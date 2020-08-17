За минулий тиждень з COVID-19 госпіталізували 1990 пацієнтів, у травні було майже втричі менше, - Степанов

Кількість пацієнтів з коронавірусом, яких госпіталізують протягом тижня, за три місяці зросла втричі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

"Велике занепокоєння викликає, що якщо на середину травня кількість госпіталізованих із COVID-19 становила 742 особи за тиждень, то за минулий тиждень кількість госпіталізованих становить понад 1990 - майже 2000. Майже втричі збільшилася кількість людей, які госпіталізовані", - сказав він.

За словами Степанова, госпіталізації потребують "саме люди, які мають важкий або середньої тяжкості перебіг хвороби, люди, які потребують кисневої терапії, люди, які часто потребують реанімації".

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Міністр вчергове закликав українців дотримуватися правил інфекційної безпеки та карантинних обмежень.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок понеділка, 17 серпня, зафіксовано 1464 нові випадки зараження. При цьому 342 особи одужали, 21 раніше захворілий помер.