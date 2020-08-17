МОЗ стоїть на тому, щоб діти 1 вересня пішли в школу, - Степанов

Школи в Україні в новому навчальному році працюватимуть відповідно до чинних правил адаптивного карантину, заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Хочу нагадати: школи не працюватимуть виключно в тих містах чи районах, де буде встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки", - підкреслив він на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"У всіх інших - зеленому, жовтому і помаранчевому - відповідно, вони будуть працювати в звичайному режимі з чітким дотриманням тих правил - і це обов'язково, - які прийняті для процесу навчання в школах. Це і використання масок, і деякі обмеження, які вводяться правилами. І хочу ще раз нагадати, що всі ці правила - їх треба дотримуватися заради здоров'я наших дітей", - додав міністр.

Степанов заявив, що питання виконання рекомендацій лежить на керівниках навчальних закладів. І вони, з урахуванням його особливостей, будуть їх виконувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти: Залишки освітньої субвенції можуть бути використані на організацію дистанційного навчання

"МОЗ стоїть на тому, щоб наші діти 1 вересня пішли в школу. Звичайно, якщо дозволятиме епідситуація", - заявив він.