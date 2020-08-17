Міносвіти: Залишки освітньої субвенції можуть бути використані на організацію дистанційного навчання

Міністерство освіти і науки України заявило, що залишки освітньої субвенції можуть бути використані на організацію дистанційного навчання.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти, передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на те, що протягом 2020/2021 навчального року в Україні будуть так звані "червоні зони" епідемічної небезпеки поширення COVID-19, в яких навчання буде переводитись у дистанційній формі, Міністерство освіти і науки рекомендує місцевим органам виконавчої влади використовувати зекономлені кошти насамперед на забезпечення проведення дистанційного навчання, зокрема на заохочення вчителів, оновлення матеріально-технічної бази та навчального обладнання закладів освіти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до пункту 8 Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам місцеві органи виконавчої влади мають право передавати кошти субвенції та залишки субвенції минулих років у вигляді міжбюджетного трансферту іншим місцевим бюджетам.

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