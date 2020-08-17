За добу в Києві 104 нові випадки COVID-19, померла одна людина, серед інфікованих четверо медиків, - Кличко
На сьогодні в столиці вже 10 642 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.
Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"У 104 жителів Києва виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 154 киян. На сьогодні в столиці вже 10 642 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Серед захворілих 44 жінки віком від 20 до 71 року, 53 чоловіки віком від 21 до 84 років, чотири дівчинки від 7 місяців до 12 років і троє хлопчиків від 9 до 16 років.
Захворіли в тому числі і четверо медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 21, в Дарницькому та Солом'янському - по 16, в Шевченківському районі - 10 випадків.
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Кто не верит, моджете поинтересоваться у этих врачей.
Так, вот уже врачей этих есть такса - 1000 грн., которую они предлагают любым больным ОРЗ или пневмонией, что бы записать этим больным диагноз - короновирус.
Даже обьясняют почему дают только тысячу, ибо из этих 8-10 тысяч премии за выявленного и пролеченного ими короновирусных, им нужно делиться ещё на верх...
так растёт статистика больных короновирусом... левых записывают в короновирусных, пока существует премии за короновирусных для врачей...
И это статистика количества больных короновирусом будет расти постоянно, пока существует финансирование "борьбы с короновирусом" и премии врачам из бюджета Украины.
Совпадение?
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