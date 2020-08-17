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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ стоїть на тому, щоб діти 1 вересня пішли в школу, - Степанов

МОЗ стоїть на тому, щоб діти 1 вересня пішли в школу, - Степанов

Школи в Україні в новому навчальному році працюватимуть відповідно до чинних правил адаптивного карантину, заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Хочу нагадати: школи не працюватимуть виключно в тих містах чи районах, де буде встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки", - підкреслив він на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"У всіх інших - зеленому, жовтому і помаранчевому - відповідно, вони будуть працювати в звичайному режимі з чітким дотриманням тих правил - і це обов'язково, - які прийняті для процесу навчання в школах. Це і використання масок, і деякі обмеження, які вводяться правилами. І хочу ще раз нагадати, що всі ці правила - їх треба дотримуватися заради здоров'я наших дітей", - додав міністр.

Степанов заявив, що питання виконання рекомендацій лежить на керівниках навчальних закладів. І вони, з урахуванням його особливостей, будуть їх виконувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти: Залишки освітньої субвенції можуть бути використані на організацію дистанційного навчання

"МОЗ стоїть на тому, щоб наші діти 1 вересня пішли в школу. Звичайно, якщо дозволятиме епідситуація", - заявив він.

Автор: 

карантин (18172) школа (2228) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
А что случатся за полгода?! Вирус уйдет?!
Ответ: А ничего не случится! Вирус как был так и останется. Будет вторая, третья...двадцать пятая волна...Сначала на полгода, потом еще на полгода...А дистанционное обучение подходит только для относительно взрослых детей. В школу идут не только за знаниями, но и за социализацией! И что прикажете делать первоклашкам? Тоже дистанционно обучаться?!!!
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17.08.2020 10:18 Відповісти
+3
Ублюдки вбивають залишки недобитої освіти.
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17.08.2020 10:10 Відповісти
+3
что бы поставить галку в бюлетене за клована хватит и трех классов образования церковно-приходской школы
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17.08.2020 10:21 Відповісти
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Ублюдки вбивають залишки недобитої освіти.
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17.08.2020 10:10 Відповісти
Каким образом?
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17.08.2020 13:23 Відповісти
И как это сочетается со всем остальным карантинным кипишем?
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17.08.2020 10:11 Відповісти
"Левая рука не знает, что делает права"
В случае с Зе властью "Нижняя жопа не знает, что творит верхняя жопа"
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17.08.2020 10:15 Відповісти
Ну да! Детям в школу можно, а выборы на 50% территории нельзя.
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17.08.2020 10:22 Відповісти
Маршрутки и так полные, даже если полгода дистанционно получатся ничего страшного не произойдёт. Мы не знаем последствия болезни. Возможно бездетность. Кому эти риски нужны
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17.08.2020 10:12 Відповісти
не бездетность, а бесплодие...
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17.08.2020 10:15 Відповісти
А что случатся за полгода?! Вирус уйдет?!
Ответ: А ничего не случится! Вирус как был так и останется. Будет вторая, третья...двадцать пятая волна...Сначала на полгода, потом еще на полгода...А дистанционное обучение подходит только для относительно взрослых детей. В школу идут не только за знаниями, но и за социализацией! И что прикажете делать первоклашкам? Тоже дистанционно обучаться?!!!
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17.08.2020 10:18 Відповісти
что бы поставить галку в бюлетене за клована хватит и трех классов образования церковно-приходской школы
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17.08.2020 10:21 Відповісти
У тебя, судя по твоему умственному развитию, даже этого нет!
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17.08.2020 13:25 Відповісти
щодо безпліддя незрозуміло, а те що ковідоістерики втрачають вміння критично мислити це вже точно
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17.08.2020 11:06 Відповісти
Выборы
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17.08.2020 10:12 Відповісти
Поддерживаю. Школоло в интернетах надоело уже.
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17.08.2020 10:15 Відповісти
Хорошо, что школьники не пасутся на Цензоре. У нас тут серьезная публика
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17.08.2020 10:20 Відповісти
Я не был бы столь категоричен
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17.08.2020 10:21 Відповісти
Логика дети разнесут болезнь, посадим пол страны в красную зону. Нету выборов, нет проблем
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17.08.2020 10:15 Відповісти
А как ваше "красная зона", может поменять требование Конституции, провести выборы исключительно в октябре этого года? Нет, оно понятно, что хочется....
Но им и раньше хотелось, провести выборы пораньше (по свежим рейтингам), о им четко объяснили, что нельзя, от слова "никак". Тем более провернуть такой финт указом кабмина!!!
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17.08.2020 10:24 Відповісти
Кто на ком стоял??? Потрудитесь излагать Ваши мысли яснее.(с)
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17.08.2020 10:18 Відповісти
Идиотизм. Значит массовые мероприятия не более 1 человека на 5 кв.м ( и это на воздухе), а загнать детей в душные классы, натянуть намордники на полдня это нормально? Идите вы лесом всем минздравом, сами себе создаете препятствия и потом мужественно преодолеваете, да?
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17.08.2020 10:23 Відповісти
"массовые мероприятия не более 1 человека на 5 кв.м ( и это на воздухе)" - безглузда карантинна міра

діти не є поширювачами коронавірусу, мало хворіють, смертельність нульова
треба вчитися, або через 10-15 років прийдуть до влади ще більші дебіли, ніж СН
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17.08.2020 11:07 Відповісти
Все постановление изначально дремучее с точки зрения медицины, но особенно, с социальной точки зрения. Школы хотят превратить почти в детские концлагеря с псевдо медицинским "обоснованием" этого действа.
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17.08.2020 16:45 Відповісти
Правильно! Пусть учителя отрабатывают зарплату 4000 евро!
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17.08.2020 10:28 Відповісти
Выполнение лежит на руководителях школ, а те исходя из своих возможностей....

Ну від найменшої відповідальності ухиляються зеклоуни...
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17.08.2020 10:34 Відповісти
 
 