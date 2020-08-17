Якщо Росія планує вторгнення в Білорусь, це підтвердить її репутацію беззаконної держави, - Лінкявічюс

Можливе вторгнення Росії в Білорусь просигналізує народу Росії, якого ставлення вони можуть очікувати в майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

"Якщо Росія дійсно планує вторгнення в сусідню Білорусь під прикриттям цього дивного "прохання про допомогу", це підтвердить її репутацію беззаконної держави, а також просигналізує народу Росії, якого ставлення вони можуть очікувати в майбутньому. Важкий вибір", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія за першого ж запиту надасть всебічну допомогу щодо гарантування безпеки Білорусі в разі зовнішніх військових загроз.