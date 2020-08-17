За минулий тиждень з COVID-19 госпіталізували 1990 пацієнтів, у травні було майже втричі менше, - Степанов
Кількість пацієнтів з коронавірусом, яких госпіталізують протягом тижня, за три місяці зросла втричі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.
"Велике занепокоєння викликає, що якщо на середину травня кількість госпіталізованих із COVID-19 становила 742 особи за тиждень, то за минулий тиждень кількість госпіталізованих становить понад 1990 - майже 2000. Майже втричі збільшилася кількість людей, які госпіталізовані", - сказав він.
За словами Степанова, госпіталізації потребують "саме люди, які мають важкий або середньої тяжкості перебіг хвороби, люди, які потребують кисневої терапії, люди, які часто потребують реанімації".
Міністр вчергове закликав українців дотримуватися правил інфекційної безпеки та карантинних обмежень.
Нагадаємо, в Україні станом на ранок понеділка, 17 серпня, зафіксовано 1464 нові випадки зараження. При цьому 342 особи одужали, 21 раніше захворілий помер.
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Кто не верит, моджете поинтересоваться у этих врачей.
Так, вот уже врачей этих есть такса - 1000 грн., которую они предлагают любым больным ОРЗ или пневмонией, что бы записать этим больным диагноз - короновирус.
Даже обьясняют почему дают только тысячу, ибо из этих 8-10 тысяч премии за выявленного и пролеченного ими короновирусных, им нужно делиться ещё на верх...
так растёт статистика больных короновирусом... левых записывают в короновирусных, пока существует премии за короновирусных для врачей...
И это статистика количества больных короновирусом будет расти постоянно, пока существует финансирование "борьбы с короновирусом" и премии врачам из бюджета Украины.
Нарвались на обратку - народ устал от зажима гаек, коллективный иммунитет не наработан (спасибо гайкам), все 4 месяца койкоместа пустовали! єпидемиологов давно разогнали и тупые твари не понимают, основы наработки КОЛЛЕКТИВНОГО иммунитета. Поэтому тупо ЗАПРЕЩАЛИ все и везде, за что боролись, на то и напоролись.
Не с нашей экономикой растягивать волну корвида!
Поясняю - ПОКА не переболеет 15-30% активного населения, корвид на спад не пойдет. В совке хоть это понимали, а теперь у власти даже не "кухаркины дети", а шариковы! Булгаков вам в помошь.