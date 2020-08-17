МОЗ стоїть на тому, щоб діти 1 вересня пішли в школу, - Степанов
Школи в Україні в новому навчальному році працюватимуть відповідно до чинних правил адаптивного карантину, заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
"Хочу нагадати: школи не працюватимуть виключно в тих містах чи районах, де буде встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки", - підкреслив він на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"У всіх інших - зеленому, жовтому і помаранчевому - відповідно, вони будуть працювати в звичайному режимі з чітким дотриманням тих правил - і це обов'язково, - які прийняті для процесу навчання в школах. Це і використання масок, і деякі обмеження, які вводяться правилами. І хочу ще раз нагадати, що всі ці правила - їх треба дотримуватися заради здоров'я наших дітей", - додав міністр.
Степанов заявив, що питання виконання рекомендацій лежить на керівниках навчальних закладів. І вони, з урахуванням його особливостей, будуть їх виконувати.
"МОЗ стоїть на тому, щоб наші діти 1 вересня пішли в школу. Звичайно, якщо дозволятиме епідситуація", - заявив він.
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В случае с Зе властью "Нижняя жопа не знает, что творит верхняя жопа"
Ответ: А ничего не случится! Вирус как был так и останется. Будет вторая, третья...двадцать пятая волна...Сначала на полгода, потом еще на полгода...А дистанционное обучение подходит только для относительно взрослых детей. В школу идут не только за знаниями, но и за социализацией! И что прикажете делать первоклашкам? Тоже дистанционно обучаться?!!!
Но им и раньше хотелось, провести выборы пораньше (по свежим рейтингам), о им четко объяснили, что нельзя, от слова "никак". Тем более провернуть такой финт указом кабмина!!!
діти не є поширювачами коронавірусу, мало хворіють, смертельність нульова
треба вчитися, або через 10-15 років прийдуть до влади ще більші дебіли, ніж СН
Ну від найменшої відповідальності ухиляються зеклоуни...