За добу в Києві 104 нові випадки COVID-19, померла одна людина, серед інфікованих четверо медиків, - Кличко

На сьогодні в столиці вже 10 642 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У 104 жителів Києва виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 154 киян. На сьогодні в столиці вже 10 642 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 44 жінки віком від 20 до 71 року, 53 чоловіки віком від 21 до 84 років, чотири дівчинки від 7 місяців до 12 років і троє хлопчиків від 9 до 16 років.

Захворіли в тому числі і четверо медиків.

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У лікарні столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 21, в Дарницькому та Солом'янському - по 16, в Шевченківському районі - 10 випадків.