Кількість активних хворих на COVID-19 зросла у всіх областях України та Києві, - РНБО

Кількість активних хворих на COVID-19 за минулу добу зросла в усіх областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони України.

Найбільше нових випадків захворювання на СОVID-19 зафіксовано в Рівненській (178), Чернівецькій (165) та Івано-Франківській (164) областях, найбільше тих, хто вилікувався, - в Івано-Франківській (128) та Чернівецькій (56) областях.

Кількість хворих перевищує 5 тисяч у м.Києві та Львівській області, а менше 50 - лише в Кіровоградській області.

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Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 21 новий випадок захворювання на COVID-19, 1 випадок смерті і 9 випадків одужання, зараз в області хворіє 708 осіб (на 11 більше за добу);

- у Волинській області підтверджено 63 випадки захворювання, 3 людини померли, 30 видужали, зараз хворіють 1234 людини (на 30 більше за добу);

- у Дніпропетровській області 25 нових випадків захворювання, зараз хворіє 551 особа (на 25 більше за добу);

- у Донецькій області зафіксовано 6 нових випадків захворювання, хворіють 265 осіб (на 6 більше за добу);

- у Житомирській області 49 осіб захворіли, хворіє 784 людини (на 49 більше);

- у Закарпатській області 83 нові випадки захворювання, 1 випадок смерті і 43 - одужання, зараз хворіє 3362 особи (на 39 більше за добу);

- у Запорізькій області 33 нових хворих та 5 осіб одужали, зараз хворіє 373 особи (на 28 більше);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 164 нові випадки захворювання, 4 випадки смерті і 128 - одужання, зараз хворіють 3820 осіб (на 32 більше);

- у Києві 104 нові випадки захворювання, 1 людина померла, зараз хворіють 7108 осіб (на 103 більше за добу);

- у Київській області 24 людини захворіли, зараз хворіють 1364 особи (на 24 більше);

- у Кіровоградській області 1 людина захворіла, зараз хворіє 38 осіб (на 1 більше за добу);

- у Луганській області 6 нових випадків захворювання, хворіє 59 осіб (на 6 більше за добу);

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- у Львівській області підтверджено 128 нових випадків захворювання на COVID-19, 6 випадків смерті та 21 випадок одужання, зараз хворіють 8484 особи (на 101 більше за добу);

- у Миколаївській області 11 нових випадків захворювання, зараз хворіють 295 осіб (на 11 більше за добу);

- в Одеській області 98 нових випадків захворювання, зараз хворіють 3446 осіб (на 98 більше за добу);

- у Полтавській області 9 нових випадків захворювання, 3 особи одужали, зараз хворіє 140 осіб (на 6 більше за добу);

- у Рівненській області 178 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 17 випадків одужання, зараз хворіє 1988 осіб (на 159 більше за добу);

- у Сумській області 37 нових випадків захворювання, 2 - одужання, зараз хворіють 414 осіб (на 35 більше);

- у Тернопільській області 85 нових випадків захворювання і 15 випадків одужання, зараз хворіють 1352 особи (на 70 більше);

- у Харківській області 91 новий випадок захворювання, 2 людини померли, 6 осіб одужали, зараз хворіють 3281 особа (на 83 більше, ніж напередодні);

- у Херсонській області 2 людини захворіли і 1 померла, хворіють 74 людини (на 1 більше);

- у Хмельницькій області 42 нові випадки захворювання та 4 - одужання, зараз хворіють 437 осіб (на 38 більше за добу);

- у Черкаській області 17 осіб захворіли, 2 одужали, зараз хворіють 307 осіб (на 15 більше за добу);

- у Чернівецькій області 165 нових випадків захворювання, 56 осіб одужали, зараз хворіє 2001 особа (на 109 більше за добу);

- у Чернігівській області 27 нових випадків захворювання, зараз хворіють 650 осіб (на 27 більше за добу).

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