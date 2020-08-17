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Новини Революція в Україні
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"Я готова стати національним лідером", - Тіхановська випустила нове звернення до білорусів. ВIДЕО

Світлана Тіхановська записала ще одне відеозвернення. Вона заявила, що готова взяти на себе відповідальність і виступити в цей період як національний лідер, щоб країна заспокоїлася, увійшла в нормальний ритм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал TUT.by.

"У мене немає і не було ілюзій щодо своєї політичної кар'єри. Я не хотіла бути політиком, але доля розпорядилася так, що я опинилася на передній лінії протистояння зі свавіллям і несправедливістю. Доля і ви, які повірили в мене, які дали мені сили. Зараз кожну хвилину я захоплююся вашою мужністю, вашю самоорганізацією і тим, які ви всі сильні і світлі.

Ви віддали мені свої голоси, я дуже це ціную, я абсолютно точно знаю, чому ви це зробили. Ми всі хочемо вийти з цього нескінченного кола, в якому опинилися 26 років тому. Я готова взяти на себе відповідальність і виступити в цей період як національний лідер з тим, щоб країна заспокоїлася, увійшла в нормальний ритм, щоб ми звільнили всіх політв'язнів і в найкоротші терміни підготували законодавчу базу та умови для організації нових президентських виборів", - сказала Тіхановська.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Соратниця Тіхановської Колесникова озвучила вимоги протестувальників у Мінську: головне - Лукашенко має піти. ВIДЕО

Як відомо, Тіхановська після виборів покинула Білорусь, вона перебуває в Литві.

Нагадаємо, 16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників президента Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь близько 65 тисяч осіб.

Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди пішли до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не було таких масштабних акцій.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6727) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+47
Из тебя лидер как из гавна пуля...иди котлеты жарь..
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17.08.2020 09:09 Відповісти
+43
Ты ж гоорила шо ты слабая женщина. А тут уже национальным лидером согласна
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17.08.2020 09:09 Відповісти
+35
Станешь одной из двух величайших лидеров современности.
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17.08.2020 09:10 Відповісти
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17.08.2020 10:38 Відповісти
Откуда только берётся столько пропагандистского дерьма, сидит куча провокаторов, дрочащих тайно на луку, и учат что надо делать беларусам.Неужели у себя разобрались с оккупированными территориями?
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17.08.2020 10:39 Відповісти
Вы ничего не перепутали?Это украинский ресурс,и мы обсуждаем новости.Свобода слова у нас.Мы никого не учим,не благодарное это дело.И на белоруские сайты с советами или коментариями не лезем.Ага.А мнения люди высказывают разные,нравиться это кому,или нет.Имеют полное право.
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17.08.2020 10:52 Відповісти
Да что то я со своим уставом, да в чужой монастырь.Только анализируя мнения на цензоре создаётся впечатление, что у вас ещё больше "ваты" чем в лукашенковской беларуссии.Это моё мнение, имею право.
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17.08.2020 11:12 Відповісти
Конечно имеете право на свое мнение.Но оскорбоять украинцев права не имеете.Ваты у нас достаточно,мы и не скрываем,и ошибки делаем,и по граблям ходим.Но не лезем никого учить,потому что сами все еще учимся.На своих ошибках,на своей крови и страданиях.
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17.08.2020 11:21 Відповісти
Ваты у нас тоже хватает, но вашей оппозиции не хлопают в ладоши от восторга и те, кого очень настораживают заявления оппозиции о гражданской войне в Украине и их письма-поклоны путину.
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17.08.2020 11:22 Відповісти
Тут вата исключительно одной партии, сами догадаетесь или подсказать?
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17.08.2020 11:32 Відповісти
Слышь, чучело лахтинское, пасть захлопни... Нашёлся "патриот беларуский"!... Да даже закоренелый лукашист никогда не напишет "беларуссия", а будет писать "Беларусь"... На какой помойке в Южном Бутово, вас набирают?...
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17.08.2020 16:16 Відповісти
Андрей, браво!!
я искал этот коммент.
я поражен, как много украинцев ведется на кремлевскую пропаганду - причем по любому поводу. Манипулировать мозгами оказалось так легко что я не удивлюсь если следующим президентом станет Бойко, с таким-то умением вестить на всякий бред.
Вот потому у нас 73% голосовавших отдали свои голоса за Зеленского. явшоке. до сих пор не верится.
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17.08.2020 11:01 Відповісти
Будет Бойко, похоже на то. Скоро Авак опять попалиться со своими отрядами националистов а Зеля будет заливать, что так и нужно.
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17.08.2020 18:21 Відповісти
Поглядим на кого вы дрочить будете, когда того Луку скинете, вот на это мы посмотрим. вот тогда про вату и поговорим
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17.08.2020 14:10 Відповісти
И хоть бы один вразумительно объяснил свою "украинскую"любовь к луке?Он уже за сутки два раза обратился за помощью к злейшему врагу Украины Путину.Извените не верю,что настоящий украинец будет восхищаться другом своего главного врага.
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17.08.2020 14:36 Відповісти
. А им и не восхищаются. Просто мы смотрим на шаг дальше чем вы. Что будет, когда вы скинете Лукашенко? На самом деле - это самый главный вопрос, но для вас он походу, значения никакого не имеет. Вам кажется, что ваша борьба протекает в вакууме и внешних событий и причин не происходит. Но это не так. Например, у нас во время Майдана о путине - тоже никто не думал и было очень большое удивление , когда он напал на Украину и оккупировал Крым.
Что касается дружбы лукашенко и путина, так в террариуме - друзей нет. Есть только выгоды
Если бы протестов не было - он бы и не обращался к *****. А как прикажешь относиться к тому факту, что Жириновский поддерживает свержение Луки? Жириновский ! Карл!

Еще один момент, а что это он вам (лукашенко) перестал нравиться? Он ведь диктатором уже лет 20 работает. Каждый раз рисует себе под 80 или больше процентов голосов и все у него прекрасно. Что такого случилось в этот раз?
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17.08.2020 14:59 Відповісти
Слушай,товарищ не лепи словесную муру.Вы там у себя в троллятнике хотя бы договорились.Такие же луколюбители мне с пеной у рта доказывали,что на майдане борьба была в первую очередь против российской агрессии.Да и методичку поменяйте,а то все как попугаи заладили,"мы же все видим наперед".Да тут и видеть наперед не надо,уже по факту лука запросил два раза о помощи(то есть оккупации).И про то что ты лепишь,что не кто против него не выступал,полный бред,против него выходил народ даже по экономическим причинам.Так что учи жену борщь варить.
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17.08.2020 15:39 Відповісти
Кто из ваших лидеров протестов сказал, что он против россии? Что? Никто? А че так, ведь, Лукашенко уже 2 раза у россии помощь просит на подавление ваших протестов? И в народе - москаляку на гилляку, я что то тоже не слыхал. Может потому, что вам в помощь, ***** вагнеровцев посылал? И зачем же он это делал? А может потому, что ему ваши протесты в любом случае выгодны, свергните вы лукашенко или нет. Снесете его - станет прорусский мягкотелый кандидат, не снесете - лука так обосрется, что выполнит все требования *****.

Ты вот говоришь, против лукашенко и раньше выступали, а чего ж не свергли его раньше, он же ровно так же фальсифицировал выборы? Братской помощи из россии не было? А теперь она появилась и о чудо, протесты всколыхнули всю страну.
Так какой из сценариев, по твоему должны поддержать украинцы? Поэтому для многих украинцев тут вилка. С одной стороны - да диктатор, который уже убивает, и тд, и это плохо, А с другой - бл#ть, но в и тоге может стать еще хуже для Украины чем было.

А теперь , лично для тебя, если ты мурло еще раз попробуешь хамить, я тебе так насую говна в рот, что ты сюда больше приходить не захочешь. А по поводу учить? Учу тебя - слово борщ пишется без мягкого знака.
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17.08.2020 17:00 Відповісти
Со своего рта для начала дерьмо выплюнь.Или ты его для того и держишь во рту , что бы мне отомстить, плюнуть в морду.Держи дальше, я не предоставлю тебе такой возможности.
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17.08.2020 17:08 Відповісти
Ты тупица, сраная, что там в тебя плевать, ты и так опплеваный? Лазишь тут , сочувствия требуешь
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17.08.2020 17:18 Відповісти
Ты с КЕМ спорить пытаешься, КОГО "просветить"? От него "щами прокисшими за версту несёт..". "Беларуссия", "извените"... Ты что, "лахтинского лексикона" не узнаёшь?...
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17.08.2020 16:19 Відповісти
Во ещё один ватник замаскированный вылез.Ты даже не понял смысла в словосочетании "лукашенковская Беларуссия".Она по существу такой и является при этом советском председателе.А Беларусь она станет только после его ухода.Так что закрой свою пасть тупую.
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17.08.2020 16:30 Відповісти
как это не думали о карлике во время Майдана ? А машины с касапскими номерами шастали к зданию СБУ открыто днем , грантаы светошумовые с отравляющими газами на себе испытывали каждый день, которые прилетели двумя бортами из московии в Гостомель . Брехня . Бред и конспирология. Вагнеровцев лука отдал ? Отдал . Вот и все ясно кто кому друг .
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17.08.2020 17:23 Відповісти
То, что он помогал Януковичу это понятно, но, то что он нападет на Украину, нет - это было неожиданно. Ну а сейчас, путин помогает лукашенко и что, где от них крики - путин - *****?
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17.08.2020 17:28 Відповісти
да было ясно что карлик просто так Украину не отпустит , а беларусы похожи на украинцев 20 летней давности , и второе , беларусы сидят на пайке карлика , если помощь прекратится из московии в Беларси будет сильнейший кризис.
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17.08.2020 17:43 Відповісти
Барышня ******** в лидеры
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17.08.2020 10:39 Відповісти
ха-ха-ха, азіров би застрелився від мовних заздрощів
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17.08.2020 11:35 Відповісти
Опять кухарка переобулась.
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17.08.2020 10:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1yCcAshZulg Кружжжите меня, кружжжите!
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17.08.2020 10:52 Відповісти
Сволота!Заварила кашу і сховалася,відбріхується писульками...А люди нехай гинуть.
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17.08.2020 10:53 Відповісти
а я дурак думал что "кашу заварил" Лукашенко, проведя масштабные фальсификации и организовав избиение мирных протестантов.
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17.08.2020 11:03 Відповісти
Не тим місцем думав
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18.08.2020 10:16 Відповісти
білоруський вакарчук
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17.08.2020 10:53 Відповісти
роль Вакарчука была оттянуть голоса у Порошенко. не путайте.
Роль Тихановской - поменять законодательство и провести новые честные выборы, обеспечив и в будущем законную передачу власти.
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17.08.2020 11:03 Відповісти
Циплят по осени считают.Або не кажи гоп,поки не перескочиш.Щодо Вакарчука,то з ним все ясно було зразу,не кіт в мішку.А щодо Тихановської,то це просто нуль,навіть нуль в квадраті(хоч в кубі,всеодно нуль).Роль її-статистка,маріонетка,виконавиця чужих планів."Говорящая голова" в відосіку,не більше.Думаю,що ви це теж добре розумієте
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17.08.2020 11:10 Відповісти
"обеспечив и в будущем законную передачу власти"
По типу як на сході у Мордорі ))
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17.08.2020 11:17 Відповісти
Лидером может стать только тот, кто им является по умолчанию. А какой лидер из этой домохозяйки? Просто Путин подсовывает удобную для него замену Луке.
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17.08.2020 10:57 Відповісти
Гарно читає електронний текст з екрану на чисто національній "беларускай мове". Що, не на беларускай і не на національній? Ой, а може це мова окупанта?
P.S. Замкнуті в замок руки - ознака нещирості (це вам любий психолог скаже). Нагадало пози ГКЧПістів.
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17.08.2020 11:08 Відповісти
да ты нахрен не нужна беларусам...фсб-шное чмо.
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17.08.2020 11:13 Відповісти
Завидует участи Жанны Дарк?
Забрать власть с помощью толпы она может. А защитить от разграбления Беларуси росийскими и украинскими олигархами у неё кишка тонка.
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17.08.2020 11:26 Відповісти
Жанна Дарк воевала в рядах соотечественников, а не сбежала при первом шухере подальше от Франции.
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17.08.2020 12:37 Відповісти
я готова стать ... - да ты уже по-колено в говнище, там и оставайся.
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17.08.2020 11:34 Відповісти
Срочно подгоните ей бульдозер!
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17.08.2020 11:51 Відповісти
Ну який з неї лідер? Це вже навіть і не смішно. Її просто шкода.
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17.08.2020 11:54 Відповісти
так она и не хотела быть лидером. Она хотела стать временно исполняющей обязанности, чтоб провести по-настоящему честные выборы без Лукашенко. И она об этом много раз говорила.
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17.08.2020 13:45 Відповісти
А как же дети, которые тебе дороже всего на свете? Уже не страшно? А как ты, "лидер", будешь смотреть в глаза родителям Тарайковского и Вихора?! Что ты можешь сказать родителям изнасилованных ментовской падалью девочек, избитых парней?!
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17.08.2020 11:54 Відповісти
То она слабая женщина, то национальный лидер. Это получается Беларусь где то в 2000 м., году, типа Украина без Кучмы, на наш 2004 год не похоже. Ох и отольются им 20 лет "стабильности"...
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17.08.2020 12:33 Відповісти
Ты сначала, профура, ответь - чей Крым?
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17.08.2020 12:33 Відповісти
У нас уже один такой лидер из зеленого шапито есть.
В США рыжий придурок.
Очередь за Беларусью - ТП-лидер.
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17.08.2020 12:36 Відповісти
Мировая тенденция...
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17.08.2020 12:41 Відповісти
У нас уже есть л(π)идер, который украинцев призвал возвращаться на родину, чтобы для него строить Украину. А ещё один 500000 рабочих мест создаёт ртом по телику.
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17.08.2020 13:15 Відповісти
так это литовский спецназ белорусов так ***** успокаивал? передняя линия борьбы как оказалось в Литве проходила
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17.08.2020 13:33 Відповісти
Прогугліть. Московська кріатура.
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17.08.2020 14:15 Відповісти
белорусы сами рубят сук на котором сидят... будут жить в такой же нищете как живут в Украине и на расии...
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17.08.2020 15:26 Відповісти
опять методичка от карлика , ники разные , ресурсы разные , а идея одна , лука сдохнет -солнце не взойдет
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17.08.2020 17:24 Відповісти
Лука так довел беларусов , что и табуретка у него выиграла бы на выборах .Да , Тихановская ноль без палочки, но это проходная фигура , главное разрушить монолит карлика , кирпич за кирпичом .
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17.08.2020 17:26 Відповісти
поц... во первых - мне пофиг...нет, ты не поц... ты ыдыйот... через 2 месяца Беларусь всем своим половым органом тихоновской ляжет под кацапию.. а так как ты кацапье вонючее и безродное, что срать ты хотел на все....
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17.08.2020 20:39 Відповісти
"У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры. Я не хотела быть политиком, но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Судьба и вы, которые поверили в меня, которые дали мне силы. Сейчас каждую минуту я восхищаюсь вашим мужеством, вашей самоорганизацией и тем, какие вы все сильные и светлые.

Проговорилась. Да, девочку вернули взад) Интересно, кого приготовили на место Луки. Судя по "бронебойной" Тишинской, которая должна была мутить воду, стать альтернативой бацьки и через Майдан стать президентом. Конечно не на долго, интересно, кого реально подготовили на место президента. Да, ставки не хилые, Беларусь - неосвоенная грязным баблом территория, лакомый кусок, рвать страну будут не по-детски.
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17.08.2020 22:11 Відповісти
А ця "нацлідерша" взагалі в курсі, що білоруська мова існує на світі???
Чи кацапська щелепа не дозволяє вивчити?
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18.08.2020 03:13 Відповісти
она готова стать лидером по бла-бла-бла... в остальном она полный ноль... но белорусы сами хотят упасть в хаос... добро пожаловать...
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18.08.2020 06:29 Відповісти
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