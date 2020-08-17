"Я готова стати національним лідером", - Тіхановська випустила нове звернення до білорусів. ВIДЕО

Світлана Тіхановська записала ще одне відеозвернення. Вона заявила, що готова взяти на себе відповідальність і виступити в цей період як національний лідер, щоб країна заспокоїлася, увійшла в нормальний ритм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал TUT.by.

"У мене немає і не було ілюзій щодо своєї політичної кар'єри. Я не хотіла бути політиком, але доля розпорядилася так, що я опинилася на передній лінії протистояння зі свавіллям і несправедливістю. Доля і ви, які повірили в мене, які дали мені сили. Зараз кожну хвилину я захоплююся вашою мужністю, вашю самоорганізацією і тим, які ви всі сильні і світлі.

Ви віддали мені свої голоси, я дуже це ціную, я абсолютно точно знаю, чому ви це зробили. Ми всі хочемо вийти з цього нескінченного кола, в якому опинилися 26 років тому. Я готова взяти на себе відповідальність і виступити в цей період як національний лідер з тим, щоб країна заспокоїлася, увійшла в нормальний ритм, щоб ми звільнили всіх політв'язнів і в найкоротші терміни підготували законодавчу базу та умови для організації нових президентських виборів", - сказала Тіхановська.

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Як відомо, Тіхановська після виборів покинула Білорусь, вона перебуває в Литві.

Нагадаємо, 16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників президента Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь близько 65 тисяч осіб.

Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди пішли до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не було таких масштабних акцій.