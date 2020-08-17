В Україні 1464 нові випадки COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 92 820 осіб

В Україні станом на ранок понеділка, 17 серпня, зафіксовано 1464 нові випадки зараження. При цьому 342 особи одужали, 21 раніше захворілий помер.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 16 серпня, повідомлялося про 1637 нових заражених за добу, 15 серпня - про 1847, 14 серпня - про 1732 інфікованих; 13 серпня було виявлено 1592 випадки.

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Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок понеділка 92 820 осіб, видужали - 48 164, померли з початку пандемії 2089 осіб. Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 42 567 осіб, що на 1101 більше, ніж напередодні.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Рівненській (178), Чернівецькій (165), Івано-Франківській (164), Львівській (128) областях та Києві (104).















