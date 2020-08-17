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Новини Революція в Білорусі
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Якщо Росія планує вторгнення в Білорусь, це підтвердить її репутацію беззаконної держави, - Лінкявічюс

Якщо Росія планує вторгнення в Білорусь, це підтвердить її репутацію беззаконної держави, - Лінкявічюс

Можливе вторгнення Росії в Білорусь просигналізує народу Росії, якого ставлення вони можуть очікувати в майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

"Якщо Росія дійсно планує вторгнення в сусідню Білорусь під прикриттям цього дивного "прохання про допомогу", це підтвердить її репутацію беззаконної держави, а також просигналізує народу Росії, якого ставлення вони можуть очікувати в майбутньому. Важкий вибір", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Сотні росгвардійців перекидають у напрямку Білорусі, - очевидці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія за першого ж запиту надасть всебічну допомогу щодо гарантування безпеки Білорусі в разі зовнішніх військових загроз.

Якщо Росія планує вторгнення в Білорусь, це підтвердить її репутацію беззаконної держави, - Лінкявічюс 01

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) путін володимир (24231) росія (66502) Лінкявічюс Лінас (182)


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Топ коментарі
+36
Сколько раз нужно подтвердить?
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17.08.2020 09:22 Відповісти
+20
Если Россия планирует вторжение в Беларусь, это подтвердит ее репутацию беззаконного государства, - Линкявичюс - Цензор.НЕТ 1236
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17.08.2020 09:26 Відповісти
+12
Це не вторгнення, а "брацька допомога".
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17.08.2020 09:22 Відповісти
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Сколько раз нужно подтвердить?
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17.08.2020 09:22 Відповісти
вата, вона така вата.
їй довести неможливо, хоч сци в очі, а все божа роса
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17.08.2020 09:36 Відповісти
Так техника с "ихтамнетами" уже сегодня заехала в Беларусь. Чхал он на их глубокую озабоченность.
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17.08.2020 09:39 Відповісти
пруфы про "заехали" есть?
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17.08.2020 09:47 Відповісти
нет. есть подтверждения что колонна находится у границ Беларуси и что в Минске несколько дней назад сели 2 транспортника ВКС РФ.
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17.08.2020 09:55 Відповісти
одним из транспортников вывезли вагнеровцев. Вторым возможно какие-то документы которые Раша не хочет чтобы попали в руки беларусов если будет заварушка.
Итого, подтверждения что раша-каратели уже в РБ - нет. Пока нет.
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17.08.2020 10:08 Відповісти
Вчера вечером публиковали кучу фото и видео нескольких колонн без опознавательных знаков рядом с границей Беларуси. На трассах Москва-Минск и Питер-Псков.

Якщо Росія планує вторгнення в Білорусь, це підтвердить її репутацію беззаконної держави, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 1773
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17.08.2020 10:10 Відповісти
А теперь читаем внимательно:
- одна колонна замечена в 300 км от Беларуси
- 2-я в 83 км
А есть пруфы что они пересекли границу?
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17.08.2020 10:16 Відповісти
Они в воздухе растворились? Беларусы пишут в сетях, что ночью въехали. Но ночных фото, подтверждений пока нет. Последнее видео было за Смоленском в 47 км от границы.
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17.08.2020 10:23 Відповісти
Как они пересекут границу - беларусы сами нафотают и выкладут в Сеть.
Пока не выкладывали, значит не пересекали. Может стоят ждут где-то команды. а может просто границу укрепить приехали.
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17.08.2020 10:49 Відповісти
Там нету границы как-таковой. Одна условность. Сам проезжал. Просто трасса Москва-Минск делится на два потока.

Якщо Росія планує вторгнення в Білорусь, це підтвердить її репутацію беззаконної держави, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 1537
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17.08.2020 10:58 Відповісти
где фото колонн после границы?
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17.08.2020 11:39 Відповісти
Якщо Росія планує вторгнення в Білорусь, це підтвердить її репутацію беззаконної держави, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 3948
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17.08.2020 11:52 Відповісти
И сегодня Лука начал "учения". Самый удобный вариант прикрытия перемещения войск.

Минобороны Беларуси объявило о проведении крупных тактических учений
Министерство обороны Беларуси проведет тактические учения на полигонах Гожский и Неман вблизи г. Островец на западе республики (примерно 10 км от границы с Литвой). Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ведомства.
"В Вооруженных силах продолжается выполнение плановых мероприятий боевой подготовки. С 17 по 20 августа в соответствии с планом подготовки вооруженных сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны Гожский и Неман", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, "подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам". Подразделения четырех зенитных ракетных полков выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство по ПВО. Также на полигонах Обуз-Лесновский и Гожский пройдут "плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами" двух механизированных бригад.
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17.08.2020 11:03 Відповісти
И что?
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17.08.2020 11:40 Відповісти
И ничего. Найди теперь рашенские колонны техники среди движущихся на учениях по всей Беларуси колонн. Обычная операция прикрытия.
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17.08.2020 12:12 Відповісти
Есть видео, что пересекли возле Орши и движутся к Минску
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17.08.2020 12:37 Відповісти
https://instagram.com/stories/serrigas/2376923711237768619?utm_source=ig_story_item_share&igshid=1bjwr4ru4go38
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17.08.2020 10:13 Відповісти
https://youtu.be/y5Yiruy0NXk
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17.08.2020 10:14 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1295058303433809920
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17.08.2020 10:17 Відповісти
да хватит левыми ссылками гадить. Сам по ним ходил? "колонна замечена около Смоленска" - это белорусская территория?
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17.08.2020 10:18 Відповісти
Смени пластинку. Заело. "Вывсеврети" уже не катит.
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17.08.2020 10:30 Відповісти
Ещё много много много раз...
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17.08.2020 09:42 Відповісти
Та до этого случая 30 лет были белыми и пушистыми а тут на тебе прям понесло на вторжения.
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17.08.2020 10:18 Відповісти
Це не вторгнення, а "брацька допомога".
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17.08.2020 09:22 Відповісти
К тому же их там не будет... ну да, бегают вежливые в военторговских шмотках, но их же там нет... шо предъявите, если ихтамнет? Какие ваши доказательства...
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17.08.2020 09:39 Відповісти
там нема на что нападать .... Беларусь давно в оккупации ******.
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17.08.2020 09:23 Відповісти
это да, но у вас тишина, а надо быть готовым на все стороны защищаться. Читаю от вещателя новости, что никто не остановился, а просто укрепляет рубежи...неужели этого хочет Украина? Мир без мира и с потерянными землями. Соседи в какую сторону не кинешь, ватные
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17.08.2020 09:33 Відповісти
Брешеш, а поляки?
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17.08.2020 09:37 Відповісти
"Соседи в какую сторону не кинешь, ватные"

К сожалению, это так.
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17.08.2020 09:38 Відповісти
именно потому нужно разработать такое оружие что бы на колёсиках сразу в окоп заесжало и взрывалось внутри .....что бы потери ********** составляли 100 в день ....уничтожив полностью всех в ОРДЛО и точка .... только так , вату нужно выжигать напалмом а не переговоры вести ...... в 14-м году АТО было успешным до того момента как РФ зашла танками отпускников.
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17.08.2020 09:38 Відповісти
с террористами переговоров не ведут, вот только Зе так и не сказал, что Украина воюет с Кацапией. А без этого какое новое вооружение, старые разработки бы сохранить...
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17.08.2020 09:44 Відповісти
С биомассой 73% ,выбравшей голочленограя Украина так-же ,как и Беларусь уже почти в лапах путлерастов
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17.08.2020 09:48 Відповісти
А коли вони були інші? Тільки повний дебіл міг вважати що з белорусії нема занрози.Лука-дояр прихвостень *****.
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17.08.2020 09:50 Відповісти
Можеть быть формат "ихтамнет" уже чёрные человечки не зелёные но суть таже,наемники без опознавательных знаков,где ваши доказательства итд
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17.08.2020 09:25 Відповісти
Якщо Росія планує вторгнення в Білорусь, це підтвердить її репутацію беззаконної держави, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 4045
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17.08.2020 10:08 Відповісти
Проще говоря: "Мы не хотим российского вторжения в Беларусь, но ничем помешать не сможем". Заграница нам поможет, как грится.
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17.08.2020 09:26 Відповісти
Ну, ты же, судя по флажку, ближе к Трампону, посодействуй
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17.08.2020 09:28 Відповісти
Хотите, чтобы американцы за беларусов воевали?
Они не будут.
Хватит, навоевались американцы/австралийцы/канадцы за остальной мир.
Нехай тот мир сам свои интересы отстаивает.
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17.08.2020 09:39 Відповісти
А я-то думаю, почему солдатики с других материков так сильно беспокоятся за нефтедобывающие страны. Оказывается "остальной мир" спасают от великого зла.
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17.08.2020 10:14 Відповісти
Ты, "немец", откуда будешь?
Ты московский "немец" или ты "питерский"?
Вас, лахту, куда на удаленку перевели?
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17.08.2020 15:10 Відповісти
Оно такой-же американец, как и балерина. Служивое из-за поребрика.
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17.08.2020 11:19 Відповісти
Взагалі то трошки інакше
" "Мы не хотим российского вторжения в Беларусь, но мешать не станем""
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17.08.2020 09:30 Відповісти
Минская улица! По городу идём. Значит нам туда дорога (с)
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17.08.2020 09:38 Відповісти
Если Россия планирует вторжение в Беларусь, это подтвердит ее репутацию беззаконного государства, - Линкявичюс - Цензор.НЕТ 1236
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17.08.2020 09:26 Відповісти
Закажу такую наклейку...
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17.08.2020 09:41 Відповісти
Для чого лишній раз підтверджувати те що вже давно відомо???
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17.08.2020 09:26 Відповісти
И что дальше? Очередные крики из сортира " Озабочены " ? Кстати Гитлер и вторая мировая война начинались так же. Ничему не учит.
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17.08.2020 09:27 Відповісти
ну так давай - иди защищай Беларусь лично. Ну хотя бы Украины. Ты в каком батальоне служил в АТО, трепло тролячье?
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17.08.2020 09:57 Відповісти
А вы думаете они просто так, самыми первыми признали выборы? Причем без нарушений!
Они будут оправдываться тем, что они не вторглись, а их попросила законная власть!
Та же сама хрень, что с Ассадом - его никто не признает, кроме Рашки. При этом они еще и нагло заявляют, что только они там законно поскольку по "приглашению" законной власти
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17.08.2020 09:28 Відповісти
А тут ще більш законно, бо є домовленності про ... багато прощо є, та можна їх виконати навіть, якщо не просять
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17.08.2020 09:42 Відповісти
И не просто договоренности, а куча совместных структур (типа совместных батальонов, служб безопасности....) достаточно увеличить контингент (как они уже сделали в свое время с черноморским флотом)
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17.08.2020 09:45 Відповісти
А так ни кто не догадывается )))
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17.08.2020 09:28 Відповісти
Глибочайша занепокоєність не забариться. Не переймайтеся.
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17.08.2020 09:28 Відповісти
ты уже повоевал в АТО? нет? тогда не отсвечивая своими "мудрыми" комментами, тролятина.
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17.08.2020 09:58 Відповісти
Вже ще в 14-му не виїджаючи зі свого міста. То не кукурікай тут підмоскалику.
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17.08.2020 10:53 Відповісти
Что то из серии-"если покакать,то будет вонять".
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17.08.2020 09:29 Відповісти
Кремлю на репутацию так и на население нас-рать.
Население=рабы ещё и поддержат кремль радостным визгом...
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17.08.2020 09:30 Відповісти
Абсолютно.
И на репутацию в мире тоже.
Нехай ЕС выдаст очередую "глубокую обеспокоенность", жду с нетерпением.
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17.08.2020 09:37 Відповісти
Там на тій "репутації" вже нема де клейма ставити, налякав вошу кожухом.
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17.08.2020 09:51 Відповісти
да да, давайте харкнем погуще в тех наших иностраннных союзников - членов ЕС, кто больше всех защищает Украину во всех инстанциях. Наш Зеля даже словами не поддержал - что уж говорить про военную помощь.
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17.08.2020 09:59 Відповісти
оказывается есть еще такие кому недостаточно тех подтверждений которые уже есть
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17.08.2020 09:31 Відповісти
А если туда вторгнется НАТО и сместит диктатора, это подтвердит его беззаконную репутацию или нет?
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17.08.2020 09:31 Відповісти
А если не подтвердит, то всё зашибись, да?
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17.08.2020 09:32 Відповісти
А разве кто то ещё сомневается в ее́ беззаконости и безпределе ?
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17.08.2020 09:32 Відповісти
та сколько уже можно подтверждать
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17.08.2020 09:33 Відповісти
Ніякого вторгнення не буде. Кацапія вже там. Тихою сапою.
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17.08.2020 09:35 Відповісти
#расеягосударствовзаконе#
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17.08.2020 09:35 Відповісти
"Если Россия планирует вторжение в Беларусь, это подтвердит ее репутацию беззаконного государства, - Линкявичюс"

И что?
Пальнут ракеткой над Баренцевым в направлении Европы - и клали на всю "репутацию".
Вошли в Сирию "по приглашению законного правительства Сирии" - и не ушли.
И что, сильно им важно "осуждение" ЕС по их присутствию в Сирии?

У Беларуси одна пробляма, но она критична.
У беларусов нет Турчинова и Порошенко, как у украины в 2014 году.
Вот решающий фактор, других нет.
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17.08.2020 09:35 Відповісти
а если бы были то потеряли бы только Витебск и Гродно. да, придурок?
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17.08.2020 10:00 Відповісти
Пшел по стрелочке
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17.08.2020 10:02 Відповісти
По-хорошему нам выгоден конфликт кацапов с бяларусами, открыть еще 1 фронт против сосиян, что бы они тратили больше ресурсов на войну. Пусть даже сбацают там пару народных республик, что бы содержать их и еще больше финансов тратить на экспансию. Да простят меня бяларусы, ничего лично, только вместе мы похороним росию
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17.08.2020 09:38 Відповісти
чем нам выгодно, если Россия вторгнется еще и со стороны Беларуси? ты что - дурак?
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17.08.2020 10:01 Відповісти
Там не будет так.. как в Украине.. для этого армия должна быть с народом.. а она с народом?
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17.08.2020 12:44 Відповісти
Какое вторжение? пуйло все срежиссировал для своей пользы, и Лука, и оппозиция пишут ему воззвания с мольбами о спасении.
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17.08.2020 09:38 Відповісти
А санкций новых живительных не?
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17.08.2020 09:39 Відповісти
Їм до с_ки...,пагдон, - до лампади. То сенс,їх,існування.... Й,що робитимете Вмиєтеся й знову- попросите Нікчемні базікалки...
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17.08.2020 09:40 Відповісти
Якщо Росія планує вторгнення в Білорусь, це підтвердить її репутацію беззаконної держави, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 125
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17.08.2020 09:43 Відповісти
"репутация" и "рохляндия" живут на разных полюсах. а европолитики живут в мире иллюзий. P.S. технически им и военного вторжения в Беларусь не понадобится. Разве что х#йло захочет еще и шоу устроить.
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17.08.2020 09:43 Відповісти
Ну, подтвердит еще раз...Шо это меняет?
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17.08.2020 09:47 Відповісти
Вместо изолировать Макшанию, прекратить все связи. отрубить им интернет свифт - грозят пальчиком - но-но -но...так нельзя...
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17.08.2020 09:50 Відповісти
Tut vybor poderzat diktatora tem samim bit protiv naroda Belorus.Vopros protiv kogo raska togda vojujet protiv mirnogo naselenyja?Kakije tam vnesnyje sili ,ix net tam
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17.08.2020 09:50 Відповісти
Вот именно, знает что ничего ему за это не будет. Санкции должны быть конкретные, против определенного человееа, а не страны.
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17.08.2020 09:51 Відповісти
какое нах вторжение!? братское воссоединение! совокупление в едином любовном порыве! и рождение нового СеСеСеРа! ну или как там его назовут?
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17.08.2020 09:51 Відповісти
ага, бьет - значит любит
поэтому хардкорное изнасилование белорусов - истинно братское поведение
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17.08.2020 09:54 Відповісти
Якщо Росія планує вторгнення в Білорусь, це підтвердить її репутацію беззаконної держави, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 8475
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17.08.2020 10:02 Відповісти
😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
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17.08.2020 10:03 Відповісти
С завтрашнего дня прекращается все сообщение с Макшанией - как воздушное автомобильное морское железнодорожное. Отключается связь. Запрещается передвижение макак макшанских за пределы Макшании. Вводится полная блокада. До тех пор пока макаки не поумнеют. - решение ООН.
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17.08.2020 10:09 Відповісти
а ось Греція підтримала Лукашенко в ЄС.
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17.08.2020 12:30 Відповісти
Чхала роісся на вашу для неї репутацію!
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17.08.2020 10:16 Відповісти
скрепоносусобирателюземель нас_рать на репутацию в вашем, эуропейском, понимании.
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17.08.2020 10:17 Відповісти
Ну какое вторжение? Там таблички поменять - максимум.
Менее 15% беларусов разговаривают по беларуски и то по селам и глубинкам в основном.
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17.08.2020 10:19 Відповісти
Еще я знаю, что как только ситуация в Беларуси стабилизируется, обстрелы из Новотсоссии возобновятся.
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17.08.2020 10:21 Відповісти
В Белоруссии находятся несколько объектов без которых ядерный щит расеи недееспособен.. В связи с этим вторжения не избежать... Будет ли оно жостким или ползуче мягким...
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17.08.2020 10:45 Відповісти
Два об'єкти (радіолокаційна станція та центр довгохвильового дальнього зв'язку підводного флоту) на які в зимку цього року закінчилася аренда і Лукавий її не продовжив.
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17.08.2020 12:28 Відповісти
Ну подтвердит, ну и что? Типа так все не знают? Вторжения в Грузию, Украину и Сирию недостаточно?
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17.08.2020 10:52 Відповісти
Слідкуйте за каналом Nexta live в Телеграмі, як тільки там каци з'являться так одразу будуть фотки і відоси. Правда у них досі місцями проблеми з інтернетом.
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17.08.2020 12:25 Відповісти
Уже.. правда только в дороге, пока не в Минске
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17.08.2020 12:46 Відповісти
 
 