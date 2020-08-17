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Якщо Росія планує вторгнення в Білорусь, це підтвердить її репутацію беззаконної держави, - Лінкявічюс
Можливе вторгнення Росії в Білорусь просигналізує народу Росії, якого ставлення вони можуть очікувати в майбутньому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.
"Якщо Росія дійсно планує вторгнення в сусідню Білорусь під прикриттям цього дивного "прохання про допомогу", це підтвердить її репутацію беззаконної держави, а також просигналізує народу Росії, якого ставлення вони можуть очікувати в майбутньому. Важкий вибір", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія за першого ж запиту надасть всебічну допомогу щодо гарантування безпеки Білорусі в разі зовнішніх військових загроз.
Топ коментарі
+36 rofs
показати весь коментар17.08.2020 09:22 Відповісти Посилання
+20 саша паламарчук
показати весь коментар17.08.2020 09:26 Відповісти Посилання
+12 Ksenia VB
показати весь коментар17.08.2020 09:22 Відповісти Посилання
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їй довести неможливо, хоч сци в очі, а все божа роса
Итого, подтверждения что раша-каратели уже в РБ - нет. Пока нет.
- одна колонна замечена в 300 км от Беларуси
- 2-я в 83 км
А есть пруфы что они пересекли границу?
Пока не выкладывали, значит не пересекали. Может стоят ждут где-то команды. а может просто границу укрепить приехали.
Минобороны Беларуси объявило о проведении крупных тактических учений
Министерство обороны Беларуси проведет тактические учения на полигонах Гожский и Неман вблизи г. Островец на западе республики (примерно 10 км от границы с Литвой). Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ведомства.
"В Вооруженных силах продолжается выполнение плановых мероприятий боевой подготовки. С 17 по 20 августа в соответствии с планом подготовки вооруженных сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны Гожский и Неман", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, "подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам". Подразделения четырех зенитных ракетных полков выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство по ПВО. Также на полигонах Обуз-Лесновский и Гожский пройдут "плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами" двух механизированных бригад.
К сожалению, это так.
Они не будут.
Хватит, навоевались американцы/австралийцы/канадцы за остальной мир.
Нехай тот мир сам свои интересы отстаивает.
Ты московский "немец" или ты "питерский"?
Вас, лахту, куда на удаленку перевели?
" "Мы не хотим российского вторжения в Беларусь, но мешать не станем""
Они будут оправдываться тем, что они не вторглись, а их попросила законная власть!
Та же сама хрень, что с Ассадом - его никто не признает, кроме Рашки. При этом они еще и нагло заявляют, что только они там законно поскольку по "приглашению" законной власти
Население=рабы ещё и поддержат кремль радостным визгом...
И на репутацию в мире тоже.
Нехай ЕС выдаст очередую "глубокую обеспокоенность", жду с нетерпением.
И что?
Пальнут ракеткой над Баренцевым в направлении Европы - и клали на всю "репутацию".
Вошли в Сирию "по приглашению законного правительства Сирии" - и не ушли.
И что, сильно им важно "осуждение" ЕС по их присутствию в Сирии?
У Беларуси одна пробляма, но она критична.
У беларусов нет Турчинова и Порошенко, как у украины в 2014 году.
Вот решающий фактор, других нет.
поэтому хардкорное изнасилование белорусов - истинно братское поведение
Менее 15% беларусов разговаривают по беларуски и то по селам и глубинкам в основном.