Журналісти державних ЗМІ Білорусі протестують у Мінську: "Це остання крапля. Ми не можемо підтримувати фашистську владу"
Перед будівлею "Белтелерадиокомпании" зібралися кілька сотень працівників. Люди чекають виходу керівництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛСАТ".
"Нам обіцяли, що в неділю покажуть альтернативну точку зору, але її не було", - каже один зі співробітників "Белтелерадиокомпании".
За його словами, співробітники вийшли просити віисвітлювати події чесно.
Зазначається, що на страйк вийшли всі оператори "БТ".
"Це остання крапля. Ми не можемо підтримувати фашистську владу. Можна звільнитися, але потрібно поборотися", - каже одна зі співробітниць "Белтелерадиокомпании".
"Нас точно вже не пустять в ефір. Люди запрограмовані на 80%, але ми хочемо чесної математики. Хочемо обілити наші ЗМІ, показати, що ми чесні. Ми віримо, що стоятимемо до кінця", - каже ще один співробітник "БТ" .
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А не поместившиеся подписи находятся на дополнительных листах?
Отвечаешь вопросом на вопрос?
Логика 99 уровня. Если ты пишешь чушь - люди отмечают твою чушь как спам - ничего более.
Очевидно, что мой текст не есть таковым, как и множество прочих, которые кто то определяет как спам. Почему у любого есть такая возможность - ограничивать доступ к чужим сообщениям, для меня загадка. Какой смысл добросовестному комментатору кого то глушить, для меня тоже загадка.
Напиши тут какую-нибудь промосковскую туфту вроде "гражданская война", "крым сам ушел" и тд - не только в спаме окажешься, но и в бане.
Вообще получается по твоему, что значительной части украинцев здесь запрещено писать, ввиду того, что их мнение отличается от мнения редакции, хоть и не противоречит правилам.
Все просто - если ты распространяешь рассейскую пропаганду - ты - враг Украины.
"Вот пенсии в 2014 кто ополовинил - Путин или Яценюк?"
Очевидно, что не пенсии ополовинил, а упал курс гривны, ибо пенсии не уменьшались, а увеличивались в 2014м.
А в падении курса гривны вина ***** самая очевидная - не начал бы он агрессию против Украины - не было бы такого падения курса гривны.
"Вообще получается по твоему, что значительной части украинцев здесь запрещено писать, ввиду того, что их мнение отличается от мнения редакции"
Ты хотел, наверное, сказать - гражданам Украины, которые являются вражеской прокремлевской 5й колонной - тогда да. Вам бы вообще стоило бы запретить жить на свободе в Украине.
На сколько и у кого росли номинальные пенсии в 2014, если их заморозили и стали брать налог с высоких?
Основной вопрос: как уменьшились по покупательной способности зарплаты и предпринимательские доходы в 2014- 2016 годах, относительно падения пенсий в постоянных ценах? Мне кажется, что пенсии упали наполовину, зарплаты на 30%, а доходы буржуазии выросли, так какого хрена за войну больше всех заставили платить стариков? Это правильные патриоты при власти выполнили волю Нации?
А что за глупые вопросы вы задаете? По какому еще плану?
Не было бы нападения РФ, не было бы аннексии Крыма - упал бы до 11 примерно.
"На сколько и у кого росли номинальные пенсии в 2014, если их заморозили и стали брать налог с высоких?"
Их не замораживали. Моему деду подняли в конце 2014го пенсию с примерно 4(не помню точно) до 6,5 тысяч. Это не покрыло инфляции, но компенсировало прилично. А у кого слишком высокие пенсии - тем и не надо было ничего компенсировать - и так незаслуженно платили по сравнению с остальными.
"Мне кажется, что"
Креститься надо, когда кажется.
"доходы буржуазии выросли"
Это не правда.
"так какого хрена за войну больше всех заставили платить стариков"
Это тоже ложь. В любом случае - за войну скажите спасибо своему любимому кремлевскому педофилу - это ОН ее начал. А получилось у него благодаря таким как вы представителям 5й колонны.
У моей матери была научная пенсия, ее обложили налогом. Конечно, ученые недостойны ни зарплат, ни пенсий, мироеды эдакие. Военным отставникам, вроде моего товарища - УБД уже в составе укр. армии, тоже незахер платили слишком много.
Мне "кажется" на основании укр. статистики.
Насчет доходов буржуев, так при падении ВВП на 18%, доходов пенсионеров на 50%, а зарплат на 30%, автоматически выходит, что буржуи не могли пострадать, разве что их суммарные доходы в разы превышают доходы всех вместе взятых работяг и пенсионеров, что вряд ли даже для Украины.
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https://twitter.com/newkc14/status/1295133595074539521 7 ч
Русская https://twitter.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0?src=hashtag_click #пропаганда в своем репертуаре. Оказывается у Польши и беларуских оппозиционеров есть "тайный план" - восстановить государство Речь Посполитая, вернуть свои Смоленские земли и возродить Великое княжество Литовское... https://twitter.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click #беларусь https://twitter.com/hashtag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?src=hashtag_click #минск
А то грохнут как Чаушеско
Лукашенко діє як діяв Гітлер, лідер Німецької Націонал Соціалістичної Робітничої Партії ННСРД.
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Муссолини в своей книге «Доктрина фашизма» высказал следующие положения:Фашистская концепция государства всеобъемлюща. Вне его не существуют человеческие и духовные ценности. Фашизм - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC тоталитарен и фашистское государство включает в себя все ценности - истолковывает, развивает и осуществляет всю человеческую деятельность.Фашизм осознаёт причины, по которым возникли и развивались социализм и профсоюзное движение, поэтому он придаёт соответствующее значение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC корпоративной системе , в которой расходящиеся интересы координируются и гармонизируются в рамках единого государства.Фашизм абсолютно противоположен https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC либерализму как в политике, так и в экономике.Фашистское государство управляет экономикой в той же мере, как и остальными областями жизни - через корпоративные, социальные и образовательные институции, через политические, экономические и духовные силы нации, организованные в соответствующие ассоциации, функционирующие в государстве.
2.Ваша цитата свидетельствует о том, что вы сами не поняли, что там написано. Лукашенко этому не соответствует ни в коей мере. Скорее, Путин, хоть и не точно. Видимо, вы пытаетесь натянуть фашизм на Лукашенко, поскольку это проще и наглядное для народу, а может вы просто ничего другого не читали... Это, конечно, срач, но не я его начал.
- Берегите первого президента, иначе выберете как в Украине,какое то чмо,а потом мучаться будете 🤣🤣🤣
На день хватит читать и писать.
Муссолини «Доктрина фашизма»