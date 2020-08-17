"Я готова стати національним лідером", - Тіхановська випустила нове звернення до білорусів. ВIДЕО
Світлана Тіхановська записала ще одне відеозвернення. Вона заявила, що готова взяти на себе відповідальність і виступити в цей період як національний лідер, щоб країна заспокоїлася, увійшла в нормальний ритм.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал TUT.by.
"У мене немає і не було ілюзій щодо своєї політичної кар'єри. Я не хотіла бути політиком, але доля розпорядилася так, що я опинилася на передній лінії протистояння зі свавіллям і несправедливістю. Доля і ви, які повірили в мене, які дали мені сили. Зараз кожну хвилину я захоплююся вашою мужністю, вашю самоорганізацією і тим, які ви всі сильні і світлі.
Ви віддали мені свої голоси, я дуже це ціную, я абсолютно точно знаю, чому ви це зробили. Ми всі хочемо вийти з цього нескінченного кола, в якому опинилися 26 років тому. Я готова взяти на себе відповідальність і виступити в цей період як національний лідер з тим, щоб країна заспокоїлася, увійшла в нормальний ритм, щоб ми звільнили всіх політв'язнів і в найкоротші терміни підготували законодавчу базу та умови для організації нових президентських виборів", - сказала Тіхановська.
Як відомо, Тіхановська після виборів покинула Білорусь, вона перебуває в Литві.
Нагадаємо, 16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників президента Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь близько 65 тисяч осіб.
Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди пішли до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не було таких масштабних акцій.
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я искал этот коммент.
я поражен, как много украинцев ведется на кремлевскую пропаганду - причем по любому поводу. Манипулировать мозгами оказалось так легко что я не удивлюсь если следующим президентом станет Бойко, с таким-то умением вестить на всякий бред.
Вот потому у нас 73% голосовавших отдали свои голоса за Зеленского. явшоке. до сих пор не верится.
Что касается дружбы лукашенко и путина, так в террариуме - друзей нет. Есть только выгоды
Если бы протестов не было - он бы и не обращался к *****. А как прикажешь относиться к тому факту, что Жириновский поддерживает свержение Луки? Жириновский ! Карл!
Еще один момент, а что это он вам (лукашенко) перестал нравиться? Он ведь диктатором уже лет 20 работает. Каждый раз рисует себе под 80 или больше процентов голосов и все у него прекрасно. Что такого случилось в этот раз?
Ты вот говоришь, против лукашенко и раньше выступали, а чего ж не свергли его раньше, он же ровно так же фальсифицировал выборы? Братской помощи из россии не было? А теперь она появилась и о чудо, протесты всколыхнули всю страну.
Так какой из сценариев, по твоему должны поддержать украинцы? Поэтому для многих украинцев тут вилка. С одной стороны - да диктатор, который уже убивает, и тд, и это плохо, А с другой - бл#ть, но в и тоге может стать еще хуже для Украины чем было.
А теперь , лично для тебя, если ты мурло еще раз попробуешь хамить, я тебе так насую говна в рот, что ты сюда больше приходить не захочешь. А по поводу учить? Учу тебя - слово борщ пишется без мягкого знака.
Роль Тихановской - поменять законодательство и провести новые честные выборы, обеспечив и в будущем законную передачу власти.
По типу як на сході у Мордорі ))
P.S. Замкнуті в замок руки - ознака нещирості (це вам любий психолог скаже). Нагадало пози ГКЧПістів.
Забрать власть с помощью толпы она может. А защитить от разграбления Беларуси росийскими и украинскими олигархами у неё кишка тонка.
В США рыжий придурок.
Очередь за Беларусью - ТП-лидер.
*****успокаивал? передняя линия борьбы как оказалось в Литве проходила
Проговорилась. Да, девочку вернули взад) Интересно, кого приготовили на место Луки. Судя по "бронебойной" Тишинской, которая должна была мутить воду, стать альтернативой бацьки и через Майдан стать президентом. Конечно не на долго, интересно, кого реально подготовили на место президента. Да, ставки не хилые, Беларусь - неосвоенная грязным баблом территория, лакомый кусок, рвать страну будут не по-детски.
Чи кацапська щелепа не дозволяє вивчити?