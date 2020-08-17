Журналісти державних ЗМІ Білорусі протестують у Мінську: "Це остання крапля. Ми не можемо підтримувати фашистську владу"

Перед будівлею "Белтелерадиокомпании" зібралися кілька сотень працівників. Люди чекають виходу керівництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛСАТ".

"Нам обіцяли, що в неділю покажуть альтернативну точку зору, але її не було", - каже один зі співробітників "Белтелерадиокомпании".

За його словами, співробітники вийшли просити віисвітлювати події чесно.

Зазначається, що на страйк вийшли всі оператори "БТ".

"Це остання крапля. Ми не можемо підтримувати фашистську владу. Можна звільнитися, але потрібно поборотися", - каже одна зі співробітниць "Белтелерадиокомпании".

"Нас точно вже не пустять в ефір. Люди запрограмовані на 80%, але ми хочемо чесної математики. Хочемо обілити наші ЗМІ, показати, що ми чесні. Ми віримо, що стоятимемо до кінця", - каже ще один співробітник "БТ" .

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