УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6328 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
714 10

За минулий тиждень з COVID-19 госпіталізували 1990 пацієнтів, у травні було майже втричі менше, - Степанов

За минулий тиждень з COVID-19 госпіталізували 1990 пацієнтів, у травні було майже втричі менше, - Степанов

Кількість пацієнтів з коронавірусом, яких госпіталізують протягом тижня, за три місяці зросла втричі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

"Велике занепокоєння викликає, що якщо на середину травня кількість госпіталізованих із COVID-19 становила 742 особи за тиждень, то за минулий тиждень кількість госпіталізованих становить понад 1990 - майже 2000. Майже втричі збільшилася кількість людей, які госпіталізовані", - сказав він.

За словами Степанова, госпіталізації потребують "саме люди, які мають важкий або середньої тяжкості перебіг хвороби, люди, які потребують кисневої терапії, люди, які часто потребують реанімації".

Також читайте: Кількість активних хворих на COVID-19 зросла у всіх областях України та Києві, - РНБО

Міністр вчергове закликав українців дотримуватися правил інфекційної безпеки та карантинних обмежень.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок понеділка, 17 серпня, зафіксовано 1464 нові випадки зараження. При цьому 342 особи одужали, 21 раніше захворілий помер.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Врачам, которые призваны лечить короновирусных, платят премии в размере 8-10 тысяч грн. за каждого выявленного и лечащего ими зараженного короновирусом.
Кто не верит, моджете поинтересоваться у этих врачей.
Так, вот уже врачей этих есть такса - 1000 грн., которую они предлагают любым больным ОРЗ или пневмонией, что бы записать этим больным диагноз - короновирус.
Даже обьясняют почему дают только тысячу, ибо из этих 8-10 тысяч премии за выявленного и пролеченного ими короновирусных, им нужно делиться ещё на верх...
так растёт статистика больных короновирусом... левых записывают в короновирусных, пока существует премии за короновирусных для врачей...
И это статистика количества больных короновирусом будет расти постоянно, пока существует финансирование "борьбы с короновирусом" и премии врачам из бюджета Украины.
показати весь коментар
17.08.2020 10:19 Відповісти
+2
Это называется "героизм врачей".
показати весь коментар
17.08.2020 10:22 Відповісти
+1
Где деньги, которые ЕС выделил на борьбу с ковид? Барыги на крови...
показати весь коментар
17.08.2020 10:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Офигеть! Вот что происходит с неверующими в Ковид Всеблагой...
показати весь коментар
17.08.2020 10:14 Відповісти
До послаблювалися?.. Далі буде цікавіше...
показати весь коментар
17.08.2020 10:14 Відповісти
Где деньги, которые ЕС выделил на борьбу с ковид? Барыги на крови...
показати весь коментар
17.08.2020 10:15 Відповісти
Они его вылечили! Но побочки остались...
показати весь коментар
17.08.2020 10:19 Відповісти
Врачам, которые призваны лечить короновирусных, платят премии в размере 8-10 тысяч грн. за каждого выявленного и лечащего ими зараженного короновирусом.
Кто не верит, моджете поинтересоваться у этих врачей.
Так, вот уже врачей этих есть такса - 1000 грн., которую они предлагают любым больным ОРЗ или пневмонией, что бы записать этим больным диагноз - короновирус.
Даже обьясняют почему дают только тысячу, ибо из этих 8-10 тысяч премии за выявленного и пролеченного ими короновирусных, им нужно делиться ещё на верх...
так растёт статистика больных короновирусом... левых записывают в короновирусных, пока существует премии за короновирусных для врачей...
И это статистика количества больных короновирусом будет расти постоянно, пока существует финансирование "борьбы с короновирусом" и премии врачам из бюджета Украины.
показати весь коментар
17.08.2020 10:19 Відповісти
Это называется "героизм врачей".
показати весь коментар
17.08.2020 10:22 Відповісти
Нехер было зажимать гайки
Нарвались на обратку - народ устал от зажима гаек, коллективный иммунитет не наработан (спасибо гайкам), все 4 месяца койкоместа пустовали! єпидемиологов давно разогнали и тупые твари не понимают, основы наработки КОЛЛЕКТИВНОГО иммунитета. Поэтому тупо ЗАПРЕЩАЛИ все и везде, за что боролись, на то и напоролись.
Не с нашей экономикой растягивать волну корвида!
Поясняю - ПОКА не переболеет 15-30% активного населения, корвид на спад не пойдет. В совке хоть это понимали, а теперь у власти даже не "кухаркины дети", а шариковы! Булгаков вам в помошь.
показати весь коментар
17.08.2020 10:24 Відповісти
И да, Булгаков киевлянин, а не как считают москали!
показати весь коментар
17.08.2020 10:26 Відповісти
скільки з цих госпіталізованих повертаються додому через кілька днів, бо тест виявляється негативним?
показати весь коментар
17.08.2020 11:05 Відповісти
 
 