інший стверджує, що це недостовірний сайт?


"For the COVID-19 data, we collect data from official reports, directly from Government's communication channels"
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18.08.2020 17:03 Відповісти
це не є підтвердженням того, що дані достовірні

наприклад

https://uk.finance.yahoo.com/news/matt-hancock-orders-review-daily-094556049.html
Сьюзан Хопкінс, директор Виконавчого агентства Департаменту охорони здоров'я та соціального обслуговування Великобританії (PHE), визнала, що будь-яка (з будь-якої причини) смерть людини, що будь-коли мала позитивний ковід-тест, автоматично зараховується в смерті від ковіду. Тобто людина може отримати (хибно)позитивний результат в березні, бути збитою автобусом в липні, але в сертифікаті смерті буде зазначено "причина смерті: Ковід-19".
З реакцією не забарився державний секретар з питань охорони здоров'я та соціального обслуговування ВБ Мет Хенкок. Він наказав терміново переглянути процедуру, за якою встановлюється, що Ковід-19 є причиною смерті.

Пізніше.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cebm.net%2Fcovid-19%2Fpublic-health-england-death-data-revised%2F&h=************************************-q1fKo-4n4wyL2yyMIkbdRsrVidzlI92oGCgWvH0XwbzmxzLH3nMhGciClaf6zMNwgeAE_rxPuCU4Py_ZMk_QXMqm3Iq0wI&h=************************************-q1fKo-4n4wyL2yyMIkbdRsrVidzlI92oGCgWvH0XwbzmxzLH3nMhGciClaf6zMNwgeAE_rxPuCU4Py_ZMk_QXMqm3Iq0wI&h=************************************-q1fKo-4n4wyL2yyMIkbdRsrVidzlI92oGCgWvH0XwbzmxzLH3nMhGciClaf6zMNwgeAE_rxPuCU4Py_ZMk_QXMqm3Iq0wI https://www.cebm.net/covid-19/public-health-england-death-data-revised/

Як і обіцяв Мет Хенкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії, було переглянуто процедуру встановлення "ковід-19" як причини смерті

Тепер, якщо людина померла, і протягом попередніх 28 днів вона мала позитивний результат тесту, причиною смерті вважається "новий коронавірус", не зважаючи на реальну причину смерті (а хоч і ДТП, вогнепальне поранення в голову, отруєння тощо). Раніше не було навіть обмеження в 28 днів. Тобто в березні людина могла мати позитивний результат тесту, в липні бути збитою автобусом, а причиною смерті офіційно вважатимуть "ковід-19".

Як результат кількість померлих в Англії від "ковід-19" за весь час "пандемії" раптом зменшилася на 5377 осіб: з 42072 до 36695. Кількість смертей за липень зменшилася з 2086 до 574. Майже в 4 рази. Спритність рук, і ніякого шахрайства!
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18.08.2020 17:08 Відповісти
А, ні, так і є 112, то я неправильно подивився.
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18.08.2020 12:15 Відповісти
Дорогие украинцы, порохоботы !
Поскольку вчера оживился глав-вакцинатор Украины Ляшко, который, несмотря на то что он санитарный врач, собирается отменить местные выборы из-за ковида, убедительно предлагаю вам обратить ваше внимание на то а не принят ли в Украине документ, подобный тому, который тихонько прошел через Парламент Австралии в 2015-м году, да так, что о нем никто не слышал.
Согласно этому документу, любой человек, уклоняющийся от вакцинации, либо получает тюремный срок до 5 лет, либо штраф в размере 63 тысячи долларов, либо и то, и другое вместе.
Этот документ означает, что наши местные коммуняки запланировали геноцид населения (под видом вакцинации) еще в 2015 году, до всякого ковида. Нынешнее федеральное правительство только начало разгребать эти завалы.
Преступления против человечеста не имеют срока давности, согласно международному законодательству.

Поскольку глав-вакцинатор Украины Ляшко и президент Украины Степанов получают инструкции из того же источника, что и австралийские коммунисты, проверьте, а не был ли по-тихому подобный документ принят в Украине?

Вот текст (на английском) австралийского закона:
"Australia Biosecurity Act 2015

«Part 3, Division 2, Subdivision C, 74 When individual is required to comply with a biosecurity measure (1) (e) section 92 (vaccination or treatment) and (2) and Note В Україні 1464 нові випадки COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 92 820 осіб - Цензор.НЕТ 2578 A person who fails to comply with a biosecurity measure that the person is required to comply with may commit an offence (see section 107), and Division 4, Subdivision C 107 Offence for failing to comply with a human biosecurity control order… Penalty: Imprisonment for 5 years or 300 penalty units, or both. A 'penalty unit' is $ 210 under Commonwealth law, multiplied by 300 equals $ 63,000, see the Crimes Act 1914, Part 1A - General, 4AA Penalty units ""
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18.08.2020 06:11 Відповісти
Вчера появился сюжет SkyNews о том, главный коммунист штата Виктория, Австралия (который по совместительству является Премьером штата), Эндрюс, совещался по поводу бесконечниго карантина (бесконечного Stage of Disaster, то есть ограничений 4-го уровня, включающих в себя комендантский час).
Поскольку до окончания текущего уровня ограничений остался еще месяц, то есть успех введенных драконовских мер еще не определен, то данное решение Премьера Эндрюса является доказательством токо, что ковидобесие не имеет никакого отношения к заболеваемости а преследует сугубо политические цели: установление в стране коммунистическо-фашисткой диктатуры.

После данной инициативы Премьера Эндрюса любой человек, участвующий в ковидобесии, является предсатвителем одной из двух категорий:
1) "полезный идиот" (как сказал дедеушка ленин), он же "телезритель", который посвятил слишком много свободного времени голубому экрану с его пропагандой ковидобесия
2) человек, который на ковиде "кормится" финансово либо напрямую получаю деньги за уничтожение дурантином экономики страны, либо производя маски для продажи (пошил и продал у входа в метро).

P.S. Пользуюсь случаем, я хочу вынести благодарность Премьеру штата Виктория, эндрюсу, за то, что своей инициативой он дал нам прямое доказательство того, что ковидобесие - это политическая, заранее спланированная акция по уничтожению экономик национальных государств и геноциду населения.
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18.08.2020 06:24 Відповісти
 
 