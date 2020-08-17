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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві 104 нові випадки COVID-19, померла одна людина, серед інфікованих четверо медиків, - Кличко

За добу в Києві 104 нові випадки COVID-19, померла одна людина, серед інфікованих четверо медиків, - Кличко

На сьогодні в столиці вже 10 642 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У 104 жителів Києва виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 154 киян. На сьогодні в столиці вже 10 642 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 44 жінки віком від 20 до 71 року, 53 чоловіки віком від 21 до 84 років, чотири дівчинки від 7 місяців до 12 років і троє хлопчиків від 9 до 16 років.

Захворіли в тому числі і четверо медиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість активних хворих на COVID-19 зросла у всіх областях України та Києві, - РНБО

У лікарні столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 21, в Дарницькому та Солом'янському - по 16, в Шевченківському районі - 10 випадків.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19796) Кличко Віталій (3537) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Врачам, которые призваны лечить короновирусных, платят премии в размере 8-10 тысяч грн. за каждого выявленного и лечащего ими зараженного короновирусом.
Кто не верит, моджете поинтересоваться у этих врачей.
Так, вот уже врачей этих есть такса - 1000 грн., которую они предлагают любым больным ОРЗ или пневмонией, что бы записать этим больным диагноз - короновирус.
Даже обьясняют почему дают только тысячу, ибо из этих 8-10 тысяч премии за выявленного и пролеченного ими короновирусных, им нужно делиться ещё на верх...
так растёт статистика больных короновирусом... левых записывают в короновирусных, пока существует премии за короновирусных для врачей...
И это статистика количества больных короновирусом будет расти постоянно, пока существует финансирование "борьбы с короновирусом" и премии врачам из бюджета Украины.
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17.08.2020 10:20 Відповісти
+1
Т е тот кто в маске и не выкашивает свои микробы умрет гораздо быстрее чем тот что не в маске. Рекламщикам масок. Вы вдыхаете мало кислорода т к маска ограничивает его свободный доступ, а выдыхаете в маску углекислый газ вместе с бактериями, которые остаются в маске . И потом эти бактерии вы с недостатком кислорода вдыхаете обратно. Вопрос - через сколько месяцев начнут умирать из за легочных, сердечных, сосудных, заболеваний печени и почек люди носящиеся маски? Уже не от ковида, а от любой маломальской инфекции? Я говорю что пол года достаточно на полное ослабление организма. Болеен- сиди дома. Это золотое правило знают все с мальства.
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17.08.2020 10:23 Відповісти
+1
Даже в Италии карантин был только на севере страны. Там много домов престарелых где и прошла эпидемия, причем питание и санитарные условия там желали лучшего. От туда и пошел трезвон, списали на ковид свой отсталый уровень присмотра за пожилыми и медицину. А медицина в Италии такая, приходишь на прием к врачу и сидишь несколько часов, на тебя просто не обращают внимания пока не свалишься. Студенты учащиеся там рассказывали.в Италии на юге масочный режим, когда в Украине всех по домам заперали.
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17.08.2020 10:49 Відповісти
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За сутки в Киеве 104 новых случая COVID-19, умер один человек, среди инфицированных четверо медиков, - Кличко - Цензор.НЕТ 3097
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17.08.2020 10:13 Відповісти
з якого наукового дослідження узяті значення на цьому малюнку? схоже на безглузду нісенітницю
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17.08.2020 11:17 Відповісти
Из антинаучной памятки для запугивания дремучих коронафобов.
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17.08.2020 15:26 Відповісти
Смотрю эту тему уже даже никто не читает. Давайте лучше статистику аварий на дорогах.
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17.08.2020 10:15 Відповісти
Врачам, которые призваны лечить короновирусных, платят премии в размере 8-10 тысяч грн. за каждого выявленного и лечащего ими зараженного короновирусом.
Кто не верит, моджете поинтересоваться у этих врачей.
Так, вот уже врачей этих есть такса - 1000 грн., которую они предлагают любым больным ОРЗ или пневмонией, что бы записать этим больным диагноз - короновирус.
Даже обьясняют почему дают только тысячу, ибо из этих 8-10 тысяч премии за выявленного и пролеченного ими короновирусных, им нужно делиться ещё на верх...
так растёт статистика больных короновирусом... левых записывают в короновирусных, пока существует премии за короновирусных для врачей...
И это статистика количества больных короновирусом будет расти постоянно, пока существует финансирование "борьбы с короновирусом" и премии врачам из бюджета Украины.
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17.08.2020 10:20 Відповісти
Т е тот кто в маске и не выкашивает свои микробы умрет гораздо быстрее чем тот что не в маске. Рекламщикам масок. Вы вдыхаете мало кислорода т к маска ограничивает его свободный доступ, а выдыхаете в маску углекислый газ вместе с бактериями, которые остаются в маске . И потом эти бактерии вы с недостатком кислорода вдыхаете обратно. Вопрос - через сколько месяцев начнут умирать из за легочных, сердечных, сосудных, заболеваний печени и почек люди носящиеся маски? Уже не от ковида, а от любой маломальской инфекции? Я говорю что пол года достаточно на полное ослабление организма. Болеен- сиди дома. Это золотое правило знают все с мальства.
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17.08.2020 10:23 Відповісти
Не, таки Чернобыль стал на мозги действовать...
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17.08.2020 11:02 Відповісти
Почитал последние сообщения. Ривненщина, Львовщина, Буковина, Киев... Вспомнилось как из самой охваченной в Италии вирусом Ломбардщины и других мест "слуги" героически вывозили БЕСКОНТРОЛЬНО через Борисполь и Киев с дальнейшим следованием на ЗУ тысячи дупомоев и других помощников престарелых европейцев. В Украине тогда были единицы заболевших. Теперь там же и оттуда же "поперло"!
Совпадение?
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17.08.2020 10:37 Відповісти
Даже в Италии карантин был только на севере страны. Там много домов престарелых где и прошла эпидемия, причем питание и санитарные условия там желали лучшего. От туда и пошел трезвон, списали на ковид свой отсталый уровень присмотра за пожилыми и медицину. А медицина в Италии такая, приходишь на прием к врачу и сидишь несколько часов, на тебя просто не обращают внимания пока не свалишься. Студенты учащиеся там рассказывали.в Италии на юге масочный режим, когда в Украине всех по домам заперали.
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17.08.2020 10:49 Відповісти
И как масочный режим на юге Италии относится к географии ковида в Украине?
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17.08.2020 11:01 Відповісти
Скандал в Італії. Повний карантин не був потрібний. Викриття таємних документів. Конте загрожує реальний тюремний строк.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2Fcronaca%2F2020%2F08%2F07%2Fnews%2Fscontro-sui-verbali-del-cts-la-lega-ecco-perche-conte-nascondeva-i-documenti-1.39170002&h=AT2NqpYZ3I89tOAkmaj6UhZFt6bKROV3VpeYF1Ek9IVTVKvaU27AgYv6IP87ZGHxTvdVnWFnLLopmXf4Uo4moov6tQtBZasQXgcXybe5sRsabTc9IrPhG_WgRtwvJRSfU7g&h=AT2NqpYZ3I89tOAkmaj6UhZFt6bKROV3VpeYF1Ek9IVTVKvaU27AgYv6IP87ZGHxTvdVnWFnLLopmXf4Uo4moov6tQtBZasQXgcXybe5sRsabTc9IrPhG_WgRtwvJRSfU7g&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1ke_wTXhREbjd8jMhLCDuWT5sIAYvefymMehNBkBekeSFA0FxazHoBTjKMHru2NRJM4eznjLbLjiqjmE-Khafe_DtH5z6Sz4d8iv4-6fJBTLII0o3g8Gbd_Nuff-fEnt4dJRuvYcnfiYWvryMl https://www.lastampa.it/cronaca/2020/08/07/news/scontro-sui-verbali-del-cts-la-lega-ecco-perche-conte-nascondeva-i-documenti-1.39170002
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2020%2F08%2F06%2Fverbali-del-comitato-scientifico-pubblicati-sul-sito-della-fondazione-einaudi-ecco-cosa-ce-scritto-negli-atti-che-erano-segreti%2F5891815%2F&h=AT1RBHlj6mSNpRjy9_1bE_xCKF-3hBcUPQKKo_luPIx5-qjANS4K3vj78C-iB21nb7rN8MliG-EhOH9nEsmsgSPDgM5wjKvPARZRbXJYA1xMQheGWScQ-T4LE-U0NHY-4I8&h=AT1RBHlj6mSNpRjy9_1bE_xCKF-3hBcUPQKKo_luPIx5-qjANS4K3vj78C-iB21nb7rN8MliG-EhOH9nEsmsgSPDgM5wjKvPARZRbXJYA1xMQheGWScQ-T4LE-U0NHY-4I8&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1ke_wTXhREbjd8jMhLCDuWT5sIAYvefymMehNBkBekeSFA0FxazHoBTjKMHru2NRJM4eznjLbLjiqjmE-Khafe_DtH5z6Sz4d8iv4-6fJBTLII0o3g8Gbd_Nuff-fEnt4dJRuvYcnfiYWvryMl https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/08/06/verbali-del-comitato-scientifico-pubblicati-sul-sito-della-fondazione-einaudi-ecco-cosa-ce-scritto-negli-atti-che-erano-segreti/5891815/
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17.08.2020 11:21 Відповісти
 
 